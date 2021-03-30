Президентский штандарт на Банковой не будут поднимать, когда Зеленский находится за границей, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский поручил не поднимать президентский штандарт возле Офиса Президента, когда глава государства находится за границей.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №125/2021 Зеленский подписал вчера, 29 марта.

"Во время пребывания президента Украины за рубежом дубликат знамени (штандарта) президента Украины на флажной мачте у резиденции президента Украины в столице Украины городе Киеве не поднимается", - говорится в указе.

Кроме того, в Указ Президента Украины от 29 ноября 1999 № 1507 "Про официальные символы главы государства" внесены изменения.

Так, слова "В Отдел государственных наград Администрации Президента Украины" заменят "в Фонд Президентов Украины", а слова "официальных мероприятий и торжеств" заменить словами "торжеств, официальных и других мероприятий".

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