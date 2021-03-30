Во фракции "ЕС" заявили о слежке за депутатом Киевсовета Кононенко: "Призываем главу СБУ Баканова опровергнуть это"
Фракция "Европейская Солидарность", выйдя на трибуну в полном составе, заявила о факте слежки за депутатом Киевсовета от "ЕС" Виктором Кононенко.
Как сообщает Цензор.НЕТ, заявление озвучил Андрей Парубий.
"Это происходит на фоне постоянного преследования со стороны власти военных, добровольцев, волонтеров, участников Революции Достоинства. Хочу напомнить, что Виктор Кононенко на протяжении 2015-2017 годов, самых горячих лет российско-украинской войны, возглавлял штаб СБУ в зоне проведения АТО. Он - боевой генерал. Пророссийские боевики дорого оценивали его голову. Он видит больше, чем видит неспециалист, и обнаружил слежку неделю тому назад", - отметил Парубий.
По его словам, Кононенко принял меры и следившие предъявили удостоверение сотрудников полиции.
"Незаконная слежка может быть связана со лживыми сообщениями о причастности партии "ЕС" и лично Петра Порошенко к событиям 20 марта под Офисом президента. Призываем главу СБУ Ивана Баканова опровергнуть это", - резюмировал Парубий.
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Через рік так через рік! Вже десь було...
Президент України Петро Порошенко вийшов до людей, які прийшли з акцією під Адміністрацію Президента, та пообіцяв повернутися на Банкову через рік, повідомляє https://ua.112.ua/golovni-novyni/cherez-rik-tak-cherez-rik-poroshenko-poobitsiav-povernutysia-na-bankovu-489128.html "112 Україна" .
Співробітники поліції незаконно стежили за депутатом Київради від "Європейської Солідарності" бойовим генералом Віктором Кононенком. Про це на своїй сторінці у https://www.facebook.com/pogrebiskii/posts/297440141794663 Facebook повідомив депутат фракції "Європейська Солідарність" Київської міської ради Олександр Погребиський (відео - за ссиллю).
"Щойно вдалось зупинити незаконну "наружку" за бойовим генералом Віктором Кононенком! 2015-2017 Віктор Кононенко очолював об'єднаний штаб СБУ в зоні АТО", - написав Погребиський.
Він зауважив, що за генералом вже тривалий час вели спостереження особи без жодних розпізнавальних знаків.
"Віктор Іонасович вже п'ятий день спостерігав за собою "наружку", по зовнішнім ознакам він відмітив, що це не правоохоронні органи. Нагадаю, що Кононенко Віктор Іонасович генерал-лейтенант СБУ є охоронюваною персоною, оскільки має доступ до державної таємниці. Як виявилось незаконне стеження проводили співробітники поліції", - резюмував депутат Київради.
"Нагадаю, що на теперішній час Віктор Іонасович є депутатом Київради від Європейської Солідарності! Крім того, це не перше стеження за представниками нашої партії, минулого року було виявлено стеження за лідером Петро Порошенко та за офісом Європейської Солідарності на Лаврській", - розповів Олександр Погребиський.
"Співробітники поліції, які незаконно стежили за депутатом Київради від "Європейської Солідарності" генерал-лейтенантом Віктором Кононенком, робили це дуже не професійно і не надали жодних пояснень своїм діям" - заявив в ефірі "Прямого" ветеран війни з Росією, депутат фракції "Європейська Солідарність" Київської міської ради Олександр Погребиський.
"Віктор Іонасович вже п'ятий день бачив за собою спостереження. Це відбувалось не лише біля його будинку, де він проживає. Як він мені пояснив, це спостереження відбувалось біля офісу "Європейської Солідарності", куди він приїздив у робочі дні як депутат Київради. Також спостереження відбувалось під час руху, коли він кудись направлявся по своїй справах.
Кононенко зазначив, що спостереження відбувалось дуже явно, грубо і непрофесійно. Він зробив висновок, що це не співробітники правоохоронних органів, бо вони так не працюють. Про це свідчила низка ознак, які він, як професіонал, чітко бачив. Тому Кононенко не виключив думки, що це можуть бути проросійські найманці. Адже Віктор Іонасович є генерал-лейтенантом СБУ, яка очолювала об'єднаний цент спецоперації СБУ в 2015-2017 роках. Він також має доступ до державної таємниці та є персоною, яку мають охороняти співробітники "Альфи", - сказав Погребиський.
Він додав, що правоохоронці не змогли дати пояснень своїм діям і втекли за першої можливості.
"Кононенко закликав мене і моїх побратимів з'ясувати, хто проводить це спостереження. Ми зробили фото і відео цих людей. І коли людина сказала, що вона є співробітником поліції, всі відійшли в бік і попросили показати посвідчення. Ця персона показала відповідне посвідчення, після чого Кононенко почав питати, з якою метою проводиться спостереження. Персона почала хаотично дзвонити по телефону, ходити туди-сюди. Спочатку він кудись пішов, потім повернувся, сів у машину й почав тікати. Цим усе й закінчилось", - зазначив представник "Європейської Солідарності".
жесть...
Аваков, АнтошаГеращенко, Клименко, Баканов, Сухачов самі на себе наговорили, набрехали... Буде робота для Гео Лероса по створенню чергових відеоблогів, що спростовуватимуть їхню брехню.
https://glavcom.ua/img/forall/users/49/4975/166683954_4211022255627265_9055832648057916198_n.jpg
Постанову зареєстровано у Верховній Раді
Четверо народних депутатів із фракції «Європейська солідарність» зареєстрували у парламенті постанову про скасування інавгурації президента України Володимира Зеленського. Про це повідомив нардеп Володимир Ар'єв у Facebook.
Разом із ним ініціаторами постанови стали Ірина Фріз, Микола Княжицький та Михайло Бондар.
«Вирішили скористатися методикою криворізької школи права і, за принципом указу Зеленського, зареєструвати постанову про скасування інавгурації Зеленського», - написав Ар'єв.
"Європейська Солідарність" вимагає зустрічі з керівництвом Національної поліції через факт незаконного стеження за депутатом Київради, генерал-лейтенантом СБУ Віктором Кононенком. Про це заявив народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар'єв, виступаючи під час позачергового засідання Верховної ради України.
"Наша фракція вимагає зустрічі з Національною поліцією, оскільки зараз щойно було зловлено працівника Національної поліції, який здійснював стеження за депутатом Київради від "Європейської Солідарності", - заявив Володимир Ар'єв.
Він також наголосив, що правоохоронні органи зосередились на пошуку винних, які пофарбували стіни Офісу президента Зеленського, натомість багато інших більш резонансних справ залишаються нерозкритими.
"Насправді - це ганьба, що цілий голова СБУ займається розмальованими дверима і вибитими шибками. У мене лише одне питання: а у вас немає інших справ?", - підкреслив він.
"У нас за кілька днів може прийняти присягу народного депутата громадянин Російської Федерації. То може ви ним займетеся і подасте Зеленському на скасування громадянства України?", - зазначив Володимир Ар'єв.
Представник "Європейської Солідарності" також звернувся до присутніх очільників МВС: "У вас теж немає більше чим займатися як ловити активістів? Ваш заступник міністра Геращенко за п'ять хвилин уже знайшов замовника. Так може на час слідства відсторонити його з цієї посади, бо це була явно політична заява".
Володимир Ар'єв також підкреслив, що слідство представляє непереконливі докази у справі і зокрема фотографії з місця події. "По яким ви визначаєте фотографіям що це були певні люди, коли на суді представляють чорні квадрати?", - зауважив він.https://prm.ua/yes-vymahaie-zustrichi-z-kerivnytstvom-natspolitsii-cherez-stezhennia-za-deputatom-kyivrady-viktorom-kononenkom/
Правоохоронні органи підтвердили, що спостереження за нардепом за депутатом Київради від "Європейської Солідарності" бойовим генералом Віктором Кононенком вели працівники Національної поліції, проте досі дали чітких пояснень щодо ситуації. Про це на брифінгу заявив Віктор Кононенко, трансляцію вів "Прямий".
Кононенко розповів, що з огляду на минулу роботу у правоохоронних органах звик за оточенням. Він зауважив, що за ним стежили вже щонайменше п'ять днів.
"В п'ятницю вранці я зафіксував цей автомобіль біля свого будинку і фактично прибув з ним до партійного офісу. Мені було цікаво з'ясувати кому належить цей транспортний засіб. Чи це працюють правоохоронні органи чи якісь інші структури. Відповідно ми поїхали "кататися" по місту, в результаті чого я вияснив, що автомобіль всього-на-всього один, працюють двоє людей. В результаті особи які за мною стежили мене "загубили" і не знайшли нічого кращого, як повернутися і чекати мене біля офісу", - розповів Віктор Кононенко.
За його словами в суботу за ним не було стеження, бо він випадково зустрівся з цими людьми за рогом власного будинку. Далі Кононенко час від часу спостерігав цей автомобіль або біля партійного офісу, або під вікнами власного будинку.
"Я попросив своїй побратимів допомогти мені ідентифікувати цих осіб і передати поліцію. Як зв'язувалось ці товариші виявилися національними співробітниками поліції. Вони пред'явили службове посвідчення, ми зробили дзвінок на "102" і поспілкувалися з поліцейським керівництвом і відповідно ніяких дій щодо цих осіб, згідно з чинним законодавством не вчиняли. Даючи змогу керівництву правоохоронних органів розібратися зі своїми підлеглими", - заявив депутат Київради.
"На сьогоднішній день я не отримав чітких пояснень - що відбувалося і чому протягом п'яти днів за мною стежили. Сподіваюсь,що невдовзі я отримаю ці пояснення", - наголосив Кононенко.