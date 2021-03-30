Не установлено, что депутаты или политики призывали к погромам на Банковой, - и.о. директора ГБР Сухачев

Государственное бюро расследований не установило фактов призывов политиков или депутатов к погромам на акции возле Офиса Президента 20 марта, вопрос надлежащего обеспечения правопорядка еще изучается.

Об этом заявил и.о. директора ГБР Алексей Сухачев с трибуны Верховной Рады, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Безусловно, события, которые произошли 20 марта возле Офиса Президента Украины, не имеют ничего общего с демократическим волеизъявлением, дискредитируют власть и подрывают доверие к правоохранительной системе. Какие-либо заявления или сообщения о совершении уголовных правонарушений во время указанных событий в ГБР не поступали", - отметил Сухачев.

По словам Сухачева, ГБР при взаимодействии с СБУ и Национальной полицией провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению организаторов и участников неправомерных действий.

"По результатам не установлено фактов призывов к погромам или других противоправных действий со стороны народных депутатов Украины или представителей политических сил", - заявил и.о. главы ГБР.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада осудила протесты под Офисом Президента

Также, по его словам, следователи ГБР изучают, была ли надлежащим образом обеспечена охрана общественного порядка во время проведения акции, по результатам проверки будет дана правовая оценка.