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Украина стала первым государством в мире, где цифровой паспорт приравнен к обычному, - Федоров

Украина стала первым государством в мире, где цифровой паспорт приравнен к обычному, - Федоров

Украина стала первым государством мира, в которой цифровые паспорта стали полными юридическими аналогами обычных документов.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федеоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Биометрический паспорт и ID-карта в "Дии" с 23 августа 2021 года на законодательном уровне станут полным аналогом бумажного и пластикового. Документы будет возможно предъявлять на территории Украины для удостоверения личности и подтверждения гражданства в Украине. Достаточно иметь смартфон с цифровыми документами, посклольку "Дию" будут принимать повсюду. Мы создали уникальный мировой кейс, которым можно и нужно гордиться", - написал чиновник..

Федоров подчеркивает, что цифровые паспорта гораздо безопаснее и комфортнее, чем бумажные. Украинцы уже могут пользоваться цифровыми паспортами в большинстве жизненных ситуаций:

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада приравняла электронные паспорта к обычным

• Цифровые паспорта принимают ЦНАП для предоставления государственных услуг, государственные учреждения и суды.
• Их можно использовать для получения отправлений на почте, для подтверждения возраста в супермаркетах, в банках - для подтверждения личности и осуществления кассовых операций, а также для открытия банковского счета онлайн.
• С цифровыми паспортами можно путешествовать по Украине самолетом и поездом, заселяться в отель и тому подобное.

Автор: 

паспорт (1181) Федоров Михаил (506) диджитализация (221)


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Топ комментарии
+58
а нельзя вместо президента поставить искусственный интеллект ?
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30.03.2021 20:28
+39
молчали бы клоуны, у меня в банке требуют к паспорту-карточке бумажку про прописку, на бумажке... и посылают по месту регистрации.
зебилы
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30.03.2021 20:29
+34
Ага..и первым в котором нужно таскать с собой бумажку А4...без которой этот паспорт не действителен....
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30.03.2021 20:31
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Ну все. Ці шулери тепер будуть перевибиратись автоматично
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30.03.2021 22:13 Ответить
ВОНО хворе.. синдром недоотриманих іграшок в дитинстві..
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30.03.2021 22:13 Ответить
у меня книжечка-что это за бреди зачем ...ахахахах
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30.03.2021 22:18 Ответить
Смешно? Ну-ну... Потом плакать будете.
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30.03.2021 22:32 Ответить
Тепер цифрове щеплення від зе-сказу, додав також міністр, прирівняне до звичайного
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30.03.2021 22:33 Ответить
Це хитрий план кремлівської агентури - всім зроблять електронні паспорти, а потім вкрадуть сервер і Україна залишиться без громадян
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30.03.2021 22:34 Ответить
не смішно
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30.03.2021 23:30 Ответить
як це не смішно коли президент - клоун?
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31.03.2021 16:21 Ответить
Дыра в бюджете, как пещера!
Зато *** по электронной паспортизации мы впереди планеты всей. Никому в мире она значит нахрен не нужна, а нам без нее ну никак.
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30.03.2021 23:05 Ответить
нельзя.
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31.03.2021 09:26 Ответить
пріоритети там поправляє Кремль.
Приймають закон про референдум, подвійне громадянство та електронні паспорти (може вже і електронне голосування протягли хз?) - зможете догадатись для чого все це робиться???
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31.03.2021 16:23 Ответить
А защищён ли он?Врятли.И главное утеря телефона с таким паспортом грозит хазяину огромную беду и куча проблем.
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30.03.2021 23:09 Ответить
а ещё в цифровой Украине будущего в телеграмм боте можно по номеру (телефона, иин или фио) найти всю информацию о любом человеке, включая все номера, инн, номер паспорта, все связанные телефоны и всех родственников с темиже данными. ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ. А дабы написать кибер петухам - нужно заполнить километровую простыню полей вбивая туда теже данные которые продают мошенники в телеграм... таки дела
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30.03.2021 23:59 Ответить
Щось мені підказує що на ********* рівні захисту інформації (дуже слабкий) отримувати електронний паспорт передчасно. Я не вірю владі і всьому тому що вона впроваджує.
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31.03.2021 01:27 Ответить
И безналичным деньгам верить нельзя (да и наличным - только натуральный обмен). И новости только из уст в уши, никаких интернетов и радива! И лечиться только заговорами, а в тяжелых случаях максимум - подорожник!
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31.03.2021 10:45 Ответить
А у тебе всі гроші на картці? Поздоровляю! Готуйся до сюрпризів
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31.03.2021 16:26 Ответить
Ты решил посчитать чужие деньги? В своём кошельке тебе, стало быть, считать нечего...
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01.04.2021 09:46 Ответить
Все це ще 20 років назад було передбачено в працях німецького філософа, автора "Суспільство ризику" Ульріха Бека. Впевнений що Ви цього твору не читали, але при цьому Ви вважаєте можливим повчати лише тому що освоїли смартфон і "клаву".
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31.03.2021 19:55 Ответить
Я смотрю - вы обижены. Страх и обида - не очень безопасный коктейль.
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01.04.2021 09:45 Ответить
Придивись уважніше,
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01.04.2021 14:48 Ответить
Ты хочешь, чтоб я лучше рассмотрел твой страх и обиду?
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01.04.2021 15:06 Ответить
Ви переносите з хворої голови на здорову згідно Вашим особистим уявленням та проекцією власних проблем на решту співгромадян. Що стосується страхів, то нормальна людина працює з раннього віку і відповідно багатіє до старості. Єдиний спосіб не боятися майбутнього це зароблені гроші правильно інвестовані в майно улюблене яке контролюєте Ви а не держава. Тому мені вже нічого боятись і залишається лише отримувати прибуток, читати книжки та насолоджуватися життям у внутрішній еміграції. А Вам на роботу зранку...
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01.04.2021 15:40 Ответить
"нормальна людина працює з раннього віку і відповідно багатіє до старості" - это заблуждение. Пример - огромная армия нищих пенсионеров на пост-советском пространстве.
"майно улюблене яке контролюєте Ви а не держава" - это заблуждение. Контроль за имуществом осуществляется в правовом поле, которое определяют законы государства. Вы лично не контролируете законы.
"Тому мені вже нічого боятись і залишається лише отримувати прибуток" - это заблуждение. Любому человеку есть, что терять. А судя по выше вами сказанному, вы ничего в своей жизни не контролируете, а, значит, потерять всё можете в любой момент.
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01.04.2021 15:49 Ответить
"Армія вбогих пенсіонерів" створюється з тих "розумників" які за совка чесно платили 93 копійки з заробленого карбованця в податки (див. Восленский, "Номенклатура"), 25-30 років стояли в черзі на квартиру, ходили на політінформації і вірили в побудову комунізму. Я плачу лише 20% ПДВ, але не апелюю до громадських та державних фондів і маючи 28 років стажу не маю ніякого наміру допрацьовувати "на дядю" до 35. Пенсія мені не потрібна. Закони в цій країні не діють, суди корумповані а податки не повертаються соцвиплатами. Тому я живу у внутрішній еміграції де відповідаю за власний добробут і диверсифікую усі можливі ризики. Так, це досить складно, але свобода того варта. Втратити я можу лише життя. Але навіть це я зроблю по своєму, а не як баран.
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01.04.2021 18:00 Ответить
Т.е. ты в чёрном нале. ОК. Запишем...
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01.04.2021 18:06 Ответить
За 28 років безперервного стажу я заплатив податків більше чим деякі люди за три життя. І що натомість? Дітей вчу за свої. Медицина за свої. Будую за свої. Подорожую за свої. Жодної копійки зі сплаченого до мене не повернулося. Може виграло суспільство? Безпека? Яка на фіг безпека коли окупанти в країні? Податки лише ростуть але знищувати окупантів, як бачимо, керівники не збираються. Тому 20% від всього що я заробляю (ПДВ на всі товари та послуги) більш ніж достатньо. За планом Маршала після війни в Європі та Японії податки були від 18 до 20%. Цього вистачає на соціальну солідарність і розбудову держави якщо не красти. Більш того, коли почалась агресія я витратив майже всі заощадження. І навіть зараз час від часу скидуюсь на патрони пацанам на "сафарі". А один патрон для штуцера означає смерть кацапа і коштує ця радість всього 12,5 долара. А держава і далі, вже сьомий рік!, обіцяє побудувати патронний завод замість того що вивезли кацапи з Луганська...
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01.04.2021 19:45 Ответить
Тогда не понятно, почему ты пользуешься интернетом, а не узелковой письменностью - ведь интернет не у тебя и тобой не контролируется
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01.04.2021 19:59 Ответить
За Інтернет я плачу з 1994 року. Також я можу користуватися супутниковим інтернетом який держава не контролює зовсім. А можу і зовсім не користуватись бо маю велику бібліотеку і не тільки в паперовому, а й в електронному форматі. Вибір є завжди.
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01.04.2021 20:13 Ответить
Вопрос не в том, что и какое государство контролирует. Твой главный тезис, что ты не доверяешь тому, чего не контролируешь сам, а как раз интернет ты сам и не контролируешь. И электричество не контролируешь, потому электронная библиотека не твой выбор. А вот узелковое письмо ты контролируешь (но не понимаешь), при этом им не пользуешься. Странно у тебя всё получается.
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02.04.2021 09:42 Ответить
Споживач по великому рахунку контролює все і відмовляючи постачальнику (обираючи іншого) таки змушує його підлаштовуватись під споживача. Дивно виходить у Вас з постійним повторюванням пасажу про "узелковое письмо" яким тут не користуються вже більше тисячі років.
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02.04.2021 22:45 Ответить
Так в этом и прикол! Ты как будто из прошлого - "электронным паспортам не доверяю, электронным деньгам не доверяю, только черепки и натуральный обмен", и тут опа - интернет. А интернет как раз ты и не контролируешь - тебе его выключат, а сам ты его себе включить не сможешь. И как тебе дальше жить?
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03.04.2021 08:30 Ответить
Інтернет лише один з інструментів для пошуку інформації. Найбільшу користь приносить тим у кого в голові "зовсім пусто". Тому відсутність/наявність інтернету ніяким чином не може вплинути на моє життя. Якщо для Вас інтернет є всім то для мене це просто зручна фішка тому що основну частину "інформаційного банку памяті" я заповнив до 35 років, тобто в ті часи коли люди покладались на власну память а не на довідку з Вікіпедії або інших ресурсів. Це Вам без інтернету капець - нічого вже не дізнаєтесь і ніхто Вас не почує бо для Вас і таких "прогресивних" як ви інтернет єдиний звязок зі світом.
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04.04.2021 00:04 Ответить
Так и цифровой паспорт "зручна фiшка", наличие/отсутствие которой не влияет на жизнь, и кредитки "зручна фiшка", наличие/отсутствие которой не влияет на жизнь. Однако, у тебя странный подход - одни "зручнi фiшкi", которые ты не контролируешь, но наличие/отсутствие которых не влияет на жизнь, тебя пугают, а другие "зручнi фiшкi", которые ты не контролируешь, но наличие/отсутствие которых не влияет на жизнь, ты используешь. Похоже на какое-то биполярное расстройство.
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04.04.2021 09:59 Ответить
Декілька моїх знайомих уже встигли стати жертвами електронного шахрайства. Тому поки вважаю необхідним уникати будь яких сплат і перерахунку коштів через мережу. Бази даних державних установ відразу стають легкою здобиччю аферистів всіх мастей. Особливо це відчутно коли втрачають нерухомість. Можливо Вам нічого втрачати і Вас не турбує можливість шахраїв скориставшись вашими паспортними даними набрати на Вас кредитів. Можливо Вам навіть вдасться перемогти в судах, але Ви втратите час, гроші, нерви і здоровя. Пишатися тим що жодна набагато більш розвинута країна не прирівнює електронний паспорт до паперового не варто. Скоро Ви в цьому переконаєтесь так само як переконались власники дорогих авто з безключовим доступом, які змушені вийшовши з машини негайно загортати ключ в алюмінієву фольгу щоб автокрадії не змогли зчитати код доступу...
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05.04.2021 03:24 Ответить
А сколько человек стали жертвами уличных ограблений и квартирных краж? Значит и у себя дома ты ничего не контролируешь, и в карманах своих. Всегда найдётся тот, кто твои карманы контролирует лучше, чем ты. И недвижимость отжимается по бумажному решению продажного судьи так же легко, как и по электронному
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05.04.2021 10:18 Ответить
Кримінологи стверджують що 3% населення постійно стають жертвами вуличних пограбувань та квартирних крадіжок - це люди з так званою "віктимною поведінкою". Тобто своїми діями вони як магніт притягують до себе злочинців ласих до халяви і постійно стають жертвами. На всіх посадах поводив так що мені ніхто і ніколи навіть натякнути не міг на хабар. Більш того, з мене ніхто не вимагає бо відчувають що наслідки наступлять негайно. Мене ніхто не грабує і навряд чи ризикне влізти в хату. Якщо таке станеться то повбиваю і трупи утилізую. Готовий до цього і маю зброю для захисту себе, близьких та майна улюбленого. Що стосується продажних правоохоронців, то після вичерпання правових можливостей в державі (апеляції, позови) буду змушений перейти в "режим Лінча". І до цього теж готовий. І вони це відчувають спинним мозком. Подальша дискусія навряд чи щось Вам прояснить бо Ви, схоже не маєте відчуття справедливості і просто розважаєтесь намагаючись принизити опонентів.
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05.04.2021 15:40 Ответить
Ты в любом случае не готов ко всем вариантам развития событий. Да просто в твоё отсутствие обнесут хату и не поможет ни твоё "ровное" поведение, ни склад оружия, который тоже потянут, если дураки. И ничего ты им не сделаешь, даже если у тебя будут их фотки и паспортные данные, разве что каким залётным левым типОчкам.
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05.04.2021 16:49 Ответить
НО ЗАПРЕТИТЬ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО !)
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31.03.2021 01:38 Ответить
И???!!!
А еще Украина, Россия и Венесуэла являются лидерами использования криптовалют.

Это сделало лучше жизнь в Украине, Роисе и Венесуэле или это какраз потому, что там жизнь - жопа?
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31.03.2021 02:00 Ответить
Если мы с президентом-дураком первые в мире, то возникает закономерный вопрос - те кто позади нас имеют во власти еще больших дураков или нашего идиота уже никто не переплюнет?
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31.03.2021 02:11 Ответить
Немає межі досконалості і дурості, та й "шара прєдєла нє імєєт"...
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05.04.2021 17:12 Ответить
Ну і куда з цим "паспортом" поїдеш--тільки в дурку. Шпанюки граються в пісочниці.
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31.03.2021 08:40 Ответить
Ну закон нарешті прийняли. Це десь 10% від усього. Є ще нормативні документи. Їх звісно перероблять. Але виходить для верифікації даних треба ще місцеве ПЗ... І того розпил бюджету буде такої сили... Ще це все запрацює на 100% ще дуже не скоро.
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31.03.2021 09:00 Ответить
...цифровые паспорта гораздо безопаснее, чем бумажные...

та да, особенно когда сервера Дии находятся в кацапстане
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31.03.2021 09:46 Ответить
особенно если учесть, что у Дии вообще нет никаких "серверов"
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01.04.2021 08:08 Ответить
"Дія" з самого початку створювалась як податкове гетто в яке людина сама має себе загнати.
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05.04.2021 17:36 Ответить
Украина стала первым государством в мире, где мошенники используя твой цифровой паспорт оставят тебя без жилья, имущества и сбережений
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31.03.2021 10:32 Ответить
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