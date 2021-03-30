Принятый Радой в первом чтении законопроект о налоговой амнистии не распространяется на политиков и чиновников, - Пидласа

Амнистия капиталов, за которую сегодня в первом чтении проголосовала Верховная Рада, не распространяется на политиков и чиновников.

Об этом в комментарии журналистам сказала нардеп от "Слуги народа" Роксолана Пидласа, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Амнистия капиталов создает возможность возвращения в Украину украинского капитала из-за границы и средства, которые были заработаны в Украине, но с неуплатой налогов, и чтобы они использовались в частности в инвестиционных проектах. Важно говорить, что амнистия капиталов не коснется людей, которые были чиновниками или политиками, то есть подавали декларации с 2005 года", - уточнила она.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла за основу президентский законопроект №5153 с поправками в Налоговый кодекс о добровольном декларировании активов физических лиц с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года.

Читайте также: Большая приватизация, налоговая амнистия, "пакет малыша" и протесты под ОП: Рада сегодня проведет два внеочередных заседания