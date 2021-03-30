ЕС призывает освободить задержанных в оккупированном Крыму Есипенко, Аблямитова и Довгополую, - посол Маасикас

Европейский союз призывает Россию и подконтрольные Кремлю власти оккупированного Крыма освободить Меджита Аблямитова, Галину Довгополую и Владислава Есипенко.

Об этом написал в Twitter посол ЕС в Украине Матти Маасикас, передает Цензор.НЕТ.

"Последние длительные приговоры Меджиту Аблямитову и Галине Довгополой, и задержание Владислава Есипенко, фрилансера "Радіо Свобода", иллюстрируют страшную ситуацию с правами человека в Крыму, незаконно аннексированному Россией. Мы осуждаем эти действия и призываем немедленно освободить их", - написал Маасикас.

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Напомним, о задержании Есипенко стало известно 12 марта. Его и еще одну участницу акцию в честь дня рождения Шевченко – Елизавету Павленко – задержали на Ангарском перевале. 16 марта ФСБ РФ заявила, что Есипенко якобы собирал информацию по заданию украинской разведки, а также изготовил самодельное взрывное устройство. В Службе внешней разведки Украины задержание Есипенко назвали пропагандистской акцией накануне годовщины оккупации.

Подконтрольный России Кировский районный суд в Крыму 23 марта проговорил Меджита Аблямитова к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год по обвинению в участии в батальоне им. Номана Челибиджихана по части 2 статьи 208 Уголовного кодекса России.

24 марта к колонии строгого режима приговорили пенсионерку Галину Довгополую, обвиняемую в "государственной измене". Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме, в связи с тем, что "в материалах дела содержались сведения, составляющие государственную тайну".