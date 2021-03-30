Протестные акции в Новых Санжарах - спланированная операция Кремля и пророссийских сил, - Витюк
Служба безопасности Украины установила, что протестные акции в Новых Санжарах, связанные с размещением ковид-инфицированных людей, была спланированной операцией Кремля.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил Илья Витюк, начальник управления, департамент СБУ.
"Доказано, что это была спланированная операция Кремля и пророссийских сил, которые через четко организованные и таргетированные на жителей региона сообщения в мессенджере "Вайбер" и социальных сетях пытались дестабилизировать ситуацию в отдельном регионе, - сообщил он. - В таких случаях промедление даже на сутки может привести к непоправимым последствиям.Поэтому мы надеемся, что в условиях гибридной агрессии РФ против Украины законодатель даст нам эффективные инструменты предотвращения подобных случаев".
По его мнению, спектр необходимых для более эффективной работы спецслужбы законодательных изменений достаточно широкий. Начиная от законодательного определения понятий "дезинформация", "пропаганда", "негативное влияние" и введение административной или уголовной ответственности за их распространение до четкого взаимодействия, разграничения ответственности, прав и полномочий правоохранительных органов, ВСУ, органов власти, а также общества в сфере противодействия пропаганде и негативным информационным воздействиям.
"На стратегическом уровне крайне необходимо определить и выбрать наиболее приемлемую для общества форму государственно-гражданского партнерства в этой сфере, это на порядок усилит способности Украины относительно противодействия информационным угрозам и сделает нас менее уязвимыми, - считает он. - Так, следует усилить и детализировать законодательное обеспечение гражданско-государственного партнерства в сфере безопасности. У наших соседей в Балтии есть хорошие примеры. Также есть хороший пример польской контрразведки ABW, которая предлагала в доктрине информационной безопасности создать среди специально обученных граждан ячейки информационного сопротивления. Ведь в Украине как нигде наработан огромный опыт деятельности гражданских структур, негосударственных институтов, волонтеров и интернет-активистов в сфере противодействия вражеской пропаганде и дезинформации. Это также наш очень важный и весомый ресурс, который следует включить в общую систему национальной безопасности".
Он также отметил, что на тактическом уровне не хватает целого ряда норм права, которые бы давали возможность быстро реагировать и блокировать деструктивные ресурсы и сообщения по решению суда и, хотя бы на время, до рассмотрения дела в суде в случае критических угроз.
"Поскольку Украина придерживается всех стандартов демократического общества, часто трудно быстро собрать доказательную базу и оперативно блокировать каналы распространения фейков, направленных на нанесение ущерба информационной безопасности. А это может привести к дестабилизации общественной обстановки", - подчеркнул Витюк.
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а то шо ч-з кордони з Європи пустили сотні тис. загробітчан, Дубінський висрав шо мільйони - то шо? побоку? до біса той нещасний літак, виходить, мільйон це не сотня. вірус вже в Європі був, але загробітчан не на карантин - а бухати додому відправили, а "вуханців" - пердіти в ліжко на карантин.
Люди із Санджар захищали своє життя і здоров"я від завезеної ПРЕЗИДЕНТОМ ЗЕЛЕНСЬКИМ ПРЕЗИДЕНТСЬКИМ ЛІТАКОМ заражених людей із зони карантину в Україну. Таких під.расів треба вішати...
я шо, не то саме надрукував шолі?
помилився коментом для відповіді
Хіба може бути винним той,хто налякав офіційними повідомленнями населення незрозумілою епідемією з незрозумілими наслідками ? Чи телеканали,що повідомляли про відмову кількох міст,лікарень,приймати літак з туристами ? Чи міністр,що перекрив дороги в селі,пригнавши батальйон своїх гвардійців з новенькими БТР ?
Типові юзери,що з соцмереж не вилазять !
Миролюбца Вову не хотели расстраивать?
Хоч би хто про їхню подальшу долю написав... Вони всі назад повернулися - в Китай, всмислє,- чи тільки той герой-рятівник, який вирішив врятувати відважну даму с собачкою і вляпавсь?
Судячи з їх "100 пудових" доказів, наявних у СБУ, у тарифних протестах та протестах у Нових Санжарах винний Кремль та місцеві жителі, які повелись на їх маніпуляції. Я прожив у Нових Санжарах понад 30 років, там живуть мої батьки, друзі, однокласники та багато інших знайомих.
Розкажу правду про події, які відбулися в Нових Санжарах. Що з себе представляють Нові Санжари - це мальовниче містечко з населенням, офіційно, до 10 тис.чоловік (фактично менше), розташоване на березі р.Ворскла, на відстані 30 км від м.Полтава (обласний центр). Містечко курортного типу з санаторіями, дитячими таборами, бідинками відпочинку. Кілька разів містечко визнавалось кращим по благоустрою в Українї серед населений пунктів аналогічного типу. Роботи в Нових Санжарах майже немає, бо виробництво, якого і так майже не було за радянських часів, тривалий час не працює . Населення, в основному, складається з пенсіонерів (близько 70 %), а також людей працездатного віку, які не змогли виїхати для працевлаштування в іншу місцевість та дітей. Тобто, робочих кварталів із кримінальним населенням тут не має і ніколи не було.
На території селища на березі р.Ворскли розміщений так званий Військовий Санаторій (зараз санаторій МВС) совкового типу. Централізованого водовідведення в селищі ніколи не було. Нечистоти санаторію зливаються у яму (на березі р.Ворскла десь за 200 м, де нижче по течії розташовано саме селище та селищні пляжі), яка, через совкове планування та за відсутності, модернізації системи каналізації, постійно потрапляє до річки. Безпосередньо, перед запланованим заселенням із Ухані, вчергове, у санаторії сталося кілька аварій системи водовідведення. Запах сцяків і срання на території санаторію поширене явище.
Уявіть собі, що ви живете в прекрасному будинку з прекрасним двором, а сусід скидає нечистоти, які потрапляють до вашого двору.
Тепер безпосередньо про події. Щодо того, чому вирішили заселяти саме в Нові Санжари, а не в Чугуєві, скоріш за все побоялися, що, якиби піднявся Чугуїв, ***** відхватила б нацгвардія по повному, а в тихенькому пенсіонерському містечку можна все. Так як недолуге керівництво вирішувало куди направляти евакуйованих в Ухані, ніхно ніяке населення повідомив.
А тепер представте ситуацію, коли рано в ранці (до світанку), взагалі без ніякого попередження (офіційного), до селища зі сторони Полтави стягують бронетанкову техніку та 3 тис. людей у військовій формі зі зброєю та інших правоохоронців. На ранок вони колоною рушили центральною частиною містечка для блокування підїздів до санаторію. Представте, прокидаються мирні люди, а там, їхнім селищем (як під час ВВ війни) марширують озброєні люди з бронетехнікою. 3000 озброєних військових на, від сили, 7000 мирного населення. Якого хера скільки військових? Сцикути, які злякались протестів. Населення, через знайомих, дізналося, що до них, в "засраний" санаторій, везуть людей, можливо, заражених невідомою смертельною хворобою. Їх тупо зробили крайніми. Сабаков вирішив показати який він крутий начальник і заложивши хер на місцеве населення, через підконтрольний його міністерству санаторій, почав заселення. І що було робити місцевому населенню. Жителі Нових Санжар а також, небайдужі жителі навколишніх сіл, вирішили показати, що вони не бидло чи стадо, а мають право на захист свого населеного пункту від дій влади, які можуть спричинити поширення захворування на їх території. До речі, серед протестуючих, в переважній більшості, були мирні пенсіонери, медики, вчителі та інші жителі, але в ЗМІ показали лише агресивних пянчуг (причому, такі канали, як ЗІК, лише таких і показували). На майдані, під час заворушень, теж було вдосталь неадекватів, але на них увагу ЗМІ, чомусь не зосереджувало.
А тепер результат. Всі ЗМІ, випадок в Нових Санжарах висвітлило, як ганебний вчинок, який іде в розріз з гуманністю. Різні дохера знаючі люди (зокрема шоумен Комаровський), яких приперли до Нових Санжар, розповідали абориненам, що ковід 19 не страшний, а в держави все під контролем.
Тупо насцяли в очі жителям, які прекрасно розуміють, що за 10 годин совковий санаторій, в якому немає навіть елементарного інфекційного відділення та каналізації, не здатен забезпечити безпеку населення від наслідків перебування інфікованих людей. І що, вони були не праві?.
Дивлячись, що зараз відбувається в країні з поширенням ковід 19, на неспроможність керівництва державою контролювати її пошерення та неадекватність прийнятих ними рішень, можу сказати, - Новосанжарці були цілком праві коли захищалися від загрози інфекції.
Я всім серцем люблю Нові Санжари. Тому тим, хто розповідає про негуманність вчинку їхніх жителів бажаю:
- щоб вашими вулицями постійно пересувалися озброєні люди з бронетехнікою;
- щоб до вашого селища звозили хворий на інфекційні захворювання, а ви проживали поряд з ними в приватному секторі та користувались водою з колодязів;
- щоб ваш сусід був туберкульозник, а у вас з ним була спільна кухня;
- щоб ви, чи ваші рідні, звернулись за допомогою до звичайної (неспеціалізованої) лікарні, з якої, на папері, зробили інфекційну.
Але смерті вам не бажаю. За Зедебіла проголосувало 73 % населення, може ви просто дебіли.