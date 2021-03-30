Конституционность указа Зеленского об отмене назначения Тупицкого может определить только КС, - Разумков

Только Конституционный суд может определить, является ли конституционным указ президента Украины Владимира Зеленского об отмене указа президента от 14 мая 2013 года №256 "О назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины".

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если говорить то том, отвечает ли это Конституции, то у нас есть единственный орган, который может это четко определить, - это Конституционный суд Украины", - сказал спикер ВР во время брифинга во вторник.

Разумков напомнил, что у субъектов выдвижения, которыми являются президент и Верховная Рада, раньше была возможность отозвать судей КС, "в 2016 году изменениями в Конституцию такая возможность была отменена".

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Напомним, 27 марта Зеленский подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.