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Новости Коронавирус и карантин
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Волна заболеваемости COVID-19 в Украине пойдет на спад в ближайшие одну-две недели, - прогноз НАНУ

Волна заболеваемости COVID-19 в Украине пойдет на спад в ближайшие одну-две недели, - прогноз НАНУ

Если статистическая динамика правдива, пиковый период по заболеваемости COVID-19 наступит в течение одной-двух недель. Ситуация с госпитализациями улучшится через 3-4 недели.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной академии наук Украины (НАНУ).

"За неделю 24.03-30.03.2021 г. в Украине существенно снизились темпы роста количества новых зарегистрированных случаев. Впервые с начала новой волны 30.03.2021 г. зарегистрировано меньше инфицированных и умерших, чем неделю назад (за исключением 9 марта). Статистические показатели последних нескольких дней дают основания надеяться, что общая эпидемическая динамика развивается по несколько оптимистичнее сценарию, чем прогнозировалось. Три дня подряд количество новых выражений оказывается на около 20% меньше прогнозных", - сообщили участники рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине, созданной при Институте проблем математических машин и систем НАН Украины.

Главным показателем, который может свидетельствовать о спаде эпидемии СOVID-19 в Украинцы, исследователи называют процент положительных тестов.

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"Число положительных тестов - четвертый день подряд меньше, по сравнению со значением ровно неделю назад, при росте объемов тестирования, что дает основания ожидать затухания эпидемии на общенациональном уровне минимум в ближайшую неделю", - сообщили исследователи.

Вместе с тем, представители НАН отметили, что затухание эпидемического процесса не означает мгновенного сокращения нагруженности на больницы, поскольку еще некоторое время число госпитализаций будет превышать число выписок.

"Если статистическая динамика не является результатом непредвиденных задержек в поступлении данных, то совокупность положительных признаков позволяет ожидать пикового периода в течение одной-двух недель. К сожалению, этого нельзя сказать о госпитальной динамике, так как из-за переполненности многих больниц на реальное улучшение ситуации можно надеяться значительно позже, через 3-4 недели (как это наблюдалось во время прохождения предыдущей волны)", - отмечается в прогнозе.

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Автор: 

карантин (16729) НАН Украины (198) прогноз (698) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
Як спаде, так черговий карантин і впровадять.
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30.03.2021 23:48
+1
этому нану бы еще всякие празднества, сходки и оргии учитывать - глядишь и угадали бы. даже вакцинация не помеха, так как ее нет. мечта статиста.
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31.03.2021 00:37
+1
Зараз в лікарню простому смертному не потрапити - не дай Бог захворіти! Морг переповнений,. Дуже багато хворіють і багато на важку форму. Як діти пішли в школу, так почали заражати один одного, бо в школі ніхто маски не носить. Не можна було відкривати школи!
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31.03.2021 05:40
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ну-ну....
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30.03.2021 23:16 Ответить
Текущая волна действительно пойдет на спад через пару недель. Т.к. клоуны ни на что не способны, эпидемия ничем не ограничивается, соответственно, ее ход легко просчитать. Другое дело, что за 2 недели умрет много людей.
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31.03.2021 07:45 Ответить
не корова промычала, само НАНУ пёрднуло гениальную мыслю поковырявшись в носе...
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30.03.2021 23:30 Ответить
Три дня подряд количество новых выражений оказывается на около 20% меньше прогнозных Источник: https://censor.net/ru/n3256624

Хороша точность прогнозов и компьютерного моделирования, нечего сказать . . .
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30.03.2021 23:40 Ответить
во все времена и во все года ,с приходом тепла ,уходит гриппа волна
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30.03.2021 23:45 Ответить
Да, только реальная первая волна заражений в Украине была в июне-июле, тепло, солнышко, а люди повально болели...
Тут тебе не грипп, старые подходы не работают.
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31.03.2021 01:10 Ответить
когда вирусню отпустили,тогда она и начала шастать повально цепляясь к людям, но если пишут ,что пойдет на спад ,то какая причина для спада?
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31.03.2021 11:37 Ответить
Сезоннные шатания людей. Пока все на месте сидят, ситуация улучшается, как только Рождество, Пасха, картошку садить, картошку копать, отпуск надо съездить, так и получаем волну заражений. Это один фактор, а второй - весной у людей в легких повышается количество клеток с ACE2 рецепторами, которые являются "воротами" вируса в организм. Первый фактор мне понятен, про второй - ничего не понимаю и пишу со слов знакомого врача-вирусолога. Это как-то там по его словам важно, и у меня нет причин ему не доверять.
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31.03.2021 15:19 Ответить
Як спаде, так черговий карантин і впровадять.
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30.03.2021 23:48 Ответить
Это уже проходили!
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30.03.2021 23:53 Ответить
На бараньих кишках гадали и мольфар предрёк.
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30.03.2021 23:56 Ответить
Загородный лично карты раскидывал.
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31.03.2021 00:01 Ответить
этому нану бы еще всякие празднества, сходки и оргии учитывать - глядишь и угадали бы. даже вакцинация не помеха, так как ее нет. мечта статиста.
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31.03.2021 00:37 Ответить
"За неделю 24.03-30.03.2021 г. в Украине существенно снизились темпы роста количества новых зарегистрированных случаев." Три дня назад заболел сотрудник, обратился к врачу, спросил как пройти тест, ответ врача: "Тест можно будет пройти, когда будет воспаление легких".
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31.03.2021 01:24 Ответить
Вот. "Просто не нужно тестировать".
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31.03.2021 07:47 Ответить
Статиетика вранья . Укажите не по облстям а по населеным пунктам.
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31.03.2021 03:56 Ответить
Зараз в лікарню простому смертному не потрапити - не дай Бог захворіти! Морг переповнений,. Дуже багато хворіють і багато на важку форму. Як діти пішли в школу, так почали заражати один одного, бо в школі ніхто маски не носить. Не можна було відкривати школи!
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31.03.2021 05:40 Ответить
НАНУ , перестаньте копіювати польські новини . В Польщі Паска на місяць швидше ніж в нас . Бо вони святкують за нормальним календарем , за яким народилися і живуть . Або хоча б робіть коректування на наші сумні реалії .
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31.03.2021 06:44 Ответить
О, НАНУ... Ее недавно Кивой "усилили". Он теперь правая рука руководства или левая? А впрочем, как говорит членограй, какаяразница.
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31.03.2021 07:11 Ответить
А потом Пасха, "кресный ход" , и ....
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31.03.2021 07:31 Ответить
Известно как- просто перестать делать тесты в поликлиниках. Как в Чернигове и Житомире
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31.03.2021 11:36 Ответить
И в Харькове
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01.04.2021 03:37 Ответить
 
 