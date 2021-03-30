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Зеленский хочет, чтобы ОП, Рада и Кабмин переехали из Киева в регионы, - Немчинов

Зеленский хочет, чтобы ОП, Рада и Кабмин переехали из Киева в регионы, - Немчинов

Переезд в областные центры или центры территориальных громад можно организовать за 2 года. Кабмин уже подготовил документацию.

Об этом сообщил в Телеграме министр Кабинета Министров Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.

"Президентом Украины инициировано и предложено введение деконцентрации центральных органов исполнительной власти - то есть перемещение центральных органов исполнительной власти из Киева в регионы (областные центры или центры территориальных громад) - в течение ближайших двух лет", - написал он.

Немчинов отметил, что секретариат правительства уже разработал предложения о том, куда, кому и как переезжать.

По его словам, переезд центральных органов власти разгрузит столицу, а в регионах позволит создать новые рабочие места и поднять уровень жизни. А также приблизит к людям "процесс формирования и релизации политик".

Деталей того, кому из органов власти куда предлагают переехать и что нужно, чтобы планы стали реальностью, Немчинов не привел.

Также на Цензор.НЕТ: "Мы готовим 1600 инфраструктурных проектов в каждое село. Программа рассчитана на 9-10 лет", - Зеленский

Центральные органы власти Украины - это президент, правительство, парламент, все министерства, ЦИК, государственные и национальные службы, агентства, инспекции, и т.д.

Зеленский хочет, чтобы ОП, Рада и Кабмин переехали из Киева в регионы, - Немчинов 01

Автор: 

Зеленский Владимир (20444) Кабмин (14027) децентрализация (582) Немчинов Олег (171)


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Топ комментарии
+58
Еще три года страна просто просто не выдержит этих дебилов.
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30.03.2021 23:17
+54
дебилизм полный. а если надо посетить два министерства то чего делать?
какая разница для жителя чернигова где находится министерство в киеве или полтаве? а для жителя закарпатья так вообще пофигу.
делать больше нехер реформатор сраный?
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30.03.2021 23:11
+43
очередная идея для распила бабла на переезде.
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30.03.2021 23:14
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Страница 3 из 3
В новости указано "деконцентрации центральных органов исполнительной власти". А потом автор статьи в расшифровке пишет Парламент. Только парламент ни разу не исполнительная, а законодательная власть. И президент (типа) ничего по его поводу решать не может.
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31.03.2021 09:43 Ответить
Самое то в условиях войны и сосредоточения банд Мокшан на нашей границе...потеря управления страной лучший подарок ***** ...вовремя...
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31.03.2021 10:07 Ответить
эти дебилы даже не представляют себе сколько будет стоить переезд любого министерства в провинцию! сколько будет стоить строительство и подвод коммуниаций (включая связь и управление). я помню что в начале каденции зельц со своей администрацией уже пытались переехать в европейский дом на европейской площади в Киеве, потом умные люди посчитали во сколько это станет и остановили дебила. и шо опять? ну давай столицу в кривой рог перенесём! опыт можно у казахов перенять - помните как казахский царь назарбай из алма-аты в астану переехал! мля вам шо заняться нечем? всё у нас хорошо? точно дятлы...
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31.03.2021 10:48 Ответить
А кроме того, они наивно думают, что послы иностранных держав, вместе со своим аппаратом, очень комфортно разместяться на заброшенных мельницах, свинарниках или в благоустроенных контейнерах с палатками.

Блин, ну до чего же они тупыыыые!
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31.03.2021 14:34 Ответить
офис препи?дента зразу в Ростов,и драпать не придется
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31.03.2021 15:56 Ответить
все в кривой рог как казахи из аламааты в астану! следующий гарант будет из бердичева - все в бердичев!
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31.03.2021 10:50 Ответить
идиоты, прости господи
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31.03.2021 11:06 Ответить
В городах поменьше и протесты не киевские на действия центральной власти. Опять же небольшой город намного проще закрыть. Да и не только на переезде, а уже на обсуждении зарабатывать начали
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31.03.2021 13:01 Ответить
Коли собаці нема чого робити...
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31.03.2021 13:03 Ответить
Зе зенудьгував
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31.03.2021 14:35 Ответить
Припять свободна, можно переезжать. И Донбасню из Киева еще заберите!
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31.03.2021 14:07 Ответить
я че в Киеве уже все раскрали?
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31.03.2021 15:55 Ответить
При Кучме еще была такая замануха, перед катастрофическим падением его рейтинга. И шо?
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31.03.2021 16:02 Ответить
Что это неуч и дебил зеленский никак не успокоится?? зеленский уже хотел один раз перевести в другое здание администрацию президента. И что из этого получилось?? Придурок!! Что ? В бюджете имеется лишние деньги? Это же расходы на сотни миллиардов гривен!! не говоря уже о неудобствах управления!! Так закупите лучше вакцину против ковида!! точно зеленский больной на всю голову или наркоман!! Недаром же он не сдал анализы крови .до коронации!! Предлагаю зеленского отправить на необитаемый остров и пусть он оттуда попробует руководить Украиной!! скорее бы уже новые выборы президента!!Не возможно уже ежедневно слушать этот бред и ересь этого дебильного Зеленского!
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31.03.2021 16:05 Ответить
Зеленський хоче, щоб ОП, Рада і Кабмін переїхали з Києва в регіони, - Немчінов - Цензор.НЕТ 9158
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31.03.2021 17:16 Ответить
https://www.facebook.com/nik.nikolaus.10?__cft__[0]=AZWyCGw6lFmCCeLR-OKfmH42mcOj_i1IZynYljOr6cWwbssqicgDXKbV1H5yfBdAeJxFj8pDkrgcJ8pzx6iOPK_-wlAa3MI82jzwL4xuFoerBPXKJHgrFpIjMcLaw3hu5Oo&__tn__=-UC%2CP-R Mykola Nikolaus

https://www.facebook.com/nik.nikolaus.10/posts/3991616570899053?__cft__[0]=AZWyCGw6lFmCCeLR-OKfmH42mcOj_i1IZynYljOr6cWwbssqicgDXKbV1H5yfBdAeJxFj8pDkrgcJ8pzx6iOPK_-wlAa3MI82jzwL4xuFoerBPXKJHgrFpIjMcLaw3hu5Oo&__tn__=%2CO%2CP-R Только что ·

Зелені клоуни продовжують розважатись.

Виявляється, вони нічого з Києва переносити не будуть. Вони постворюють ще трохи нових міністерств. Але тепер в регіонаЗеленський хоче, щоб ОП, Рада і Кабмін переїхали з Києва в регіони, - Немчінов - Цензор.НЕТ 1394
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31.03.2021 17:25 Ответить
СБУ - в Сєвєроданецьк, Мінзахисту довкілля - у Жовті води, ОП - на о. Зміїний...
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31.03.2021 19:24 Ответить
Чудова ідея - давно пора !
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31.03.2021 22:50 Ответить
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