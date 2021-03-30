Минюст РФ заявляет, что суд Парижа отменил решение о взыскании $1,3 млрд по иску "Ощадбанка" за активы в Крыму

Министерство юстиции России утверждает, что Апелляционный суд Парижа 30 марта отменил арбитражное решение от 2018 года о взыскании с России $1,3 млрд по иску "Ощадбанка" из-за потерянных активов в Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт российского Минюста.

"В принятом сегодня решении Апелляционный суд Парижа поддержал довод Минюста России об отсутствии у арбитражного трибунала юрисдикции на рассмотрение спора и полностью отменил решение трибунала. В частности, Российской Федерации удалось доказать, что так называемые инвестиции, а именно крымское отделение "Ощадбанка", были созданы до 1 января 1992 г., то есть еще в советский период, в связи с чем они не подпадают под действие Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций", - говорится в заявлении.

В министерстве отметили, что решение парижского суда "будет иметь прецедентное значение и по другим делам с участием так называемых "украинских инвесторов", которые рассматриваются арбитражами и государственными судами в европейских юрисдикциях".

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Напомним, что 26 ноября 2018 года Арбитражный трибунал в Париже вынес вердикт в пользу "Ощадбанка" - взыскать с Российской Федерации убытки, которые понес украинский банк вследствие оккупации Крыма. Российское Министерство юстиции заявило, что Российская Федерация не признает решение международного арбитража и не будет компенсировать убытки "Ощадбанка".

8 декабря 2020 года Верховный Суд Украины разрешил "Ощадбанку" взыскать с России убытки в размере $1,3 млрд за потерянные активы в Крыму. Решение опубликовано в Едином государственном судебном реестре.