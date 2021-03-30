Баканов: Обвинения СМИ в адрес победителя довыборов на Донетчине Аксенова проверяют спецслужбы

Глава СБУ Иван Баканов отметил, что спецслужбы собирают информацию об Андрее Аксенове, который победил на довыборах в Верховную Раду на 50 округе в Донецкой области.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, Баканов сказал об этом на внеочередном заседании Верховной Рады, реагируя на реплики нардепов Владимира Арьева и Соломии Бобровской о том, что у Аксенова якобы есть гражданство РФ.

"С Аксеновым все работают", - сказал он, вероятно, имея в виду, что с отношении Аксенова ведется расследование.

Напомним, 29 марта стало известно, что на довыборах по округу №50 в Донецкой области победил Андрей Аксенов.

Аксенов - уроженец Донецкой области, с 2015 года является мэром г. Доброполье. По данным СМИ, Аксенов выезжал в оккупированный Крым, где получил паспорт гражданина РФ.

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Позже его обвиняли в подделке документов и растрате имущества, а затем огласили в розыск; он проходил лечение в Германии, в 2019 году вернулся в Украину, после чего был отстранен от должности городского головы, но в 2020 году вновь переизбрался на этот пост.