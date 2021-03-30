Лерос обвинил Зеленского в том, что тот в 2012 году "отмазал" Баканова при помощи Хорошковского

Депутат Гео Лерос утверждает, что будущий президент Владимир Зеленский в 2012 году добился через тогдашнего главу СБУ Валерия Хорошковского закрытия уголовного дела против своего друга, теперешнего главы СБУ Ивана Баканова.

Это обвинение он озвучил, обратившись к Баканову на внеочередном заседании парламента, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"У меня вопрос к лейтенанту Баканову, который вырос в одном подъезде с Зеленским, а с 2013 года возглавлял "Квартал-95". В 2012 году Баканов стал фигурантом уголовного дела СБУ, когда Баканов с партнерами по преступной схеме завладели государственными гидроэлектростанции. Тогда Баканова отмазал Зеленский через главу СБУ Хорошковского, которому Зеленский служил на "Интере". Украинцев волнует такой вопрос: Зеленский вас отмазал, потому что вы - друг Зеленского, или потому, что вы с 2000-х занимались отмыванием денег для Зеленского, которые привозили ему в пакетах? Это мы узнали от вашего бизнес-партнера Лазутина", - сказал Лерос.

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Баканов ответил, что не комментирует слухи, а слова Лероса ничем не отличаются от обычных предвыборных нарративов.

"Господин Лерос, лейтенант Баканов вам отвечает: все, что вы говорите, является глубоким фейком, а вы продолжаете дискредитировать силу, которой доверяет украинский народ", - сказал Баканов.