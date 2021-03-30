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Зеленский похвалил Верховную Раду: Показала, что может работать в интересах граждан даже в таких сложных условиях

Зеленский похвалил Верховную Раду: Показала, что может работать в интересах граждан даже в таких сложных условиях

Президент Владимир Зеленский приветствует результаты заседания парламента 30 марта - голосование за законы о цифровых паспортах, поддержке предпринимателей, стимулировании детенизации доходов, финансировании Минагрополитики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Среди прочего, Зеленский считает большим успехом принятие во втором чтении закона о цифровых паспортах, который юридически приравнивает цифровой биометрический загранпаспорт и ID-карту в мобильном приложении "Дія" к обычным паспортам.

Украина стала первой страной в мире, где узаконили е-паспорта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада приравняла электронные паспорта к обычным

"Это значительно упростит жизнь гражданам и даст старт масштабной цифровизации бизнеса и государства. К тому же цифровые паспорта значительно безопаснее и комфортнее, чем бумажные. Мы создали уникальный мировой кейс, которым можно и стоит гордиться. Развиваем "государство в смартфоне", – отметил президент.

Также парламент принял за основу и в целом президентский законопроект о финансовой поддержке предпринимателей, которые вынуждены остановить свою деятельность из-за карантина в "красных" зонах. В частности о гарантированной выплате в размере 8 тыс. грн поддержки из государственного бюджета для ФЛП и наемных работников, деятельность которых ограничена из-за локдауна.

Глава государства приветствует и принятие за основу пакета законопроектов по "налоговой амнистии", среди которых - предложенный им проект закона о добровольном декларировании активов физических лиц с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года. Лица должны будут уплатить одноразовый сбор: 5% - для активов, размещенных на счетах украинских банков; 9% - для размещенных за рубежом; 2,5% - для гособлигаций, приобретенных в период с 1 января 2021 года до 20 июня 2022 года. Это важный шаг к детенизации экономики Украины, отметил президент.

Также читайте: Рада разблокировала большую приватизацию

Кроме того, важным является голосование за законопроект, которым обеспечивается бюджетное финансирование деятельности Министерства аграрной политики.

"Верховная Рада показала, что может работать в интересах граждан и ради укрепления нашего государства даже в таких сложных условиях, как пандемия и локдаун", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Также принят закон, который разблокирует большую приватизацию и позволит привлечь устойчивые инвестиции в экономику Украины, создать новые рабочие места и базу для налогообложения.

Читайте также: Рада осудила протесты под Офисом Президента

Автор: 

ВР (29248) Зеленский Владимир (20434)


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Топ комментарии
+26
Високотехнологічна Японія,не будує країну в смартфоні.
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30.03.2021 20:59
+20
Зеленский похвалил Верховную Раду: Показала, что может работать в интересах граждан даже в таких сложных условиях - Цензор.НЕТ 9699
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30.03.2021 20:53
+20
...І на цій людині, точніше - на її посаді, серйозно зав'язана стабільність української держави, і нікуди ми від цього не дінемося. Якщо щиро, то я вважаю, що півтора року - це й так добрі новини. У мене були підозри, що сценаристи цього "шоу" збиралися "обнулити" Україну ще десь на кінець позаминулого року - і далі переходити до того місця, де ми їх перебили у 14-му році: до повного демонтажу української держави.
Усе, що відбувалося взимку перед цим карантином, мені дуже не подобалося! Це були дуже тривожні симптоми: весь той Оман, ймовірна зустріч із Патрушевим, збитий загадковою іранською ракетою, чомусь без будь-яких претензій з боку України літак...
Коли-небудь ми ще дізнаємося, що за тим усім стояло і які сюрпризи нам готували, коли втрутилась епідемія. Але в принципі я би сказала, що в усьому цьому є й хороша новина: українська держава за ці півтора року виявила значно більшу резистентність, аніж я від неї сподівалася. Коротше, не так легко нас завалити. - О. Забужко
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30.03.2021 21:01
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Зеленский похвалил Верховную Раду: Показала, что может работать в интересах граждан даже в таких сложных условиях - Цензор.НЕТ 9699
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30.03.2021 20:53 Ответить
Юродивий продровжує біснуватися...

Зеленський запропонував рознести міністерства з Києва по регіонах України...

Зеленський вже ж хотів... перенести Адміністрацію президента з будівлі на Банковій. Але ідея застопорилася на заявах про необхідність забезпечити на новому місці спеціального зв'язку і безпеку. Все закінчилося перейменуванням Адміністрації в Офіс.

Але він і досі висловлює бредові ідеї... не усвідомлюючи:

-Скільки коштуватиме сам процес - його не цікавить

-Скільки коштуватимуть витрати на відрядження також
(як міністрів в парламент, так і керівникіх працівників з областей - в міністерства, так і узгоджень між міністерствами)
-Як це вплине на оперативність рішень самого уряду - також..
-Де взяти кошти при нинішньому дефіциті бюджету, від яких програм їх відібрати на цю затію - "А какая разніца?- вєдь миой рейтінг среди умалішонних - растьот"

А якщо держава така багата, то слід було б перенести урядовий квартал десь під Київ - в чисте поле але тоді перенести і парламент і офіс президента - тоді хоча б було якесь пояснення - ради чого затія.... щоб ліквідувати транспортний колапс у Києві і очистити в ньому повітря, залишивши його історичною, культурною та освітницькою столицею.....Але це - якби в державній казні були лишні кошти... https://zn.ua/POLITICS/zelenskij-predlozhil-perenesti-ministerstva-iz-kieva-v-rehiony.html?fbclid=IwAR2bhbA46GBHQaedaKIR4WhaH96I3j1lSfYoqz4l-bYsb-rBOjhyWKGvIyw

О, скільки нам відкриттів диких

Готує хворобливий дух
І досвід, син помилок дітородних,
І дурень, парадоксів друг,
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30.03.2021 22:27 Ответить
Зеленский похвалил Верховную Раду: Показала, что может работать в интересах граждан даже в таких сложных условиях - Цензор.НЕТ 2071
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30.03.2021 20:56 Ответить
а хто ж еті сложниє условія создав?
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30.03.2021 20:56 Ответить
Порошенко! Це знає кожен зебіл. Зразу видно, що Ви не з їх числа.
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30.03.2021 21:08 Ответить
Список граждан прилагается.
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30.03.2021 20:57 Ответить
Зеленский похвалил Верховную Раду: Показала, что может работать в интересах граждан даже в таких сложных условиях - Цензор.НЕТ 8204

Зеленский похвалил Верховную Раду: Показала, что может работать в интересах граждан даже в таких сложных условиях - Цензор.НЕТ 5981
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30.03.2021 20:57 Ответить
А за то, что разворовали землю и стратегические объекты уже похвалил? Или ждёт когда евреи всё выкупят?
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30.03.2021 20:58 Ответить
Високотехнологічна Японія,не будує країну в смартфоні.
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30.03.2021 20:59 Ответить
Бо вони розумні, знають, що у смартфон не телепортуються. Тому будуть комфорт у реальній країні.
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30.03.2021 21:11 Ответить
Нам задурюють мізки ійтішною країною.І розповідають казочки,за цифрову економіку.
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30.03.2021 21:14 Ответить
У нас ситуація, що скоро їжа буде віртуальною, проте Федоров молодець таки, інакше було б гірше
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30.03.2021 21:46 Ответить
Як для кого.Що ви маєте на увазі,про було б гірше?
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30.03.2021 21:55 Ответить
Бюджет, свині, держава - математична модель, є межа неповернення
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30.03.2021 22:06 Ответить
Так гірше стало.І стане ще набагато гірше.
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30.03.2021 22:08 Ответить
Федоров молодець, інакше буде гірше і ніхто Україні вже не допоможе
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30.03.2021 22:09 Ответить
Державні інституції зрадили країну, надія на it
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30.03.2021 22:11 Ответить
Ну які там іт? Що всі кодерами будуть? Без промисловості велика країна не може існувати.Повинно бути і машинобудування і металургія і сільське господарство і тд.І вже в них мають впроваджуватися іт технології.Саме так в високотехнологічних країнах.
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30.03.2021 22:39 Ответить
Ви праві, баланс - запорука успіху
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30.03.2021 22:55 Ответить
То навіщо тоді казочки про цифрову економіку? Такого ніде немає.Тим більше у велетенській по мірках Європи країні.Це задурення мізків.До речі,Федоров немає іт освіти.
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30.03.2021 22:59 Ответить
У більшості міністрів, замів, депутатів, замів немає освіти. А якщо і є то вона скажемо так - набута. І це не важливо, адже мери - наприклад Чернігова це взагалі продисвіт, проте чомусь за нього голосують. А якщо згадати хто замовник вбивства Гонгадзе, та і мабуть Шеремета то взагалі думаєш, але виконавці - колишня міліція. Таке - гідно, дякую Українці
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30.03.2021 23:07 Ответить
Ні,це важливо,бо в нас балаболів достатньо.А потрібні грамотні спеціалісти.
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30.03.2021 23:10 Ответить
Ви також українець і також за це все голосуєте.І вірите в цифрову економіку.
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30.03.2021 23:11 Ответить
Я не вірю, що громадяни саме України працюють в держорганах на її благо, і це потрібно виправляти чим скоріше тим краще навіть їм злочинцям, адже на ці злочини керівництво заплющує очі так як це їх відповідальність перед народом. Я голосував за гідних людей, проте інші вирішили мою долю також, бо такий закон, всі в одному кораблі. Диджиталізації бояться невпевнені люди, та ті хто далі свого носа бачить тільки чиїсь кишені
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31.03.2021 07:43 Ответить
А можешь привести пример того, что именно эта тема с услугами в мобилках - не нужна и вредит гражданам Украины? Или так чисто побухтеть?
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31.03.2021 10:32 Ответить
Ідіот.
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30.03.2021 21:00 Ответить
,урод...
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30.03.2021 21:02 Ответить
Та да! Це нарід переживає за переляк і душевний спокій розмальовані дверей! І пофігу наріду КОВІД, дві платіжку, подорожчання продуктів харчування і загиблі на фронті. Головне, щоб двері не переживали.
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30.03.2021 21:06 Ответить
"Зеленский похвалил Верховную Раду: Показала, что может работать в интересах граждан даже в таких сложных условиях" - шо, зарплаты и пенсии повысили?
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30.03.2021 21:00 Ответить
а каие "сложные условия" у верховной зрады?
им отопление отключили? или канализасьён забился? купол упал? в столовке красная рыба закончилась? туалетную бумагу скурили????
какие у них "сложные условия" ? в забитой маршрутке добирались.. в общаге за долги интернет отключили???? КАКИЕ ? ))))
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30.03.2021 21:15 Ответить
...І на цій людині, точніше - на її посаді, серйозно зав'язана стабільність української держави, і нікуди ми від цього не дінемося. Якщо щиро, то я вважаю, що півтора року - це й так добрі новини. У мене були підозри, що сценаристи цього "шоу" збиралися "обнулити" Україну ще десь на кінець позаминулого року - і далі переходити до того місця, де ми їх перебили у 14-му році: до повного демонтажу української держави.
Усе, що відбувалося взимку перед цим карантином, мені дуже не подобалося! Це були дуже тривожні симптоми: весь той Оман, ймовірна зустріч із Патрушевим, збитий загадковою іранською ракетою, чомусь без будь-яких претензій з боку України літак...
Коли-небудь ми ще дізнаємося, що за тим усім стояло і які сюрпризи нам готували, коли втрутилась епідемія. Але в принципі я би сказала, що в усьому цьому є й хороша новина: українська держава за ці півтора року виявила значно більшу резистентність, аніж я від неї сподівалася. Коротше, не так легко нас завалити. - О. Забужко
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30.03.2021 21:01 Ответить
Браво. Очень точно сказано....
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30.03.2021 21:12 Ответить
Расслабляться от похвалы не надо....НИКОМУ! Опасно!
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30.03.2021 21:37 Ответить
Та то той барига її так обікрав, що як зелена мерзота вже майже 2 роки її нищить, а вона поки-що ще таки є. Лише питання, на скільки її вистачить?
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31.03.2021 10:21 Ответить
да зелень просто ещё торгуется, пока ему столько не предложили за слив Украины сколько он хочет..
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31.03.2021 10:31 Ответить
Думал, видосик хоть запилит...
Но нет, устал, видно, бедолага, отдохнуть ему надо, все о народе думает...
А Мандель справится...
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30.03.2021 21:01 Ответить
та легко - одним твитом! ))) два - то в особых случаях ))))
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30.03.2021 21:16 Ответить
Зеленский похвалил Верховную Раду: Показала, что может работать в интересах граждан даже в таких сложных условиях - Цензор.НЕТ 9835
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30.03.2021 21:03 Ответить
зечушеска,шо песта приползла?
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30.03.2021 21:08 Ответить
про що задумався, Митрику?
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30.03.2021 21:13 Ответить
Тю, ти про що? Дмитрик думає? Ну ти тоже таке скажеш...
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31.03.2021 10:22 Ответить
ВР может работать? На кого она работает, если в стране полная Жопа... Безработица растет, зарплаты снижают, продукты дорожают, коммунальные платежи добивают народ...И это называется "они работают"? Бутылка подсолнечного масла 850 мл стоит 50 гривен...работники...
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30.03.2021 21:05 Ответить
для гринпоца цель - выделиться.
похеру чем. главное быть первым...
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30.03.2021 21:05 Ответить
ну похвалу от "старшего" заслужить ))) (а вдруг два конверта выдадут))) за плодотворную такую работу в "сложных погодных условиях" ))))
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30.03.2021 21:18 Ответить
Раньше, чтобы выжить, нужен был ум. Сейчас, чтобы не сдохнуть, нужно его отсутствие. Чем больше он отсутствует, тем выше шансы на "не сдохнуть". Видимо зебобы первыми пронялись этой идеей. Деградировав до текущего состояния, они автоматический повышают свои шансы на выживание. Только вот даже в соревновании по деградации (как и везде) очень жесткая конкуренция. Так что зебобы, вы не расслабляйтесь. Путь длинный и нечего останавливаться на достигнутом. Удачи в конкурсе, зебобики. Я в вас верю
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30.03.2021 21:05 Ответить
Зеленський похвалив Верховну Раду: Показала, що може працювати в інтересах громадян навіть у таких складних умовах - Цензор.НЕТ 4694
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30.03.2021 21:06 Ответить
Прекрасно, удобно. Посмотрим как оно функционально, но правами и техпаспортом в телефоне я пользуюсь уже давно, неплохо
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30.03.2021 21:11 Ответить
Очень удобно хакерам клепать наши паспорта и раздавать гражданство.... На следующих выборах можем увидеть очень интересные голосования...
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30.03.2021 21:17 Ответить
Зеленський похвалив Верховну Раду: Показала, що може працювати в інтересах громадян навіть у таких складних умовах - Цензор.НЕТ 8795
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30.03.2021 21:14 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=8Ps-XH6T4yY

Голова СБУ обіср@вся у Верховній Раді
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30.03.2021 21:29 Ответить
Четверо народних депутатів із фракції "Європейська солідарність" зареєстрували у парламенті постанову про скасування інавгурації президента України Володимира Зеленського.
Про це повідомив нардеп Володимир Ар'єв у https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/4211024158960408 Facebook .
Разом із ним ініціаторами постанови стали Ірина Фріз, Микола Княжицький та Михайло Бондар.
"Вирішили скористатися методикою криворізької школи права і, за принципом указу Зеленського, зареєструвати постанову про скасування інавгурації Зеленського", - написав Ар'єв.Зеленський похвалив Верховну Раду: Показала, що може працювати в інтересах громадян навіть у таких складних умовах - Цензор.НЕТ 694
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30.03.2021 21:17 Ответить
Як же підгорає у песиків від того, що Зеленський вирішив прибрати суддю, призначеного Януковичем. Ну зовсім не паляться
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30.03.2021 21:45 Ответить
Пофіг, і на тебе зєбіла також.
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30.03.2021 22:06 Ответить
Да уж, через чур заботятся о народе, даже слов не нахожу...
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30.03.2021 21:18 Ответить
Шмаркля ,а ты под чем?
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30.03.2021 21:20 Ответить
Головне, щоб працюючі в таких складних умовах дєпутани потім відпочили років по 10-15 на зоні.
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30.03.2021 21:20 Ответить
Рада решила мера харькова выбирать в конце осени, взамен умершему, вот молодцы, аж через год)))
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30.03.2021 21:22 Ответить
Путь бандиты порулят, чего торопиться?
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30.03.2021 21:45 Ответить
"В интересах граждан"? Ой ли...

Галина Третьякова, Максим Бужанский со «Слугами народа» предлагают освободить госорганы и органы местного самоуправления от необходимости выполнять в срок судебные решения, если в бюджете нет денег на их выполнение.

Такие новеллы предусмотрены законопроектом 5310, который зарегистрирован в Верховной Раде 29 марта. Законопроект называется «О внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Украины относительно восстановления принципа справедливости при осуществлении судебного контроля за исполнением судебных решений по административным делам».

Это тоже в интересах граждан?
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30.03.2021 21:22 Ответить
звучит так будто первыми на марс слетали... чем бы дитя не тешилось абы не плакало... народ кому дия облегчила жизнь? лично мне никак не облегчила и не улучшила.. вообще НИКАК...
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30.03.2021 21:22 Ответить
Я тоже свою собаку хвалю , когда гавкает на соседа!
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30.03.2021 21:41 Ответить
И я даже знаю этих граждан, в интересах которых.
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30.03.2021 21:44 Ответить
Зеленський похвалив Верховну Раду: Показала, що може працювати в інтересах громадян навіть у таких складних умовах - Цензор.НЕТ 4394
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30.03.2021 21:56 Ответить
Мне так нравится истерия соелохов!
Просто класс.
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30.03.2021 21:56 Ответить
голосів у зельки немає,на усілякі голосвсування , дпомогає Бєня , а Беню вже з сьогоднішнього дня судять в Ізраілі на вимогу США - свіжа новина від ПРиватбанку...
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30.03.2021 22:25 Ответить
Зеленський похвалив Верховну Раду: Показала, що може працювати в інтересах громадян навіть у таких складних умовах - Цензор.НЕТ 145
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30.03.2021 21:59 Ответить
30.‎03.‎2021

МВФ скептически оценивает преложенные Зеленским законопроекты № 5153 и 5155 по поводу налоговой амнистии. С точки зрения МВФ - это приведет к снижению дисциплины уплаты налогов в перспективе и станет прикрытием и оправданием теневых схем налогообложения.

После сигнала переданного через Шмыгаля руководство США решило еще раз повторить свои требования - борьба с коррупцией, реализация программы реформ.

"Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонный разговор с с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком." *
Разговор был значительно более жестким, даже в аппарате Салливана его называют "... не характерно, жестким"
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30.03.2021 22:02 Ответить
Взагалі то показало рівно навпаки - що рада - паралізований інвалід.
Але Зеленський - цей точно не від Бога, а від чорта.
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30.03.2021 22:14 Ответить
А як суд Ізраїлю спрацював !!! Поки Бєніни людішки гуртом скопом допомогали Вові відкривати велику прихватизацію, там розблокували для розгляду справу Бєні , де й Вовині 450 млн зависли...
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30.03.2021 22:16 Ответить
https://twitter.com/bob20006

Зеленський похвалив Верховну Раду: Показала, що може працювати в інтересах громадян навіть у таких складних умовах - Цензор.НЕТ 4155
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30.03.2021 22:27 Ответить
Особенно ЗЕ понравилась бабка Жулька, проголосовавшая за легализацию (налоговую амнистию) средств, наворованных еще с Пашей Лазоренко.
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30.03.2021 22:37 Ответить
У нас більшість негараздів від того, що
Зеленський похвалив Верховну Раду: Показала, що може працювати в інтересах громадян навіть у таких складних умовах - Цензор.НЕТ 3819
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30.03.2021 22:57 Ответить
Зеленський похвалив Верховну Раду: Показала, що може працювати в інтересах громадян навіть у таких складних умовах - Цензор.НЕТ 7551
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30.03.2021 23:03 Ответить
- "Нет, я буду воздушным шариком-дроном. Буду передавать данные о вражеских целях. Вы только пчел отгоняйте".
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31.03.2021 10:59 Ответить
Шариком? Скорее дирижаблем.
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31.03.2021 12:50 Ответить
Там еще один танкк прибыл, называется Вирастюк.
Его очевидно взяли, чтобы охранять трибуну.
Ну не законы ж ему писать в самом деле.
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31.03.2021 12:36 Ответить
а в чому проблема що Київ політичний центр України? Це не подобається лише ворогам України, а в тому що зє ворог в мене сумнівів немає.
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30.03.2021 23:29 Ответить
"...Ми створили унікальний світовий кейс, яким можна та варто пишатися. Розбудовуємо "державу у смартфоні", - зазначив президент. Джерело: https://censor.net/ua/n3256609
https://censor.net/ua/n3256609
https://censor.net/ua/n3256609
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31.03.2021 08:46 Ответить
Боже яке воно дурне...ПРОДАВ ЗЕМЛЮ а значит нефть и газ в земле...а ето значит нас УКРАИНЦЕВ будут писдеть руссские....теперь цифровизировал...те.продал народ в рабство...ну а потом долечит народ УКРАИНы ковидом..Господи спаси и сохрани.
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31.03.2021 09:17 Ответить
"цифровые паспорта значительно безопаснее и комфортнее, чем бумажные"

Скажите этому идиоту, что Украина уже несколько лет, как перешла на пластиковые ID карты, вместо бумажных паспортов. Это раз. И второе, форумчане, это правда, что к "электронному паспорту" надо еще иметь бумагу формата "А4" с какими-то данными? Если так, то до задницы "реформы" этого клоуна.
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31.03.2021 10:56 Ответить
Ну, до пластикової карти точно треба "папірець" А4 (там довідка надрукована про місце реєстрації та проживання), бо ні у поліцаїв, ні прикордонників, ні у банківських установах немає зчитувальних пристроїв, що можуть читать зашифровану у карті інформацію - сам з цим зіткнувся, коли у прикордонній зоні рибалив. А що в повністю "електронній" версії - не відомо...
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31.03.2021 11:04 Ответить
Зрозуміло, а до "вяликай реформи Зе" теж потрібен папірець? Я про це питаю.
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31.03.2021 11:22 Ответить
Народ, ну вы совсем наивные.
Догадайтесь для чего лепят электронный паспорт.
Ну не для вашего же удобства в самом деле.
Все готовится ко второму сроку найвеличнишого.
Чтобы уже мухлевать беспредельно. Выборы будут в смартфоне!
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31.03.2021 12:40 Ответить
надувной президент-фейк похвалил своих крипаков, участников съезда "имени дарагога Леонида Ильича"..
73%ные зебилы, вы вообще в курсе каким курсом идёте и за каким ничтожеством?
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31.03.2021 11:33 Ответить
Для ЗЕ-ідіотів просери попередніх влад є цілковитим і повним виправданням пройобів нинішньої
Мало того, чим більше пройобів ЗЕ робить, тим ЗЕ-ідіоти щасливіші, бо думають, що можуть, таким чином, підісрати педробоам
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31.03.2021 12:42 Ответить
Головне - продати останнє, та осудити мітинг!- було прислів"я:-"фейсом об тейбл" - вчора вийшло:-"ФЕЙСОМ ОБ ДВЕРЬ"!!!
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31.03.2021 11:43 Ответить
А дверь причислить к лику святых
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31.03.2021 11:51 Ответить
работать в интересах граждан ???

Может назовете эти интересы?
Гражданам интересно какие у них интересы
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31.03.2021 11:52 Ответить
Операция "Вторая годовщина"

https://defence-line.org/2021/03/operaciya-vtoraya-godovshhina-chast-3/comment-page-1/#comment-328360
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31.03.2021 12:56 Ответить
від якогось нікчемного клоуна залежить доля країни та всього народу)
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31.03.2021 13:21 Ответить
Зеленый дебил еще не наигрался!
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31.03.2021 14:14 Ответить
 
 