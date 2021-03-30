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Новости Коронавирус и карантин
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На Прикарпатье ситуация с COVID-19 улучшилась, сократились темпы распространения и количество госпитализированных, - глава ОГА Бойчук

На Прикарпатье ситуация с COVID-19 улучшилась, сократились темпы распространения и количество госпитализированных, - глава ОГА Бойчук

Введенный карантин показали свою действенность. На Прикарпатье ситуация с COVID-19 улучшилась: сократились темпы распространения заболевания и уменьшилось количество больных в больницах.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава Ивано-Франковской ОГА Андрей Бойчук, информирует Цензор.НЕТ.

Он подтвердил, что ГСЧС начала свертывание мобильного госпиталя на территории Богородчанской центральной районной больницы.

"Госпиталь будут использовать там, где есть наибольшая потребность в нем", - отметил Бойчук.

При этом чиновник призвал жителей региона соблюдать противоэпидемические мероприятия.

"Не забывайте о масках и социальной дистанции. По возможности, обязательно вакцинируйтесь! Сделаем все, чтобы этот госпиталь больше никогда не вернулся к нам", - подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация с COVID-19 в Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях улучшается: Прикарпатье в ближайшие дни выйдет из "красной" зоны, - Степанов

Автор: 

карантин (16729) Ивано-Франковская область (921) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Бойчук Андрей (5)


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Можно уже Буковель открывать, а то люди волнуются. Ведь там щас бархатый сезон как раз!!!
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30.03.2021 16:54 Ответить
ну слава Богу...уже мозг взрывается от плохих новостей...
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30.03.2021 16:55 Ответить
 
 