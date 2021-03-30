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Новости Агрессия России против Украины
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Верховная Рада с оккупантами борется "возмущением" и "беспокойством", а с протестующими под ОП - уголовными делами, - нардеп "Голоса" Бобровская

Верховная Рада с оккупантами борется

Парламент Украины принял неравноценные по эффективности постановления относительно событий 20 марта под Офисом Президента и действий оккупантов на Донбассе.

На это в Facebook обратила внимание нардеп "Голоса" Соломия Бобровская, передает Цензор.НЕТ.

"Монобольшинство+ испугалось файеров и разрисованных дверей. 237 нардепов проголосовали за постановление, осуждающее акцию протеста на Банковой в день рождения Сергея Стерненко. И задачи СБУ, Национальной полиции и ГБР нарезали такие, как будто это расследование столетия.

Сегодня же парламент и осудил российскую агрессию на востоке. Вот только с оккупантами борются только "возмущением" и "беспокойством", а с протестующими уголовными делами и нелепыми, примитивными обвинениями в суде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Баканов: Любой повод для дестабилизации в Украине спецслужбы РФ могут использовать в свою пользу

Мне очень жаль, что уровень парламента IX созыва скатился до уровня странствующих дверей ОП", - отметила она.

Также Бобровская напомнила, что "нарратив "против вандализма" любили использовать в 2013 году на "антимайдане". Среди сторонников Януковича как раз ширился тезис "какой красивый Киев разрушили". Такие важные окна и фасады".

Верховная Рада с оккупантами борется возмущением и беспокойством, а с протестующими под ОП - уголовными делами, - нардеп Голоса Бобровская 01

Напомним, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

Столичная полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции у Офиса Президента. Событие квалифицировано как хулиганство. Одного человека задержали. Оказалось, что задержанный - Влад Сорд (Стафийчук), который прошел Майдан, служил в 93-й ОМБр "Холодный Яр".

Подробнее о том, кто такой Владислав Сорд читайте в материале Цензор.НЕТ.

На эфир ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" принесли двери Офиса Президента, поврежденные во время акции протеста 20 марта.

30 марта Верховная Рада приняла постановление, в котором осудила участников акции протеста у здания Офиса Президента 20 марта.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Фасад ОП очистили от краски. ФОТО

Автор: 

агрессия (1704) ВР (29250) протест (5858) Голос партия (499) Бобровская Соломия (49)


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Топ комментарии
+25
Все вірно.
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30.03.2021 20:26
+22
Причем как-то загадочно выборочно - у кивы с медведчуком "охранная фирма" никому не муляет. Хотя с медведчуком такая война, такая война...
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30.03.2021 20:29
+17
https://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%b8-%d1%8d%d1%82%d0%b8-%d1%83%d0%b1%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b0%d0%bc-%d0%ba%d0%b0%d0%ba.html И эти у@бки рассказывают украинцам, как надо жить 30 марта, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%b8-%d1%8d%d1%82%d0%b8-%d1%83%d0%b1%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b0%d0%bc-%d0%ba%d0%b0%d0%ba.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%b8-%d1%8d%d1%82%d0%b8-%d1%83%d0%b1%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b0%d0%bc-%d0%ba%d0%b0%d0%ba.html Верховна Рада с оккупантами борется "возмущением" и "беспокойством", а с протестующими под ОП - уголовными делами, - нардеп "Голоса" Бобровская - Цензор.НЕТ 6135 Очередное показательное паркование от «слуг олигархии» (укр.).https://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%b8-%d1%8d%d1%82%d0%b8-%d1%83%d0%b1%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b0%d0%bc-%d0%ba%d0%b0%d0%ba.html#more-128665 Читать далее
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30.03.2021 20:31
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Все вірно.
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30.03.2021 20:26 Ответить
Ніц не вірно, хоча я і голосував за "Голос".
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30.03.2021 20:59 Ответить
Раньше добробаты были, а теперь незаконные воинские формирования...Формулировка по Портнову?
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30.03.2021 20:26 Ответить
Причем как-то загадочно выборочно - у кивы с медведчуком "охранная фирма" никому не муляет. Хотя с медведчуком такая война, такая война...
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30.03.2021 20:29 Ответить
от, нагадаю.

https://www.youtube.com/watch?v=gAP-OWgTfcY Охоронці Віктора Медведчука розташували свою базу на березі Труханового острову. Земля тут - столична власність, а до берегів річок має доступ кожен охочий. За законом. Але на десятках тисяч квадратів зеленої зони виріс паркан, а в середині щодня перебувають з десяток працівників охоронної фірми «Шторм».
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30.03.2021 20:47 Ответить
Земразина устраивает в Украине ********* 1937 г лавры сралина ему покоя не дают
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30.03.2021 20:29 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%b8-%d1%8d%d1%82%d0%b8-%d1%83%d0%b1%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b0%d0%bc-%d0%ba%d0%b0%d0%ba.html И эти у@бки рассказывают украинцам, как надо жить 30 марта, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%b8-%d1%8d%d1%82%d0%b8-%d1%83%d0%b1%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b0%d0%bc-%d0%ba%d0%b0%d0%ba.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%b8-%d1%8d%d1%82%d0%b8-%d1%83%d0%b1%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b0%d0%bc-%d0%ba%d0%b0%d0%ba.html Верховна Рада с оккупантами борется "возмущением" и "беспокойством", а с протестующими под ОП - уголовными делами, - нардеп "Голоса" Бобровская - Цензор.НЕТ 6135 Очередное показательное паркование от «слуг олигархии» (укр.).https://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%b8-%d1%8d%d1%82%d0%b8-%d1%83%d0%b1%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b0%d0%bc-%d0%ba%d0%b0%d0%ba.html#more-128665 Читать далее
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30.03.2021 20:31 Ответить
Штурм офиса Президента сравним со штурмом луганского СБУ в 2014.
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30.03.2021 20:31 Ответить
со штурмом Берлина
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30.03.2021 20:38 Ответить
зеЛю и его банду ждет тюряга!
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30.03.2021 20:31 Ответить
Це не «його» банда. Зєля в банді ніхто і звати його «ніяк».
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30.03.2021 20:33 Ответить
Знову, Мирко, ти щось не те верзеш. ******* верещать, що то тиранія. А якщо є тиранія, то мусить бути і тиран, нє?
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30.03.2021 21:02 Ответить
Вазелинский - борец с корупцией, забирает у бедных, отдает олигархам
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30.03.2021 20:33 Ответить
Бобровская, вези из отсоса оккупантов и сепаров на суд в Киев, посмотрим на решение судов.
Ты только привези.
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30.03.2021 20:35 Ответить
так уже заявляют что любые протесты -это вражеские действия инспирированые фсб так что теперь всех несогласных с зэбыдлом можно под суд и на нары
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30.03.2021 20:35 Ответить
Верховна Рада с оккупантами борется "возмущением" и "беспокойством", а с протестующими под ОП - уголовными делами, - нардеп "Голоса" Бобровская - Цензор.НЕТ 6942
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30.03.2021 20:36 Ответить
Це те саме, що "розхитування човна кремлівськими агентами" при порошенко.
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30.03.2021 22:10 Ответить
Короче, - подьезжаем к Белорусии.
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30.03.2021 20:40 Ответить
Усі на Майдан! Кожна хвилина дорога, я вже побіг з канапками.
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30.03.2021 21:01 Ответить
согласен 100%
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30.03.2021 20:43 Ответить
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https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK


В Украине нет политиков, Миша. Есть отбросы общества, умеющие красиво говорить, на зарплате у росийско-украинской мафии.
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30.03.2021 20:57 Ответить
росийско-украинской(???)...
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30.03.2021 21:22 Ответить
Саме так.
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30.03.2021 22:11 Ответить
Верховна Рада з окупантами бореться "обуренням" і "занепокоєнням", а з протестувальниками під ОП - кримінальними справами, - нардеп "Голосу" Бобровська - Цензор.НЕТ 8392
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30.03.2021 21:05 Ответить
То може це тому, що проти російської агресії вже задіяні сили ВСУ, а проти обсцикаючих і обмальовуючих Банкову "протестувальників" до цього часу не був задіяний взагалі ніхто?
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30.03.2021 21:21 Ответить
Так ти вважаєш що проти протестувальників потрібно задіяти сбу,гбр,поліцію і прокуратуру і Верховну Раду ? Ти хоч уявляєш скільки коштує оте дибільне засідання ВР і день роботи всіх цих служб ? І це за побиті вікна,підпорчені двері і розмальований фасад ?
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30.03.2021 22:32 Ответить
Слуга який царює, дає він клятву легко, брехня йому не гріх, розтопчує довіру, боїться і своїх, міняє обіцянки, котрі так жде юрба, СЛУГА ЯКИЙ ЦАРЮЄ, ВІН ГІРШЕ ЗА РАБА.
Редьярд Киплинг
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30.03.2021 21:28 Ответить
Как жалок шут на троне короля, как глуп народ, что то позволил.
Роберт Бенс
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30.03.2021 21:29 Ответить
даааа, в тебе пам'ять... є ще... пригадуєш ще, якими віршами ми вас, зебілів, попереджали два роки тому...
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30.03.2021 21:36 Ответить
А вот с саперами не просто не борется , а активно принимает в свои ряды! Свеженький пример - Аксенов!
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30.03.2021 23:04 Ответить
А чому за двері у музей Гончара монобільшість не обурювалась і ніяких справ проти уркаганів у формі космонавтів не було? Виходить і двері мають статус, які можна ламати, а які ні
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31.03.2021 08:53 Ответить
Вот тут уж вице-президент оторвётся. Жаба Г и гадюка Ш начнут в эфирах рассказывать, как они борются с "радикалами". Вот только все шишки достанутся зелёной шобле с клоуном во главе, а непотопляемый, как всегда, останется в плюсе и будет улыбаться в сторонке
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31.03.2021 12:48 Ответить
 
 