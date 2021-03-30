Волна заболеваемости COVID-19 в Украине пойдет на спад в ближайшие одну-две недели, - прогноз НАНУ

Если статистическая динамика правдива, пиковый период по заболеваемости COVID-19 наступит в течение одной-двух недель. Ситуация с госпитализациями улучшится через 3-4 недели.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной академии наук Украины (НАНУ).

"За неделю 24.03-30.03.2021 г. в Украине существенно снизились темпы роста количества новых зарегистрированных случаев. Впервые с начала новой волны 30.03.2021 г. зарегистрировано меньше инфицированных и умерших, чем неделю назад (за исключением 9 марта). Статистические показатели последних нескольких дней дают основания надеяться, что общая эпидемическая динамика развивается по несколько оптимистичнее сценарию, чем прогнозировалось. Три дня подряд количество новых выражений оказывается на около 20% меньше прогнозных", - сообщили участники рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине, созданной при Институте проблем математических машин и систем НАН Украины.

Главным показателем, который может свидетельствовать о спаде эпидемии СOVID-19 в Украинцы, исследователи называют процент положительных тестов.

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"Число положительных тестов - четвертый день подряд меньше, по сравнению со значением ровно неделю назад, при росте объемов тестирования, что дает основания ожидать затухания эпидемии на общенациональном уровне минимум в ближайшую неделю", - сообщили исследователи.

Вместе с тем, представители НАН отметили, что затухание эпидемического процесса не означает мгновенного сокращения нагруженности на больницы, поскольку еще некоторое время число госпитализаций будет превышать число выписок.

"Если статистическая динамика не является результатом непредвиденных задержек в поступлении данных, то совокупность положительных признаков позволяет ожидать пикового периода в течение одной-двух недель. К сожалению, этого нельзя сказать о госпитальной динамике, так как из-за переполненности многих больниц на реальное улучшение ситуации можно надеяться значительно позже, через 3-4 недели (как это наблюдалось во время прохождения предыдущей волны)", - отмечается в прогнозе.

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