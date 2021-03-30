Свастика на здании ОП появилась после акции 20 марта, подозреваемый установлен, - глава Нацполиции Клименко
Человек, нанесший свастику на здание Офиса Президента Украины в ходе акции протеста установлен.
Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом в ходе доклада на внеочередном заседании парламента заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.
"По поводу свастики, которую нарисовали на стене Офиса президента - символ действительно появился уже после завершения акции, в 23:35 (на самом деле в 21:35, как уточнил позже Клименко). И мы установили это лицо", - сказал он.
По его словам, нанесший свастику установлен, информация об этом будет обнародована позже.
Ранее правозащитница из Центра гражданских свобод Александра Матвийчук сообщила, что свастика на здании Офиса Президента 20 марта появилась уже после завершения акции.
Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергей Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".
По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.
По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ну не в этом случае...ибо надпись появилась уже после того как все разошлись (и кроме ментяр там никого не осталось - фоткать, фоткаться...ну и домалевывать как выходит)))
https://twitter.com/l_vinchenso Внутренняя Монголия
https://twitter.com/l_vinchenso @l_vinchenso
За фарбу на ОП - тюрма, за проведення референдуму бойовиків на Донеччині - мандат депутата ВР.
Нічого не переплутайте.
Зеленський, це що таке?
жесть...
Аваков, АнтошаГеращенко, Клименко, Баканов, Сухачов самі на себе наговорили, набрехали... Буде робота для Гео Лероса задля чергових відеоблогів
Для рівноваги можна ще й серп з молотом!
безвиз, Томос, наши бойцы отжали пару сотен метров нашей земли, зашли в посёлок, открыли фабрику-завод, "Нафтогаз" вышел в ПЛЮС, продаём электроэнергию закордон, создали современное оружие для обороны Украины и на экспорт, бюджет растёт, инвестиции заходят........ всё в условиях войны с людоедской империей..
сейчас, при зекомандЕ эпохи безбедности Мамкина-Йурыста, имеем:
адюльтер Мандель, корабельные сосны, элитных наркоманов, торговлю должностями, сдачу вагнеровцев-беркутов, возвращения рыгоанальных уродов, посадки патриотов Украины, засланцы у руля, в ОПе преза.....
73% зебилы, вы таки зробылы себе разом с вашей Зелей
А сабакевич так как Кравченко , думаю не закончит. Эта хитрый свинья вонючий устроит шо то и свалит, ах ! Не говоря уже о том что бы в Украине министр-банабак "застрелился " 🤣 Они только кодлой храбрые черножепые как цыгане одного бить.