Лукашенко запретил импорт товаров и услуг из стран, которые ввели санкции против Беларуси

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко подписал "указ" о введение ответных санкций, предусматривающий запрет на ввоз в страну товаров, а также импорт услуг из стран, принявших санкции против Беларуси.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о введение ответных санкций. Соответствующее сообщение во вторник, 30 марта, опубликовала его пресс-служба.

Документ предусматривает "введение запрета на ввоз в страну отдельных категорий товаров, а также на импорт работ (услуг), выполняемых юридическими и физическими лицами государств, принявших специальные меры (санкции) в отношении белорусских юридических или физических лиц", и принят в целях "обеспечения безопасности и защиты национальных интересов Республики Беларусь".

Конкретный перечень товаров, работ и при необходимости иностранных юридических и физических лиц будет установлен правительством.

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Напоминаем, санкции в отношении режима Лукашенко ввели США и ЕС.