Главные новости 30 марта: электронные паспорта приравняли к обычным, обыски у "Украинского выбора"

Рада - против протестов под ОП и за электронные паспорта, у представителей "Украинского выбора" прошли обыски, агент Шевченко вышел под залог, российских артистов хотят засудить за поездки в оккупированный Крым - главные новости 30 марта.

Депутаты осудили протесты под ОП

Рада приняла резолюцию, осуждающую протесты под ОП в прошлую субботу. За документ авторства "слуга народа" проголосовали 327 депутатов.

Перед голосованием в парламенте выступали силовики. И.о. директора ГБР Сухачев заявил, что факт призывов политиков к протестам или вандализму не установлен. А глава Нацполиции Игорь Клименко доложил, что изображение свастики появилось на дверях ОП уже когда протест закончился.

Новые законы: резервисты, электронные паспорта, большая приватизация

Помимо протестов под ОП, депутаты занимались сегодня рядом важных законов. Они разрешили президенту призывать резервистов без объявления мобилизации. Разблокировали "большую приватизацию" (по расчетам властей, это должно за год привлечь 12 млрд грн инвестиций). И уравняли электронные паспорта в приложении "Дія" c бумажными и пластиковыми документами (Украина стала первой такой страной в мире).

Обыски у представителей "Украинском выборе"

СБУ провела более 20 обысков у людей, имевших отношение к движению Медведчука "Украинский выбор". Обыски прошли в более чем 10 регионах, "изъята доказательная база".

Дело Семенченко и Шевченко

Оказывается, экс-нардепа Семенченко и агента НАБУ Шевченко "сдал" силовикам один из их бывших товарищей - Вадим Боровик, экс-участник АТО. Его освободили от ответственности.

А Евгений Шевченко вышел под залог в 5 млн грн - деньги помогли собрать друзья и правоохранители. Завтра прокуратура попытается вернуть его за решетку во время апелляции.

Дело против артистов РФ за Крым

Суд обязал СБУ открыть уголовное производства против 60 российских артистов, незаконно посещавших оккупированный Крым. Против 23 российских звезд дело уже ведут, они по этому поводу не переживают.