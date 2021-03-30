Кабмин пока не рассматривает введение локдауна во всей стране, стремимся сделать так, чтоб города не попадали в "красную" зону, - Немчинов
В Украине продолжает расти уровень заболеваемости коронавирусом. Медики прогнозируют, что число инфицированных возрастет до 25 тыс. в сутки. При этом правительство пока не рассматривает введение локдауна во всей стране.
Об этом в эфире программы "5 вопросов на злобу дня" телеканала "Дом" рассказал министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов, передает Цензор.НЕТ.
"Мы сейчас не обсуждаем общенациональные карантинные ограничения. Мы действуем в режиме ограничений в определенных регионах. Более того, мы дали возможность территориальным громадам самостоятельно вводить ограничения на упреждение, не ожидая решения по конкретным областям", - сказал Немчинов.
Он напомнил, что прежде всего нужно делать так, чтобы наши города не попадали в "красную" зону. А для этого нужно придерживаться социальной дистанции, стараться не пребывать в местах массового скопления людей.
"Наша главная задача - максимально донести до граждан необходимость саморегуляции, без репрессивных мер, которые бы приводили к ограничениям гражданских свобод", - резюмировал министр.
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Вакцинация полностью провалена и страну будут ждать ещё не одна тяжёлая волна коронавируса, локдауны и падение экономики.
Такой удручающий прогноз https://www.facebook.com/profile.php?id=100008993618796/ озвучил сегодня в Фейсбуке экономический и политический эксперт Андрей Головачев.
В чем причины?
Основные причины следующие:
- организационные бессилие нынешней власти (самая слабая и непрофессиональная власть за всю историю);
- нижайший уровень доверия общества к власти;
- крайне низкий уровень медицинского образования и мракобесие общества;
- разрыв отношений с МВФ;
- международное » одиночество» Украины, т.е. провал во внешней политике, который показал, что Украина не имеет союзников и реально никому не интересна со стратегической точки зрения. Поэтому - последние в очереди.
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