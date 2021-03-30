Пакеты малыша будут стоить больше 7 тыс. грн, закупать их станут через Prozorro, - закон

Верховная Рада приняла законопроект №5064, устанавливающий стоимость "пакета малыша" и определяющий порядок их закупки.

"За" проголосовали 307 народных депутатов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Законопроект предусматривает проведение закупок для "пакетов малыша" на конкурсной основе через систему Prozorro. Ранее закупкой товаров для комплектования этих боксов занималась международная организация ЮНОПС.

Кроме того, депутаты предлагают установить стоимость "пакетов малыша" в размере трех прожиточных минимумов для детей до 6 лет, сейчас это 7185 гривен.

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Авторы законопроекта говорят, что это поможет обеспечить качественную наполненность "пакета" и рациональное использование средств государственного бюджета.

По словам заместителя председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, нардепа "СН" Евгении Кравчук, в розницу содержание пакета обошлось бы молодым родителям в среднем на 30% дороже.

"Слуга народа" Андрей Мотовиловец уточнил, что конечная стоимость "бэби-боксов" будет устанавливаться на аукционе.

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"Первый раз "пакет малыша" будет закупаться через систему Prozorro. Конечная стоимость "пакета малыша" будет определена на аукционе. Не от прожиточного минимума, а именно прозрачный аукцион определит конечную стоимость", - пояснил он.