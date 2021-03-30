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Президентский штандарт на Банковой не будут поднимать, когда Зеленский находится за границей, - указ

Президентский штандарт на Банковой не будут поднимать, когда Зеленский находится за границей, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский поручил не поднимать президентский штандарт возле Офиса Президента, когда глава государства находится за границей.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №125/2021 Зеленский подписал вчера, 29 марта.

"Во время пребывания президента Украины за рубежом дубликат знамени (штандарта) президента Украины на флажной мачте у резиденции президента Украины в столице Украины городе Киеве не поднимается", - говорится в указе.

Кроме того, в Указ Президента Украины от 29 ноября 1999 № 1507 "Про официальные символы главы государства" внесены изменения.

Так, слова "В Отдел государственных наград Администрации Президента Украины" заменят "в Фонд Президентов Украины", а слова "официальных мероприятий и торжеств" заменить словами "торжеств, официальных и других мероприятий".

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Автор: 

Зеленский Владимир (20434) указ (528) Офис Президента (1798)


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Топ комментарии
+23
вот это действительно решение Фселенского масштаба!
Штандарт вообще не стоило поднимать, пока президент в стране не появится...
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30.03.2021 16:43
+20
реформы от клоуна...
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30.03.2021 16:42
+14
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3509696.html Погодите! Это еще не фсё!

29 березня Зеленський підписав Указ, яким збільшив орденський ланцюг президента з 12 до 16 декоративних елементів.

Президентский штандарт на Банковой не будут поднимать, когда Зеленский находится за границей, - указ - Цензор.НЕТ 9800

_____________________
Яких вам ще, блд, реформ не вистачає?
Вова, ти ж так перетрудився, приймаючи ці доленосні рішення, що маєш взяти на пару тижнів вихідних - ніяк не менше!
Не бережеш ти себе, все про нарід думаєш, трудяга!
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30.03.2021 16:53
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реформы от клоуна...
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30.03.2021 16:42 Ответить
ну что так, он же работает, законы и указы так и прут, а тут маячёк уже управляется, не висит, значит барина нет дома
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30.03.2021 16:44 Ответить
Та оно ещё сегодня приказало себе цепь удлинить на нагрудном знаке...видно чтоб меж кривых коротеньких ножек телепался -красота же
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30.03.2021 16:59 Ответить
А якби вибрали якогось дурачка?
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31.03.2021 09:55 Ответить
Млять какая чушь!!!
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30.03.2021 16:43 Ответить
Ну почему же. Смотри: теперь там "торжеств, официальных и других мероприятий". Теперь, я так понял, государственный флаг будут поднимать во время ЗЕ-пьянок. В средневековье пушка стреляла, когда монарх во время пьянки чашу осушал, теперь потише - будут флаг поднимать каждый раз, когда зеля дорожку засасывает.
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30.03.2021 17:32 Ответить
вот это действительно решение Фселенского масштаба!
Штандарт вообще не стоило поднимать, пока президент в стране не появится...
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30.03.2021 16:43 Ответить
То есть, на ближайшие пару лет его можно поднять и больше не опускать?
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30.03.2021 16:44 Ответить
навпаки
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30.03.2021 16:50 Ответить
уррааааа..... вот это прорыв...ору во весь голос... так по@уй что даже неудобно))))
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30.03.2021 16:44 Ответить
Фиговый листок преЗедента.
Он уже "был в Буковеле", но его обнаружили в Омане...
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30.03.2021 16:44 Ответить
"Помнишь, ли ты этот корабль, Розенбом? Даже сейчас видно, что это был королевский фрегат! Ах, как славно палили его пушки, когда я всходил на палубу!"
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30.03.2021 16:45 Ответить
патужна рехворма
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30.03.2021 16:45 Ответить
а ето шо - заочный траур будет или вселенская скорбь?
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30.03.2021 16:47 Ответить
Да он просто невыездной кроме лаптеногих вот и шифруется
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30.03.2021 16:47 Ответить
Херасе. Как над королевским дворцом в Брюсселе.
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30.03.2021 16:48 Ответить
Это шоб не спалиться в очередной поездке в оман
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30.03.2021 16:49 Ответить
да и поднимать без присутствия супруги запретите...хай мендель страждайе...
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30.03.2021 16:49 Ответить
Президенсткий што не будут поднимать?
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30.03.2021 16:49 Ответить
без мендель!
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30.03.2021 16:55 Ответить
А кто его там ждёт? На хххх он кому нужен? Прошло время ,когда на него по приколу смоьрли,мацали,фоткались,показывали друзьям,сейчас всрался он кому то 300 лет! Там же не идиоты,кто воспринимает его всерьез?
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30.03.2021 16:49 Ответить
Это реформа? Или экономия?
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30.03.2021 16:51 Ответить
это шоу 95 квартала
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30.03.2021 16:52 Ответить
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30.03.2021 16:54 Ответить
Круто. Шах и мат Пороху, он такое сделать не смог.
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30.03.2021 16:52 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3509696.html Погодите! Это еще не фсё!

29 березня Зеленський підписав Указ, яким збільшив орденський ланцюг президента з 12 до 16 декоративних елементів.

Президентский штандарт на Банковой не будут поднимать, когда Зеленский находится за границей, - указ - Цензор.НЕТ 9800

_____________________
Яких вам ще, блд, реформ не вистачає?
Вова, ти ж так перетрудився, приймаючи ці доленосні рішення, що маєш взяти на пару тижнів вихідних - ніяк не менше!
Не бережеш ти себе, все про нарід думаєш, трудяга!
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30.03.2021 16:53 Ответить
"И всё-то ты в трудах, всё в трудах, великий государь, аки пчела!"(с)
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30.03.2021 16:57 Ответить
Президентский штандарт на Банковой не будут поднимать, когда Зеленский находится за границей, - указ - Цензор.НЕТ 9598
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30.03.2021 17:12 Ответить
Это чтобы чувствовать себя еще " могущественнее и величественнее".? Похоже цепь стала мала и жмет шею, да и голова уже распухла от государственных дум и забот, тяжело стало держать. Чем бы дитя не тешилось,но учитывая ситуацию в стране, это выглядит....без слов.
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30.03.2021 17:34 Ответить
Новостища!
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30.03.2021 16:53 Ответить
Букінгемський палац.
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30.03.2021 16:54 Ответить
...ЗА-ВИ-ДУ-ЕТ!!!
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30.03.2021 17:00 Ответить
шапітолій
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30.03.2021 17:31 Ответить
Ви так там всю двірню й челядинець спантеличите.Ключніца взагалі в шоці від таких реформ.
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30.03.2021 16:55 Ответить
Блииин! Я два года ждал этого события!!!!
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30.03.2021 16:56 Ответить
всі роки Незалежності
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30.03.2021 17:32 Ответить
це екстремізм!
всі знають, хто в країні клоун
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30.03.2021 17:36 Ответить
Президентский штандарт на Банковой не будут поднимать, когда Зеленский находится за границей, - указ - Цензор.НЕТ 6022
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30.03.2021 17:00 Ответить
Подымите его за шею вместо штандарта хотя бы раз!
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30.03.2021 17:00 Ответить
как можно такое делать? этож прямой сигнал ворам. флаг внизу-заходи бери что хочешь.никого нет дома. надо лампочки оставлять включеными. иллюзия присутствия.
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30.03.2021 17:08 Ответить
Да и когда в стране, тоже не надо
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30.03.2021 17:17 Ответить
- Абрам,у Вас есть родственники за границей?
- Это я за границей...
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30.03.2021 17:19 Ответить
Ще в указі Вава розпорядився, щоб зробити довшим ланцюг на якому носиться Знак Президента України. Раніше ланцюг мав 12 кілець і Знак Президента висів на грудях. Але через "великий" зріст Бубочки знак висів у нього нижче, мабуть на рівні пупа. Добавивши ще 4 кільця і довівши кількість до 16, знак буде висіти у Клоуна на рівні зе-лупи.

Несомненно, самым важным нововведением стало удлинение орденской цепи, на которой носится Знак Президента Украины. Число ее звеньев будет увеличено с 12 до 16. С учетом антропометрических данных Владимира Зеленского это означает перемещение Знака, ранее располагавшегося примерно на груди, на более низкую позицию.

Такая реформа, безусловно, https://www.worlddata.info/average-penissize.php лестна для среднестатистического украинского мужчины , да и ввиду cостояния экономики это решение представляется уместным и своевременным. Кроме того, возросшая длина цепи позволит президенту предпринимать относительно дальние вояжи, не ограничиваясь одними только Оманом и ОАЕ.

Куда именно направится Зеленский, используя свои вновь открывшиеся возможности, сказать сегодня трудно. Но, судя по всему, намерения у него решительные. Об этом говорит то, что отныне дубликат президентского штандарта можно поднимать не только во время "официальных мероприятий и торжеств" в которых участвует Зеленский, но также и в ходе "других мероприятий", менее официального характера, к примеру, на концерте "Квартала 95", на пляже, рядом с киоском с шаурмой и даже в лопухах на обстреливаемых позициях.

Зеленский также отменил положение о том, что Знак Президента Украины используется при приеме верительных и отзывных грамот послов, вручении наград, телевизионных обращений с посланиями к народу и в других случаях, когда это предусмотрено нормами протокола. Было оставлено только положение о том, что Знак Президента Украины носится на шее.

https://www.dsnews.ua/politics/bolshie-manevry-vladimira-zelenskogo-30032021-420489
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30.03.2021 17:24 Ответить
И, наконец, еще одно важнейшее положение нового Указа. Отныне, когда президент находится за пределами Украины, президентский штандарт на флажной мачте у резиденции президента в Киеве не поднимается. Это решение имеет двойной, и даже тройной смысл.

Во-первых, граждане Украины должны видеть, что страна осиротела и опустела, и иметь возможность оценить свое самочувствие в то время, когда президент Зеленский находится в Украине (штандарт поднят), и когда он покинул ее для участия в каких-либо мероприятиях (штандарт опущен).

Во-вторых, если в то время, когда президентский штандарт опущен, в Украине случится что-то плохое, граждане будут твердо знать, что Владимир Зеленский тут ни при чем, его в это время вообще не было в стране, а во всем виноват Порошенко.

В-третьих, даже весьма экспрессивные и радикально настроенные граждане, все еще остающиеся на свободе, должны будут понять, что при опущенном стандарте им нет смысла ломать двери в Офис президента, и писать на стенах при входе свои пожелания. Ведь если Зеленского в стране нет, то см. предыдущий пункт.

Несомненно, новый Указ Владимира Зеленского войдет в историю Украины. Его значение в процессе государственного строительства в полной мере оценят лишь наши далекие потомки, но и сегодня нет сомнений в том, что оно невообразимо велико и ошеломляюще непреходяще. Можно лишь сожалеть, что в Указе не нашли отражения новые подходы к использованию таких ценных инструментов государственного управления, как Гербовая печать и Булава. Вероятно, им будет посвящен отдельный указ, который выйдет в ближайшее время.

https://www.dsnews.ua/politics/bolshie-manevry-vladimira-zelenskogo-30032021-420489
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30.03.2021 17:26 Ответить
Обострение на фронте,тяжелая ситуация с вирусом, кругом дыры, а он думает о цяцках на цепи.
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30.03.2021 18:00 Ответить
Чим би дитя не бавилось, аби не плакало.
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30.03.2021 19:16 Ответить
А вы говорите ничего не делается
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30.03.2021 17:50 Ответить
А где он? В смысле "за границей"? Шо опять? Шо ему дома не сидится?!
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30.03.2021 18:11 Ответить
Ну, это можно комментиовать и по другому - Флаг ни не поднят, а Флаг приспущен, страна на что-то надеется)
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30.03.2021 18:58 Ответить
Да в принципе президенсткий штандарт к ЗЕ не имеет никакого отношения.
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30.03.2021 19:18 Ответить
А когда в норе у себя валяется и на работу не ходит?
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30.03.2021 22:23 Ответить
Чтоб в Оман по тихому смотаться
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30.03.2021 23:20 Ответить
 
 