Не установлено, что депутаты или политики призывали к погромам на Банковой, - и.о. директора ГБР Сухачев
Государственное бюро расследований не установило фактов призывов политиков или депутатов к погромам на акции возле Офиса Президента 20 марта, вопрос надлежащего обеспечения правопорядка еще изучается.
Об этом заявил и.о. директора ГБР Алексей Сухачев с трибуны Верховной Рады, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Безусловно, события, которые произошли 20 марта возле Офиса Президента Украины, не имеют ничего общего с демократическим волеизъявлением, дискредитируют власть и подрывают доверие к правоохранительной системе. Какие-либо заявления или сообщения о совершении уголовных правонарушений во время указанных событий в ГБР не поступали", - отметил Сухачев.
По словам Сухачева, ГБР при взаимодействии с СБУ и Национальной полицией провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению организаторов и участников неправомерных действий.
"По результатам не установлено фактов призывов к погромам или других противоправных действий со стороны народных депутатов Украины или представителей политических сил", - заявил и.о. главы ГБР.
Также, по его словам, следователи ГБР изучают, была ли надлежащим образом обеспечена охрана общественного порядка во время проведения акции, по результатам проверки будет дана правовая оценка.
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Что пока только ЗЕленские..... ?🤕
Цією постановою парламент доручив силовикам:
- забезпечити розслідування і надати юридичну оцінку подій 20 березня біля Офісу президента;
- вивчити, чи не брали участі в цих подіях і чи не організовували їх представники будь-яких політичних партій;
- визначити ступінь провини учасників, організаторів та замовників протестів і притягнути їх до відповідальності;
- щотижня надавати комітету ВР з питань правоохоронної діяльності актуальну інформацію про хід розслідування подій.
Голосуванню передували виступи голови СБУ Івана Баканова, глави Нацполіції Ігоря Клименка і в. о. директора ДБР Олексія Сухачова. Джерело: https://censor.net/ua/n3256585
Порх, он умный и дальновидный в отличие от этой сельской самодеятельности.
черти из этих шаек себе рейтинг набивают
шо только стоит асав)))
тиктокеры и вафлеры
эти шайки получают с любой стройплощадки
методом порчи имущества застройщика
а лягавые их держат на коротком поводку
как то раз поймали одного, просто замешали фугенфиллера в ведре
и только начали засовывать его копыто, оно обоссалось
и такое запело, если бы писали под протокол
то даже диктофон не успевал бы
так шо делайте выводы..
цена акции - 500 грн на рыло
"билет" для без проблемной работы - $5к
связь дибилов из протасового яра очевидна
нормальный участковый раскрывает такое "дело" за 2 дня
и это еще долго)))
а ты можеш хоть прочитать
хоть спеть
вопросы оно задает
посылать будеш своих чертей нах
щенки лягавые правду услвшали
тебе очко порвали на акциях?
об арматуру?
ведьма подзаборная)))
але тупа зесрака уперто називає це погромом
Може криміналізуємо слово "ЛОХ", або навпаки, дозволити преЗеденту в своєму титулі використовувати "ЯНЕЛОХ"!...
https://youtu.be/GGuGJdPbo3U Сюмар не добирає слів та називає речі своїми іменами
зеленые всегда работают слаженно - слажались и на этот раз!
Треба вчитися у більш досвідченого колеги Баканова який робить тільки те що до вподоби його другу з дитинства.
Ну, народ, і показав, що думає про нього. От він вирішив не просто браму зачинити, а тих, хто показав йому свою "любов" за грати запроторити