С начала суток наемники РФ 6 раз открывали огонь по позициям ВСУ, возле Павлополя враг проводит инженерное оборудование позиций, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, 30 марта, было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из которых 6 обстрелов и 1 факт инженерного оборудования позиций.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Возле Авдеевки и Песков российско-оккупационные войска осуществили обстрелы украинских позиций, используя противотанковые гранатометы, а в пригороде Широкино - крупнокалиберные пулеметы.

Неподалеку от населенных пунктов Причепиловка и Троицкое оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.

Вблизи Павлополя российско-оккупационные войска проводили инженерное оборудование своих позиций.

Потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.

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О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК