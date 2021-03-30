Суд обязал СБУ открыть уголовное производства против 60 российских артистов, незаконно посещавших оккупированный Крым, - адвокат Августинов

Служба безопасности Украины должна начать уголовное производство в отношении 60 российских артистов, посещавших оккупированный Крым.

Как передает Цензор.НЕТ, такое решение 15 марта 2021 года принял Шевченковский районный суд Киева, сообщил Крым.Реалии адвокат Александр Августинов. Как указано в решении суда, оно не подлежит оспариванию.

"Российские звезды, которые незаконно находятся на территории Украины, а именно в АР Крым, нарушают территориальную целостность страны, что предусмотрено статьями 109 и 110 Уголовного кодекса Украины. Суд обязал СБУ осуществить досудебное расследование", - сказал Августинов.

Адвокат представляет интересы репатрианта из Украины, гражданина Израиля и главы ассоциации актеров "Маген" Дим Амора. 2 февраля 2021 года Августинов обратился в СБУ с заявлением о преступлениях. В нем были указаны имена 60 российских певцов, актеров и шоуменов, среди них: Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Лолита Милявская, Дима Билан, Валерия, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Светлана Ходченкова, Олег Газманов, Григорий Лепс, Денис Майданов, Николай Расторгуев, Александр Буйнов, Вика Цыганова, Стас Костюшкин, Анна Семенович, Ксения Бородина, Сергей Безруков, Кристина Орбакайте, Сергей Пенкин, Слава, Стас Пьеха, Юлия Савичева, Николай Басков, Дмитрий Дюжев, Леонид Агутин, Лариса Долина, Марат Башаров, Глюкоза, Олег Митяев, Пелагея, Андрей Смелов, Ирина Медведева, Артур Ераносов, Андрей Пирог, Сергей Селин, Евгений Александров, Татьяна Полонская, Ника Козоровицкая, Юрий Гальцев, Александр Алексин, Илья Зубов, Владимир Павличенко, Дмитрий Борисов, Александр Устюгов, Анна Уколова, Константин Юшкевич, Ирина Муравьева, Сергей Никоненко, Борис Шувалов, Сергей Кемпо, Владимир Фекленко, Григорий Южаков, Анна Воропаева, Полина Куценко, Светлана Чилей, Сергей Шакуров, Даниил Спиваковский, Игорь Угольников и Екатерина Волкова.

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По мнению Августинова, все эти артисты нарушили две уголовные статьи: совершили "действия, нацеленные на насильственное изменение конституционного строя" и "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

СБУ приобщила заявление Дим Амора к уголовному производству от 2015 года по статье - "нарушение порядка въезда на оккупированную территорию и выезда из нее". Заявителя это не устроило, и его адвокат обратился в суд, чтобы открыть отдельное уголовное производство.

Ассоциация актеров "Маген" хочет запретить гастроли в Израиле российским звездам, которые незаконно посещали Крым.

Напомним, 19 марта 2021 года прокуратура АР Крым и г. Севастополя начала другое уголовное производство в отношении 23 российских звезд-участников концерта на Керченском мосту. Списки фигурантов двух уголовных дел частично совпадают. Но заявления о преступлениях подавались разными людьми и по различным статьям.

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