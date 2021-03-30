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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток наемники РФ 6 раз открывали огонь по позициям ВСУ, возле Павлополя враг проводит инженерное оборудование позиций, - пресс-центр ОС

С начала суток наемники РФ 6 раз открывали огонь по позициям ВСУ, возле Павлополя враг проводит инженерное оборудование позиций, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, 30 марта, было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из которых 6 обстрелов и 1 факт инженерного оборудования позиций.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Возле Авдеевки и Песков российско-оккупационные войска осуществили обстрелы украинских позиций, используя противотанковые гранатометы, а в пригороде Широкино - крупнокалиберные пулеметы.

Неподалеку от населенных пунктов Причепиловка и Троицкое оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия. 

Вблизи Павлополя российско-оккупационные войска проводили инженерное оборудование своих позиций.

Потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.

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О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК

Автор: 

обстрел (27259) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Стійке всеосяжне перемир'я. Просто шось риють. І просто стріляють.
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30.03.2021 18:30 Ответить
Стоятьнепровокувать-2
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30.03.2021 18:40 Ответить
Рідненькі наші, бережи вас Господь.
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30.03.2021 18:37 Ответить
Молодцы. Продолжайте вести наблюдение. Про таких Тинто Брасс даже фильм снял, "Подглядывающий". Там даже постер такой же, как на этой фотке.
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30.03.2021 19:34 Ответить
а 5-6 строітєлей завалити ..Вендету за Шуми?
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30.03.2021 19:40 Ответить
уже никто не вспоминает про такую мелочь что инженерное обустройство позиций тоже запрещено, вот такое зеремирие... слово зелоха - кремень
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30.03.2021 19:46 Ответить
 
 