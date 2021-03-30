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Новости
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В 2021 году Кабмин планирует привлечь в бюджет до 12 млрд грн от продажи госимущества, - Шмыгаль

В 2021 году Кабмин планирует привлечь в бюджет до 12 млрд грн от продажи госимущества, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль приветствует принятие Радой правительственного законопроекта №4543 о разблокировании процесса большой приватизации.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"В этом году правительство планирует привлечь в бюджет до 12 млрд грн от продажи госимущества. Кроме того, "Большая приватизация" - это очень эффективный антикоррупционный шаг и мощный стимул для увеличения инвестиций и создания новых рабочих мест. В прошлом году мы доказали, что прозрачные аукционы приватизации способствуют увеличению стартовой цены государственных активов в десятки раз. И так же продолжим эту успешную практику в этом году", - отметил премьер.

Он также утотчнил, что уменьшение роли государства в экономике - чрезвычайно важный шаг для успешного экономического развития нашей страны.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла в целом правительственный законопроект №4543 о разблокировании процесса большой приватизации.

Автор: 

ВР (29248) госсобственность (66) приватизация (1043) Шмыгаль Денис (2693)


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Топ комментарии
+9
В 2021 году Кабмин планирует привлечь в бюджет до 12 млрд грн от продажи госимущества, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9364
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30.03.2021 17:07
+5
Джон Сміт.

638 МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ банда зелених мародерів повісила боргів на Україну за минулий рік.
Вам не почулося.
638 000 000 000 грн.


Вдумайтеся в цю цифру.
22,72 мільярди доларів. Це абсолютний рекорд за всі роки незалежності.
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30.03.2021 17:08
+4
Все на продажу!
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30.03.2021 17:09
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В 2021 году Кабмин планирует привлечь в бюджет до 12 млрд грн от продажи госимущества, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9364
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30.03.2021 17:07 Ответить
Джон Сміт.

638 МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ банда зелених мародерів повісила боргів на Україну за минулий рік.
Вам не почулося.
638 000 000 000 грн.


Вдумайтеся в цю цифру.
22,72 мільярди доларів. Це абсолютний рекорд за всі роки незалежності.
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30.03.2021 17:08 Ответить
Все на продажу!
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30.03.2021 17:09 Ответить
гешефт понад усэ...
буба обещал рабочие места?занимайте очередь...
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30.03.2021 17:14 Ответить
Ндааа,докерувалися зелені гниди...
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30.03.2021 17:17 Ответить
Продать всё что ещё в Украине не продано цель кодлана гражданина Израиля Коломойского. Зеленский призвал Оман участвовать в приватизации в Украине .
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30.03.2021 17:19 Ответить
почку продай зелёный идиот, уже облгазы с электростанциями распродали по цене чермета, проходим знаем.
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30.03.2021 17:20 Ответить
Не верю
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30.03.2021 17:28 Ответить
Меня шантажировали, чтобы я делал определенные незаконные дела в обмен на разрешение приватизации, полиция по всей видимости в доле, т.к. это в основном украденные земли у народа
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30.03.2021 17:29 Ответить
- Почему голодный?
- Так денег на еду нет
- Вот тебе удочка. Налови рыбы и будет тебе еда
- О, прикольная удочка. Пойду продам. И деньги на еду появятся.

...
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30.03.2021 17:42 Ответить
Щоб в тебе все повідсихало торгашу гнидотний...
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30.03.2021 18:41 Ответить
Инвестиционный климат привлекательный создать не способны, давайте распродадим все, что плохо лежит, вложим в "дороги" и положим зубы на полку. ***, они до конца каденции пустят нарид по миру...
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30.03.2021 22:30 Ответить
Зеленые напродаются так, что сдачу нечем давать будет!
12 млрд гривен---смешно! Они заложили в бюджет на этот год заимствований новых на 500 млрд!
Но зелохторату эти подробности ни к чему...
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30.03.2021 23:01 Ответить
 
 