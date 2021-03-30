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Депутаты "Голоса" в Обуховском горсовете потребовали провести съезд партии. Им с угрозами позвонил Железняк, - депутат горсовета Трегуб

Депутаты

Четверо обуховских депутатов "Голоса" выложили на фейсбук-странице ячейки видео, в котором призывают руководство партии провести ее внеочередной съезд. Им позвонил глава областной организации Ярослав Железняк и пообещал применить санкции.

Об этом сообщил в Фейсбуке депутат "Голоса" в Обуховском горсовете Руслан Трегуб, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера председатель Киевской областной организации партии "Голос" звонил в Обуховскую ячейку, прямая речь: "Если вы не уберете видеообращение, я буду применять все санкции, которые есть у меня как у председателя областной организации".

Депутаты Голоса в Обуховском горсовете потребовали провести съезд партии. Им с угрозами позвонил Железняк, - депутат горсовета Трегуб 01

Речь идет об этом ролике - он был опубликован на фейсбук-странице "Голос. Обухавская ОТО" накануне. "Мы обращаемся к политическому совету "Голоса" с просьбой провести внеочередной съезд партии для восстановления согласия и решения проблем, которые тормозят партийное развитие", - говорят на видео местные депутаты.

Также на Цензор.НЕТ: Из-за раскола в "Голосе" местных депутатов пугают лишением мандата, - нардеп Устинова

Ярослав Железняк - народный депутат и глава Киевской областной организации "Голоса". С конца декабря 2020 года он возглавляет фракцию партии "Голос" в Раде.

Автор: 

Киевская область (4143) Голос партия (499) Железняк Ярослав (422)


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Топ комментарии
+6
Матрос воскрес.
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30.03.2021 21:31
+6
У настоящих партийцев всегда за плечами 2-3 партии.
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30.03.2021 21:34
+6
Нет, это пинчуковская подстилка который)))
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30.03.2021 21:53
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Там щаз писец заруба... Держись, дед, мы с тобой!!!Депутаты "Голоса" в Обуховском горсовете потребовали провести съезд партии. Им с угрозами позвонил Железняк, - депутат горсовета Трегуб - Цензор.НЕТ 4934
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30.03.2021 21:06 Ответить
а мне оно найух нужно, пусть хоть в очки ******, хоть в губки лупятся, тебе ли не все равно
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30.03.2021 21:08 Ответить
10 часов уже держится )) против элитной шоблы. хоромы горят, а он не сдаётся.
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30.03.2021 21:16 Ответить
Приймаєм ставки, що знайдуть - візитку Яроша, посвідчення ФБК Навального чи може портерт Байдена з автографом?
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30.03.2021 21:26 Ответить
Этот голос напоминает самопомощь, за которых я голосовал на прошлых выборах. Такие же бездельники, маминькины сынки, которым нужна чья-то воля, тычка или указание, чтобы разобраться в собственных памперсах, хотя позиционируют они себя как полностью самостоятельные организмы.
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30.03.2021 21:07 Ответить
Останній раз голосую за галичан. Партії одноднєвки. А бардаку то скільки. Саме цікаве, в галичан то ж ніколи не було гетьманів. Так що і приказка не до них? "На два хохла - три гетьмана."
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30.03.2021 21:45 Ответить
Що таргани в банці заметушились !!!
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30.03.2021 21:09 Ответить
Депутаты "Голоса" в Обуховском горсовете потребовали провести съезд партии. Им с угрозами позвонил Железняк, - депутат горсовета Трегуб - Цензор.НЕТ 1634

Депутаты "Голоса" в Обуховском горсовете потребовали провести съезд партии. Им с угрозами позвонил Железняк, - депутат горсовета Трегуб - Цензор.НЕТ 6738
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30.03.2021 21:21 Ответить
По ходу, Славко виявився там найрозумнішим - втік звідти пошвидше... Цікаво, чому мовчить Рахманін, він-то набагато мудріший за всіх цих Желєзняків...
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30.03.2021 21:31 Ответить
чекає остаточного розвалу, щоб перейти в іншу фракцію.
І не мовчить. Вчора був на "Прямому"
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30.03.2021 23:30 Ответить
Депутаты "Голоса" в Обуховском горсовете потребовали провести съезд партии. Им с угрозами позвонил Железняк, - депутат горсовета Трегуб - Цензор.НЕТ 4112
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30.03.2021 21:32 Ответить
Матрос воскрес.
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30.03.2021 21:31 Ответить
Воистину воскрес.
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30.03.2021 21:33 Ответить
Лерос вже по факту у фракції ЄС (хоча ще нещодавно більше з Железняком кентував). Щас підтягнеться туди інша десятка.
Тільки рудики, пля, не кажіть, що це Порох у вас ваш електорат забирає!
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30.03.2021 21:32 Ответить
У настоящих партийцев всегда за плечами 2-3 партии.
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30.03.2021 21:34 Ответить
У Яворівського було партій з двадцять !!!Ото гігант політичної діяльності !!!)))
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30.03.2021 21:45 Ответить
Подбираете лучших?
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30.03.2021 21:37 Ответить
вони самі шукають, де краще і перспективніше.
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30.03.2021 23:31 Ответить
Железняк, это матрос который? ))
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30.03.2021 21:48 Ответить
Нет, это пинчуковская подстилка который)))
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30.03.2021 21:53 Ответить
Депутати "Голосу" в Обухівській міськраді вимагали провести з'їзд партії. Їм із погрозами зателефонував Железняк, - депутат міськради Трегуб - Цензор.НЕТ 1383
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30.03.2021 22:00 Ответить
Разбегутся ребята кто куда.. Кто вернется к прежней жизни но с новыми возможностями.. кто по другим полит проектам... Да жаль. Опять пролет в надеждах.. Были " Гражданская позиция", " Самопомощь", теперь вот "Голос".. в общем как то сумно от всего этого. ( И у нас как и прежде выбор Педро, Зелепупенко, Юлиана, Пидалик, Вилоносец, Смехошко, Гройся ( ОПЗЖлпс и Шариекова вообще не рассматриваю по идейным соображениям). В общем выбор - " мама не горюй". Капец.
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30.03.2021 22:03 Ответить
Во-первых, Виктор Пинчук все же хочет получить отдачу за свои инвестиции в этот проект - а значит, "Голос" должен поддержать действующую власть.
Во-вторых, Кире Рудык и Ярославу Железняку очень понравилось работать депутатами - они планируют в будущем присоединиться к партии Зеленского.
Справедливости ради - больше им и не к кому.
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31.03.2021 01:02 Ответить
 
 