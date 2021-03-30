Главные новости 30 марта: электронные паспорта приравняли к обычным, обыски у "Украинского выбора"
Рада - против протестов под ОП и за электронные паспорта, у представителей "Украинского выбора" прошли обыски, агент Шевченко вышел под залог, российских артистов хотят засудить за поездки в оккупированный Крым - главные новости 30 марта.
Депутаты осудили протесты под ОП
Рада приняла резолюцию, осуждающую протесты под ОП в прошлую субботу. За документ авторства "слуга народа" проголосовали 327 депутатов.
Перед голосованием в парламенте выступали силовики. И.о. директора ГБР Сухачев заявил, что факт призывов политиков к протестам или вандализму не установлен. А глава Нацполиции Игорь Клименко доложил, что изображение свастики появилось на дверях ОП уже когда протест закончился.
Новые законы: резервисты, электронные паспорта, большая приватизация
Помимо протестов под ОП, депутаты занимались сегодня рядом важных законов. Они разрешили президенту призывать резервистов без объявления мобилизации. Разблокировали "большую приватизацию" (по расчетам властей, это должно за год привлечь 12 млрд грн инвестиций). И уравняли электронные паспорта в приложении "Дія" c бумажными и пластиковыми документами (Украина стала первой такой страной в мире).
Обыски у представителей "Украинском выборе"
СБУ провела более 20 обысков у людей, имевших отношение к движению Медведчука "Украинский выбор". Обыски прошли в более чем 10 регионах, "изъята доказательная база".
Дело Семенченко и Шевченко
Оказывается, экс-нардепа Семенченко и агента НАБУ Шевченко "сдал" силовикам один из их бывших товарищей - Вадим Боровик, экс-участник АТО. Его освободили от ответственности.
А Евгений Шевченко вышел под залог в 5 млн грн - деньги помогли собрать друзья и правоохранители. Завтра прокуратура попытается вернуть его за решетку во время апелляции.
Дело против артистов РФ за Крым
Суд обязал СБУ открыть уголовное производства против 60 российских артистов, незаконно посещавших оккупированный Крым. Против 23 российских звезд дело уже ведут, они по этому поводу не переживают.
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babel.ua
Верховний суд Ізраїлю розблокував розгляд https://babel.ua/news/41529-privatbank-podav-noviy-pozov-u-5-5-milyardiv-proti-kolomoyskogo позову ПриватБанку до колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, а також до одного з найбільших банків Ізраїлю - Ізраїльського Банку Дисконт (ІБД).
Про це пише https://privatbank.ua/news/2021/3/30/1405 пресслужба ПриватБанку.
Позов було подано у грудні 2019 року. ПриватБанк звинувачує Коломойського та Боголюбова у привласненні $600 мільйонів, які були виведені через ІБД у період 2007-2011 років. На думку банку, колишні власники вивели ці кошти з ПриватБанку та розмістили на власних рахунках в ІБД. Натомість ізраїльський банк не заблокував ці транзакції.
Справу розглядає Окружний суд Тель-Авіва, який відхилив прохання ІБД відмовити у задоволенні позову або призупинити розгляд до ухвалення рішень по суті за позовами ПриватБанку в Англії та США. Після цього ІБД звернувся до Верховного суду Ізраїлю, який підтвердив попереднє рішення суду.
«ПриватБанк задоволений тим, що, відхиливши апеляційну скаргу ІБД, ізраїльський суд вкотре виніс рішення на його користь, чим визнав важливість розгляду позову банку без невиправданих зволікань і без привʼязки до інших справ за його позовами, що перебувають на вирішенні судів Англії та США й стосуються інших збитків, понесених ПриватБанком у звʼязку з іншими шахрайськими схемами, аніж ті, щодо яких було подано позов в Ізраїлі. Тепер ІБД зобов'язаний подати заперечення проти позову ПриватБанку, чого він досі намагався уникнути, і надати пояснення, що сталося з незаконно виведеними з ПриватБанку коштами у розмірі понад $600 мільйонів після їх перерахування на банківський рахунок в ІБД», - пояснили у ПриватБанку.ПриватБанк вважає, що https://babel.ua/news/48021-privatbank-schitaet-chto-kolomoyskiy-i-**********-otmyli-pochti-800-mln-bank-izmenil-pervonachalnyy-isk Коломойський і Боголюбов відмили майже $800 мільйонів . У травні 2019 року керівництво банку подало https://babel.ua/news/30658-privatbank-podav-pozov-proti-kolomoyskogo-do-amerikanskogo-sudu позов проти Коломойського і Боголюбова в Канцелярський суд штату Делавер. ПриватБанк заявив про мільярдні збитки і стверджував, що бізнесмени за гроші банку скуповували нерухомість в штатах Огайо, Техас, Флорида та Кентуккі.
То як треба тримати Штатам Нелоха за музикальні причандали , щоб !!! Ізраїль !!! відкрив справу проти свого громадянина Коломойського !!!
Вівторок, 30 березня 2021, 18:13
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