Протестные акции в Новых Санжарах - спланированная операция Кремля и пророссийских сил, - Витюк

Служба безопасности Украины установила, что протестные акции в Новых Санжарах, связанные с размещением ковид-инфицированных людей, была спланированной операцией Кремля.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил Илья Витюк, начальник управления, департамент СБУ.

"Доказано, что это была спланированная операция Кремля и пророссийских сил, которые через четко организованные и таргетированные на жителей региона сообщения в мессенджере "Вайбер" и социальных сетях пытались дестабилизировать ситуацию в отдельном регионе, - сообщил он. - В таких случаях промедление даже на сутки может привести к непоправимым последствиям.Поэтому мы надеемся, что в условиях гибридной агрессии РФ против Украины законодатель даст нам эффективные инструменты предотвращения подобных случаев".

По его мнению, спектр необходимых для более эффективной работы спецслужбы законодательных изменений достаточно широкий. Начиная от законодательного определения понятий "дезинформация", "пропаганда", "негативное влияние" и введение административной или уголовной ответственности за их распространение до четкого взаимодействия, разграничения ответственности, прав и полномочий правоохранительных органов, ВСУ, органов власти, а также общества в сфере противодействия пропаганде и негативным информационным воздействиям.

"На стратегическом уровне крайне необходимо определить и выбрать наиболее приемлемую для общества форму государственно-гражданского партнерства в этой сфере, это на порядок усилит способности Украины относительно противодействия информационным угрозам и сделает нас менее уязвимыми, - считает он. - Так, следует усилить и детализировать законодательное обеспечение гражданско-государственного партнерства в сфере безопасности. У наших соседей в Балтии есть хорошие примеры. Также есть хороший пример польской контрразведки ABW, которая предлагала в доктрине информационной безопасности создать среди специально обученных граждан ячейки информационного сопротивления. Ведь в Украине как нигде наработан огромный опыт деятельности гражданских структур, негосударственных институтов, волонтеров и интернет-активистов в сфере противодействия вражеской пропаганде и дезинформации. Это также наш очень важный и весомый ресурс, который следует включить в общую систему национальной безопасности".

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Он также отметил, что на тактическом уровне не хватает целого ряда норм права, которые бы давали возможность быстро реагировать и блокировать деструктивные ресурсы и сообщения по решению суда и, хотя бы на время, до рассмотрения дела в суде в случае критических угроз.

"Поскольку Украина придерживается всех стандартов демократического общества, часто трудно быстро собрать доказательную базу и оперативно блокировать каналы распространения фейков, направленных на нанесение ущерба информационной безопасности. А это может привести к дестабилизации общественной обстановки", - подчеркнул Витюк.

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