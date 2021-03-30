С начала суток наемники РФ 6 раз открывали огонь по позициям ВСУ, возле Павлополя враг проводит инженерное оборудование позиций, - пресс-центр ОС
В течение текущих суток, 30 марта, было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из которых 6 обстрелов и 1 факт инженерного оборудования позиций.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Возле Авдеевки и Песков российско-оккупационные войска осуществили обстрелы украинских позиций, используя противотанковые гранатометы, а в пригороде Широкино - крупнокалиберные пулеметы.
Неподалеку от населенных пунктов Причепиловка и Троицкое оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.
Вблизи Павлополя российско-оккупационные войска проводили инженерное оборудование своих позиций.
Потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.
О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль