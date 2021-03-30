Баканов: Любой повод для дестабилизации в Украине спецслужбы РФ могут использовать в свою пользу

Расшатывание протестных настроений - один из методов гибридной войны, которую РФ ведет в мирных украинских городах.

Об этом председатель СБУ Иван Баканов заявил во время выступления в Верховной Раде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Я всячески поддерживаю, когда люди активно проявляют свою гражданскую позицию. Это свидетельствует о зрелости и демократичности нашего общества. Однако я вижу и обратную сторону этой медали. Мы понимаем, что гибридная война - наша реальность сегодня, а расшатывание протестов - один из ее инструментов", - заявил Баканов.

Он утверждает, что, по данным СБУ, спецслужбы РФ постоянно мониторят общественно-политическую ситуацию в Украине и пытаются использовать любой повод в свою пользу. А участники протестов могут даже не догадываться, что их активные действия используются в информационной войне враждебными спецслужбами.

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"Есть тонкая грань между мирным протестом и нарушением закона. Ее устанавливает суд. И он даст оценку событиям во Офисом Президента", - добавил председатель СБУ.