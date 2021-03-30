Зеленский хочет, чтобы ОП, Рада и Кабмин переехали из Киева в регионы, - Немчинов
Переезд в областные центры или центры территориальных громад можно организовать за 2 года. Кабмин уже подготовил документацию.
Об этом сообщил в Телеграме министр Кабинета Министров Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.
"Президентом Украины инициировано и предложено введение деконцентрации центральных органов исполнительной власти - то есть перемещение центральных органов исполнительной власти из Киева в регионы (областные центры или центры территориальных громад) - в течение ближайших двух лет", - написал он.
Немчинов отметил, что секретариат правительства уже разработал предложения о том, куда, кому и как переезжать.
По его словам, переезд центральных органов власти разгрузит столицу, а в регионах позволит создать новые рабочие места и поднять уровень жизни. А также приблизит к людям "процесс формирования и релизации политик".
Деталей того, кому из органов власти куда предлагают переехать и что нужно, чтобы планы стали реальностью, Немчинов не привел.
Также на Цензор.НЕТ: "Мы готовим 1600 инфраструктурных проектов в каждое село. Программа рассчитана на 9-10 лет", - Зеленский
Центральные органы власти Украины - это президент, правительство, парламент, все министерства, ЦИК, государственные и национальные службы, агентства, инспекции, и т.д.
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Блин, ну до чего же они тупыыыые!
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Зелені клоуни продовжують розважатись.
Виявляється, вони нічого з Києва переносити не будуть. Вони постворюють ще трохи нових міністерств. Але тепер в регіона