Кабмин пока не рассматривает введение локдауна во всей стране, стремимся сделать так, чтоб города не попадали в "красную" зону, - Немчинов

В Украине продолжает расти уровень заболеваемости коронавирусом. Медики прогнозируют, что число инфицированных возрастет до 25 тыс. в сутки. При этом правительство пока не рассматривает введение локдауна во всей стране.

Об этом в эфире программы "5 вопросов на злобу дня" телеканала "Дом" рассказал министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов, передает Цензор.НЕТ.

"Мы сейчас не обсуждаем общенациональные карантинные ограничения. Мы действуем в режиме ограничений в определенных регионах. Более того, мы дали возможность территориальным громадам самостоятельно вводить ограничения на упреждение, не ожидая решения по конкретным областям", - сказал Немчинов.

Он напомнил, что прежде всего нужно делать так, чтобы наши города не попадали в "красную" зону. А для этого нужно придерживаться социальной дистанции, стараться не пребывать в местах массового скопления людей.

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"Наша главная задача - максимально донести до граждан необходимость саморегуляции, без репрессивных мер, которые бы приводили к ограничениям гражданских свобод", - резюмировал министр.