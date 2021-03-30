До конца года планируем вакцинировать от COVID-19 60% взрослого населения Украины, - Степанов

Министерство здравоохранения планирует до конца 2021 года вакцинировать от коронавируса не менее 60% взрослых граждан Украины.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"До конца года мы должны вакцинировать не менее 60% взрослого населения старше 18 лет. Если у нас в достаточном количестве будут вакцины, нас перестанут подводить страны, то есть будут выполнять контракт - мир такого еще не знал, когда страны блокируют поставки вакцин, несмотря на все подписанные контракты. Итак, если будет соответствующее количество вакцин, мы сможем вакцинировать до 5 млн граждан в месяц", - сказал министр.

Степанов отметил, что в Украине есть 11,5 тыс. кабинетов вакцинации.

"Но мы должны понимать, что такой масштабной вакцинации Украина никогда не проходила. Для нас важно, чтобы не было системных программных ошибок", - добавил он.

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