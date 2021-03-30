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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Минюст РФ заявляет, что суд Парижа отменил решение о взыскании $1,3 млрд по иску "Ощадбанка" за активы в Крыму

Минюст РФ заявляет, что суд Парижа отменил решение о взыскании $1,3 млрд по иску

Министерство юстиции России утверждает, что Апелляционный суд Парижа 30 марта отменил арбитражное решение от 2018 года о взыскании с России $1,3 млрд по иску "Ощадбанка" из-за потерянных активов в Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт российского Минюста.

"В принятом сегодня решении Апелляционный суд Парижа поддержал довод Минюста России об отсутствии у арбитражного трибунала юрисдикции на рассмотрение спора и полностью отменил решение трибунала. В частности, Российской Федерации удалось доказать, что так называемые инвестиции, а именно крымское отделение "Ощадбанка", были созданы до 1 января 1992 г., то есть еще в советский период, в связи с чем они не подпадают под действие Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций", - говорится в заявлении.

В министерстве отметили, что решение парижского суда "будет иметь прецедентное значение и по другим делам с участием так называемых "украинских инвесторов", которые рассматриваются арбитражами и государственными судами в европейских юрисдикциях".

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Напомним, что 26 ноября 2018 года Арбитражный трибунал в Париже вынес вердикт в пользу "Ощадбанка" - взыскать с Российской Федерации убытки, которые понес украинский банк вследствие оккупации Крыма. Российское Министерство юстиции заявило, что Российская Федерация не признает решение международного арбитража и не будет компенсировать убытки "Ощадбанка".

8 декабря 2020 года Верховный Суд Украины разрешил "Ощадбанку" взыскать с России убытки в размере $1,3 млрд за потерянные активы в Крыму. Решение опубликовано в Едином государственном судебном реестре.

Автор: 

Крым (26404) Ощадбанк (220) Париж (421) россия (95615) суд (25104)


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Топ комментарии
+25
Якщо це так насправді, то все логічно...

Минюст РФ заявляет, что суд Парижа отменил решение о взыскании $1,3 млрд по иску "Ощадбанка" за активы в Крыму - Цензор.НЕТ 3538
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30.03.2021 18:05
+15
Нехай Авак поїде,ще накупляє за наші гроші тепловозів з літаками у жабоїдів.
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30.03.2021 18:07
+13
пока нет официально никаких сообщений - рашкиным верить...ауру себе портить
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30.03.2021 18:10
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Якщо це так насправді, то все логічно...

Минюст РФ заявляет, что суд Парижа отменил решение о взыскании $1,3 млрд по иску "Ощадбанка" за активы в Крыму - Цензор.НЕТ 3538
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30.03.2021 18:05 Ответить
Не подыгрывайте Зелибобику, ведь с дурака спроса нет, что с него возьмешь, дурак он же не со злого умысла а по дурости, значит и спрос с него меньше. Запомните наконец, Зеля не идиот, не дурак, не дебил. Он хитрый, алчный, меркантильный, циничный и злопамятный еврей-украинофоб, к тому же очень богатый, обкрутивший 73% идиотов, дураков и дебилов. Расставив своих людей на ключевых постах Нелох потихоньку поворачивает страну в обратную сторону, потому что ему, его своре, а так же папе и маме Риме лучше живется в той стране которая была до 14 года, где Рашка старший брат и гарант неприкасаемости топ-коррупционерам, где украинский народ лишь средство обогащения и обслуга. Не преуменьшайте умственные способности шмаркли.
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30.03.2021 21:32 Ответить
Нехай Авак поїде,ще накупляє за наші гроші тепловозів з літаками у жабоїдів.
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30.03.2021 18:07 Ответить
пока нет официально никаких сообщений - рашкиным верить...ауру себе портить
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30.03.2021 18:10 Ответить
Та і чого їм радуватися, вони ж не визнають рішень міжнародних судів. Вот якби Басманний виніс рішення,а то який там суд Парижа.
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30.03.2021 18:53 Ответить
басманньій онлі.
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30.03.2021 18:12 Ответить
Міжнародне право не має законної сили в .ру.(х@йло)
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30.03.2021 18:14 Ответить
Причем здесь Парижский суд?
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30.03.2021 18:17 Ответить
так приятнее и солиднее звучит для раисского уха...Париж, Париж...
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30.03.2021 18:37 Ответить
Може вони там над Парижом на фанері пролітали і об Ейфелеву вежу довбанулися.
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30.03.2021 18:55 Ответить
При Порошенко приняли решение взыскать, а при Зеленском решение отменили !
Зелеботы, ваш ход!
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30.03.2021 18:43 Ответить
Та ще тільки пробують на колінах повзати, куди там ходити, хіба що в відхоже місце.
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30.03.2021 18:58 Ответить
Не засоряйте ветку кацапскими бреднями. Свинорусы представляют интерес лишь в контексте их смерти.
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30.03.2021 19:41 Ответить
Думаю, ещё будет кассация в Верховный Суд Франции. Это ещё не точка.
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30.03.2021 19:51 Ответить
Лягушатники продались!
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30.03.2021 20:56 Ответить
Лягушатники продались!
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30.03.2021 20:57 Ответить
Хтось може пригадати: хто в цьому Божому світі Україну ще не виюбав...?
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30.03.2021 21:01 Ответить
Гораздо интересней кто твою мамку "виюбав"
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30.03.2021 22:06 Ответить
Наш иск основывался на Договоре с кацапней от 1992 года.Но тамошний суд повелся на кацпское возражение что Ощадбанк существовал ДО 92 года и поэтому не считает, что это их юрисдикция(по Договору).
Будут опротестовывать.
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30.03.2021 22:51 Ответить
Я тоже могу чего нибудь заявить...
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31.03.2021 06:37 Ответить
 
 