Больницы "Укрзализныци" обеспечены всем необходимым для лечения пациентов с COVID-19 - виновные в неоказании помощи - будут наказаны, - ЦОЗ УЗ

Медицинские учреждения "Укрзализныци" располагают всеми необходимыми средствами для лечения пациентов с COVID-19. Поэтому случаи неоказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом со стороны медработников являются недопустимыми, а виновные будут наказаны, вплоть до увольнения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе филиала "Центр охраны здоровья" АО "Укрзализныця".

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что три больницы "Укрзализныци" не приняли больных COVID-19, несмотря на то, что начиная с ноября получили фактических выплат 60 млн гривен. "Это недопустимый случай, и возникает вопрос: куда государство заплатило 60 млн? Этот прецедент дает нам полное право обращаться в правоохранительные органы", - заявил Степанов.

После инцидента, который произошел 24 марта 2021 в городе Киеве, НСЗУ проводит проверку в медицинских железнодорожных учреждениях в Киеве.

В пресс-службе филиала "Центр охраны здоровья" АО "Укрзализныця" отметили, что ЦОЗ максимально способствует и помогает в проведении проверки.

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"24 марта произошел досадный случай, когда генеральный директор Киевской клинической больницы на железнодорожном транспорте №2 Леся Дрофа отказалась принимать больных COVID-19, мотивировав свое решение тем, что в больнице отсутствуют медикаменты, средства индивидуальной защиты, кислород. Однако данная информация не соответствует действительности.

Всего с ноября 2020 по март 2021 НСЗУ перечислила за оказанную медицинскую помощь железнодорожными больницами - 59,9 млн грн. Из них 15 млн.грн - доплата медицинским работникам, которые вовлечены в лечебный процесс пациентов с COVID-19. По остальному - проводятся торги и закупается все необходимое. На сегодняшний день все больницы в полном объеме обеспечены набором антибиотиков, антикоагулянтов, гормонов, кислорода, средствами индивидуальной защиты для лечения больных с COVID-19", - отметили в пресс-службе филиала ЦОЗ АО "Укрзализныця".

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В ЦОЗ также назвали данную ситуацию "недопустимой". "Решение генерального директора в отказе приема больного является безответственным. С нашей стороны проведена служебная проверка и наложено административное наказание. В дальнейшем будет рассматриваться вопрос о занятии этим генеральным директором своей должности", - подчеркнули в пресс-службе филиала.

По информации филиала "Центр охраны здоровья" АО "Укрзализныця", всего в железнодорожных клинических учреждениях уже пролечено около тысячи пациентов с COVID-19.