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Принятый Радой в первом чтении законопроект о налоговой амнистии не распространяется на политиков и чиновников, - Пидласа

Принятый Радой в первом чтении законопроект о налоговой амнистии не распространяется на политиков и чиновников, - Пидласа

Амнистия капиталов, за которую сегодня в первом чтении проголосовала Верховная Рада, не распространяется на политиков и чиновников.

Об этом в комментарии журналистам сказала нардеп от "Слуги народа" Роксолана Пидласа, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Амнистия капиталов создает возможность возвращения в Украину украинского капитала из-за границы и средства, которые были заработаны в Украине, но с неуплатой налогов, и чтобы они использовались в частности в инвестиционных проектах. Важно говорить, что амнистия капиталов не коснется людей, которые были чиновниками или политиками, то есть подавали декларации с 2005 года", - уточнила она.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла за основу президентский законопроект №5153 с поправками в Налоговый кодекс о добровольном декларировании активов физических лиц с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года.

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Автор: 

амнистия (455) ВР (29248) налоги (3238) Пидласа Роксолана (34)


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Топ комментарии
+7
на них и так ничего нет - все на женах, любовницах, мамах. папах.
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30.03.2021 17:19
+6
А Коломойский и Ахметов политики или чиновники?
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30.03.2021 17:19
+6
ну так евреи не политики...колгоспныкы у чистом виде...
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30.03.2021 17:22
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на них и так ничего нет - все на женах, любовницах, мамах. папах.
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30.03.2021 17:19 Ответить
А Коломойский и Ахметов политики или чиновники?
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30.03.2021 17:19 Ответить
Их хозяева.
Поэтому самые большие и сладкие плюшки от сосен для Ахмета и каломоя.
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30.03.2021 17:24 Ответить
ну так евреи не политики...колгоспныкы у чистом виде...
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30.03.2021 17:22 Ответить
Тыц😂🌷××××
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30.03.2021 17:30 Ответить
А їх жінки, чоловіки, діти, тесті з тещами, свекри з свекрухами, сестри з братими чиновників та кумами, хоча звідки у вас куми?
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30.03.2021 17:46 Ответить
Й на кримінальників непоширюється
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30.03.2021 18:40 Ответить
Браво!
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30.03.2021 23:45 Ответить
То есть члены семьи, на которых всё переписано могут спать спокойно
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31.03.2021 12:31 Ответить
 
 