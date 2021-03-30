В 2021 году Кабмин планирует привлечь в бюджет до 12 млрд грн от продажи госимущества, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль приветствует принятие Радой правительственного законопроекта №4543 о разблокировании процесса большой приватизации.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"В этом году правительство планирует привлечь в бюджет до 12 млрд грн от продажи госимущества. Кроме того, "Большая приватизация" - это очень эффективный антикоррупционный шаг и мощный стимул для увеличения инвестиций и создания новых рабочих мест. В прошлом году мы доказали, что прозрачные аукционы приватизации способствуют увеличению стартовой цены государственных активов в десятки раз. И так же продолжим эту успешную практику в этом году", - отметил премьер.

Он также утотчнил, что уменьшение роли государства в экономике - чрезвычайно важный шаг для успешного экономического развития нашей страны.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла в целом правительственный законопроект №4543 о разблокировании процесса большой приватизации.