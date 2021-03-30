Украина стала первым государством в мире, где цифровой паспорт приравнен к обычному, - Федоров
Украина стала первым государством мира, в которой цифровые паспорта стали полными юридическими аналогами обычных документов.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федеоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Биометрический паспорт и ID-карта в "Дии" с 23 августа 2021 года на законодательном уровне станут полным аналогом бумажного и пластикового. Документы будет возможно предъявлять на территории Украины для удостоверения личности и подтверждения гражданства в Украине. Достаточно иметь смартфон с цифровыми документами, посклольку "Дию" будут принимать повсюду. Мы создали уникальный мировой кейс, которым можно и нужно гордиться", - написал чиновник..
Федоров подчеркивает, что цифровые паспорта гораздо безопаснее и комфортнее, чем бумажные. Украинцы уже могут пользоваться цифровыми паспортами в большинстве жизненных ситуаций:
• Цифровые паспорта принимают ЦНАП для предоставления государственных услуг, государственные учреждения и суды.
• Их можно использовать для получения отправлений на почте, для подтверждения возраста в супермаркетах, в банках - для подтверждения личности и осуществления кассовых операций, а также для открытия банковского счета онлайн.
• С цифровыми паспортами можно путешествовать по Украине самолетом и поездом, заселяться в отель и тому подобное.
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Зато *** по электронной паспортизации мы впереди планеты всей. Никому в мире она значит нахрен не нужна, а нам без нее ну никак.
Приймають закон про референдум, подвійне громадянство та електронні паспорти (може вже і електронне голосування протягли хз?) - зможете догадатись для чого все це робиться???
"майно улюблене яке контролюєте Ви а не держава" - это заблуждение. Контроль за имуществом осуществляется в правовом поле, которое определяют законы государства. Вы лично не контролируете законы.
"Тому мені вже нічого боятись і залишається лише отримувати прибуток" - это заблуждение. Любому человеку есть, что терять. А судя по выше вами сказанному, вы ничего в своей жизни не контролируете, а, значит, потерять всё можете в любой момент.
А еще Украина, Россия и Венесуэла являются лидерами использования криптовалют.
Это сделало лучше жизнь в Украине, Роисе и Венесуэле или это какраз потому, что там жизнь - жопа?
та да, особенно когда сервера Дии находятся в кацапстане