Верховная Рада с оккупантами борется "возмущением" и "беспокойством", а с протестующими под ОП - уголовными делами, - нардеп "Голоса" Бобровская

Парламент Украины принял неравноценные по эффективности постановления относительно событий 20 марта под Офисом Президента и действий оккупантов на Донбассе.

На это в Facebook обратила внимание нардеп "Голоса" Соломия Бобровская, передает Цензор.НЕТ.

"Монобольшинство+ испугалось файеров и разрисованных дверей. 237 нардепов проголосовали за постановление, осуждающее акцию протеста на Банковой в день рождения Сергея Стерненко. И задачи СБУ, Национальной полиции и ГБР нарезали такие, как будто это расследование столетия.

Сегодня же парламент и осудил российскую агрессию на востоке. Вот только с оккупантами борются только "возмущением" и "беспокойством", а с протестующими уголовными делами и нелепыми, примитивными обвинениями в суде.

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Мне очень жаль, что уровень парламента IX созыва скатился до уровня странствующих дверей ОП", - отметила она.

Также Бобровская напомнила, что "нарратив "против вандализма" любили использовать в 2013 году на "антимайдане". Среди сторонников Януковича как раз ширился тезис "какой красивый Киев разрушили". Такие важные окна и фасады".

Напомним, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

Столичная полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции у Офиса Президента. Событие квалифицировано как хулиганство. Одного человека задержали. Оказалось, что задержанный - Влад Сорд (Стафийчук), который прошел Майдан, служил в 93-й ОМБр "Холодный Яр".

Подробнее о том, кто такой Владислав Сорд читайте в материале Цензор.НЕТ.

На эфир ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" принесли двери Офиса Президента, поврежденные во время акции протеста 20 марта.

30 марта Верховная Рада приняла постановление, в котором осудила участников акции протеста у здания Офиса Президента 20 марта.

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