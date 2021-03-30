Украина стала ближе к внесению борща в нематериальное наследие ЮНЕСКО, - Ткаченко

Сейчас досье "Культура приготовления украинского борща" направляется в Париж для включения в Репрезентативный список ЮНЕСКО.

Об этом в Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Надеемся, попасть в него как можно быстрее. Есть все перспективы Украинский борщ - украинское национальное блюдо, которому нет конкурентов. Хватит манипулировать и на почве "русскости" борща, потому что правды не изменишь. Борщ - наш", - отметил министр.

Ткаченко также поблагодарил сотрудников МИД Украины, принявших эту эстафету и за дипломатическую поддержку на международном уровне.

"А пока мы продолжим обеспечивать коммуникационный тыл для нашего борща в его признании как украинского нематериального культурного наследия и включении в Репрезентативный список ЮНЕСКО", - подчеркнул глава МКИП.

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