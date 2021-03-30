Свастика на здании ОП появилась после акции 20 марта, подозреваемый установлен, - глава Нацполиции Клименко

Человек, нанесший свастику на здание Офиса Президента Украины в ходе акции протеста установлен.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом в ходе доклада на внеочередном заседании парламента заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

"По поводу свастики, которую нарисовали на стене Офиса президента - символ действительно появился уже после завершения акции, в 23:35 (на самом деле в 21:35, как уточнил позже Клименко). И мы установили это лицо", - сказал он.

По его словам, нанесший свастику установлен, информация об этом будет обнародована позже.

Ранее правозащитница из Центра гражданских свобод Александра Матвийчук сообщила, что свастика на здании Офиса Президента 20 марта появилась уже после завершения акции.

Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергей Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.

Читайте: Свастику со стен ОП стерли, а здание оградили лентой. ФОТОрепортаж