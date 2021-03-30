Зеленский хочет, чтобы ОП, Рада и Кабмин переехали из Киева в регионы, - Немчинов

Переезд в областные центры или центры территориальных громад можно организовать за 2 года. Кабмин уже подготовил документацию.

Об этом сообщил в Телеграме министр Кабинета Министров Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.

"Президентом Украины инициировано и предложено введение деконцентрации центральных органов исполнительной власти - то есть перемещение центральных органов исполнительной власти из Киева в регионы (областные центры или центры территориальных громад) - в течение ближайших двух лет", - написал он.

Немчинов отметил, что секретариат правительства уже разработал предложения о том, куда, кому и как переезжать.

По его словам, переезд центральных органов власти разгрузит столицу, а в регионах позволит создать новые рабочие места и поднять уровень жизни. А также приблизит к людям "процесс формирования и релизации политик".

Деталей того, кому из органов власти куда предлагают переехать и что нужно, чтобы планы стали реальностью, Немчинов не привел.

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Центральные органы власти Украины - это президент, правительство, парламент, все министерства, ЦИК, государственные и национальные службы, агентства, инспекции, и т.д.