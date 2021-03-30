Два десятка "слуг народа" вылетели на Прикарпатье следить за подсчетом голосов в округе №87, - Корниенко

Делегация из более чем 20-ти нардепов партии "Слуга народа" вылетела на избирательный округ № 87 в Ивано-Франковской области, чтобы проконтролировать процесс подсчета голосов на промежуточных выборах в Верховную Раду.

Об этом сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" председатель политсилы Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Похоже, что кто-то пытается умышленно затянуть процесс подсчета голосов и установления результатов довыборов в 87-м округе. Поэтому депутаты от "Слуги народа" отправились в Ивано-Франковскую область, чтобы пообщаться с людьми и выяснить причины", - отметил Корниенко.

По его словам, сейчас ситуация на округе тревожная: обработано только 67% протоколов участковых избирательных комиссий, а окружная избирательная комиссия вообще приостановила работу, "потому что исчез ее прошлый глава".

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"В день выборов наши наблюдатели сообщали о ряде нарушений на участках. Даже поступали сообщения о якобы "минировании" избирательной комиссии. Поэтому мы должны защитить выбор украинцев и никому не позволим лишить их права свободно избирать своих представителей в Верховной Раде", - подчеркнул Корниенко.

Делегацию депутатов вместе с ним возглавил также председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Кстати, депутаты не берут командировок и летят в Ивано-Франковскую область за свой счет", - добавил Корниенко.

Как сообщалось, 28 марта в округах №50 в Донецкой области и №87 в Ивано-Франковской области прошли промежуточные выборы в Верховную Раду. На 50-м округе победил представитель политической партии "Порядок" Андрей Аксенов, набрав 65,46% голосов избирателей.

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Вместе с тем, по данным сайта Центральной избирательной комиссии, после подсчета 67,52% электронным протоколов, на округе №87 лидирует Василий Вирастюк (партия Слуга народа") – 31.3% голосов, на втором месте "свободовец" Руслан Кошулинский - 28.88%, а у Александра Шевченко (партия "За майбутне") – 28,73%.