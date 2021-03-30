Лерос обвинил Зеленского в том, что тот в 2012 году "отмазал" Баканова при помощи Хорошковского
Депутат Гео Лерос утверждает, что будущий президент Владимир Зеленский в 2012 году добился через тогдашнего главу СБУ Валерия Хорошковского закрытия уголовного дела против своего друга, теперешнего главы СБУ Ивана Баканова.
Это обвинение он озвучил, обратившись к Баканову на внеочередном заседании парламента, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"У меня вопрос к лейтенанту Баканову, который вырос в одном подъезде с Зеленским, а с 2013 года возглавлял "Квартал-95". В 2012 году Баканов стал фигурантом уголовного дела СБУ, когда Баканов с партнерами по преступной схеме завладели государственными гидроэлектростанции. Тогда Баканова отмазал Зеленский через главу СБУ Хорошковского, которому Зеленский служил на "Интере". Украинцев волнует такой вопрос: Зеленский вас отмазал, потому что вы - друг Зеленского, или потому, что вы с 2000-х занимались отмыванием денег для Зеленского, которые привозили ему в пакетах? Это мы узнали от вашего бизнес-партнера Лазутина", - сказал Лерос.
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Баканов ответил, что не комментирует слухи, а слова Лероса ничем не отличаются от обычных предвыборных нарративов.
"Господин Лерос, лейтенант Баканов вам отвечает: все, что вы говорите, является глубоким фейком, а вы продолжаете дискредитировать силу, которой доверяет украинский народ", - сказал Баканов.
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два дебила это сила
я сегодня лейтенанта баканова по началу вообще не узнал
Вы добрый и хороший человек.
Для всіх у цьому відео Україна є ворогом. В одній із серій (сватов) є уривок в Криму і там чомусь була рос-поліція і грші рублі.
в стране идет война... просто - чтобы помнили ху из ху
Если ЗЕ пол года за год не показал себя как президент а показал как посредственность президента то дальше как не кричите от непрофессионала Ві не получите мастера и єто факт
бездарность и рвачество правят сейчас
Уголовное дело было возбуждено по ч.5 ст.191 УК ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"). В деле речь шла о растрате госслужащими регионального отделения Фонда госимущества Украины по Киевской области и ЗАО "А.Э.С. Киевоблэнерго" госимущества Богуславской и Дыбинецких ГЭС на сумму 3,8 млн грн по предварительному сговору со служебными лицами ООО "Экоинвест" и ООО "ПКС "Энерготек".
Дыбинецкая и Богуславская ГЭС принадлежали ГП "Киевтеплоэнерго". В 2004 году ГП было реорганизовано в ЗАО "А.Э.С. Киевоблэнерго", которое уже не принадлежало государству.
В 2006 г. Минтопливэнерго утвердило перечень недвижимого имущества, вошедшего в уставный фонд "А.Э.С. Киевоблэнерго" во время его корпоратизации. Богуславской и Дыбинецких ГЭС в этом перечне не было - они остались на балансе ЗАО как объекты госсобственности.
В 2007 году в региональном отделении Фонда госимущества по Киевской области организовали конкурс на право аренды двух ГЭС, несмотря на то, что законодательство запрещало передавать ГЭС в аренду. В конкурсе победила фирма ООО "ПКС" Энерготек ", которая тогда имела единственного учредителя, руководителя и подписанта - жену нынешнего главы СБУ Ивана Баканова Оксану Лазаренко.
По данным следователей, в дальнейшем должностные лица ЗАО "А.Э.С. Киевоблэнерго", по договоренности с должностными лицами регионального отделения ФГИУ реализовали оборудования Богуславской и Дыбинецкой ГЭС, входящей в состав их целостных имущественных комплексов, путем заключения договора купли-продажи с ООО "Экоинвест". Владельцем "Экоинвест" в то время была и до сих пор является шотландская компания Carat consulting & trading limited.
В сентябре 2008 года ООО "Экоинвест" продала оборудование Дыбинецкой и Богуславской ГЭС, входящей в состав их целостных имущественных комплексов ООО "ПКС "Энерготек" жены Баканова.
В ноябре 2010 года Фонд госимущества составил акт о нарушении законодательства при договоров аренды Богуславской и Дыбинецкой ГЭС, вскоре появилось уголовное дело. По данным следователей, в результате незаконной реализации данных объектов государству нанесен ущерб в размере 3,88 млн. грн., что является особо крупным размером.
В конце 2011 года Фонд продал Дыбинецкую и Богуславскую ГЭС компании ООО "Энергия-1" Юлии Левочкиной и бизнесмена Игоря Тынного.
В 2012 году суд расторг договор аренды с ООО "ПКС "Энерготек" и обязал компанию вернуть обе ГЭС. В том же году СБУ через суд в рамках дела №168 передала ГЭС на ответственное хранение ООО "Энергия-1".
В 2013 г. фирма жены Баканова безрезультатно пыталась через суд запретить ГП "Энергорынок" перечислять деньги фирме Левочкиной-Тынного, мотивируя, что обе ГЭС на праве собственности принадлежат ООО "ПКС "Энерготек". В настоящее время Дыбинецкая и Богуславская ГЭС контролируются ООО "Енергия- 1".
Баканич нібито ворогує з Льовочкіним (за тими ж ГЕС https://nashigroshi.org/2019/10/18/firmy-druzhyny-hlavy-sbu-bakanova-fihuruvaly-u-spravi-sbu-u-period-protystoiannia-z-firmoiu-tynnoho-l-ovochkinoi/ Фірми дружини глави СБУ Баканова фігурували у справі СБУ у період протистояння з фірмою Тинного 18.10.2019 )
Але тепер Льовочкін-один з найбільш наближених до Зєлі .за його планом розкручується образ Зєлі-державника,(одночасно усуваючи конкурента-медведчука) ,тепер вже мають спільний курортний бізнес-проект...
https://www.youtube.com/watch?v=tTkpDBLWPRI Боржава, Каськів, Льовочкіни: як Єрмак і Зеленський втілюють «Олімпійську надію» Януковича | СХЕМИ
- После введения санкций Медведчук встречался с Бакановым у Суркиса и о чем-то договаривались
https://www.youtube.com/watch?v=jSTV_vWlQPk&t=7s
Потому что в нашей еврейско-совковой колонии ничего никогда не изменится.
без крови - точно.
П.С. однако, плиз, не доверяйте восставшим, если их опять возглавят яврики.
- Мабуть - ЗАНААДТО гіперболізовано...
Спасибо поржал
Источник: https://censor.net/ru/n3256580