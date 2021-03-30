РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3820 посетителей онлайн
Новости
14 832 59

Свастика на здании ОП появилась после акции 20 марта, подозреваемый установлен, - глава Нацполиции Клименко

Свастика на здании ОП появилась после акции 20 марта, подозреваемый установлен, - глава Нацполиции Клименко

Человек, нанесший свастику на здание Офиса Президента Украины в ходе акции протеста установлен.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом в ходе доклада на внеочередном заседании парламента заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

"По поводу свастики, которую нарисовали на стене Офиса президента - символ действительно появился уже после завершения акции, в 23:35 (на самом деле в 21:35, как уточнил позже Клименко). И мы установили это лицо", - сказал он.

По его словам, нанесший свастику установлен, информация об этом будет обнародована позже.

Ранее правозащитница из Центра гражданских свобод Александра Матвийчук сообщила, что свастика на здании Офиса Президента 20 марта появилась уже после завершения акции.

Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергей Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.

Читайте: Свастику со стен ОП стерли, а здание оградили лентой. ФОТОрепортаж

Автор: 

Нацполиция (16480) свастика (32) Офис Президента (1798) Клименко Игорь (399)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+79
https://twitter.com/l_vinchenso
https://twitter.com/l_vinchenso Внутренняя Монголия
https://twitter.com/l_vinchenso @l_vinchenso

За фарбу на ОП - тюрма, за проведення референдуму бойовиків на Донеччині - мандат депутата ВР.
Нічого не переплутайте.
Зеленський, це що таке?
показать весь комментарий
30.03.2021 17:59
+45
Свастика на здании ОП появилась после акции 20 марта, подозреваемый установлен, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 1820
показать весь комментарий
30.03.2021 18:02
+38
Порошенко?
показать весь комментарий
30.03.2021 17:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ментяра какая-то пошалила (по-приказу кое-кого)))))
показать весь комментарий
30.03.2021 17:57 Ответить
На сколько я понял - Кучма создал то что сейчас происходит?
показать весь комментарий
30.03.2021 22:00 Ответить
Обычно подобным шавки Петушария страдают...
показать весь комментарий
31.03.2021 07:48 Ответить
ПНХ- бот.
показать весь комментарий
31.03.2021 09:13 Ответить
шария? (уточняю?)
ну не в этом случае...ибо надпись появилась уже после того как все разошлись (и кроме ментяр там никого не осталось - фоткать, фоткаться...ну и домалевывать как выходит)))
показать весь комментарий
31.03.2021 09:31 Ответить
Зачем ментам так рисковать? За небольшую оплату её мог нарисовать кто угодно.
показать весь комментарий
31.03.2021 16:09 Ответить
после того как оттуда совсем ушли протестующие и территорию оцепили копы?
показать весь комментарий
31.03.2021 16:28 Ответить
Порошенко?
показать весь комментарий
30.03.2021 17:57 Ответить
показать весь комментарий
30.03.2021 17:58 Ответить
Свастика на здании ОП появилась после акции 20 марта, подозреваемый установлен, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 1820
показать весь комментарий
30.03.2021 18:02 Ответить
😆
показать весь комментарий
30.03.2021 18:40 Ответить
Марыныны лабутены?
показать весь комментарий
30.03.2021 23:04 Ответить
Та да.На Лєнкини не схожі.
Свастика на будівлі ОП з'явилася після акції 20 березня, підозрюваного встановлено, - глава Нацполіції Клименко - Цензор.НЕТ 8036
показать весь комментарий
30.03.2021 23:53 Ответить
Позорище !
показать весь комментарий
31.03.2021 01:14 Ответить
Антон Геращенко
показать весь комментарий
30.03.2021 18:04 Ответить
адепт русскага мира-они фанаты свастики
Свастика на будівлі ОП з'явилася після акції 20 березня, підозрюваного встановлено, - глава Нацполіції Клименко - Цензор.НЕТ 4538
показать весь комментарий
30.03.2021 18:39 Ответить
В 1939 году Гитлер напал на Польщу и знаете кто оказался виновным ? 🤣🤣🤣- Порошенко !
показать весь комментарий
31.03.2021 01:17 Ответить
хто теперь не считает геращенко антонину художницей?
показать весь комментарий
30.03.2021 17:59 Ответить
https://twitter.com/l_vinchenso
https://twitter.com/l_vinchenso Внутренняя Монголия
https://twitter.com/l_vinchenso @l_vinchenso

За фарбу на ОП - тюрма, за проведення референдуму бойовиків на Донеччині - мандат депутата ВР.
Нічого не переплутайте.
Зеленський, це що таке?
показать весь комментарий
30.03.2021 17:59 Ответить
дивлюся засідання Верховної Ради...
жесть...
Аваков, АнтошаГеращенко, Клименко, Баканов, Сухачов самі на себе наговорили, набрехали... Буде робота для Гео Лероса задля чергових відеоблогів
показать весь комментарий
30.03.2021 18:04 Ответить
У вас штамп резиновий?
показать весь комментарий
30.03.2021 18:52 Ответить
Наші нацполіцаї- орли! Ше потім окажиться, шо патріоти і зовсім не патріоти, а агенти ГРУФСБ!
показать весь комментарий
30.03.2021 18:06 Ответить
Що, вже знайшли цапа-відбувайла? Експертизу ходи вже провели? А яке звання в цього "художніка"? Ну і головне запитання: скільки йому заплатили за таку "не провокацію"? Ну а хто платив - варіантів не так багато
показать весь комментарий
30.03.2021 18:14 Ответить
лядский цирк уже подзадрал честное слово
показать весь комментарий
30.03.2021 18:16 Ответить
Свастика на здании ОП появилась после акции 20 марта, подозреваемый установлен, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 4722
показать весь комментарий
30.03.2021 18:34 Ответить
кацапська провокація!
показать весь комментарий
30.03.2021 18:24 Ответить
Як завжди у всьому винні кацапи, проте вони цього чомусь не знають, чи поліція і є ті кацапи
показать весь комментарий
30.03.2021 22:02 Ответить
То "після акції" чи в "ході акції"
Свастика на здании ОП появилась после акции 20 марта, подозреваемый установлен, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 6367
показать весь комментарий
30.03.2021 18:36 Ответить
"Свастика на будівлі ОП з'явилася після акції 20 березня, підозрюваного встановлено, - глава Нацполіції Клименко"- підкажіть пулізеям наступного разу ще й магендавид намалювати !
Для рівноваги можна ще й серп з молотом!
показать весь комментарий
30.03.2021 18:43 Ответить
"информация об этом будет обнародована позже.Источник: https://censor.net/ru/n3256567" еще не определились, кандидаты на крайнего тянут жребий.
показать весь комментарий
30.03.2021 19:01 Ответить
..а ведь ещё два года назад, до прикола дебилов-экспериментаторов на выборах, у нас регулярно были новости типа:
безвиз, Томос, наши бойцы отжали пару сотен метров нашей земли, зашли в посёлок, открыли фабрику-завод, "Нафтогаз" вышел в ПЛЮС, продаём электроэнергию закордон, создали современное оружие для обороны Украины и на экспорт, бюджет растёт, инвестиции заходят........ всё в условиях войны с людоедской империей..
сейчас, при зекомандЕ эпохи безбедности Мамкина-Йурыста, имеем:
адюльтер Мандель, корабельные сосны, элитных наркоманов, торговлю должностями, сдачу вагнеровцев-беркутов, возвращения рыгоанальных уродов, посадки патриотов Украины, засланцы у руля, в ОПе преза.....
73% зебилы, вы таки зробылы себе разом с вашей Зелей
показать весь комментарий
30.03.2021 19:02 Ответить
Зуб даю что это Геращенко таким образом отрабатывает бабусики от МВД.
показать весь комментарий
30.03.2021 19:08 Ответить
То Геращенко мордой лица припечатался к стенке, отпечаток и остался оранжевый!
показать весь комментарий
30.03.2021 19:51 Ответить
Геращенко мазу тянет но дерьма на их столько, что он сам уже в нас даже не по уши
показать весь комментарий
30.03.2021 22:03 Ответить
Антошка ХЕрашенко такая-же дешевая проститутка как и Люся Арестович, за должности от Зебанутого бубочки готова в церкви перднуть.
показать весь комментарий
31.03.2021 07:52 Ответить
В заголовку - ПІСЛЯ. У тексті - ПІД ЧАС акції. Ви там розберіться вже...
показать весь комментарий
30.03.2021 19:10 Ответить
аваков -чорт как красиво написано ,читать приятно
показать весь комментарий
30.03.2021 19:37 Ответить
Аваков, Кравченко - итог один
показать весь комментарий
30.03.2021 22:04 Ответить
Шо есть то есть ) Пока в мусарку идут работать ради "возможностей" и не наигравшись в GTA и NFS , а некоторые (особенно с сиськами) ради инстаграма то писец не уйдет никогда) .... Хотя если выше начальство осталось то же (даже еще гнидней) то и те пять ментов на всю страну шо пошли работать ради справедливости и на благо нарида так сказать "to serve and protect"🚔 , через пол года начнут сами сдавать свои значки. Один вон в Днепре такой честный пошел против системы , собрался ехать в Киев, на прием к сабакову!!! Ню-ню😅.

А сабакевич так как Кравченко , думаю не закончит. Эта хитрый свинья вонючий устроит шо то и свалит, ах ! Не говоря уже о том что бы в Украине министр-банабак "застрелился " 🤣 Они только кодлой храбрые черножепые как цыгане одного бить.
показать весь комментарий
30.03.2021 23:13 Ответить
мусора на цензоре , вы ж хоть не баньте на стене написано
показать весь комментарий
30.03.2021 19:38 Ответить
Вы там на Козляндии - совсем *****?
показать весь комментарий
30.03.2021 21:55 Ответить
не знаю насчёт погромов и свастик, но по-моему мнению тут пёрн.ть мало - надо завершать начатое выносом клоуна и олигархов. Где же та сила, которая это сделает?
показать весь комментарий
30.03.2021 21:40 Ответить
свастика до фашизма не имеет никакого отношения
показать весь комментарий
30.03.2021 22:06 Ответить
а им так в кацапских учебниках писали
показать весь комментарий
30.03.2021 23:15 Ответить
Извините, но может ли полиция наблюдать как совершают преступление или любое правонарушение, два варианта: они преступники соучастники или преступления небыло.
показать весь комментарий
30.03.2021 21:55 Ответить
так они думали шо это провокация
показать весь комментарий
30.03.2021 23:16 Ответить
В законе о нацполиции такого не встречал, зато другого много, включая нарушение присяги народу, почти они уже не полиция?
показать весь комментарий
31.03.2021 07:35 Ответить
А когда это у нас мусорье шакальское на Закон смотрело? Закон для них , когда им выгодно. Закон для мусора когда он личные вещи на улице отбирает, а ты ему говоришь мол вы не правы уважаемый. Тогда ******** вспоминает про Закон.
показать весь комментарий
31.03.2021 10:20 Ответить
информация об этом будет обнародована позже... когда найдут : ктоза бабки согласится прикрыть того офицера СБУ , который это сделал... Так крутые , совершив наезд, находят дедка, который за 15 штук баксов говорит : я сидел за рулём...
показать весь комментарий
30.03.2021 22:09 Ответить
и в итоге эти 15 к биксов дед не видит
показать весь комментарий
31.03.2021 10:24 Ответить
Судя по тому ,что свастика нарисована рядом с надписью "аваков чорт", ее рисовал Антон Геращенко. Заказчик свастики как бы намекает всем, что плохо про Авакова могут думать только фашисты.
показать весь комментарий
30.03.2021 22:44 Ответить
Так "после" или "в ходе"? По-моему, погромщиков хотят обелить.
показать весь комментарий
30.03.2021 23:06 Ответить
напевне яка-сь мусорська **** нанесла за завданням авакінської сраки антоніни.
показать весь комментарий
31.03.2021 07:17 Ответить
Чому немає призвіща людини, яка намалювала свастику? Виходить, що її немає? Бо пан Херащенко призвіще Порошенко назвав зразу і це не перечило із призимпцією невинуватості, а тут такі законники.
показать весь комментарий
31.03.2021 09:27 Ответить
Вот фото неизвестного, которого мы будем искать всеми силами!Свастика на будівлі ОП з'явилася після акції 20 березня, підозрюваного встановлено, - глава Нацполіції Клименко - Цензор.НЕТ 8866
показать весь комментарий
31.03.2021 17:28 Ответить
 
 