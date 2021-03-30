В течение 2020 года мы остановили работу около 3 тыс. веб-ресурсов, которые использовались в преступных целях, - Витюк

В течение 2020 года Служба безопасности Украины остановила работу около 3 тысяч веб-ресурсов, которые использовались в преступных целях, было заблокировано более 2,5 тысяч сообществ с более миллионной аудиторией, нейтрализовано 21 ботоферму общей мощностью более 60 тысяч ботов.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщил Илья Витюк, начальник управления, департамент СБУ.

"Главная задача службы - предотвращение и профилактика правонарушений. Когда это удается - общество не знает о том, что ему угрожало. Если нет - мы все видим или чувствуем, что против нас проводится информационная операция, и мы являемся объектом деструктивного воздействия, - объяснил он. - Тогда служба занимается непосредственно противодействием проведению против Украины специальной информационной операции и нивелированием ее последствий, направленных на подрыв конституционного строя, нарушение суверенитета и территориальной целостности страны, обострение общественно-политической и социально-экономической ситуаций".

Витюк отметил, что в информационном пространстве идет постоянная круглосуточная война и "боевые" действия. В частности, спецслужбе удается эффективно противостоять попыткам дестабилизации ситуации в стране с использованием этнического, религиозного и межконфессионального факторов.

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"Общеизвестны факты разоблачения нами провокаторов, которые действуют от имени польской или венгерской стороны в западных областях Украины и совершают провокационные акции с целью эскалации конфликтов и напряженности в приграничных регионах, - рассказал Витюк. - Постоянно осуществляется противодействие информационным вбросам и фейкам в этом направлении, блокируются источники распространения деструктивной информации. Очень активно враг работает для раздувания межконфессиональной розни, провоцирования конфликтов в украинской православной церкви и между различными патриархатами. Долгое время мы успешно противодействовали попыткам позиционировать Украину на международной арене как площадку или базу, где якобы осуществляется подготовка разного рода боевиков, наемников или даже террористов. К осуществлению таких провокаций и атак приобщаются, к сожалению, не только Российская Федерация, но и некоторые другие сопредельные страны".

Отвечая на вопрос об исполнителях информационных операций, он отметил, что они бывают двух типов – одноразовые и постоянно действующие.

По словам Витюка, одноразовые часто используют вслепую. Кроме того, это дешевле. Постоянно действующим исполнителям обычно доверяют узкий сегмент деятельности в цепи реализации операции.

Полный текст интервью с Ильей Витюком для Цензор.НЕТ читайте здесь.

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