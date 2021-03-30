"Ощадбанк" обжалует решение парижского суда по иску против России за активы в Крыму
Государственный банк Украины "Ощадбанк" считает решение Апелляционного суда Парижа отменить взыскание с России $1,3 млрд из-за потерянных активов в Крыму ошибочным и планирует немедленно его обжаловать.
Об этом говорится в заявлении на сайте банка, опубликованном 30 марта, передает Цензор.НЕТ.
"При вынесении решения парижский апелляционный суд не учел особенности защиты прав инвесторов в соответствии с международными соглашениями и их соотношение со средствами защиты, которые предлагает арбитраж. Кроме того, сейчас рассматривается вопрос о правильности применения процессуального законодательства и полномочий апелляционного суда", - уточняется в сообщении.
Банк планирует обратиться в Верховный Суд Франции.
"Мы уверены, что в следующей инстанции решение апелляционного суда будет отменено и решение Международного трибунала от 26 ноября 2018 года по возмещению Российской Федерацией убытков, вызванных аннексией Крыма, в пользу "Ощадбанка" останется в силе, как это было сделано по другим инвестиционным делам с участием Российской Федерации", - подчеркнули в пресс-службе "Ощадбанка".
Напомним, 26 ноября 2018 года Арбитражный трибунал в Париже вынес вердикт в пользу "Ощадбанка" - взыскать с Российской Федерации убытки, которые понес украинский банк вследствие оккупации Крыма. Российское Министерство юстиции заявило, что Российская Федерация не признает решение международного арбитража и не будет компенсировать убытки "Ощадбанка".
8 декабря 2020 года Верховный Суд Украины разрешил "Ощадбанку" взыскать с России убытки в размере $1,3 млрд за потерянные активы в Крыму. Решение опубликовано в Едином государственном судебном реестре.
Министерство юстиции России утверждает, что Апелляционный суд Парижа 30 марта отменил арбитражное решение от 2018 года о взыскании с России $1,3 млрд по иску "Ощадбанка" из-за потерянных активов в Крыму.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
уверен если бы допросить тех судей с пристрастием утюг на живот то многого бы интересного они рассказали бы как в какой банк в какой сейф и скока были отстегнуто на нужное России Решение тут дело не в деньгах а прецеденте...для оправдания России в глазах мирового сообщества мол смотрите а в Париже считают что Крым Россия и что мы все верно сделали и ничего никому не должны... когда генерала Де-Голь в угоду мирового порядка с Европой и США и членства НАТО пошел на то чтобы оставить колонии Франции в Африке на свободное самоопределение то тысячи военных подняли просто мятеж и в отношении Де-Голя было порядка 20 покушений.... а тут сытые зазравшиеся судъи в Париже даже понятия не имеют что такое Крым и где его искать на глобусе мира...
После того как весь капитал поняв что папуаса становится дорого кормить, и выгоднее у него за стеклянные бусы покупать природные ресурсы стал массово отказываться от колоний прогрессивные французские военные в обедневшей Франции требовали продолжать кормить Алжир.
(и чтобы дочитывали тексты статьи до конца...а не тольк заглавие)
еще вопросы?
просто иногда педантам и нудным не важны мои мысли им нужны точные факты и доказательста...а скопированная цитата - это самое то!
если Вам это не понятно, то я даже не знаю, имет ли смысл дальше отвечать на Ваши вопросы
Государственный банк Украины "Ощадбанк" считает решение ошибочным и планирует немедленно его обжаловать. Источник: https://censor.net/ru/n3256618
Ну "Цензор" упрямый.
Хер с мильярдлм, главное что таким как Коболев от этого спора 0,1% не достался (ирония)
Я правильно зрозумів, росія не визнає міжнародне право але подала апеляцію?
Вою било на млрд.
А зараз малансько-мордвинські покидьки спустили бюджет на свої млн з/п а в результаті злили навіть виграшну справу!