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Баканов: Обвинения СМИ в адрес победителя довыборов на Донетчине Аксенова проверяют спецслужбы

Баканов: Обвинения СМИ в адрес победителя довыборов на Донетчине Аксенова проверяют спецслужбы

Глава СБУ Иван Баканов отметил, что спецслужбы собирают информацию об Андрее Аксенове, который победил на довыборах в Верховную Раду на 50 округе в Донецкой области.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, Баканов сказал об этом на внеочередном заседании Верховной Рады, реагируя на реплики нардепов Владимира Арьева и Соломии Бобровской о том, что у Аксенова якобы есть гражданство РФ.

"С Аксеновым все работают", - сказал он, вероятно, имея в виду, что с отношении Аксенова ведется расследование.

Напомним, 29 марта стало известно, что на довыборах по округу №50 в Донецкой области победил Андрей Аксенов.

Аксенов - уроженец Донецкой области, с 2015 года является мэром г. Доброполье. По данным СМИ, Аксенов выезжал в оккупированный Крым, где получил паспорт гражданина РФ.

Читайте на Цензор.НЕТ: На довыборах на Донетчине, похоже, побеждает организатор "референдума ДНР" и подозреваемый в коррупции мэр Доброполья Аксенов, - Казанский

Позже его обвиняли в подделке документов и растрате имущества, а затем огласили в розыск; он проходил лечение в Германии, в 2019 году вернулся в Украину, после чего был отстранен от должности городского головы, но в 2020 году вновь переизбрался на этот пост.

Автор: 

выборы (24731) СБУ (19914) Донецкая область (9700) Баканов Иван (303) Аксенов Андрей (21)


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Топ комментарии
+37
сразу проверьте как его допустили к вьіборам
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30.03.2021 18:34
+26
Зробити це ДО виборів, ваш обов'язок.
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30.03.2021 18:35
+22
Пройдёт не пройдёт, не прошло
Теперь дурака включают, мол ни кто не знал
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30.03.2021 18:34
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сразу проверьте как его допустили к вьіборам
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30.03.2021 18:34 Ответить
сбу зайняті - кошмарять інтернет-магазини
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30.03.2021 18:35 Ответить
"Лерос обвинил Зеленского в том, что тот в 2012 году "отмазал" Баканова при помощи Хорошковского"

проверят?
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30.03.2021 18:51 Ответить
так зелені відмінили справку якусь там із ментоконтори.
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30.03.2021 19:04 Ответить
А не тільки потрібно перевіряти на судимості, наявність другого громадянства, та інше, але ще потрібно проходити повний медичний огляд, а то вибирають якихось дурачків, нарколиг і алкашів. Це стосується не тільки депутатів, а всіх держслужбовців вищого рівня і головне президента
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31.03.2021 09:42 Ответить
Пройдёт не пройдёт, не прошло
Теперь дурака включают, мол ни кто не знал
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30.03.2021 18:34 Ответить
Все правильно, лучше сепар чем жопоблок, полушарие или бойко без вишек
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30.03.2021 20:40 Ответить
Зробити це ДО виборів, ваш обов'язок.
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30.03.2021 18:35 Ответить
.. не вказуйте лейтенанту Баканову що робити!!)))) Він проффессіонал СБУ...... і навздовзі буде старшим лІтеЙнантом! А Ви йому кар*єру плюндруєте...)))
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30.03.2021 18:40 Ответить
клятий плюндруватор
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30.03.2021 18:43 Ответить
Вони затупі для того щоб перевірити когось ще до виборів.
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30.03.2021 18:52 Ответить
Навряд чи. Фуйло вимагає, щоб Україна приєднала ордло.
Це спланована кацапи+ опзж + пліснява диверсія по протягуванню сепані до ВР.
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30.03.2021 19:01 Ответить
🤣🤣🤣
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30.03.2021 18:39 Ответить
заодно себя проверь,утырок зеопарышный(мало доказательств ему)
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30.03.2021 18:39 Ответить
Надо же не прошло. Пришлось реагировать. Пока пендаля волшебного не даш,ничего не сдвинется.
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30.03.2021 18:42 Ответить
чого мовчали люди до виборів? чудні якісь. авось не виграє?
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30.03.2021 19:06 Ответить
Не мовчали! Казанський про всіх кандидатів-сепарів писав.
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30.03.2021 19:16 Ответить
одного Казанського вийшло замало
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30.03.2021 19:39 Ответить
Яка оперативність?
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30.03.2021 18:43 Ответить
кривляние все они знали но когда пошла волна по соц сетям пришлось реагировать но я думаю волну погоняют и все останется на месте слишком много зашкваров и негатива у єтой власти
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30.03.2021 18:45 Ответить
С Аксеновым все работают", - сказал он-обмовка по Фрейду! Все работают так как он свой!
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30.03.2021 18:45 Ответить
Так же як і з Мертевучукумх..ла.
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30.03.2021 19:02 Ответить
а сколько времени надо чтобы проверить?год или два или пять?
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30.03.2021 18:46 Ответить
Та ну нах ...! Справа серіозна , років 10 мінімум
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30.03.2021 19:42 Ответить
А раньше никак? Бардак!!!
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30.03.2021 18:46 Ответить
Питання прямо в космос ( бо ситуація анекдотично- кричуща) : куди дивилася ЦВК допускаючи до виборів такого кандидата ?
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30.03.2021 18:47 Ответить
Зечмо. Поки довідки з Кремля не буде, яка підтверджує що він має паспорт мордора та приймав участь у гібридних діях військ мордора, то про що може йти мова? Зараз Оманський куратор зебіла вам надасть всі документи. Завірені!
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30.03.2021 18:50 Ответить
А там є інші кандидати-депутати-мери ? І чи треба давати право голосу дамбасятам ? Єдине , в чому я згоден з Юлею - колючим дротом відгородитися . І Яценюка не в останню чергу прибрали , бо почав втілювати цей задум в життя .
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30.03.2021 18:54 Ответить
А должно быть наоборот
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30.03.2021 19:12 Ответить
Об этом СБУ должны СМИ после выборов сообщать?

Нахрена такое СБУ, если там только личные вопросы ЗЕ решаются оперативно?
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30.03.2021 19:15 Ответить
К ногтю его приберут. И будет голосовать как надо.
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30.03.2021 19:35 Ответить
Ну если целый лейтенант прокукарекал, что проверят, то так и будет. Хотя, лейтенант, который ни дня не служил в армии, а с бубочкой играл в одной песочнице и какал ему в машинку, то может быть.
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30.03.2021 19:47 Ответить
Ещё и такой фамилией(((
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30.03.2021 20:02 Ответить
Усі знають що аксьонов той сепар й мав би бути у в'язниці... а СБУ не знає... накуя таке СБУ...
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30.03.2021 20:16 Ответить
Сепарам у нас везде дорога, патриотам длинний срок ....
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30.03.2021 20:42 Ответить
Так им продажным ЗЕбилам капитулянтам этим слугам и видно что кремля. Им выродкам Иудам конечно ко двору верховной антиукраинской зРады подходит сепаратист - колаборант Аксёнов чем проукраинская патриотка Юлия Кузьменко.
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30.03.2021 20:42 Ответить
Придивіться уважно на деталі - костюмчик, краваточка, морда подібна до єфремова. Риг латентний, вся сєпарня то переважно риги
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30.03.2021 20:45 Ответить
НА підконтрольній Україні частині Донбасу дуже поширено толерантне відношення до сепаратистів , а іноді й активна підтримка. СБУ , влада недопрацьовує .Між іншим , місцева влада також часто толерує сепарам.
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30.03.2021 20:50 Ответить
-
-Замість того щоб ловити і судити ворогів України: терористів, сепаратистів, диверсантів.... Та й переслiдовати перефарбованих колишніх бандитів ригоАналiв, продажних шакалiв з: "жоппозиції, життя - сепаратистів" ....цих співучасників втікача в ворожу паРашу продажного кремлівського холуя - кривавого ЗЕКА янука. Які навiть у відкриту знищують державність України і притому безкарно, і їх зовсiм ні хто не переслідує а їм ще і потурають. Так кремлівські Слуги- холуї при владі і їх ланцюгові пси замасковані під ГПУ,СБУ, антиукраїнські суди.... ці московські опричники - яничари кинули всі свої сили на переслідування українських: націоналістів, активістів, патріотів добровольців, учасників АТО ... та i всіх проукраїнських громадян. В'язниці під зав'язку забиті українськими патріотами але чомусь не кривавими нелюдями сепаратистами - терористами, яких або відразу обмінюють або негайно випускають за рішенням проклятих антиукраїнських продажних судів. Невже про таку продажну антиукраїнську владу ЗЕбілів Іуд капітулянтів і коррупционерів мріяли коли не замислюючись сотнями - тисячами гинули за нашу вільну Україну на барикадах Майдану і в АТО - ООС мужні Українські Герої - патріоти, всі українські активісти- націоналісти і весь український народ?.
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30.03.2021 20:52 Ответить
https://youtu.be/ZE6qhtkJOWQ Родина Баканова "сидить" в "Одноклассниках", що офіційно під забороною - Watchdogs

До 9 травня основна світлина його акаунту - це спільне фото з Іваном Бакановим та нардепом від "Слуги народу" Юрієм Корявченковим ("Юзік" із "Кварталу 95") - була прикрашена привітанням із георгіївськими стрічками.
Баканов: звинувачення ЗМІ на адресу переможця довиборів на Донеччині Аксьонова перевіряють спецслужби - Цензор.НЕТ 9851
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30.03.2021 21:00 Ответить
Можно проверить руководство СБУ на соответствие занимаемым должностям.
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30.03.2021 21:55 Ответить
Достаточно того, что этот друг детства, ходит в московскую церковь и цинично заявляет что не признаёт "раскол".
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31.03.2021 08:02 Ответить
так кто там не лох ?
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31.03.2021 00:03 Ответить
А почему СБУ не проверяла этого врага Аксенова до выборов??????????????????????
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31.03.2021 07:19 Ответить
А єто кто-нибудь проверяет?

"... его обвиняли в подделке документов и растрате имущества, а затем огласили в розыск; он проходил лечение в Германии, в 2019 году вернулся в Украину"

Источник: https://censor.net/ru/n3256576

Или Венедиктова "забьіла", как и о Ефремове и Богатьіревой, дела которьіх не закрьітьі, но уже два года никто не тревожит уважаемьіх зеленой властью рьігов?
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19.05.2021 16:03 Ответить
 
 