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Лерос обвинил Зеленского в том, что тот в 2012 году "отмазал" Баканова при помощи Хорошковского

Лерос обвинил Зеленского в том, что тот в 2012 году

Депутат Гео Лерос утверждает, что будущий президент Владимир Зеленский в 2012 году добился через тогдашнего главу СБУ Валерия Хорошковского закрытия уголовного дела против своего друга, теперешнего главы СБУ Ивана Баканова.

Это обвинение он озвучил, обратившись к Баканову на внеочередном заседании парламента, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"У меня вопрос к лейтенанту Баканову, который вырос в одном подъезде с Зеленским, а с 2013 года возглавлял "Квартал-95". В 2012 году Баканов стал фигурантом уголовного дела СБУ, когда Баканов с партнерами по преступной схеме завладели государственными гидроэлектростанции. Тогда Баканова отмазал Зеленский через главу СБУ Хорошковского, которому Зеленский служил на "Интере". Украинцев волнует такой вопрос: Зеленский вас отмазал, потому что вы - друг Зеленского, или потому, что вы с 2000-х занимались отмыванием денег для Зеленского, которые привозили ему в пакетах? Это мы узнали от вашего бизнес-партнера Лазутина", - сказал Лерос.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Без Зели никакое кадровое решение не проходит по СБУ. Ваня решает только через Первого", - Лерос обнародовал запись разговора Лазутина - бизнес-партнера Зеленского и Баканова. ВИДЕО

Баканов ответил, что не комментирует слухи, а слова Лероса ничем не отличаются от обычных предвыборных нарративов.

"Господин Лерос, лейтенант Баканов вам отвечает: все, что вы говорите, является глубоким фейком, а вы продолжаете дискредитировать силу, которой доверяет украинский народ", - сказал Баканов.

Автор: 

Зеленский Владимир (20434) Хорошковский Валерий (744) Баканов Иван (303) Лерос Гео (378)


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Топ комментарии
+25
"...а вы продолжаете дискредитировать силу, которой доверяет украинский народ..."))))))))))

два дебила это силаЛерос обвинил Зеленского в том, что тот в 2012 году "отмазал" Баканова при помощи Хорошковского - Цензор.НЕТ 7330
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30.03.2021 18:49
+15
Як ******* писати зебіли: Обнимаю, жму руку...

Лерос обвинил Зеленского в том, что тот в 2012 году "отмазал" Баканова при помощи Хорошковского - Цензор.НЕТ 7131
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30.03.2021 18:53
+15
Невже найвеличніший брехав на стадіоні що не буде призначати на посади своїх друзів?
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30.03.2021 18:54
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Свой для своего. Одна банда.
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30.03.2021 18:47 Ответить
Еще та сила и еще тот нарИд)))
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30.03.2021 18:48 Ответить
"...а вы продолжаете дискредитировать силу, которой доверяет украинский народ..."))))))))))

два дебила это силаЛерос обвинил Зеленского в том, что тот в 2012 году "отмазал" Баканова при помощи Хорошковского - Цензор.НЕТ 7330
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30.03.2021 18:49 Ответить
обоих за два года расперло размеров на пять точно
я сегодня лейтенанта баканова по началу вообще не узнал
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30.03.2021 18:50 Ответить
Два ЗЕбила...
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31.03.2021 00:21 Ответить
гребаный стыд.....
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30.03.2021 18:49 Ответить
думаете, что ТАМ , раньше, было по другому? Не те же деляги и решалы там сидели? ахах))
Вы добрый и хороший человек.
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30.03.2021 19:14 Ответить
а есть факты как ТАМ БЫЛО до зеленых?
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30.03.2021 19:35 Ответить
Кстати, когда Зеля служил на прорашенском Интере генпродюсером, одним из акционеров был Мертвечук. Как и позднее на "Плюсах". Партнеры.
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30.03.2021 18:49 Ответить
https://twitter.com/25_andriy/status/1376867410519728130

Для всіх у цьому відео Україна є ворогом. В одній із серій (сватов) є уривок в Криму і там чомусь була рос-поліція і грші рублі.

в стране идет война... просто - чтобы помнили ху из ху
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30.03.2021 18:49 Ответить
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30.03.2021 18:50 Ответить
єтой "силе" никто не доверяет только куча ботов по соц сетям слався слався наш найвеличнейший по каталогу Мендель
Если ЗЕ пол года за год не показал себя как президент а показал как посредственность президента то дальше как не кричите от непрофессионала Ві не получите мастера и єто факт
бездарность и рвачество правят сейчас
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30.03.2021 18:51 Ответить
Настолько Величний шо даже пианино ему по "инструменту" крышкой не попадает от страха))
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30.03.2021 19:20 Ответить
Детали: Согласно постановлению Соломенского райсуда Киева от 8 июня 2011 года, дело СБУ касалась попытки вывода Богуславской и Дыбинецких ГЭС (Киевская обл.) в частную собственность.
Уголовное дело было возбуждено по ч.5 ст.191 УК ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"). В деле речь шла о растрате госслужащими регионального отделения Фонда госимущества Украины по Киевской области и ЗАО "А.Э.С. Киевоблэнерго" госимущества Богуславской и Дыбинецких ГЭС на сумму 3,8 млн грн по предварительному сговору со служебными лицами ООО "Экоинвест" и ООО "ПКС "Энерготек".
Дыбинецкая и Богуславская ГЭС принадлежали ГП "Киевтеплоэнерго". В 2004 году ГП было реорганизовано в ЗАО "А.Э.С. Киевоблэнерго", которое уже не принадлежало государству.
В 2006 г. Минтопливэнерго утвердило перечень недвижимого имущества, вошедшего в уставный фонд "А.Э.С. Киевоблэнерго" во время его корпоратизации. Богуславской и Дыбинецких ГЭС в этом перечне не было - они остались на балансе ЗАО как объекты госсобственности.
В 2007 году в региональном отделении Фонда госимущества по Киевской области организовали конкурс на право аренды двух ГЭС, несмотря на то, что законодательство запрещало передавать ГЭС в аренду. В конкурсе победила фирма ООО "ПКС" Энерготек ", которая тогда имела единственного учредителя, руководителя и подписанта - жену нынешнего главы СБУ Ивана Баканова Оксану Лазаренко.
По данным следователей, в дальнейшем должностные лица ЗАО "А.Э.С. Киевоблэнерго", по договоренности с должностными лицами регионального отделения ФГИУ реализовали оборудования Богуславской и Дыбинецкой ГЭС, входящей в состав их целостных имущественных комплексов, путем заключения договора купли-продажи с ООО "Экоинвест". Владельцем "Экоинвест" в то время была и до сих пор является шотландская компания Carat consulting & trading limited.
В сентябре 2008 года ООО "Экоинвест" продала оборудование Дыбинецкой и Богуславской ГЭС, входящей в состав их целостных имущественных комплексов ООО "ПКС "Энерготек" жены Баканова.
В ноябре 2010 года Фонд госимущества составил акт о нарушении законодательства при договоров аренды Богуславской и Дыбинецкой ГЭС, вскоре появилось уголовное дело. По данным следователей, в результате незаконной реализации данных объектов государству нанесен ущерб в размере 3,88 млн. грн., что является особо крупным размером.
В конце 2011 года Фонд продал Дыбинецкую и Богуславскую ГЭС компании ООО "Энергия-1" Юлии Левочкиной и бизнесмена Игоря Тынного.
В 2012 году суд расторг договор аренды с ООО "ПКС "Энерготек" и обязал компанию вернуть обе ГЭС. В том же году СБУ через суд в рамках дела №168 передала ГЭС на ответственное хранение ООО "Энергия-1".
В 2013 г. фирма жены Баканова безрезультатно пыталась через суд запретить ГП "Энергорынок" перечислять деньги фирме Левочкиной-Тынного, мотивируя, что обе ГЭС на праве собственности принадлежат ООО "ПКС "Энерготек". В настоящее время Дыбинецкая и Богуславская ГЭС контролируются ООО "Енергия- 1".
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30.03.2021 18:52 Ответить
Тут інше цікаво.
Баканич нібито ворогує з Льовочкіним (за тими ж ГЕС https://nashigroshi.org/2019/10/18/firmy-druzhyny-hlavy-sbu-bakanova-fihuruvaly-u-spravi-sbu-u-period-protystoiannia-z-firmoiu-tynnoho-l-ovochkinoi/ Фірми дружини глави СБУ Баканова фігурували у справі СБУ у період протистояння з фірмою Тинного 18.10.2019 )
Але тепер Льовочкін-один з найбільш наближених до Зєлі .за його планом розкручується образ Зєлі-державника,(одночасно усуваючи конкурента-медведчука) ,тепер вже мають спільний курортний бізнес-проект...
https://www.youtube.com/watch?v=tTkpDBLWPRI Боржава, Каськів, Льовочкіни: як Єрмак і Зеленський втілюють «Олімпійську надію» Януковича | СХЕМИ
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30.03.2021 19:14 Ответить
Они сегодня друзья, а завтра уже враги. Все решают деньги. Клубок целующихся змей.
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30.03.2021 19:43 Ответить
Як ******* писати зебіли: Обнимаю, жму руку...

Лерос обвинил Зеленского в том, что тот в 2012 году "отмазал" Баканова при помощи Хорошковского - Цензор.НЕТ 7131
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30.03.2021 18:53 Ответить
публичnaя встрэча рэзидэта ....и лэйтэnanта...
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30.03.2021 19:16 Ответить
Это Лазутин дискредитирует или Лерос?
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30.03.2021 18:54 Ответить
Лерос обвинил Зеленского в том, что тот в 2012 году "отмазал" Баканова при помощи Хорошковского - Цензор.НЕТ 6124
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30.03.2021 19:30 Ответить
Невже найвеличніший брехав на стадіоні що не буде призначати на посади своїх друзів?
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30.03.2021 18:54 Ответить
Він обіцяв, що не назначатиме кумів, але в нього кумів і немає, бо куми лише у християн є...
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30.03.2021 19:01 Ответить
Стало известно военное звание Баканова.- Баканов не служил и на воинском учёте не стоял. Баканов получил лычки лейтенанта чтобы читать секретные документы. Об этом сообщила Мендель. Жена Баканова - гражданка России. Вот такой он, главный волкодав-скорохват , гроза российских шпионов и диверсантов-вагнеровцев юрист Коломойского Баканов.
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30.03.2021 18:56 Ответить
Нужно слушать все интервью Лероса. Там много чего про скомороха, который на поверку оказался пид@р@стом почище януковича.
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30.03.2021 18:58 Ответить
Этот обличитель -агент ФСБ.
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30.03.2021 18:58 Ответить
если агент не боится говорить правду, какая разница у кого он ее спер?
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30.03.2021 19:19 Ответить
Банда януковича в те годы всеми правдами и неправдами захватывали любые активы.Даже Металлист(Харьков) у Ярославского отжали.
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30.03.2021 19:01 Ответить
Читаючи слова великого борцуна Гєо Лєроса про те, як "клоун" Зеленський вирішував справи державної безпеки ще у 2012-ому, в мене з'являються сумніви - а не Зеленський часом балотувався від СДПУ (о) з Медведчуком і Суркісом в 1998-ому, потім був у помаранчевій команді Ющенка 2004, а згодом став міністром економіки в уряді Азарова, а врешті-решт заснував свою власну політичну силу і згодом її переіменував? Здається то все був він.
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30.03.2021 19:02 Ответить
А як на це реагувати? Обнимаю, жму рку?

Лерос обвинил Зеленского в том, что тот в 2012 году "отмазал" Баканова при помощи Хорошковского - Цензор.НЕТ 1790
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30.03.2021 19:03 Ответить
Відповім словами Зе зі стадіону: Чому не сидить медведчук?
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30.03.2021 19:06 Ответить
Так і яку відповідь дав на стадіоні Порошенко стосовно цього запитання від Зе?
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30.03.2021 19:17 Ответить
Та якось уже пофіг на Петю, 2 роки пройшло і уже з Зе треба питати... Третя весна прийшла, коли ж саджати будуть, а??? Якщо Зе каже, що він кращий за папєрєдніка, то медведчука вже мали б давно посадити, чи не так? Інакше я не бачу, чому він кращий...
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30.03.2021 21:06 Ответить
- У некоторых людей есть запись, как Ермак прилюдно в Одессе нюхает вещество, похожее на кокаин.
- После введения санкций Медведчук встречался с Бакановым у Суркиса и о чем-то договаривались
https://www.youtube.com/watch?v=jSTV_vWlQPk&t=7s
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30.03.2021 19:40 Ответить
У Зєлі вже стільки зашкварів, що в нього рейтинг насправді не 20, а мінус 20%. Зєля прозріє, коли йому окрім рідних не буде кому передачі носити.
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30.03.2021 19:02 Ответить
дамы и господа, поверьте мне, пора становится под патронат Елизаветы.
Потому что в нашей еврейско-совковой колонии ничего никогда не изменится.
без крови - точно.
П.С. однако, плиз, не доверяйте восставшим, если их опять возглавят яврики.
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30.03.2021 19:17 Ответить
лярюса понесло.
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30.03.2021 20:23 Ответить
"вы продолжаете дискредитировать силу, которой доверяет украинский народ Источник: https://censor.net/ru/n3256580"
- Мабуть - ЗАНААДТО гіперболізовано...
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30.03.2021 21:05 Ответить
копеечный сливной бачок дэу ланос.
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31.03.2021 04:53 Ответить
"Господин Лерос, лейтенант Баканов вам отвечает: все, что вы говорите, является глубоким фейком, а вы продолжаете дискредитировать силу, которой доверяет украинский народ", - сказал Баканов.
Спасибо поржал

Источник: https://censor.net/ru/n3256580
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31.03.2021 08:11 Ответить
ЭТО ПРОСТО КАКИЕ ТО ТВАРИ СМЕРТНЫЕ !!!
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31.03.2021 08:30 Ответить
 
 