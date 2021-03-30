РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10262 посетителя онлайн
Новости Силовики
5 201 12

На Волыни пограничники сорвали контрабандный заплыв через Западный Буг, - ГПСУ. ФОТО

На Волыни украинские и польские пограничники в результате совместных мероприятий сорвали переправку через границу партии контрабандных сигарет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

На Волыни пограничники сорвали контрабандный заплыв через Западный Буг, - ГПСУ 01

Военнослужащие отдела "Ривне" Луцкого отряда задержали трех мужчин в гидрокостюмах, которые вплавь преодолели реку Западный Буг. На польском берегу пограничники обнаружили пакеты с контрабандным куревом.

Один из нарушителей во время преодоления реки повредил себе плечо. Пограничники оказали мужчине первую домедицинскую помощь и доставили его в Любомльскую ЦРБ.

На Волыни пограничники сорвали контрабандный заплыв через Западный Буг, - ГПСУ 02

Также смотрите: Пограничники задержали на Закарпатье восьмерых контрабандистов-подводников. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В отношении задержанных составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотрено ст.204-1 КУоАП. У правонарушителей также изъяли гидрокостюмы.

Автор: 

Госпогранслужба (6455) контрабанда (2409) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Ровенская область (1236)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
а нічо не змінилось з часів неандертальців - одні назбирують, інші забирають.
показать весь комментарий
31.03.2021 00:48
+1
Заплыв сорвали, а кому приз и награды?
показать весь комментарий
30.03.2021 23:59
+1
а была бы Украина полноправным членом Европейского Союза - в таких упражнениях не было бы необходимости, так как перемещение товаров и услуг внутри ЕС не ограничивается. В общем цены на всё (жрачку, лекарства, машины) упадут, когда мы станем членом ЕС
показать весь комментарий
31.03.2021 06:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Морячок, морячок де ваш морячок! А ось він!
показать весь комментарий
30.03.2021 23:42 Ответить
Заплыв сорвали, а кому приз и награды?
показать весь комментарий
30.03.2021 23:59 Ответить
а нічо не змінилось з часів неандертальців - одні назбирують, інші забирають.
показать весь комментарий
31.03.2021 00:48 Ответить
Кстати. Неандертальцы мозг имели больший чем у сапиенса)) Сапиенс взял тем, что жил большими скоплениями, что позволило выжить. Коммунары так сказать.
показать весь комментарий
31.03.2021 07:48 Ответить
Пора бы уж полноценными амфибиями становиться, пановае при костюмах амфибий - да квакать побольше. Тогда, может, и переплывете что, где и как надо, как жабы.
показать весь комментарий
31.03.2021 00:31 Ответить
а была бы Украина полноправным членом Европейского Союза - в таких упражнениях не было бы необходимости, так как перемещение товаров и услуг внутри ЕС не ограничивается. В общем цены на всё (жрачку, лекарства, машины) упадут, когда мы станем членом ЕС
показать весь комментарий
31.03.2021 06:09 Ответить
Виталий,вы наивный или просто мечтатель.Пока во Франции пачка сигарет будет стоить 5 или 7 евро,а в Украине 2,заплывы будут продолжаться.После ваших слов все "пловцы" не захотят в ЕС...
показать весь комментарий
31.03.2021 07:16 Ответить
плавали бы в рашку. контрабанда будет всегда.
показать весь комментарий
31.03.2021 09:25 Ответить
Виталий,вы наивный или просто мечтатель.Пока во Франции пачка сигарет будет стоить 5 или 7 евро,а в Украине 2,заплывы будут продолжаться.После ваших слов все "пловцы" не захотят в ЕС...
показать весь комментарий
31.03.2021 07:16 Ответить
но ведь можна что-то производить за доллар, а продавать за 12, и без пошлин.
показать весь комментарий
31.03.2021 11:20 Ответить
блин. Предупреждали же - осторожнее на том берегу))
показать весь комментарий
31.03.2021 07:49 Ответить
показать весь комментарий
31.03.2021 12:44 Ответить
 
 