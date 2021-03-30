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Новости Коронавирус и карантин
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Ляшко объяснил, почему на выходных вакцинируют против COVID-19 меньше: Не можем заставлять медиков работать

Ляшко объяснил, почему на выходных вакцинируют против COVID-19 меньше: Не можем заставлять медиков работать

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что государство призывает медиков вакцинировать украинцев по выходным, однако заставить их это делать она не может.

Об этом он сказал в эфире программы "Мокрик По Живом" на hromadske, передает Цензор.НЕТ.

Так, Ляшко заверил, что каждая мобильная бригада и кабинет прививки получают от НСЗУ дополнительные средства, которые можно использовать как премии за работу по выходным. Он добавил, что темпы вакцинации на выходных зависят только от руководителей местных больниц и медицинских работников.

"Президент поставил четкую задачу. Мы коммуницировали с руководителями областных администраций, с руководителями учреждений, и призываем проводить прививки непрерывно, чтобы охватить как можно большее количество людей в как можно более короткие сроки", - сказал Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До конца года планируем вакцинировать от COVID-19 60% взрослого населения Украины, - Степанов

Он отметил, что когда в Украину завезут больше доз вакцины, количество прививок на выходных увеличится, однако по будням эта цифра все равно будет больше.

Издание отмечает, что в воскресенье, 28 марта, в Донецкой, Луганской, Ривненской и Черниговской областях не вакцинировали ни одного человека. В Закарпатской, Киевской, Волынской областях и Киеве сделали по 20 прививок, а в Кировоградской - 10.

В середине марта региональный координатор вакцинации в Киеве Василий Животенюк нам в комментарии уверял, что на выходных меньше желающих людей получить вакцину, поэтому показатели прививок ниже.

Также читайте: Минздрав потратил уже 40% средств, выделенных на вакцинацию в 2021 году, - Госказначейство

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
а по человечески платить за работу медикам не пробовали?
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30.03.2021 21:27
+5
>В Закарпатской, Киевской, Волынской областях и Киеве сделали по 20 прививок

к концу года планируем вакцинировать 60% взрослого населения...
ну клоуны
Источник: https://censor.net/ru/n3256613
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30.03.2021 21:27
+4
подневольные...
уже и заставить нельзя)))
это ж надо - обнаглевшие врачи...
не хотят сверхурочно работать бесплатно!!!
и это в пандемию!!
безсовестные)))
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30.03.2021 21:35
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>В Закарпатской, Киевской, Волынской областях и Киеве сделали по 20 прививок

к концу года планируем вакцинировать 60% взрослого населения...
ну клоуны
Источник: https://censor.net/ru/n3256613
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30.03.2021 21:27 Ответить
питання: навіщо на 20 пацієнтів викликати лікарів на робот у у вихідні, коли темпу і так немає?
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30.03.2021 21:52 Ответить
В Италии вакцинируют в аптеках
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30.03.2021 21:27 Ответить
А в Словакии?
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30.03.2021 21:28 Ответить
За гаражами.
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30.03.2021 21:42 Ответить
В подвалах и на чердаках ))
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31.03.2021 00:44 Ответить
В Словакии в больницах .но видимо и аптеки будут подключать , т к действие этих вакцин на 9-12 месяцев, а потом будут новые из-за мутации
Так что вакцинация будет раз в год в дальнейшем
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30.03.2021 21:51 Ответить
а по человечески платить за работу медикам не пробовали?
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30.03.2021 21:27 Ответить
Для этого нам надо заплатить по человечески, чтобы отчисления поступали в бюджет, и воровать поменьше с бюджета. Вот потом и будет ЗП у врачей - почеловечески...
Моя мать всю жизнь в медицине работала... Знаю изнутри -одни масло с икрой кушают, другие ....
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30.03.2021 21:32 Ответить
его за язык никто не тянул. там даже намёка чтобы чей то труд оплачивать достойно. в данном случае медиков. "заставить работать", понятно за спасиба - старинный совковый метод решения властями всех проблем.
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30.03.2021 21:50 Ответить
Вы, уважаемый, забыли что совковое население выбрало себе совковую власть.
А так же вы забыли что в совке по человечески никогда никому не платили.
И напомню что эти же самые медики радостно за эту власть голосовали.
Теперь нечего выть и на кого то грешить, все расплачиваются за выборы 2019.
В этом мире ЗА ВСЁ приходится расплачиваться!
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30.03.2021 21:46 Ответить
Швидше за вибори 1991 р.та 1994р. !!!)))
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30.03.2021 21:54 Ответить
Нет. Именно 2019.
1991 и 1994 г. не было выбора, был исключительно совок, а вот 2019 выбор был. Но!
Опять совок.
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31.03.2021 21:27 Ответить
Хіба В.Чорновіл ,це не гідна кандидатура була !!! Але "мудрий нарід" обрав досвідчених ...крадіїв та шахраїв !!!))
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31.03.2021 21:38 Ответить
Даже очень достойная, но он был один.

Советская власть так жёстко поработала с мозгами людей
что они ни при каких условиях не будут выбирать демократические ценности, а тем более воплощать их в жизнь. ЭТО ИСКЛЮЧЕНО. Исправить эту ситуацию только физическая смерть носителей совка. ВСЕХ.
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31.03.2021 22:05 Ответить
Він був не один ,але лохтората ,як і зараз ,була більшість !!!)))
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31.03.2021 22:59 Ответить
Если вы не знали, то идиоты (лохторат) преобладает в любом обществе. Причём значительно.
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03.04.2021 18:43 Ответить
Економія, блін. На дороги не вистачає. Зрештою Зєлєнскому сказали, що і вірус на вихідні відпочиває. Тому хвилюватися не варто.
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30.03.2021 22:27 Ответить
Ляшко объяснил, почему на выходных вакцинируют против COVID-19 меньше: Не можем заставлять медиков работать - Цензор.НЕТ 7157Ляшко объяснил, почему на выходных вакцинируют против COVID-19 меньше: Не можем заставлять медиков работать - Цензор.НЕТ 4054Ляшко объяснил, почему на выходных вакцинируют против COVID-19 меньше: Не можем заставлять медиков работать - Цензор.НЕТ 1824
...
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30.03.2021 21:35 Ответить
подневольные...
уже и заставить нельзя)))
это ж надо - обнаглевшие врачи...
не хотят сверхурочно работать бесплатно!!!
и это в пандемию!!
безсовестные)))
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30.03.2021 21:35 Ответить
якщо хрєново платят, то правильно роблять, що бикують.
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30.03.2021 21:54 Ответить
Та канешшнаааа, просто маленькие зеленые тоже сидят скопом на выходных. Они тоже толпой собираются и галдеж устраивают.
Правда со стороны читать смешно?????.......а некоторым может и грустно.
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30.03.2021 21:36 Ответить
У будні можем ...'заставлять медиков работать'...
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30.03.2021 21:41 Ответить
Ляшко объяснил, почему на выходных вакцинируют против COVID-19 меньше: Не можем заставлять медиков работать
Дивно як без примусу в будні, вихідні, вдень, вночі, в жару, в мороз і холод наші войни ціною власного життя і здоров'я у 2014-2015 роках героїчно захищали Україну від кацапів і їх прихвостнів.

З приходом зеленої плясніви у державі все змінилося, медики в меншості готові рятувати людей, а решта тільки ниють з телеекранів, що важко-тяжко і мало платять за роботу(
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30.03.2021 21:47 Ответить
https://www.work.ua/ru/jobs/3990205/

а это не мало? 6000 грн., минус налоги. причем на врача сначала 6 лет учебы, потом три года ординатуры. 9 лет только на учебу, что бы получать "чистыми" меньше 5000 грн? наверно у дворника зарплата больше
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30.03.2021 21:55 Ответить
колять медсестри. десь Степанов-Ляшко казали, що наприклад у бригаді 2 медсестри і один лікар - стандартний набір.
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30.03.2021 21:57 Ответить
ну так медсестры еще меньше получают. обычно на пол-ставки
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30.03.2021 21:59 Ответить
я ж і про те.
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30.03.2021 22:01 Ответить
Ваш пришибленный "опрос", который вы устроили во время местных выборов, отлично показал кто вы и что вы.
Если вы имея в своем распоряжении весь административный ресурс, запороли такое ерундовое мероприятие, значит руки у вас растут из жопы.
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30.03.2021 21:50 Ответить
тут наверно такая ситуация, что денег на вакцинацию нет, но что то людям надо рассказывать
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30.03.2021 21:56 Ответить
самої вакцини немає. у них зараз у дії записано 360 000 бажаючих, це на три дня евроорганізації. німці роблять 250 000 в день (площа країни менша, народу у двічі більше: 80 млн, в Україні 42 млн.)
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30.03.2021 22:00 Ответить
скільки часу уходе на одного пацієнта? скільки медсестер в одній точці вакцинування?
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30.03.2021 21:56 Ответить
От медики не бажают працювати по вихідних!! Ось зелена пліснява ,то інша справа ,працює затято ,з Буковелей з Еміратами не вилазить !!!)))
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30.03.2021 21:57 Ответить
Ну так, лікарям на вихідні теж треба у Буковель і в Емірати. Це як свого часу Марія-Антуанетта на повідомлення, що парижан не можуть купити хліба заявила, що вони можуть купити тістечка і їсти замість хліба. Не буду нагадувати, що сталося з Марією-Пнтуанеттою за короткий час.
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30.03.2021 22:32 Ответить
"Не можем заставлять медиков работать" - платите как положено за работу в выходные и люди будут работать.
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30.03.2021 22:10 Ответить
Від вашого ЗЕпакращення медики втекли за бугор.
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30.03.2021 22:13 Ответить
Идиоты, платите медикам двойную оплату в выходной день, как делают в других странах, и не нужно никого заставлять. Другой вопрос, нет вакцины, давайте вакцину будем колоться, вы просто не компетентные идиоты которые пытаетесь вырулить с этой сложной ситуации.
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30.03.2021 22:23 Ответить
Может лучше медикам платить, а не заставлять ?
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30.03.2021 22:38 Ответить
а толку їх заставлять, коли народ бажає відпочивати на вихідних. Київ зробив у неділю 20 уколів - це одна станція зробила, чи сумарно станції зробили? якщо одна станція зробила усі 20, то це добре. якщо сумарно - то транжирення грошей, тобто гроші лікарі отримають за весь день роботи нічого не роблячи? виходять на роботу у вихідні лише тоді, коли є записані клієнти?
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30.03.2021 23:33 Ответить
....клоун! а нужен ли нам такой менеджмент в управлении) оказывается они не причем
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30.03.2021 23:43 Ответить
Платить вдвое за работу в выходные - и очередь из медиков будет стоять!
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31.03.2021 01:23 Ответить
 
 