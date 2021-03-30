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Новости Коронавирус и карантин
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Кабмин пока не рассматривает введение локдауна во всей стране, стремимся сделать так, чтоб города не попадали в "красную" зону, - Немчинов

Кабмин пока не рассматривает введение локдауна во всей стране, стремимся сделать так, чтоб города не попадали в

В Украине продолжает расти уровень заболеваемости коронавирусом. Медики прогнозируют, что число инфицированных возрастет до 25 тыс. в сутки. При этом правительство пока не рассматривает введение локдауна во всей стране.

Об этом в эфире программы "5 вопросов на злобу дня" телеканала "Дом" рассказал министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов, передает Цензор.НЕТ.

"Мы сейчас не обсуждаем общенациональные карантинные ограничения. Мы действуем в режиме ограничений в определенных регионах. Более того, мы дали возможность территориальным громадам самостоятельно вводить ограничения на упреждение, не ожидая решения по конкретным областям", - сказал Немчинов.

Он напомнил, что прежде всего нужно делать так, чтобы наши города не попадали в "красную" зону. А для этого нужно придерживаться социальной дистанции, стараться не пребывать в местах массового скопления людей.

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"Наша главная задача - максимально донести до граждан необходимость саморегуляции, без репрессивных мер, которые бы приводили к ограничениям гражданских свобод", - резюмировал министр.

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Кабмин пока не рассматривает введение локдауна во всей стране, стремимся сделать так, чтоб города не попадали в "красную" зону, - Немчинов - Цензор.НЕТ 5422
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30.03.2021 17:04 Ответить
Кабмин пока не рассматривает введение локдауна во всей стране, стремимся сделать так, чтоб города не попадали в "красную" зону, - Немчинов - Цензор.НЕТ 1606
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30.03.2021 17:06 Ответить
Главные причины полного провала вакцинации в Украине - эксперт 30 марта, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d1%86.html#comments Комментарии: 1
Кабмин пока не рассматривает введение локдауна во всей стране, стремимся сделать так, чтоб города не попадали в "красную" зону, - Немчинов - Цензор.НЕТ 9307Вакцинация полностью провалена и страну будут ждать ещё не одна тяжёлая волна коронавируса, локдауны и падение экономики.
Такой удручающий прогноз https://www.facebook.com/profile.php?id=100008993618796/ озвучил сегодня в Фейсбуке экономический и политический эксперт Андрей Головачев.
В чем причины?
Основные причины следующие:
- организационные бессилие нынешней власти (самая слабая и непрофессиональная власть за всю историю);
- нижайший уровень доверия общества к власти;
- крайне низкий уровень медицинского образования и мракобесие общества;
- разрыв отношений с МВФ;
- международное » одиночество» Украины, т.е. провал во внешней политике, который показал, что Украина не имеет союзников и реально никому не интересна со стратегической точки зрения. Поэтому - последние в очереди.
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30.03.2021 17:08 Ответить
Как стараетесь ?
На калькуляторе ?
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30.03.2021 17:15 Ответить
А где шмыгаль???
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30.03.2021 18:41 Ответить
 
 