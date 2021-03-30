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Пакеты малыша будут стоить больше 7 тыс. грн, закупать их станут через Prozorro, - закон

Пакеты малыша будут стоить больше 7 тыс. грн, закупать их станут через Prozorro, - закон

Верховная Рада приняла законопроект №5064, устанавливающий стоимость "пакета малыша" и определяющий порядок их закупки.

"За" проголосовали 307 народных депутатов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Законопроект предусматривает проведение закупок для "пакетов малыша" на конкурсной основе через систему Prozorro. Ранее закупкой товаров для комплектования этих боксов занималась международная организация ЮНОПС.

Кроме того, депутаты предлагают установить стоимость "пакетов малыша" в размере трех прожиточных минимумов для детей до 6 лет, сейчас это 7185 гривен.

Читайте на Цензор.НЕТ: С начала года "пакет малыша" получили 16 тыс. семей, 34 тыс. семей получили денежную компенсацию, - Минсоцполитики

Авторы законопроекта говорят, что это поможет обеспечить качественную наполненность "пакета" и рациональное использование средств государственного бюджета.

По словам заместителя председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, нардепа "СН" Евгении Кравчук, в розницу содержание пакета обошлось бы молодым родителям в среднем на 30% дороже.

"Слуга народа" Андрей Мотовиловец уточнил, что конечная стоимость "бэби-боксов" будет устанавливаться на аукционе.

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"Первый раз "пакет малыша" будет закупаться через систему Prozorro. Конечная стоимость "пакета малыша" будет определена на аукционе. Не от прожиточного минимума, а именно прозрачный аукцион определит конечную стоимость", - пояснил он.

Автор: 

ВР (29250) дети (6506) законопроект (3221) помощь (7814) Prozorro (212) Кравчук Евгения (367) Мотовиловец Андрей (41)


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Топ комментарии
+3
Щось подібне вже було. Чому скасовували?
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31.03.2021 00:03
+1
"Первый раз "пакет малыша" будет закупаться через систему Prozorro"
вранье. ранее зеленые уже пытались закупать через прозорро. но иски от АМКУ похерили эту идею. именно тогда отменили эти пакеты малыша
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31.03.2021 00:16
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І шо?
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30.03.2021 23:59 Ответить
Щось подібне вже було. Чому скасовували?
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31.03.2021 00:03 Ответить
А почему бы не дать на руки 7к??Но ****** везде хотят бабосов урвать,а как вам вакцинация в частных клиниках???типа в бесплатной нету каких то приложений)))мрази
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31.03.2021 00:05 Ответить
Нам в соц службе которая выдает, сказали что оформить можно только спустя! МЕСЯЦ после рождения! То есть покупай за свои а они потом отдадут. Через месяц. А процедура подачи тоже оставляет желать лучшего.
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31.03.2021 11:49 Ответить
"Первый раз "пакет малыша" будет закупаться через систему Prozorro"
вранье. ранее зеленые уже пытались закупать через прозорро. но иски от АМКУ похерили эту идею. именно тогда отменили эти пакеты малыша
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31.03.2021 00:16 Ответить
Недавно получили этот набор,жена сказала бомж-подача.а по прайсу,вдумайтесь коробок из картона стоит 1000 гр.!!!???вот это падлы наварились,а ещё в инструкции советуют ребёнка ложить спать в этом коробке,вообще издеваються
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31.03.2021 00:45 Ответить
Кому ты тут втираешь)) он даже раньше был по стоимости не меньше 3 тыс грн, а сейчас еще дороже))) откуда вы такие беретесь))
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31.03.2021 01:54 Ответить
Для ОСОБО одарённых повторяю одна коробка,без ничего!пустая стоит 1000гр
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31.03.2021 01:59 Ответить
Мне просто интересно, где ты такую цену на нее узнал - что она стоит аж 1000 грн?
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31.03.2021 23:01 Ответить
То чому твоя дружина не відмовилася від тої ; бомж-подачі;? Ви і самі бомжі, чи на халяву і оцет солодкий?
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31.03.2021 07:00 Ответить
Слыш черт,завли свое лицо,бомж у твоего папы сын.
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31.03.2021 08:57 Ответить
Так оце не просто коробка, а саме колиска??

Пакунки малюка коштуватимуть понад 7 тис. грн, закуповувати їх будуть через Prozorro, - закон - Цензор.НЕТ 9229
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31.03.2021 08:40 Ответить
Прикол в том что ни в одном киевском роддоме пакетов малюка нет! Последние закупались в 2019 весной- кто успел тот успел. Осенью 2020 зеленые слуги вернули пакет, но он так и не появился. Старый пакет имело смысл брать натурой- денежную компенсацию за него дают такую что ты не купишь на эти деньги все то что там в комплекте. Соль в том что оформить пакет вы сможете ! Увага! Только Через 1 Месяц после Рождения! То есть тогда когда уже сами купите все что нужно за свое бабло! Так что вовремя ни пакета ни бабла вы не получите.
Впрочем, слышал что знакомая в Чернигове получила пакет натурой но имхо это со старых запасов еще т к рождаемость там низкая из-за тотальной безработицы и бедности.
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31.03.2021 11:44 Ответить
Харьков ,получили при выписке
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31.03.2021 11:51 Ответить
 
 