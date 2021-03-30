Ляшко объяснил, почему на выходных вакцинируют против COVID-19 меньше: Не можем заставлять медиков работать
Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что государство призывает медиков вакцинировать украинцев по выходным, однако заставить их это делать она не может.
Об этом он сказал в эфире программы "Мокрик По Живом" на hromadske, передает Цензор.НЕТ.
Так, Ляшко заверил, что каждая мобильная бригада и кабинет прививки получают от НСЗУ дополнительные средства, которые можно использовать как премии за работу по выходным. Он добавил, что темпы вакцинации на выходных зависят только от руководителей местных больниц и медицинских работников.
"Президент поставил четкую задачу. Мы коммуницировали с руководителями областных администраций, с руководителями учреждений, и призываем проводить прививки непрерывно, чтобы охватить как можно большее количество людей в как можно более короткие сроки", - сказал Ляшко.
Он отметил, что когда в Украину завезут больше доз вакцины, количество прививок на выходных увеличится, однако по будням эта цифра все равно будет больше.
Издание отмечает, что в воскресенье, 28 марта, в Донецкой, Луганской, Ривненской и Черниговской областях не вакцинировали ни одного человека. В Закарпатской, Киевской, Волынской областях и Киеве сделали по 20 прививок, а в Кировоградской - 10.
В середине марта региональный координатор вакцинации в Киеве Василий Животенюк нам в комментарии уверял, что на выходных меньше желающих людей получить вакцину, поэтому показатели прививок ниже.
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к концу года планируем вакцинировать 60% взрослого населения...
ну клоуны
Источник: https://censor.net/ru/n3256613
Так что вакцинация будет раз в год в дальнейшем
Моя мать всю жизнь в медицине работала... Знаю изнутри -одни масло с икрой кушают, другие ....
А так же вы забыли что в совке по человечески никогда никому не платили.
И напомню что эти же самые медики радостно за эту власть голосовали.
Теперь нечего выть и на кого то грешить, все расплачиваются за выборы 2019.
В этом мире ЗА ВСЁ приходится расплачиваться!
1991 и 1994 г. не было выбора, был исключительно совок, а вот 2019 выбор был. Но!
Опять совок.
Советская власть так жёстко поработала с мозгами людей
что они ни при каких условиях не будут выбирать демократические ценности, а тем более воплощать их в жизнь. ЭТО ИСКЛЮЧЕНО. Исправить эту ситуацию только физическая смерть носителей совка. ВСЕХ.
...
уже и заставить нельзя)))
это ж надо - обнаглевшие врачи...
не хотят сверхурочно работать бесплатно!!!
и это в пандемию!!
безсовестные)))
Правда со стороны читать смешно?????.......а некоторым может и грустно.
Дивно як без примусу в будні, вихідні, вдень, вночі, в жару, в мороз і холод наші войни ціною власного життя і здоров'я у 2014-2015 роках героїчно захищали Україну від кацапів і їх прихвостнів.
З приходом зеленої плясніви у державі все змінилося, медики в меншості готові рятувати людей, а решта тільки ниють з телеекранів, що важко-тяжко і мало платять за роботу(
а это не мало? 6000 грн., минус налоги. причем на врача сначала 6 лет учебы, потом три года ординатуры. 9 лет только на учебу, что бы получать "чистыми" меньше 5000 грн? наверно у дворника зарплата больше
Если вы имея в своем распоряжении весь административный ресурс, запороли такое ерундовое мероприятие, значит руки у вас растут из жопы.