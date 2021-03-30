До конца года планируем вакцинировать от COVID-19 60% взрослого населения Украины, - Степанов
Министерство здравоохранения планирует до конца 2021 года вакцинировать от коронавируса не менее 60% взрослых граждан Украины.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"До конца года мы должны вакцинировать не менее 60% взрослого населения старше 18 лет. Если у нас в достаточном количестве будут вакцины, нас перестанут подводить страны, то есть будут выполнять контракт - мир такого еще не знал, когда страны блокируют поставки вакцин, несмотря на все подписанные контракты. Итак, если будет соответствующее количество вакцин, мы сможем вакцинировать до 5 млн граждан в месяц", - сказал министр.
Степанов отметил, что в Украине есть 11,5 тыс. кабинетов вакцинации.
"Но мы должны понимать, что такой масштабной вакцинации Украина никогда не проходила. Для нас важно, чтобы не было системных программных ошибок", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Сумна канарейка" - популярна в Україні пісенька😕
Про це йдеться у заяві Національного дорадчого комітету із питань імунізації (NACI) Канади, який консультує уряд з питань вакцинування від COVID-19.
"NACI наразі рекомендує не використовувати COVID-вакцину AstraZeneca для щеплення людей, молодших 55 років, поки не буде отримано більше даних про викликану вакциною протромботичну імунну тромбоцитопенію", - йдеться у заяві.
https://healthy.24tv.ua/kanada-nimechchina-prizupinili-vikoristannya-vaktsini-astrazeneca_n1583969
Каждая семья имеет право выгнать 50 литров дистиллята из своих фруктов
Звизди шо хоч, - все одно схавають.
хотя че это я, они и по первому вряд ли смогут с такими темпами
Ні, я ж не проти, тільки за!!! Але, здається, це чергова лапша для зелебобіків.
откуда?)))
3 инькции в секунду
это если круглосуточно))
а если посчитать правильно
то все 15
но кто считает?
оти и по 4000 баксов учителям платить планировали... но как всегда что-то пошло не так
Столько не наловят.
хххх
60% взрослых - ето 25 млн челов. 50 млн. доз. за оставшееся время - 9 месяцев или 270 дней - 5,555 тыс. в месяц или 185 тыс. в день
за время чуть больше месяца - меньше чем следует колоть в день.
Степанов, у тебя наверное план чуйской долины?
Про це https://www.timesofisrael.com/in-major-easing-of-lockdown-rules-israel-reopens-stores-gyms-more-schools/ повідомляє Times of Israel.
Масова вакцинація розпочалася в Ізраїлі 20 грудня. Найчастіше використовують німецько-американський препарат Pfizer/BioNTech, а також вакцину американської компанії Moderna. Понад 4,2 мільйона громадян із майже 9 мільйонів отримали першу дозу препарату, а понад 2,8 мільйона отримали обидві дози. за 2 (два) місяці !
ЗРОБИЛИ !
А тут - за 10 місяців -ОБІЦЯЮТЬ ...