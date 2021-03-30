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Лукашенко запретил импорт товаров и услуг из стран, которые ввели санкции против Беларуси

Лукашенко запретил импорт товаров и услуг из стран, которые ввели санкции против Беларуси

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко подписал "указ" о введение ответных санкций, предусматривающий запрет на ввоз в страну товаров, а также импорт услуг из стран, принявших санкции против Беларуси.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о введение ответных санкций. Соответствующее сообщение во вторник, 30 марта, опубликовала его пресс-служба.

Документ предусматривает "введение запрета на ввоз в страну отдельных категорий товаров, а также на импорт работ (услуг), выполняемых юридическими и физическими лицами государств, принявших специальные меры (санкции) в отношении белорусских юридических или физических лиц", и принят в целях "обеспечения безопасности и защиты национальных интересов Республики Беларусь".

Конкретный перечень товаров, работ и при необходимости иностранных юридических и физических лиц будет установлен правительством.

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Напоминаем, санкции в отношении режима Лукашенко ввели США и ЕС.

Автор: 

Беларусь (7896) Лукашенко Александр (3613) санкции (11301)


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Топ комментарии
+36
зараз тарган обвалить світову економіку своїми санкціями
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30.03.2021 21:56
+23
пошла путинская программа импортозамещения))
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30.03.2021 21:57
+20
Білорусії не потрібні нахлєбнікі з Євросоюзу!
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30.03.2021 22:01
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Правила форума Совет форумчан
зараз тарган обвалить світову економіку своїми санкціями
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30.03.2021 21:56 Ответить
ээ.. колега!.. не подскажите, почем щас котируются фьючерсы на прошлогоднюю гомельскую картошку на Токийской бирже?!..
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30.03.2021 22:01 Ответить
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30.03.2021 22:05 Ответить
По телевизору разве что
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30.03.2021 22:27 Ответить
верной дорогой идёт товарисч
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30.03.2021 21:57 Ответить
В никуда.
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30.03.2021 23:06 Ответить
пошла путинская программа импортозамещения))
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30.03.2021 21:57 Ответить
... либо накрылась, но это не точно, у них еще много ягеля и мха
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31.03.2021 00:19 Ответить
малЭнький, но ошень гордый павлин-мавлин, с большим хвостом и голой жжжопой, желает снова взять кредит у Путина..
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30.03.2021 21:58 Ответить
Мы рыдаем.. )))
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30.03.2021 21:59 Ответить
Заборчик по периметру начинай строить, а то счастливые граждане начнут разбегаться!
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30.03.2021 22:00 Ответить
Білорусії не потрібні нахлєбнікі з Євросоюзу!
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30.03.2021 22:01 Ответить
это ответ на блокаду морских портов белоруссии и возникающие в связи с этим трудности связанные с экспортом на парашу океанических морепродуктов и рыбы, основной статьёй доходов бульбохуйла.
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30.03.2021 22:04 Ответить
ох ,слава богу , хоть урожай бананов в белоррусСИИ удался . можно в россию продать.
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30.03.2021 22:07 Ответить
и ананасов.
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30.03.2021 22:39 Ответить
морепродукты у РФ кстати США закупает, один из основных импортеров
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31.03.2021 07:07 Ответить
ага. по всему миру ***** царя сушоные, позеленевшие, ботоксные суют, а в зад себе потом клянчат, - у тех ножки байдена, у бульбохуйла - морефрукты, .... варвары ))
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31.03.2021 09:58 Ответить
они даже нефтепродукты покупают у РФ(не сырую нефть, а именно продукты из нефти). Я сам удивился когда смотрел товарооборот между США и РФ.
ссылку в инете поищи.
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31.03.2021 15:11 Ответить
та понятно. из колен парашеньку поднимают. хобби такое у них )))
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31.03.2021 15:32 Ответить
А чого таракан на експорт не наложив? Взяв би та й не дав пінчуку ляктрічєства...
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30.03.2021 22:06 Ответить
Это че? Теперь не будет знаменитых белорусских креветок?
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30.03.2021 22:07 Ответить
Гірше. Перекриють бульбопровід "Гомель-Париж".
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30.03.2021 22:25 Ответить
Вялікі дзякуй!

Лукашенко запретил импорт товаров и услуг из стран, которые ввели санкции против Беларуси - Цензор.НЕТ 6539
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30.03.2021 22:09 Ответить
похоже на кременчугскую скандалистку....
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30.03.2021 22:48 Ответить
То такі "слов'яни".
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30.03.2021 23:47 Ответить
но экспорт электричества он не отменял
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30.03.2021 22:12 Ответить
картошечку жри и сало с грязных коров с навоза колхозов и совхозов
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30.03.2021 22:15 Ответить
Суровая колхозная месть... Мировая экономика уже рухнула?
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30.03.2021 22:42 Ответить
походу, белорусские креветки - всё
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30.03.2021 22:42 Ответить
Слабак! А мы берем уголь с ордла и электрику с раши, и топливо сепарам поставляем! И добровольцев сажаем, и активистов, и митингарей! И в глаза Пу заглядываем! А Сашко слабак....сразу закрылся, спрятался в ракушку....
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30.03.2021 22:50 Ответить
Бульба є, імпорт не треба.
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30.03.2021 23:12 Ответить
Лукашенко заборонив імпорт товарів і послуг з країн, які ввели санкції проти Білорусі - Цензор.НЕТ 1389
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31.03.2021 01:24 Ответить
Бог шэльму меціць ! Жыве Беларусь !
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31.03.2021 09:02 Ответить
Импортозамещение хорошая штука, свое производство, низкая цена.
конечно не всё можно заменить, но большинство товаров тем более стран ЕС - запросто.
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31.03.2021 07:09 Ответить
тебе из раши видно лучше
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31.03.2021 08:04 Ответить
ты лучше скажи, что производит ЕС.
Машины все российской сборки, электротовары китай.
ну нет европейских товаров практически, только обувь может быть, но Кларкс покупается на 10 лет минимум, так что давно не смотрел. Фирменая одежда известных фирм шьется в в Азии...
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31.03.2021 15:07 Ответить
Вы уже млять наимпортозамещали, что кульки стирали и газетами подтирались.
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31.03.2021 09:45 Ответить
еще один придурок будет что-то там давить тракторами.....
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31.03.2021 08:03 Ответить
Эта мразота и голодомор устроит, только чтобы у власти удержаться.
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31.03.2021 09:43 Ответить
Тут у нас тоже импортозамещение, ввоз автомобилей обложили налогами, что простой не купит, а свой автопроизводитель только для пропаганды, чтобы не снижать таможенные пошлины. Одно "радует", у властьимущих всё есть, а народу запреты.
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31.03.2021 09:53 Ответить
 
 