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Новости Силовики
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Протестные акции в Новых Санжарах - спланированная операция Кремля и пророссийских сил, - Витюк

Протестные акции в Новых Санжарах - спланированная операция Кремля и пророссийских сил, - Витюк

Служба безопасности Украины установила, что протестные акции в Новых Санжарах, связанные с размещением ковид-инфицированных людей, была спланированной операцией Кремля.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил Илья Витюк, начальник управления, департамент СБУ.

"Доказано, что это была спланированная операция Кремля и пророссийских сил, которые через четко организованные и таргетированные на жителей региона сообщения в мессенджере "Вайбер" и социальных сетях пытались дестабилизировать ситуацию в отдельном регионе, - сообщил он. - В таких случаях промедление даже на сутки может привести к непоправимым последствиям.Поэтому мы надеемся, что в условиях гибридной агрессии РФ против Украины законодатель даст нам эффективные инструменты предотвращения подобных случаев".

По его мнению, спектр необходимых для более эффективной работы спецслужбы законодательных изменений достаточно широкий. Начиная от законодательного определения понятий "дезинформация", "пропаганда", "негативное влияние" и введение административной или уголовной ответственности за их распространение до четкого взаимодействия, разграничения ответственности, прав и полномочий правоохранительных органов, ВСУ, органов власти, а также общества в сфере противодействия пропаганде и негативным информационным воздействиям.

"На стратегическом уровне крайне необходимо определить и выбрать наиболее приемлемую для общества форму государственно-гражданского партнерства в этой сфере, это на порядок усилит способности Украины относительно противодействия информационным угрозам и сделает нас менее уязвимыми, - считает он. - Так, следует усилить и детализировать законодательное обеспечение гражданско-государственного партнерства в сфере безопасности. У наших соседей в Балтии есть хорошие примеры. Также есть хороший пример польской контрразведки ABW, которая предлагала в доктрине информационной безопасности создать среди специально обученных граждан ячейки информационного сопротивления. Ведь в Украине как нигде наработан огромный опыт деятельности гражданских структур, негосударственных институтов, волонтеров и интернет-активистов в сфере противодействия вражеской пропаганде и дезинформации. Это также наш очень важный и весомый ресурс, который следует включить в общую систему национальной безопасности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ разоблачила администратора 12 телеграмм-каналов, которого курировали спецслужбы РФ, - Витюк

Он также отметил, что на тактическом уровне не хватает целого ряда норм права, которые бы давали возможность быстро реагировать и блокировать деструктивные ресурсы и сообщения по решению суда и, хотя бы на время, до рассмотрения дела в суде в случае критических угроз.

"Поскольку Украина придерживается всех стандартов демократического общества, часто трудно быстро собрать доказательную базу и оперативно блокировать каналы распространения фейков, направленных на нанесение ущерба информационной безопасности. А это может привести к дестабилизации общественной обстановки", - подчеркнул Витюк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В течение 2020 года мы остановили работу около 3 тыс. веб-ресурсов, которые использовались в преступных целях, - Витюк

Автор: 

правоохранительные органы (2970) СБУ (19914) силовики (2799) Новые Санжары (143) Витюк Илья (22)


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Топ комментарии
+25
СБУ втрачає рештки довіри, коли бреше
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30.03.2021 18:15
+13
Сплановані акції малансько-уродської влади
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30.03.2021 18:17
+11
))))что то закрадываются смутные сомнения,шо пуйло как раз тут не причем,а виноваты только зекретины ,которые перепугали людей,выступая на каналах мертвечука,и все маски успели продать на этот момент
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30.03.2021 18:17
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Правила форума Совет форумчан
СБУ втрачає рештки довіри, коли бреше
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30.03.2021 18:15 Ответить
"Агенти Кремля-2" на екрані , на черзі серіал "Шатун-2" !!!))))
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30.03.2021 18:19 Ответить
Ніщо так не ********** як тупа брехня державних мужів. При чому брехня абсолютно тупа, що розуміють абослютно всі.
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30.03.2021 18:22 Ответить
воно то може й так, але той літак ганяли, як ніби там атомна бімба на борту і всі міста його копняками відфутболюють - то шо люди мали подумати? каца на цю акцію гроші тупо пропили - влада сама зробила все для того шоп вна Ямайці газети навіть написали про це)))
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30.03.2021 18:45 Ответить
За транспортування в Україну потенційно хворих на страшну хворобу, від якої в Україні вже загинуло маса людей і транспортування без необхідних заходів безпеки, влада має нести кримінальну відповідальність! Тепер ми знаємо що коронавірус передається навіть по повітрю і всі хто був в літаку могли заразитись від одного хворого і всі водії автобусів та супроводжуючі могли заразитись від потенційно хворих, і навіть домашні тварини та птахи яких ніхто не контролював могли рознести хворобу по місцевим мешканцям і хворим дозволяли відкривати вікна і спілкуватись з охороною і цим влада поставила місцевих мешканців перед загрозою зараження на страшну смертельну хворобу, бо в місці перебування потенційно хворих не було дотримано жодних заходів противірусної безпеки!
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30.03.2021 18:52 Ответить
А Гриценко збив би літак?
а то шо ч-з кордони з Європи пустили сотні тис. загробітчан, Дубінський висрав шо мільйони - то шо? побоку? до біса той нещасний літак, виходить, мільйон це не сотня. вірус вже в Європі був, але загробітчан не на карантин - а бухати додому відправили, а "вуханців" - пердіти в ліжко на карантин.
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30.03.2021 19:16 Ответить
Транспортування (причім - цілеспрямоване, спецрейсом з піаром і відосіками) потенційно заражених людей із зони епідемії і карантину в Ухані на чисту територію України - то злочин вищого керівництва держави. То грубе демонстративне порушення карантинних і протиепідемічних норм написаних віками і кров"ю мільйонів. Під піар-маскою "захисту співвітчизників" зараза була розвезена по всьому світу і померли мільйони. А помруть ще десятки мільйонів людей! Причім тут "рука Кремля"???
Люди із Санджар захищали своє життя і здоров"я від завезеної ПРЕЗИДЕНТОМ ЗЕЛЕНСЬКИМ ПРЕЗИДЕНТСЬКИМ ЛІТАКОМ заражених людей із зони карантину в Україну. Таких під.расів треба вішати...
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30.03.2021 21:14 Ответить
до кого ти то написав?
я шо, не то саме надрукував шолі?
помилився коментом для відповіді
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30.03.2021 21:23 Ответить
............................................
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30.03.2021 18:15 Ответить
Молодці! Оперативно, хоча трохи більше року з'ясовували, але ж з'ясували...
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30.03.2021 18:15 Ответить
"Старая песня о главном" !!!)))
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30.03.2021 18:20 Ответить
))))что то закрадываются смутные сомнения,шо пуйло как раз тут не причем,а виноваты только зекретины ,которые перепугали людей,выступая на каналах мертвечука,и все маски успели продать на этот момент
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30.03.2021 18:17 Ответить
Сплановані акції малансько-уродської влади
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30.03.2021 18:17 Ответить
Не забуваймо і про те, як ******** тут на ЦН підтримувала тих, хто кидав каміння в автобуси. Потім, щоправда до них дійшло, що обісралися і почали белькотіти щось на кталт :"та то всьо зєбіли сдєлалі".
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30.03.2021 18:18 Ответить
"Кто про что,а вшивий про баню" !!!)))
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30.03.2021 18:22 Ответить
Я про те, що у сої пам'ять як у акваріумних рибок. Але за свої слова треба відповідати, а не прикидатися дегенератами.
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30.03.2021 18:32 Ответить
Це ти написав свій висер,в розрахунку на те,що у форумчан цензору пам'ять коротка.
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30.03.2021 18:59 Ответить
Це що ,розпочався новий серіал- "Агенти Кремля-2" ,новий сезон ???)))
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30.03.2021 18:18 Ответить
А в Україні є агенти Кремля?
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30.03.2021 18:21 Ответить
Відносно агентів не знаю ,а от гнид від кремлівських вошей незчисленна множина !!!)))
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30.03.2021 18:25 Ответить
Повний офіс.
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30.03.2021 20:16 Ответить
А эти? https://tsn.ua/ru/********/lvovskie-vrachi-zapeli-gimn-ukrainy-kogda-ubedilis-chto-ukraincev-iz-uhanya-vezut-ne-k-nim-1495101.html Львовские врачи запели гимн Украины, когда убедились, что украинцев из Уханя везут не к ним
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30.03.2021 18:21 Ответить
А бородата дупа дубінський "порєшал" щоб евакуйовані не потрапили в Київську область.
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30.03.2021 19:02 Ответить
а потом опзж бананы под ворота привезли ..все схема раскрыта шах и мат
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30.03.2021 18:22 Ответить
авжеж, як інакше...
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30.03.2021 18:22 Ответить
Аякже
Хіба може бути винним той,хто налякав офіційними повідомленнями населення незрозумілою епідемією з незрозумілими наслідками ? Чи телеканали,що повідомляли про відмову кількох міст,лікарень,приймати літак з туристами ? Чи міністр,що перекрив дороги в селі,пригнавши батальйон своїх гвардійців з новенькими БТР ?
Типові юзери,що з соцмереж не вилазять !

Протестные акции в Новых Санжарах - спланированная операция Кремля и пророссийских сил, - Витюк - Цензор.НЕТ 882
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30.03.2021 18:22 Ответить
Второй справа - Порошенко?
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31.03.2021 15:53 Ответить
Твій брат двоуродний.
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31.03.2021 16:18 Ответить
И что ж вы молчали до сих пор?!
Миролюбца Вову не хотели расстраивать?
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30.03.2021 18:23 Ответить
Думаю через год СБУ найдет след спланированной акции Кремля в срыве вакцинации в Украине
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30.03.2021 18:24 Ответить
Баканов оголосить Путіна у міжнародний розшук...
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30.03.2021 18:48 Ответить
Я сразу об этом писал, а мне не верили и спамили.
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30.03.2021 18:28 Ответить
А вивіз тих багатостраждальних вуханів з Китаю також у кремлі заланували?
Хоч би хто про їхню подальшу долю написав... Вони всі назад повернулися - в Китай, всмислє,- чи тільки той герой-рятівник, який вирішив врятувати відважну даму с собачкою і вляпавсь?
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30.03.2021 18:33 Ответить
Куди ж ті служби Кремля поділися, коли треба було залякати українців ковідом, щоб вони не їхали у Буковель відпочивати?
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30.03.2021 18:41 Ответить
*банутым нет покоя))) Динозавров и Кеннеди тоже Путин???
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30.03.2021 18:44 Ответить
Це ти так з дальнього заходу підводиш базу для того щоб організувати українцям свій особистий чєбурнєт.А сам ти хочеш стати "Властєлінам чєбурнєта"...В вас вуса відклеїлись на санжаровських фронтах,збігайте за клеєм.
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30.03.2021 18:54 Ответить
У цій "спланованій операції Кремля і проросійських сил" приймав участь і Зе-не-лох, який звинувачував українців у дикості.
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30.03.2021 18:57 Ответить
Высокие цены, неподьемные тарифы, тотальное воровство и коррупция, обнищание населения, продажа целых отраслей в частные руки за бесцень это все спланированная акция Кремля? Самим не противно от лжи и лицемерия?
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30.03.2021 19:15 Ответить
Готовят ежовые рукавицы. У Зели и Авакова не забалуешь.
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30.03.2021 19:27 Ответить
теперь всякая несанкционированная акция будет трактоваться как действия агентов кремля
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30.03.2021 20:38 Ответить
смешно
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30.03.2021 20:37 Ответить
Это уже никому не интересно. По всем мировым СМИ показали Украину как дикарей. А поскольку СБУ тогда молчала, то цель пропаганды была достигнута.
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30.03.2021 22:35 Ответить
*бануться можна від заяв тупих заяв СБУ. Шапіто, недоторкане, їм все рівно якій владі служити, якби не відривали корита. Треба відпрацьовувати варіант, як у кацапів, у всії негараздах (економічних, політичних та ін.) винний хтось, а не керівництво держави. Такий собі зовнішній ворог, який підступно не дає керівництву України зробити життя простих людей кращим.
Судячи з їх "100 пудових" доказів, наявних у СБУ, у тарифних протестах та протестах у Нових Санжарах винний Кремль та місцеві жителі, які повелись на їх маніпуляції. Я прожив у Нових Санжарах понад 30 років, там живуть мої батьки, друзі, однокласники та багато інших знайомих.
Розкажу правду про події, які відбулися в Нових Санжарах. Що з себе представляють Нові Санжари - це мальовниче містечко з населенням, офіційно, до 10 тис.чоловік (фактично менше), розташоване на березі р.Ворскла, на відстані 30 км від м.Полтава (обласний центр). Містечко курортного типу з санаторіями, дитячими таборами, бідинками відпочинку. Кілька разів містечко визнавалось кращим по благоустрою в Українї серед населений пунктів аналогічного типу. Роботи в Нових Санжарах майже немає, бо виробництво, якого і так майже не було за радянських часів, тривалий час не працює . Населення, в основному, складається з пенсіонерів (близько 70 %), а також людей працездатного віку, які не змогли виїхати для працевлаштування в іншу місцевість та дітей. Тобто, робочих кварталів із кримінальним населенням тут не має і ніколи не було.
На території селища на березі р.Ворскли розміщений так званий Військовий Санаторій (зараз санаторій МВС) совкового типу. Централізованого водовідведення в селищі ніколи не було. Нечистоти санаторію зливаються у яму (на березі р.Ворскла десь за 200 м, де нижче по течії розташовано саме селище та селищні пляжі), яка, через совкове планування та за відсутності, модернізації системи каналізації, постійно потрапляє до річки. Безпосередньо, перед запланованим заселенням із Ухані, вчергове, у санаторії сталося кілька аварій системи водовідведення. Запах сцяків і срання на території санаторію поширене явище.
Уявіть собі, що ви живете в прекрасному будинку з прекрасним двором, а сусід скидає нечистоти, які потрапляють до вашого двору.
Тепер безпосередньо про події. Щодо того, чому вирішили заселяти саме в Нові Санжари, а не в Чугуєві, скоріш за все побоялися, що, якиби піднявся Чугуїв, ***** відхватила б нацгвардія по повному, а в тихенькому пенсіонерському містечку можна все. Так як недолуге керівництво вирішувало куди направляти евакуйованих в Ухані, ніхно ніяке населення повідомив.
А тепер представте ситуацію, коли рано в ранці (до світанку), взагалі без ніякого попередження (офіційного), до селища зі сторони Полтави стягують бронетанкову техніку та 3 тис. людей у військовій формі зі зброєю та інших правоохоронців. На ранок вони колоною рушили центральною частиною містечка для блокування підїздів до санаторію. Представте, прокидаються мирні люди, а там, їхнім селищем (як під час ВВ війни) марширують озброєні люди з бронетехнікою. 3000 озброєних військових на, від сили, 7000 мирного населення. Якого хера скільки військових? Сцикути, які злякались протестів. Населення, через знайомих, дізналося, що до них, в "засраний" санаторій, везуть людей, можливо, заражених невідомою смертельною хворобою. Їх тупо зробили крайніми. Сабаков вирішив показати який він крутий начальник і заложивши хер на місцеве населення, через підконтрольний його міністерству санаторій, почав заселення. І що було робити місцевому населенню. Жителі Нових Санжар а також, небайдужі жителі навколишніх сіл, вирішили показати, що вони не бидло чи стадо, а мають право на захист свого населеного пункту від дій влади, які можуть спричинити поширення захворування на їх території. До речі, серед протестуючих, в переважній більшості, були мирні пенсіонери, медики, вчителі та інші жителі, але в ЗМІ показали лише агресивних пянчуг (причому, такі канали, як ЗІК, лише таких і показували). На майдані, під час заворушень, теж було вдосталь неадекватів, але на них увагу ЗМІ, чомусь не зосереджувало.
А тепер результат. Всі ЗМІ, випадок в Нових Санжарах висвітлило, як ганебний вчинок, який іде в розріз з гуманністю. Різні дохера знаючі люди (зокрема шоумен Комаровський), яких приперли до Нових Санжар, розповідали абориненам, що ковід 19 не страшний, а в держави все під контролем.
Тупо насцяли в очі жителям, які прекрасно розуміють, що за 10 годин совковий санаторій, в якому немає навіть елементарного інфекційного відділення та каналізації, не здатен забезпечити безпеку населення від наслідків перебування інфікованих людей. І що, вони були не праві?.
Дивлячись, що зараз відбувається в країні з поширенням ковід 19, на неспроможність керівництва державою контролювати її пошерення та неадекватність прийнятих ними рішень, можу сказати, - Новосанжарці були цілком праві коли захищалися від загрози інфекції.
Я всім серцем люблю Нові Санжари. Тому тим, хто розповідає про негуманність вчинку їхніх жителів бажаю:
- щоб вашими вулицями постійно пересувалися озброєні люди з бронетехнікою;
- щоб до вашого селища звозили хворий на інфекційні захворювання, а ви проживали поряд з ними в приватному секторі та користувались водою з колодязів;
- щоб ваш сусід був туберкульозник, а у вас з ним була спільна кухня;
- щоб ви, чи ваші рідні, звернулись за допомогою до звичайної (неспеціалізованої) лікарні, з якої, на папері, зробили інфекційну.
Але смерті вам не бажаю. За Зедебіла проголосувало 73 % населення, може ви просто дебіли.
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31.03.2021 10:24 Ответить
 
 