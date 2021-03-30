Зеленский подписал указ о наградах и присвоении почетных званий по случаю Международного дня театра
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О награждении государственными наградами Украины по случаю Международного дня театра".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
В частности, трое деятелей театрального искусства, среди которых актер театра и кино Алексей Вертинский, награждены орденом "За заслуги" III степени; актриса театра и кино Олеся Жураковская и ведущий мастер сцены Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Полина Лазова отмечены орденом княгини Ольги III степени.
Согласно указу, семь деятелей театра получили почетное звание народного артиста Украины, 21 деятель - звание заслуженного артиста Украины, четыре - звание заслуженного деятеля искусств Украины, еще четверо - заслуженного работника культуры Украины и один - звание заслуженного художника Украины.
Со списком награжденных можна ознакомиться тут.
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В киевских театрах (им.Франко и Леси Украинки; Оперном, Музкамедии), судя по афишам ,большинство артистов с именами... , играющих в незаполненных залах.
Меня поражает то, что людям создающих МАТЕРИАЛЬНЫЕ ценности (строители, промышленники,сельхозработники... ) награждаются и присваивают звание в виде исключения и то это руководители высшего эшелона...
Вообще если не будет этих и поющих трусов - ГОЛОДОВКИ не будет !!!