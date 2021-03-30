Суд отправил под домашний арест женщину, выбросившую в туалет новорожденного сына на Харьковщине

Лозовский горрайонный суд Харьковской области избрал меру пресечения женщине, бросившей новорожденного сына в яме туалета возле ж/д станции "Панютино".

Об этом сообщил пресс-секретарь Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Подозреваемой в покушении на убийство своего ребенка избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста", - сказал он.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что женщина уведомлена о подозрении.

Досудебным расследованием установлено, что утром 27 марта женщина положила в пакет и оставила в яме туалета возле железнодорожного вокзала станции "Панютино" своего новорожденного ребенка - мальчика.

"Младенца спасли и доставили в реанимационное отделение Лозовской центральной районной больницы. Сейчас состояние здоровья малыша удовлетворительное, его здоровью ничего не угрожает", - следует из сообщения.

Кроме этого подчеркивается, что женщине сообщено о подозрении по факту покушения на умышленное убийство своего новорожденного ребенка сразу после родов (ч. 2 ст. 15, ст. 117 УК Украины).