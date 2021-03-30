Депутаты "Голоса" в Обуховском горсовете потребовали провести съезд партии. Им с угрозами позвонил Железняк, - депутат горсовета Трегуб

Четверо обуховских депутатов "Голоса" выложили на фейсбук-странице ячейки видео, в котором призывают руководство партии провести ее внеочередной съезд. Им позвонил глава областной организации Ярослав Железняк и пообещал применить санкции.

Об этом сообщил в Фейсбуке депутат "Голоса" в Обуховском горсовете Руслан Трегуб, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера председатель Киевской областной организации партии "Голос" звонил в Обуховскую ячейку, прямая речь: "Если вы не уберете видеообращение, я буду применять все санкции, которые есть у меня как у председателя областной организации".

Речь идет об этом ролике - он был опубликован на фейсбук-странице "Голос. Обухавская ОТО" накануне. "Мы обращаемся к политическому совету "Голоса" с просьбой провести внеочередной съезд партии для восстановления согласия и решения проблем, которые тормозят партийное развитие", - говорят на видео местные депутаты.

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Ярослав Железняк - народный депутат и глава Киевской областной организации "Голоса". С конца декабря 2020 года он возглавляет фракцию партии "Голос" в Раде.