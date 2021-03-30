На Волыни пограничники сорвали контрабандный заплыв через Западный Буг, - ГПСУ. ФОТО

На Волыни украинские и польские пограничники в результате совместных мероприятий сорвали переправку через границу партии контрабандных сигарет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Военнослужащие отдела "Ривне" Луцкого отряда задержали трех мужчин в гидрокостюмах, которые вплавь преодолели реку Западный Буг. На польском берегу пограничники обнаружили пакеты с контрабандным куревом.

Один из нарушителей во время преодоления реки повредил себе плечо. Пограничники оказали мужчине первую домедицинскую помощь и доставили его в Любомльскую ЦРБ.

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В отношении задержанных составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотрено ст.204-1 КУоАП. У правонарушителей также изъяли гидрокостюмы.