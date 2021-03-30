Президентский штандарт на Банковой не будут поднимать, когда Зеленский находится за границей, - указ
Президент Украины Владимир Зеленский поручил не поднимать президентский штандарт возле Офиса Президента, когда глава государства находится за границей.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №125/2021 Зеленский подписал вчера, 29 марта.
"Во время пребывания президента Украины за рубежом дубликат знамени (штандарта) президента Украины на флажной мачте у резиденции президента Украины в столице Украины городе Киеве не поднимается", - говорится в указе.
Кроме того, в Указ Президента Украины от 29 ноября 1999 № 1507 "Про официальные символы главы государства" внесены изменения.
Так, слова "В Отдел государственных наград Администрации Президента Украины" заменят "в Фонд Президентов Украины", а слова "официальных мероприятий и торжеств" заменить словами "торжеств, официальных и других мероприятий".
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Штандарт вообще не стоило поднимать, пока президент в стране не появится...
Он уже "был в Буковеле", но его обнаружили в Омане...
29 березня Зеленський підписав Указ, яким збільшив орденський ланцюг президента з 12 до 16 декоративних елементів.
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Яких вам ще, блд, реформ не вистачає?
Вова, ти ж так перетрудився, приймаючи ці доленосні рішення, що маєш взяти на пару тижнів вихідних - ніяк не менше!
Не бережеш ти себе, все про нарід думаєш, трудяга!
всі знають, хто в країні клоун
- Это я за границей...
Несомненно, самым важным нововведением стало удлинение орденской цепи, на которой носится Знак Президента Украины. Число ее звеньев будет увеличено с 12 до 16. С учетом антропометрических данных Владимира Зеленского это означает перемещение Знака, ранее располагавшегося примерно на груди, на более низкую позицию.
Такая реформа, безусловно, https://www.worlddata.info/average-penissize.php лестна для среднестатистического украинского мужчины , да и ввиду cостояния экономики это решение представляется уместным и своевременным. Кроме того, возросшая длина цепи позволит президенту предпринимать относительно дальние вояжи, не ограничиваясь одними только Оманом и ОАЕ.
Куда именно направится Зеленский, используя свои вновь открывшиеся возможности, сказать сегодня трудно. Но, судя по всему, намерения у него решительные. Об этом говорит то, что отныне дубликат президентского штандарта можно поднимать не только во время "официальных мероприятий и торжеств" в которых участвует Зеленский, но также и в ходе "других мероприятий", менее официального характера, к примеру, на концерте "Квартала 95", на пляже, рядом с киоском с шаурмой и даже в лопухах на обстреливаемых позициях.
Зеленский также отменил положение о том, что Знак Президента Украины используется при приеме верительных и отзывных грамот послов, вручении наград, телевизионных обращений с посланиями к народу и в других случаях, когда это предусмотрено нормами протокола. Было оставлено только положение о том, что Знак Президента Украины носится на шее.
https://www.dsnews.ua/politics/bolshie-manevry-vladimira-zelenskogo-30032021-420489
Во-первых, граждане Украины должны видеть, что страна осиротела и опустела, и иметь возможность оценить свое самочувствие в то время, когда президент Зеленский находится в Украине (штандарт поднят), и когда он покинул ее для участия в каких-либо мероприятиях (штандарт опущен).
Во-вторых, если в то время, когда президентский штандарт опущен, в Украине случится что-то плохое, граждане будут твердо знать, что Владимир Зеленский тут ни при чем, его в это время вообще не было в стране, а во всем виноват Порошенко.
В-третьих, даже весьма экспрессивные и радикально настроенные граждане, все еще остающиеся на свободе, должны будут понять, что при опущенном стандарте им нет смысла ломать двери в Офис президента, и писать на стенах при входе свои пожелания. Ведь если Зеленского в стране нет, то см. предыдущий пункт.
Несомненно, новый Указ Владимира Зеленского войдет в историю Украины. Его значение в процессе государственного строительства в полной мере оценят лишь наши далекие потомки, но и сегодня нет сомнений в том, что оно невообразимо велико и ошеломляюще непреходяще. Можно лишь сожалеть, что в Указе не нашли отражения новые подходы к использованию таких ценных инструментов государственного управления, как Гербовая печать и Булава. Вероятно, им будет посвящен отдельный указ, который выйдет в ближайшее время.
https://www.dsnews.ua/politics/bolshie-manevry-vladimira-zelenskogo-30032021-420489