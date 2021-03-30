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Новости Оккупация Крыма
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"Ощадбанк" обжалует решение парижского суда по иску против России за активы в Крыму

Государственный банк Украины "Ощадбанк" считает решение Апелляционного суда Парижа отменить взыскание с России $1,3 млрд из-за потерянных активов в Крыму ошибочным и планирует немедленно его обжаловать.

Об этом говорится в заявлении на сайте банка, опубликованном 30 марта, передает Цензор.НЕТ.

"При вынесении решения парижский апелляционный суд не учел особенности защиты прав инвесторов в соответствии с международными соглашениями и их соотношение со средствами защиты, которые предлагает арбитраж. Кроме того, сейчас рассматривается вопрос о правильности применения процессуального законодательства и полномочий апелляционного суда", - уточняется в сообщении.

Банк планирует обратиться в Верховный Суд Франции.

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"Мы уверены, что в следующей инстанции решение апелляционного суда будет отменено и решение Международного трибунала от 26 ноября 2018 года по возмещению Российской Федерацией убытков, вызванных аннексией Крыма, в пользу "Ощадбанка" останется в силе, как это было сделано по другим инвестиционным делам с участием Российской Федерации", - подчеркнули в пресс-службе "Ощадбанка".

Напомним, 26 ноября 2018 года Арбитражный трибунал в Париже вынес вердикт в пользу "Ощадбанка" - взыскать с Российской Федерации убытки, которые понес украинский банк вследствие оккупации Крыма. Российское Министерство юстиции заявило, что Российская Федерация не признает решение международного арбитража и не будет компенсировать убытки "Ощадбанка".

8 декабря 2020 года Верховный Суд Украины разрешил "Ощадбанку" взыскать с России убытки в размере $1,3 млрд за потерянные активы в Крыму. Решение опубликовано в Едином государственном судебном реестре.

Министерство юстиции России утверждает, что Апелляционный суд Парижа 30 марта отменил арбитражное решение от 2018 года о взыскании с России $1,3 млрд по иску "Ощадбанка" из-за потерянных активов в Крыму.

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Автор: 

Крым (26404) Ощадбанк (220) россия (95629) суд (25104) Франция (3520)


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Топ комментарии
+19
і тут зелені примудрилися обісратися
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30.03.2021 22:18
+16
Як Зеркаль пішла звідти, так і пішло ***** на пропасть.
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30.03.2021 22:22
+13
Она и была безупречной. Потому и были выигрыши. Сейчас она стала зеленой. И потому все будет спущено в унитаз. ВСЕ, какой бы она ни была эта платформа, она идет ко дну. Собственно, для того затевался концерт 95 квартала. Зато весело
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30.03.2021 22:25
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і тут зелені примудрилися обісратися
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30.03.2021 22:18 Ответить
не можешь пережить, что есть за что пополскать зеленьіх.
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31.03.2021 00:00 Ответить
Юридическая платформа иска должна быть БЕЗУПРЕЧНОЙ .
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30.03.2021 22:19 Ответить
Як Зеркаль пішла звідти, так і пішло ***** на пропасть.
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30.03.2021 22:22 Ответить
Она и была безупречной. Потому и были выигрыши. Сейчас она стала зеленой. И потому все будет спущено в унитаз. ВСЕ, какой бы она ни была эта платформа, она идет ко дну. Собственно, для того затевался концерт 95 квартала. Зато весело
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30.03.2021 22:25 Ответить
французские суды не всегда были чистыми и лишенными коррупционных факторов.. их полно... просто судьям непогано закатали бабло... вот и все правовые почему и как и откуда...
уверен если бы допросить тех судей с пристрастием утюг на живот то многого бы интересного они рассказали бы как в какой банк в какой сейф и скока были отстегнуто на нужное России Решение тут дело не в деньгах а прецеденте...для оправдания России в глазах мирового сообщества мол смотрите а в Париже считают что Крым Россия и что мы все верно сделали и ничего никому не должны... когда генерала Де-Голь в угоду мирового порядка с Европой и США и членства НАТО пошел на то чтобы оставить колонии Франции в Африке на свободное самоопределение то тысячи военных подняли просто мятеж и в отношении Де-Голя было порядка 20 покушений.... а тут сытые зазравшиеся судъи в Париже даже понятия не имеют что такое Крым и где его искать на глобусе мира...
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30.03.2021 22:43 Ответить
Не исключено. Но понимая, что такое зеленский, на французский суд я бы грешил в последнюю очередь. Но такая возможность, конечно, существует.
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30.03.2021 22:58 Ответить
"в угоду мирового порядка пошел на то чтобы оставить колонии Франции в Африке на свободное самоопределение то тысячи военных подняли просто мятеж."

После того как весь капитал поняв что папуаса становится дорого кормить, и выгоднее у него за стеклянные бусы покупать природные ресурсы стал массово отказываться от колоний прогрессивные французские военные в обедневшей Франции требовали продолжать кормить Алжир.
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30.03.2021 22:58 Ответить
вы сами себе пистон вставили папуасы как вы выразились заполонили всю европу уже даже в Украине пора думать как их нигелировать т.е. распадать их на атомы....
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31.03.2021 10:52 Ответить
Скакіх фуйов?
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30.03.2021 22:22 Ответить
мабудь признають втрати банківськіх відділень та всього майна, яке московські окупанти спі#крали! особливо унітази
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30.03.2021 22:26 Ответить
ну то запитайте в банку, чи в дебілів так не прийнято - питати безпосередньо зацікавленних?
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30.03.2021 22:34 Ответить
Ощад державний банк, а Крим в окупації. Він там поки і не буде працювати.
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30.03.2021 22:35 Ответить
Цікаве питання. Звісно, якщо твій сусід попроситься справить нужду і потім оголосить себе історічєскі справєдлівим собствєнніком твого нужника, тобі з точки зору "басманного" права не заборонено туди ходити. Заодно і прибереш.
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30.03.2021 22:37 Ответить
да заборонено, мордвине. Навіть ваш мордвинський Сбер там не працює
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31.03.2021 09:43 Ответить
Напомним, 26 ноября 2018 года https://biz.censor.net/news/3099003/oschadbank_vyigral_u_rossii_sud_na_13_milliarda_za_zahvat_aktivov_v_krymu - взыскать с Российской Федерации убытки, которые понес украинский банк вследствие оккупации Крыма.Источник: https://censor.net/ru/n3256618
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30.03.2021 22:35 Ответить
При Порошенку взискав - при зрадниках передумав
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31.03.2021 09:41 Ответить
а на фіга ти постійно копіпастиш?
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31.03.2021 10:32 Ответить
чтобы не быть голословным
(и чтобы дочитывали тексты статьи до конца...а не тольк заглавие)
еще вопросы?
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31.03.2021 10:44 Ответить
а щось своє написати не виходить?
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31.03.2021 14:44 Ответить
не волнуйтесь - выходит!
просто иногда педантам и нудным не важны мои мысли им нужны точные факты и доказательста...а скопированная цитата - это самое то!
если Вам это не понятно, то я даже не знаю, имет ли смысл дальше отвечать на Ваши вопросы
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31.03.2021 15:05 Ответить
Зелене сцикло змінив керівництво Ощадбанку, і він почав програвати суди фєдєрастам. Чому?
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30.03.2021 22:21 Ответить
Там французи збирались нам Рафаля продати. То це мабуть для затравки, щоб молода зекоманда була лояльніша.
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30.03.2021 22:21 Ответить
А якже! Оці 1,3млрд. для початку.
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30.03.2021 22:31 Ответить
Мы у тебя одолжим, ты же на минете чичам должен был хорошо прибарахлиться
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31.03.2021 05:27 Ответить
"Ощадбанк" обжалует решение парижского суда по иску против России за активы в Крыму - Цензор.НЕТ 4451
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30.03.2021 22:24 Ответить
треба ще 50 гвинтокрилів замовити
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30.03.2021 22:42 Ответить
Министерство юстиции России утверждает, что https://censor.net/ru/news/3256569/minyust_rf_zayavlyaet_chto_sud_parija_otmenil_reshenie_o_vzyskanii_13_mlrd_po_isku_oschadbanka_za_aktivy https://censor.net/ru/n3256618
Государственный банк Украины "Ощадбанк" считает решение ошибочным и планирует немедленно его обжаловать. Источник: https://censor.net/ru/n3256618
Ну "Цензор" упрямый.
Хер с мильярдлм, главное что таким как Коболев от этого спора 0,1% не достался (ирония)
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30.03.2021 22:43 Ответить
главное что ты сидишь на бутылке и встать с нее не в состоянии
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31.03.2021 01:24 Ответить
Походу, то у тебя антипростатитные процедуры😀
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31.03.2021 05:29 Ответить
"https://censor.net/ru/news/3099183/rossiya_ne_priznaet_reshenie_o_kompensatsii_ubytkov_oschadbanku_na_13_mlrd_minyust_rf, что Российская Федерация не признает решение международного арбитража и не будет компенсировать убытки "

Я правильно зрозумів, росія не визнає міжнародне право але подала апеляцію?
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30.03.2021 23:02 Ответить
Что за странная юрисдикция "парижский суд"?
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31.03.2021 01:24 Ответить
Юристы в госструктурах- ПРОДАЖНИЕ. Надо СБУ по этому вопросу. Главное в таких процессах правильность бумаг и юридических процедур. Купили мокшане "юристов". А дальше вроде стороны две ,а голы забивают только в одни ворота.
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31.03.2021 07:53 Ответить
Це ж треба! Вітренко з Коболєвим виграли для держави 3 млрд $ і отримали кілька млн зарплати.
Вою било на млрд.
А зараз малансько-мордвинські покидьки спустили бюджет на свої млн з/п а в результаті злили навіть виграшну справу!
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31.03.2021 09:38 Ответить
зря... франция - это известная проститутка Европы....
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31.03.2021 09:46 Ответить
 
 