Во фракции "ЕС" заявили о слежке за депутатом Киевсовета Кононенко: "Призываем главу СБУ Баканова опровергнуть это"

Фракция "Европейская Солидарность", выйдя на трибуну в полном составе, заявила о факте слежки за депутатом Киевсовета от "ЕС" Виктором Кононенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, заявление озвучил Андрей Парубий.

"Это происходит на фоне постоянного преследования со стороны власти военных, добровольцев, волонтеров, участников Революции Достоинства. Хочу напомнить, что Виктор Кононенко на протяжении 2015-2017 годов, самых горячих лет российско-украинской войны, возглавлял штаб СБУ в зоне проведения АТО. Он - боевой генерал. Пророссийские боевики дорого оценивали его голову. Он видит больше, чем видит неспециалист, и обнаружил слежку неделю тому назад", - отметил Парубий.

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По его словам, Кононенко принял меры и следившие предъявили удостоверение сотрудников полиции.

"Незаконная слежка может быть связана со лживыми сообщениями о причастности партии "ЕС" и лично Петра Порошенко к событиям 20 марта под Офисом президента. Призываем главу СБУ Ивана Баканова опровергнуть это", - резюмировал Парубий.

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