В 2021 году Кабмин планирует привлечь в бюджет до 12 млрд грн от продажи госимущества, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль приветствует принятие Радой правительственного законопроекта №4543 о разблокировании процесса большой приватизации.
Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"В этом году правительство планирует привлечь в бюджет до 12 млрд грн от продажи госимущества. Кроме того, "Большая приватизация" - это очень эффективный антикоррупционный шаг и мощный стимул для увеличения инвестиций и создания новых рабочих мест. В прошлом году мы доказали, что прозрачные аукционы приватизации способствуют увеличению стартовой цены государственных активов в десятки раз. И так же продолжим эту успешную практику в этом году", - отметил премьер.
Он также утотчнил, что уменьшение роли государства в экономике - чрезвычайно важный шаг для успешного экономического развития нашей страны.
Как сообщалось, Верховная Рада приняла в целом правительственный законопроект №4543 о разблокировании процесса большой приватизации.
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638 МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ банда зелених мародерів повісила боргів на Україну за минулий рік.
Вам не почулося.
638 000 000 000 грн.
❗
Вдумайтеся в цю цифру.
22,72 мільярди доларів. Це абсолютний рекорд за всі роки незалежності.
буба обещал рабочие места?занимайте очередь...
- Так денег на еду нет
- Вот тебе удочка. Налови рыбы и будет тебе еда
- О, прикольная удочка. Пойду продам. И деньги на еду появятся.
...
12 млрд гривен---смешно! Они заложили в бюджет на этот год заимствований новых на 500 млрд!
Но зелохторату эти подробности ни к чему...