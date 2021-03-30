"Ощадбанк" обжалует решение парижского суда по иску против России за активы в Крыму

Государственный банк Украины "Ощадбанк" считает решение Апелляционного суда Парижа отменить взыскание с России $1,3 млрд из-за потерянных активов в Крыму ошибочным и планирует немедленно его обжаловать.

Об этом говорится в заявлении на сайте банка, опубликованном 30 марта, передает Цензор.НЕТ.

"При вынесении решения парижский апелляционный суд не учел особенности защиты прав инвесторов в соответствии с международными соглашениями и их соотношение со средствами защиты, которые предлагает арбитраж. Кроме того, сейчас рассматривается вопрос о правильности применения процессуального законодательства и полномочий апелляционного суда", - уточняется в сообщении.

Банк планирует обратиться в Верховный Суд Франции.

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"Мы уверены, что в следующей инстанции решение апелляционного суда будет отменено и решение Международного трибунала от 26 ноября 2018 года по возмещению Российской Федерацией убытков, вызванных аннексией Крыма, в пользу "Ощадбанка" останется в силе, как это было сделано по другим инвестиционным делам с участием Российской Федерации", - подчеркнули в пресс-службе "Ощадбанка".

Напомним, 26 ноября 2018 года Арбитражный трибунал в Париже вынес вердикт в пользу "Ощадбанка" - взыскать с Российской Федерации убытки, которые понес украинский банк вследствие оккупации Крыма. Российское Министерство юстиции заявило, что Российская Федерация не признает решение международного арбитража и не будет компенсировать убытки "Ощадбанка".

8 декабря 2020 года Верховный Суд Украины разрешил "Ощадбанку" взыскать с России убытки в размере $1,3 млрд за потерянные активы в Крыму. Решение опубликовано в Едином государственном судебном реестре.

Министерство юстиции России утверждает, что Апелляционный суд Парижа 30 марта отменил арбитражное решение от 2018 года о взыскании с России $1,3 млрд по иску "Ощадбанка" из-за потерянных активов в Крыму.

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