Зеленский похвалил Верховную Раду: Показала, что может работать в интересах граждан даже в таких сложных условиях
Президент Владимир Зеленский приветствует результаты заседания парламента 30 марта - голосование за законы о цифровых паспортах, поддержке предпринимателей, стимулировании детенизации доходов, финансировании Минагрополитики.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Среди прочего, Зеленский считает большим успехом принятие во втором чтении закона о цифровых паспортах, который юридически приравнивает цифровой биометрический загранпаспорт и ID-карту в мобильном приложении "Дія" к обычным паспортам.
Украина стала первой страной в мире, где узаконили е-паспорта.
"Это значительно упростит жизнь гражданам и даст старт масштабной цифровизации бизнеса и государства. К тому же цифровые паспорта значительно безопаснее и комфортнее, чем бумажные. Мы создали уникальный мировой кейс, которым можно и стоит гордиться. Развиваем "государство в смартфоне", – отметил президент.
Также парламент принял за основу и в целом президентский законопроект о финансовой поддержке предпринимателей, которые вынуждены остановить свою деятельность из-за карантина в "красных" зонах. В частности о гарантированной выплате в размере 8 тыс. грн поддержки из государственного бюджета для ФЛП и наемных работников, деятельность которых ограничена из-за локдауна.
Глава государства приветствует и принятие за основу пакета законопроектов по "налоговой амнистии", среди которых - предложенный им проект закона о добровольном декларировании активов физических лиц с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года. Лица должны будут уплатить одноразовый сбор: 5% - для активов, размещенных на счетах украинских банков; 9% - для размещенных за рубежом; 2,5% - для гособлигаций, приобретенных в период с 1 января 2021 года до 20 июня 2022 года. Это важный шаг к детенизации экономики Украины, отметил президент.
Кроме того, важным является голосование за законопроект, которым обеспечивается бюджетное финансирование деятельности Министерства аграрной политики.
"Верховная Рада показала, что может работать в интересах граждан и ради укрепления нашего государства даже в таких сложных условиях, как пандемия и локдаун", - подчеркнул Владимир Зеленский.
Также принят закон, который разблокирует большую приватизацию и позволит привлечь устойчивые инвестиции в экономику Украины, создать новые рабочие места и базу для налогообложения.
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Зеленський запропонував рознести міністерства з Києва по регіонах України...
Зеленський вже ж хотів... перенести Адміністрацію президента з будівлі на Банковій. Але ідея застопорилася на заявах про необхідність забезпечити на новому місці спеціального зв'язку і безпеку. Все закінчилося перейменуванням Адміністрації в Офіс.
Але він і досі висловлює бредові ідеї... не усвідомлюючи:
-Скільки коштуватиме сам процес - його не цікавить
-Скільки коштуватимуть витрати на відрядження також
(як міністрів в парламент, так і керівникіх працівників з областей - в міністерства, так і узгоджень між міністерствами)
-Як це вплине на оперативність рішень самого уряду - також..
-Де взяти кошти при нинішньому дефіциті бюджету, від яких програм їх відібрати на цю затію - "А какая разніца?- вєдь миой рейтінг среди умалішонних - растьот"
А якщо держава така багата, то слід було б перенести урядовий квартал десь під Київ - в чисте поле але тоді перенести і парламент і офіс президента - тоді хоча б було якесь пояснення - ради чого затія.... щоб ліквідувати транспортний колапс у Києві і очистити в ньому повітря, залишивши його історичною, культурною та освітницькою столицею.....Але це - якби в державній казні були лишні кошти... https://zn.ua/POLITICS/zelenskij-predlozhil-perenesti-ministerstva-iz-kieva-v-rehiony.html?fbclid=IwAR2bhbA46GBHQaedaKIR4WhaH96I3j1lSfYoqz4l-bYsb-rBOjhyWKGvIyw
О, скільки нам відкриттів диких
Готує хворобливий дух
І досвід, син помилок дітородних,
І дурень, парадоксів друг,
им отопление отключили? или канализасьён забился? купол упал? в столовке красная рыба закончилась? туалетную бумагу скурили????
какие у них "сложные условия" ? в забитой маршрутке добирались.. в общаге за долги интернет отключили???? КАКИЕ ? ))))
Усе, що відбувалося взимку перед цим карантином, мені дуже не подобалося! Це були дуже тривожні симптоми: весь той Оман, ймовірна зустріч із Патрушевим, збитий загадковою іранською ракетою, чомусь без будь-яких претензій з боку України літак...
Коли-небудь ми ще дізнаємося, що за тим усім стояло і які сюрпризи нам готували, коли втрутилась епідемія. Але в принципі я би сказала, що в усьому цьому є й хороша новина: українська держава за ці півтора року виявила значно більшу резистентність, аніж я від неї сподівалася. Коротше, не так легко нас завалити. - О. Забужко
Но нет, устал, видно, бедолага, отдохнуть ему надо, все о народе думает...
А Мандель справится...
похеру чем. главное быть первым...
Голова СБУ обіср@вся у Верховній Раді
Про це повідомив нардеп Володимир Ар'єв у https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/4211024158960408 Facebook .
Разом із ним ініціаторами постанови стали Ірина Фріз, Микола Княжицький та Михайло Бондар.
"Вирішили скористатися методикою криворізької школи права і, за принципом указу Зеленського, зареєструвати постанову про скасування інавгурації Зеленського", - написав Ар'єв.
Галина Третьякова, Максим Бужанский со «Слугами народа» предлагают освободить госорганы и органы местного самоуправления от необходимости выполнять в срок судебные решения, если в бюджете нет денег на их выполнение.
Такие новеллы предусмотрены законопроектом 5310, который зарегистрирован в Верховной Раде 29 марта. Законопроект называется «О внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Украины относительно восстановления принципа справедливости при осуществлении судебного контроля за исполнением судебных решений по административным делам».
Это тоже в интересах граждан?
Просто класс.
МВФ скептически оценивает преложенные Зеленским законопроекты № 5153 и 5155 по поводу налоговой амнистии. С точки зрения МВФ - это приведет к снижению дисциплины уплаты налогов в перспективе и станет прикрытием и оправданием теневых схем налогообложения.
После сигнала переданного через Шмыгаля руководство США решило еще раз повторить свои требования - борьба с коррупцией, реализация программы реформ.
"Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонный разговор с с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком." *
Разговор был значительно более жестким, даже в аппарате Салливана его называют "... не характерно, жестким"
Але Зеленський - цей точно не від Бога, а від чорта.
Его очевидно взяли, чтобы охранять трибуну.
Ну не законы ж ему писать в самом деле.
https://censor.net/ua/n3256609
https://censor.net/ua/n3256609
Скажите этому идиоту, что Украина уже несколько лет, как перешла на пластиковые ID карты, вместо бумажных паспортов. Это раз. И второе, форумчане, это правда, что к "электронному паспорту" надо еще иметь бумагу формата "А4" с какими-то данными? Если так, то до задницы "реформы" этого клоуна.
Догадайтесь для чего лепят электронный паспорт.
Ну не для вашего же удобства в самом деле.
Все готовится ко второму сроку найвеличнишого.
Чтобы уже мухлевать беспредельно. Выборы будут в смартфоне!
73%ные зебилы, вы вообще в курсе каким курсом идёте и за каким ничтожеством?
Мало того, чим більше пройобів ЗЕ робить, тим ЗЕ-ідіоти щасливіші, бо думають, що можуть, таким чином, підісрати педробоам
Может назовете эти интересы?
Гражданам интересно какие у них интересы
https://defence-line.org/2021/03/operaciya-vtoraya-godovshhina-chast-3/comment-page-1/#comment-328360