Баканов: Любой повод для дестабилизации в Украине спецслужбы РФ могут использовать в свою пользу
Расшатывание протестных настроений - один из методов гибридной войны, которую РФ ведет в мирных украинских городах.
Об этом председатель СБУ Иван Баканов заявил во время выступления в Верховной Раде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Я всячески поддерживаю, когда люди активно проявляют свою гражданскую позицию. Это свидетельствует о зрелости и демократичности нашего общества. Однако я вижу и обратную сторону этой медали. Мы понимаем, что гибридная война - наша реальность сегодня, а расшатывание протестов - один из ее инструментов", - заявил Баканов.
Он утверждает, что, по данным СБУ, спецслужбы РФ постоянно мониторят общественно-политическую ситуацию в Украине и пытаются использовать любой повод в свою пользу. А участники протестов могут даже не догадываться, что их активные действия используются в информационной войне враждебными спецслужбами.
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"Есть тонкая грань между мирным протестом и нарушением закона. Ее устанавливает суд. И он даст оценку событиям во Офисом Президента", - добавил председатель СБУ.
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начали расследование - вышли на себя
а во вторых оказывается есть правильное и неправильное расшатывание... расскажи это бакланову )
А те що ціна таких деталей виростала в декілька разів - ну так це "скромна плата" хлопчикам за героїзм, а ніяка не корупція.
А сказочки про те, що на цьому заробляли виключно кацапи, а маленькі свинарчукові альтруїсти-сейшельці займались перепродажем лише через любов до України - залиш при собі.
Деталі банально крали/списували в Росії, потім на ринкову ціну (ту за якою Україна могла б їх придбати офіційно, але не хотіла бо так складніше вкрасти, та і антиросійська пропаганда Пеппи від того постраждає) - прибавляли в декілька разів більшу суму щоб "і вашим і нашим" - і за рахунок українського держбюджету продавали українській армії. І деталі ці були звичайним мотлохом, який ламався через короткий строк, і весь цикл по легкому збагаченню свинарчуків і кацапів повторювався знову і знову.
ага, фирму надо было назвать "С и БУ", и заключать прямые договора с парашкой...
а пока вот оно чё:
"Окрім цього, за версією слідства, Семен Семенченко та Євген Шевченко є можливими організаторами та учасниками протиправної схеми із ввезення поза митним контролем військових запчастин і товарів подвійного призначення з Російської Федерації, які згодом продавали державним підприємствам оборонної сфери за завищеними цінами"
)))
А почему другие не смогли достать запчасти - тут как раз очень просто. Мало достать, их ещё нужно продать армии, а закупают только у своих. Гладковские были своими. Ну и сама схема покупки/доставки такой контрабанды очень сложна. Тут связи нужны крутые, не у всех они есть.
Где то это уже слышали …
Ах да , зелёное недоразумение так шутило когда президента Порошенко оплевать дерьмом хотело
Насмешил. Суд давно перестал устанавливать грани
между добром и зломмежду законно и незаконно. Он видит только грани между суммами занесенного бабла.
Прямая речь Баканова: "Мы имеем достаточно информации, чтобы утверждать и доказывать, что спецслужбы РФ в постоянном режиме мониторят общественно-политическую ситуацию в Украине, протестные движения и акции. Подчеркиваю, я никоим образом не утверждаю, что за этой акцией (в поддержку Стерненка - ред.) был разведорган РФ, но я четко говорю, что Россия пытается любым медийным поводом, чтобы использовать эту ситуацию в свою пользу.
При этом, как правило, патриоты и неравнодушные граждане могут даже не догадываться, что их активные действия используются в информационной войне спецслужбами.
Вспомните так называемые "тарифные майданы" в январе этого года. Их заказчиками были кураторы из России".
Пам'ятаю вони голосно іржали над подібними заявами минулої влади.
Такие новеллы предусмотрены законопроектом 5310, который зарегистрирован в Верховной Раде 29 марта. Законопроект называется «О внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Украины относительно восстановления принципа справедливости при осуществлении судебного контроля за исполнением судебных решений по административным делам».
Может, что бы народ расшатывал ситуацию, нужно дебилов от власти отодвинуть? 🤔
Аваков и то адекватней выглядит...
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