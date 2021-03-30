Зеленский похвалил Верховную Раду: Показала, что может работать в интересах граждан даже в таких сложных условиях

Президент Владимир Зеленский приветствует результаты заседания парламента 30 марта - голосование за законы о цифровых паспортах, поддержке предпринимателей, стимулировании детенизации доходов, финансировании Минагрополитики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Среди прочего, Зеленский считает большим успехом принятие во втором чтении закона о цифровых паспортах, который юридически приравнивает цифровой биометрический загранпаспорт и ID-карту в мобильном приложении "Дія" к обычным паспортам.

Украина стала первой страной в мире, где узаконили е-паспорта.

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"Это значительно упростит жизнь гражданам и даст старт масштабной цифровизации бизнеса и государства. К тому же цифровые паспорта значительно безопаснее и комфортнее, чем бумажные. Мы создали уникальный мировой кейс, которым можно и стоит гордиться. Развиваем "государство в смартфоне", – отметил президент.

Также парламент принял за основу и в целом президентский законопроект о финансовой поддержке предпринимателей, которые вынуждены остановить свою деятельность из-за карантина в "красных" зонах. В частности о гарантированной выплате в размере 8 тыс. грн поддержки из государственного бюджета для ФЛП и наемных работников, деятельность которых ограничена из-за локдауна.

Глава государства приветствует и принятие за основу пакета законопроектов по "налоговой амнистии", среди которых - предложенный им проект закона о добровольном декларировании активов физических лиц с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года. Лица должны будут уплатить одноразовый сбор: 5% - для активов, размещенных на счетах украинских банков; 9% - для размещенных за рубежом; 2,5% - для гособлигаций, приобретенных в период с 1 января 2021 года до 20 июня 2022 года. Это важный шаг к детенизации экономики Украины, отметил президент.

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Кроме того, важным является голосование за законопроект, которым обеспечивается бюджетное финансирование деятельности Министерства аграрной политики.

"Верховная Рада показала, что может работать в интересах граждан и ради укрепления нашего государства даже в таких сложных условиях, как пандемия и локдаун", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Также принят закон, который разблокирует большую приватизацию и позволит привлечь устойчивые инвестиции в экономику Украины, создать новые рабочие места и базу для налогообложения.

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