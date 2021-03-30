Ляшко объяснил, почему на выходных вакцинируют против COVID-19 меньше: Не можем заставлять медиков работать

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что государство призывает медиков вакцинировать украинцев по выходным, однако заставить их это делать она не может.

Об этом он сказал в эфире программы "Мокрик По Живом" на hromadske, передает Цензор.НЕТ.

Так, Ляшко заверил, что каждая мобильная бригада и кабинет прививки получают от НСЗУ дополнительные средства, которые можно использовать как премии за работу по выходным. Он добавил, что темпы вакцинации на выходных зависят только от руководителей местных больниц и медицинских работников.

"Президент поставил четкую задачу. Мы коммуницировали с руководителями областных администраций, с руководителями учреждений, и призываем проводить прививки непрерывно, чтобы охватить как можно большее количество людей в как можно более короткие сроки", - сказал Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До конца года планируем вакцинировать от COVID-19 60% взрослого населения Украины, - Степанов

Он отметил, что когда в Украину завезут больше доз вакцины, количество прививок на выходных увеличится, однако по будням эта цифра все равно будет больше.

Издание отмечает, что в воскресенье, 28 марта, в Донецкой, Луганской, Ривненской и Черниговской областях не вакцинировали ни одного человека. В Закарпатской, Киевской, Волынской областях и Киеве сделали по 20 прививок, а в Кировоградской - 10.

В середине марта региональный координатор вакцинации в Киеве Василий Животенюк нам в комментарии уверял, что на выходных меньше желающих людей получить вакцину, поэтому показатели прививок ниже.

Также читайте: Минздрав потратил уже 40% средств, выделенных на вакцинацию в 2021 году, - Госказначейство