На Прикарпатье ситуация с COVID-19 улучшилась, сократились темпы распространения и количество госпитализированных, - глава ОГА Бойчук
Введенный карантин показали свою действенность. На Прикарпатье ситуация с COVID-19 улучшилась: сократились темпы распространения заболевания и уменьшилось количество больных в больницах.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава Ивано-Франковской ОГА Андрей Бойчук, информирует Цензор.НЕТ.
Он подтвердил, что ГСЧС начала свертывание мобильного госпиталя на территории Богородчанской центральной районной больницы.
"Госпиталь будут использовать там, где есть наибольшая потребность в нем", - отметил Бойчук.
При этом чиновник призвал жителей региона соблюдать противоэпидемические мероприятия.
"Не забывайте о масках и социальной дистанции. По возможности, обязательно вакцинируйтесь! Сделаем все, чтобы этот госпиталь больше никогда не вернулся к нам", - подытожил он.
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