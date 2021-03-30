Лукашенко запретил импорт товаров и услуг из стран, которые ввели санкции против Беларуси
Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко подписал "указ" о введение ответных санкций, предусматривающий запрет на ввоз в страну товаров, а также импорт услуг из стран, принявших санкции против Беларуси.
Правитель Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о введение ответных санкций. Соответствующее сообщение во вторник, 30 марта, опубликовала его пресс-служба.
Документ предусматривает "введение запрета на ввоз в страну отдельных категорий товаров, а также на импорт работ (услуг), выполняемых юридическими и физическими лицами государств, принявших специальные меры (санкции) в отношении белорусских юридических или физических лиц", и принят в целях "обеспечения безопасности и защиты национальных интересов Республики Беларусь".
Конкретный перечень товаров, работ и при необходимости иностранных юридических и физических лиц будет установлен правительством.
Напоминаем, санкции в отношении режима Лукашенко ввели США и ЕС.
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конечно не всё можно заменить, но большинство товаров тем более стран ЕС - запросто.
Машины все российской сборки, электротовары китай.
ну нет европейских товаров практически, только обувь может быть, но Кларкс покупается на 10 лет минимум, так что давно не смотрел. Фирменая одежда известных фирм шьется в в Азии...