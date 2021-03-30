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Зеленский подписал указ о наградах и присвоении почетных званий по случаю Международного дня театра

Зеленский подписал указ о наградах и присвоении почетных званий по случаю Международного дня театра

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О награждении государственными наградами Украины по случаю Международного дня театра".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

В частности, трое деятелей театрального искусства, среди которых актер театра и кино Алексей Вертинский, награждены орденом "За заслуги" III степени; актриса театра и кино Олеся Жураковская и ведущий мастер сцены Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Полина Лазова отмечены орденом княгини Ольги III степени.

Согласно указу, семь деятелей театра получили почетное звание народного артиста Украины, 21 деятель - звание заслуженного артиста Украины, четыре - звание заслуженного деятеля искусств Украины, еще четверо - заслуженного работника культуры Украины и один - звание заслуженного художника Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский по случаю 8 Марта присвоил государственные награды 109 выдающимся украинкам

Со списком награжденных можна ознакомиться тут.

Автор: 

Зеленский Владимир (20444) награда (1800) театр (229) артисты (281)


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Топ комментарии
+3
А про убитых врагом защитников Украины эта падаль и полслова не выдавила? Мразь!
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30.03.2021 23:28
+2
Ніде в світі такого немає.
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30.03.2021 23:21
+2
А шо там з дверима Вова-ЛОХ?
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30.03.2021 23:25
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Ніде в світі такого немає.
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30.03.2021 23:21 Ответить
Герой мельпомены только это и может.
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30.03.2021 23:22 Ответить
Обычное замыливание глаз зелеизбирателя. Он просто уже не знает что сделать, чтобы понравится. Оно только это умеет и сильно обижается когда ему протягивают арлекинский колпак.
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30.03.2021 23:37 Ответить
https://www.city.kharkov.ua/ru/news/kharkivskikh-artistiv-vidznachili-derzhavnimi-nagorodami-41304.html Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ о награждении государственными наградами по случаю Международного дня театров .
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31.03.2021 00:04 Ответить
человек театрал, понимает в искусстве, не надо равнять с криворогим быдлом из Ка-л95, которое в театре не было ни разу, и для которого вершина искусства это квн.
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31.03.2021 00:13 Ответить
Чи хтось заткне цього кацапського дебіла?! Хто казав про Порошенко?!
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31.03.2021 00:51 Ответить
А шо там з дверима Вова-ЛОХ?
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30.03.2021 23:25 Ответить
Він знизу допише мені 42 я НЕЛОХ!
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30.03.2021 23:27 Ответить
А про убитых врагом защитников Украины эта падаль и полслова не выдавила? Мразь!
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30.03.2021 23:28 Ответить
Он их боится просто.
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30.03.2021 23:31 Ответить
Жураковская в лиге смеха и на тебе орден))))))
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30.03.2021 23:29 Ответить
Сериал "Мама" - драма, основанная на реальных событиях, откроет завесу неизвестной боли и страданий украинских матерей. Щемящая история расскажет о Нине Петровне, родом из Житомира, которая отпустила единственного сына на войну. Вскоре женщина узнает, что её сына - добровольца Василия Швидченко - взяли в плен. Главная героиня (исп. Олеся Жураковская) вынуждена идти на поиски собственного ребенка прямо в сети врага.
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31.03.2021 01:21 Ответить
А Бубачкі пора вже дати орден Сутулого, бо він так працює, так працює.Зеленский подписал указ о наградах и присвоении почетных званий по случаю Международного дня театра - Цензор.НЕТ 7072
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30.03.2021 23:39 Ответить
Як не в себе, пробачаюсь, точніше як все из себе.
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30.03.2021 23:44 Ответить
Карутка на спине-обязательное условие.
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30.03.2021 23:51 Ответить
А лысый, получил что нибудь?
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31.03.2021 00:07 Ответить
Суперважно! Глава государства Зеленский своим указом удлинил цепь на знаке президента Украины с 12 до 16 звеньев... Наверное Харя уже не пролазит чтобы одеть!? «no comments»
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31.03.2021 01:02 Ответить
Всевозможные беспонтовые звания - рудимент совкового периода. Разве можно назвать Шаляпина или Лемешева "заслуженный артист" или "заслуженный деятель искусств"??? Напомню самый простой психотип - "меряльщики писюнами", когда главное не то как ты умеешь удовлетворить женщину, а то как ты намерялся писюном у кого лучше/длиннее/толще/квадратнее.
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31.03.2021 02:47 Ответить
ото ему только и осталось после того как ***** фрау и микрон его опустили --- присвоить звание ..народных артистов.. арнольду шварцу . группе .. джудаст прист.. группе ..дип перпл.. и вечно ноющему вакарчуку --- и вот какая штука эти зебараны мои сограждане даже сейчас не догоняют какую зеленую ***** они выбрали
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31.03.2021 06:21 Ответить
Пережитки совдепии!!!

В киевских театрах (им.Франко и Леси Украинки; Оперном, Музкамедии), судя по афишам ,большинство артистов с именами... , играющих в незаполненных залах.

Меня поражает то, что людям создающих МАТЕРИАЛЬНЫЕ ценности (строители, промышленники,сельхозработники... ) награждаются и присваивают звание в виде исключения и то это руководители высшего эшелона...

Вообще если не будет этих и поющих трусов - ГОЛОДОВКИ не будет !!!
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31.03.2021 06:52 Ответить
 
 