Баканов: Обвинения СМИ в адрес победителя довыборов на Донетчине Аксенова проверяют спецслужбы
Глава СБУ Иван Баканов отметил, что спецслужбы собирают информацию об Андрее Аксенове, который победил на довыборах в Верховную Раду на 50 округе в Донецкой области.
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, Баканов сказал об этом на внеочередном заседании Верховной Рады, реагируя на реплики нардепов Владимира Арьева и Соломии Бобровской о том, что у Аксенова якобы есть гражданство РФ.
"С Аксеновым все работают", - сказал он, вероятно, имея в виду, что с отношении Аксенова ведется расследование.
Напомним, 29 марта стало известно, что на довыборах по округу №50 в Донецкой области победил Андрей Аксенов.
Аксенов - уроженец Донецкой области, с 2015 года является мэром г. Доброполье. По данным СМИ, Аксенов выезжал в оккупированный Крым, где получил паспорт гражданина РФ.
Читайте на Цензор.НЕТ: На довыборах на Донетчине, похоже, побеждает организатор "референдума ДНР" и подозреваемый в коррупции мэр Доброполья Аксенов, - Казанский
Позже его обвиняли в подделке документов и растрате имущества, а затем огласили в розыск; он проходил лечение в Германии, в 2019 году вернулся в Украину, после чего был отстранен от должности городского головы, но в 2020 году вновь переизбрался на этот пост.
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проверят?
Теперь дурака включают, мол ни кто не знал
Це спланована кацапи+ опзж + пліснява диверсія по протягуванню сепані до ВР.
Нахрена такое СБУ, если там только личные вопросы ЗЕ решаются оперативно?
-Замість того щоб ловити і судити ворогів України: терористів, сепаратистів, диверсантів.... Та й переслiдовати перефарбованих колишніх бандитів ригоАналiв, продажних шакалiв з: "жоппозиції, життя - сепаратистів" ....цих співучасників втікача в ворожу паРашу продажного кремлівського холуя - кривавого ЗЕКА янука. Які навiть у відкриту знищують державність України і притому безкарно, і їх зовсiм ні хто не переслідує а їм ще і потурають. Так кремлівські Слуги- холуї при владі і їх ланцюгові пси замасковані під ГПУ,СБУ, антиукраїнські суди.... ці московські опричники - яничари кинули всі свої сили на переслідування українських: націоналістів, активістів, патріотів добровольців, учасників АТО ... та i всіх проукраїнських громадян. В'язниці під зав'язку забиті українськими патріотами але чомусь не кривавими нелюдями сепаратистами - терористами, яких або відразу обмінюють або негайно випускають за рішенням проклятих антиукраїнських продажних судів. Невже про таку продажну антиукраїнську владу ЗЕбілів Іуд капітулянтів і коррупционерів мріяли коли не замислюючись сотнями - тисячами гинули за нашу вільну Україну на барикадах Майдану і в АТО - ООС мужні Українські Герої - патріоти, всі українські активісти- націоналісти і весь український народ?.
До 9 травня основна світлина його акаунту - це спільне фото з Іваном Бакановим та нардепом від "Слуги народу" Юрієм Корявченковим ("Юзік" із "Кварталу 95") - була прикрашена привітанням із георгіївськими стрічками.
"... его обвиняли в подделке документов и растрате имущества, а затем огласили в розыск; он проходил лечение в Германии, в 2019 году вернулся в Украину"
Источник: https://censor.net/ru/n3256576
Или Венедиктова "забьіла", как и о Ефремове и Богатьіревой, дела которьіх не закрьітьі, но уже два года никто не тревожит уважаемьіх зеленой властью рьігов?