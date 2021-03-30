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Не установлено, что депутаты или политики призывали к погромам на Банковой, - и.о. директора ГБР Сухачев

Не установлено, что депутаты или политики призывали к погромам на Банковой, - и.о. директора ГБР Сухачев

Государственное бюро расследований не установило фактов призывов политиков или депутатов к погромам на акции возле Офиса Президента 20 марта, вопрос надлежащего обеспечения правопорядка еще изучается.

Об этом заявил и.о. директора ГБР Алексей Сухачев с трибуны Верховной Рады, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Безусловно, события, которые произошли 20 марта возле Офиса Президента Украины, не имеют ничего общего с демократическим волеизъявлением, дискредитируют власть и подрывают доверие к правоохранительной системе. Какие-либо заявления или сообщения о совершении уголовных правонарушений во время указанных событий в ГБР не поступали", - отметил Сухачев.

По словам Сухачева, ГБР при взаимодействии с СБУ и Национальной полицией провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению организаторов и участников неправомерных действий.

"По результатам не установлено фактов призывов к погромам или других противоправных действий со стороны народных депутатов Украины или представителей политических сил", - заявил и.о. главы ГБР.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада осудила протесты под Офисом Президента

Также, по его словам, следователи ГБР изучают, была ли надлежащим образом обеспечена охрана общественного порядка во время проведения акции, по результатам проверки будет дана правовая оценка.

Автор: 

депутат (3317) ГБР (2994) Офис Президента (1798) Сухачев Алексей (57)


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Топ комментарии
+30
Не установлено, что депутаты или политики призывали к погромам на Банковой, - и.о. директора ГБР Сухачев - Цензор.НЕТ 8170
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30.03.2021 19:34
+17
На тобі сенсацію.

Не установлено, что депутаты или политики призывали к погромам на Банковой, - и.о. директора ГБР Сухачев - Цензор.НЕТ 9256
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30.03.2021 19:44
+14
Зеленський разом з Вєнєдіктовою за два роки успішно його дореформували.
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30.03.2021 19:43
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Не установлено, что депутаты или политики призывали к погромам на Банковой, - и.о. директора ГБР Сухачев - Цензор.НЕТ 8170
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30.03.2021 19:34 Ответить
В потужно реформированный им суд?
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30.03.2021 19:41 Ответить
Зеленський разом з Вєнєдіктовою за два роки успішно його дореформували.
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30.03.2021 19:43 Ответить
Зелеботи стараются, 100% за бюджетние деньги.
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30.03.2021 20:17 Ответить
Геращенко на всех эфирах волал, что єти протесты организовал Порошенко. А воно че, Михалыч, оказывается, Порошенко-то не при чем.
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30.03.2021 19:55 Ответить
Скажите, погромы были еврейские ?
Что пока только ЗЕленские..... ?🤕
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30.03.2021 21:45 Ответить
антонина изрекал "согласно намеченному плану", но забыли про овраги. Из басни крылова "Однажды лебедь, рак и щука......." т
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31.03.2021 07:01 Ответить
І виграє ж
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30.03.2021 22:47 Ответить
А чего не сразу на назначенного им-же самим, авакова?
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31.03.2021 10:56 Ответить
Ок,теперь Тоха не хилую компенсацию Пороху заплатит)
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30.03.2021 19:35 Ответить
то вибачення будуть???
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30.03.2021 19:37 Ответить
Антоху треба бити не в баченням, а компенсацію. З багатьма нулями. Щоб голодовав. Бо вже давно не лизав тарілок.
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30.03.2021 19:40 Ответить
Антоху треба бити, це так... Бо чорту служить!
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30.03.2021 19:46 Ответить
А собственника подпольных залов игровых автоматов "Космолот" на это проверили?
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30.03.2021 19:39 Ответить
Был пост от депутата песов, но его вытерли быстро.
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30.03.2021 19:42 Ответить
На тобі сенсацію.

Не установлено, что депутаты или политики призывали к погромам на Банковой, - и.о. директора ГБР Сухачев - Цензор.НЕТ 9256
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30.03.2021 19:44 Ответить
Про вымерших мамонтов слышали? - Пэдра убил и сожрал.
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30.03.2021 20:00 Ответить
Ось так мамонтів шматував?

Не встановлено, що депутати або політики закликали до погромів на Банковій, - в.о. директора ДБР Сухачов - Цензор.НЕТ 7704
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30.03.2021 20:09 Ответить
Не, это он брата Дерьмака, убиенного на Донбассе, ест.
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30.03.2021 21:03 Ответить
Но ты ж все сохранил, и запросто можешь предоставить скрины, так?
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30.03.2021 19:59 Ответить
А чого ж тоді зе-депутати отаке продукують? Чи глухуваті?

Цією постановою парламент доручив силовикам:
- забезпечити розслідування і надати юридичну оцінку подій 20 березня біля Офісу президента;
- вивчити, чи не брали участі в цих подіях і чи не організовували їх представники будь-яких політичних партій;
- визначити ступінь провини учасників, організаторів та замовників протестів і притягнути їх до відповідальності;
- щотижня надавати комітету ВР з питань правоохоронної діяльності актуальну інформацію про хід розслідування подій.
Голосуванню передували виступи голови СБУ Івана Баканова, глави Нацполіції Ігоря Клименка і в. о. директора ДБР Олексія Сухачова. Джерело: https://censor.net/ua/n3256585
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30.03.2021 19:42 Ответить
Ну дуже вже вони хочуть в своїх задницях знайти мед. А таки знайдуть, але ж то не мед...
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30.03.2021 19:57 Ответить
А ти заглянь, понюхай, попробуй на смак, може зрозумієш, що там. Хоча, зебілізм хвороба невиліковна.
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30.03.2021 20:15 Ответить
Ні там обіцянки преЗЕдента!
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30.03.2021 20:24 Ответить
а председатель комитета кто ? Антонины корефан, это тот перец, что уничтожил по приказу Антонины материалы прохождения детектора должностными лицами ДБР, был тогда секретарем комиссии по приему. Антонина устроил его в Слуги народа. А теперь его будут информировать - врал Антонина или нет.
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31.03.2021 07:09 Ответить
...но, ТАК ХОТЕЛОСЬ их приплести!
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30.03.2021 19:43 Ответить
Що ж ти, "Льоха", не зміг нічого накопати на Пороха? Ну то такі Зе-ленському не потрібні! Не бути тобі, хлопче, директором без "в.о."!!
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30.03.2021 19:45 Ответить
Так разве только Лёха ничего не смог накопать на Порошенко! Мадама зевонина прокурорша землю носом рыла, ГБР даже музей штурмовало, Портнов исками все судебные инстанции засыпал, а ничего не выходит, так и не накопали нигде и ничего.
Порх, он умный и дальновидный в отличие от этой сельской самодеятельности.
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30.03.2021 19:59 Ответить
особенно на счет сельськой самодеятельносты
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31.03.2021 07:05 Ответить
любому киевлянину извесны эти "активисты"
черти из этих шаек себе рейтинг набивают
шо только стоит асав)))
тиктокеры и вафлеры
эти шайки получают с любой стройплощадки
методом порчи имущества застройщика
а лягавые их держат на коротком поводку
как то раз поймали одного, просто замешали фугенфиллера в ведре
и только начали засовывать его копыто, оно обоссалось
и такое запело, если бы писали под протокол
то даже диктофон не успевал бы
так шо делайте выводы..
цена акции - 500 грн на рыло
"билет" для без проблемной работы - $5к
связь дибилов из протасового яра очевидна
нормальный участковый раскрывает такое "дело" за 2 дня
и это еще долго)))
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30.03.2021 19:47 Ответить
То в тебе вірш такий, а чи ціла поема?
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30.03.2021 19:58 Ответить
это то шо я знаю лично
а ты можеш хоть прочитать
хоть спеть
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30.03.2021 19:59 Ответить
Та нахрін ти мені здалось, недолуге ти і дурнувате.
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30.03.2021 20:02 Ответить
так лечись
вопросы оно задает
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30.03.2021 20:14 Ответить
здуй дебільне в ,свою,школю мяліції...
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30.03.2021 21:09 Ответить
вафел
посылать будеш своих чертей нах
щенки лягавые правду услвшали
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30.03.2021 21:15 Ответить
Що,гомосятина,заклопотана,пече в ...аці...,недоумок,в с-аку зроблений...
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30.03.2021 21:20 Ответить
телка)))
тебе очко порвали на акциях?
об арматуру?
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30.03.2021 21:22 Ответить
шоб тебе ковідом незамусолило,а дурка передала в в'язницю,гнійний вишкребку
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30.03.2021 21:37 Ответить
рога спили))
ведьма подзаборная)))
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30.03.2021 21:39 Ответить
сосунок...
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30.03.2021 21:43 Ответить
ковід,вас,дебільних ********,щасти тобі
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30.03.2021 21:38 Ответить
щось в Києві таких "понаєхалі" стало багато. Не тобі говорити від імені киян.
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31.03.2021 08:35 Ответить
Да как так может быть?! Порошенко и не причьом?!!! Ну може, хоч банку фарби пріпьор під вофкіну опу?!)))
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30.03.2021 19:50 Ответить
хоть пару фантиков от "рошенок" могли б найти, лентяи ! ))))))
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30.03.2021 20:29 Ответить
а теперь ввалить антонине иск по полной за все его высеры по телеканалам! так чтобы шуба завернулась
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30.03.2021 19:52 Ответить
А як же так! Герич же по телебаченню дверима ОПи клявся, що до протестів причетний Порох!
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30.03.2021 19:56 Ответить
Зебіли ну ніяк не можуть зрозуміти, ну ніяк до дебілів не дійде, що то не Порошенко їм в штати сере, а то вони самі обсираються.
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30.03.2021 19:59 Ответить
Зебили все розуміють, вони просто лохів розводять і успішно.
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30.03.2021 20:14 Ответить
цим зебілам неодноразово тицькали у зміст слова "погром"
але тупа зесрака уперто називає це погромом
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30.03.2021 20:02 Ответить
гімнюки(с), слуги(с),що загубили дах й береги...
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30.03.2021 21:11 Ответить
Такої ганьби в стінах Верховної Ради ще не було, зібрали позачергове засідання заради потерпілих дверей - В. Сюмар
Може криміналізуємо слово "ЛОХ", або навпаки, дозволити преЗеденту в своєму титулі використовувати "ЯНЕЛОХ"!...
https://youtu.be/GGuGJdPbo3U Сюмар не добирає слів та називає речі своїми іменами

Не встановлено, що депутати або політики закликали до погромів на Банковій, - в.о. директора ДБР Сухачов - Цензор.НЕТ 4002
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30.03.2021 20:22 Ответить
смердюча бидлятина - нелох
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30.03.2021 21:12 Ответить
***
зеленые всегда работают слаженно - слажались и на этот раз!
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30.03.2021 20:32 Ответить
Не может такого быть!Весь ватный фейсбук криком кричит что это клятый Порошенко,на деньги Порошенко,привез сторонников Порошенко на проплаченный Порошенко митинг.А ведь мудрый прастый нарид не ошибается,правда?
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30.03.2021 20:34 Ответить
Якщо Сухачов буде робити такі аполітичні заяви, то довго на своїй посаді не втримається.
Треба вчитися у більш досвідченого колеги Баканова який робить тільки те що до вподоби його другу з дитинства.
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30.03.2021 20:37 Ответить
ГЕРАЩЕНКО МАЄ ВІДПОВІСТИ ПЕРЕД СУДОМ ЗА НАКЛЕП
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30.03.2021 20:52 Ответить
Из за организацию всей этой провокации перед офисом приЗЕдента
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30.03.2021 23:07 Ответить
Закрывайте уже эту гнилую тему c дверями! Сколько можно?..
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30.03.2021 20:55 Ответить
Взагалі, у цій історії винен Зеленський. Він спровокував своїм відкриттям вільного доступу до Офісу (Адміністрації) президента. Типа, я такий демократ, народа не боюся ... А сам сховався у держаній резиденції ...
Ну, народ, і показав, що думає про нього. От він вирішив не просто браму зачинити, а тих, хто показав йому свою "любов" за грати запроторити
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30.03.2021 21:06 Ответить
Де були і Що,таке погроми , Про що белькоче,ця,смердюча шльондра
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30.03.2021 21:06 Ответить
Антоха громко пукнул в лужу вместе СН
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30.03.2021 21:51 Ответить
Тут самое главное, чтобы власть во время расследования не вышла сама на себя 🙂
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30.03.2021 23:05 Ответить
В КАКОМ ГОДУ !?)
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31.03.2021 08:37 Ответить
 
 