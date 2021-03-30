Украина стала ближе к внесению борща в нематериальное наследие ЮНЕСКО, - Ткаченко
Сейчас досье "Культура приготовления украинского борща" направляется в Париж для включения в Репрезентативный список ЮНЕСКО.
Об этом в Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Надеемся, попасть в него как можно быстрее. Есть все перспективы Украинский борщ - украинское национальное блюдо, которому нет конкурентов. Хватит манипулировать и на почве "русскости" борща, потому что правды не изменишь. Борщ - наш", - отметил министр.
Ткаченко также поблагодарил сотрудников МИД Украины, принявших эту эстафету и за дипломатическую поддержку на международном уровне.
"А пока мы продолжим обеспечивать коммуникационный тыл для нашего борща в его признании как украинского нематериального культурного наследия и включении в Репрезентативный список ЮНЕСКО", - подчеркнул глава МКИП.
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Я люблю со свиными ребрами. А кто-то варит исключительно из говяжей грудинки, жена моя так любит. А вот моя теща только из петуха варит))
Борщ - от слова БОРЩЕВИК. Такая трава, которую клали в борщ для кислоты, до появления помидоров.
вместо картошки в борще была фасоль.
Борщи в Украине массово готовили еще в средневековье. Есть описание как польский путешественник был в Киеве в 1565 кажется году и удивлялся что за название района - Борщаговка. Ему якобы сказали что это потому что там есть рынок, где продают борщ. Он ответил что ерунда конечно, кто его там будет покупать, поскольку украинцы сами все варят борщи у себя дома.
От себя замечу, что Борщаговка называется так потому, что в этом районе были нарезаны участки земли типа дач, которые дарили военным и шляхте , так сказать "на прокорм", в России говорили "на кормление", а у нас говорили - на БОРЩ.