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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В Крыму оккупанты хотят посадить на 4 года задержанного на админгранице украинского десантника Добринского, - адвокат

В Крыму оккупанты хотят посадить на 4 года задержанного на админгранице украинского десантника Добринского, - адвокат

30 марта в подконтрольном России Джанкойском районном суде оккупированного Крыма состоялось заседание по делу украинского военнослужащего Евгения Добринского, задержанного 30 мая 2020 г. на административной границе между АРК и Херсонской областью.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Во время заседания обвинение требовало для Добринский 4 года лишения свободы.

"Сегодня на судебном заседании мы перешли к этапу прений сторон, и сторона обвинения попросила для Евгения Добринского 4 года лишения свободы. Мотивировали это тем, что Добринский обвиняется по двум статьям уголовного кодекса ", - рассказал адвокат Ислям Велиляев.

В пятницу 2 апреля ожидается последнее слово и объявления приговора.

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Ранее Велиляев заявил, что украинские государственные структуры не интересуются делом Добринского.

Напомним, 30 мая 2020 года возле полуострова Чонгар на админгранице с оккупированным Крымом исчез украинский военнослужащий. Поисковые мероприятия не дали результата. По предварительной информации, которую опубликовала Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины, "неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами", в связи с чем в ВСУ предположили, что военнослужащий во время несения службы был похищен. Позже ФСБ РФ заявила, что обвиняет Добринского в якобы "незаконном пересечении границы".

2 июня Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщила о задержании украинского воина. Он якобы пытался незаконно "пересечь государственную границу России".

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3 июня 2020 г. подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал на месяц украинского военнослужащего Евгения Добринского.

Относительно украинского военного возбуждено уголовное дело "о незаконном пересечении границы России". Также российские силовики утверждают, что "при осмотре у него обнаружили вещество, вероятно, наркотик, ее отправили на экспертизу". Позже ему добавили еще одно обвинение - "контрабанда наркотиков".

Автор: 

Крым (26404) военнослужащие (6147) Добринский Евгений (14)


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Топ комментарии
+6
Украинского воина защищает адвокат - крымский татарин, при этом "украинские государственные структуры не интересуются делом".
73% населения и даже почти половина военных проголосовали за этот результат.
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31.03.2021 00:30
+5
Украине нужно запустить подводных дронов под опоры Керченского моста и они должны повредить конструкцию настолько, чтобы мост рухнул и работа должна выглядеть, как будто конструкция сама рухнула.
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31.03.2021 00:09
+2
Мутная история.Похищение,так вот просто похитили))мож еще чего то похитили?)
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31.03.2021 00:10
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Украине нужно запустить подводных дронов под опоры Керченского моста и они должны повредить конструкцию настолько, чтобы мост рухнул и работа должна выглядеть, как будто конструкция сама рухнула.
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31.03.2021 00:09 Ответить
Ащот тоже не плохо справляется)))
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31.03.2021 01:20 Ответить
Туди щось таке треба https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82) Посейдон , хоча навіть в самій Росії такі апарати поки що існують лише у вигляді фейків та наукової фантастики.
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31.03.2021 01:24 Ответить
глисты себе в организм запусти.может что лишнее сожрут
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31.03.2021 10:30 Ответить
Мутная история.Похищение,так вот просто похитили))мож еще чего то похитили?)
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31.03.2021 00:10 Ответить
Украинского воина защищает адвокат - крымский татарин, при этом "украинские государственные структуры не интересуются делом".
73% населения и даже почти половина военных проголосовали за этот результат.
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31.03.2021 00:30 Ответить
ну откуда ты все знаешь?В оп сидиш
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31.03.2021 10:32 Ответить
Если чего-то Крыму это добавит, то только мочи.
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31.03.2021 00:50 Ответить
Козломордый, ты чего стесняешься своей власовской тряпки и приперся сюда под чужим флагом?)
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31.03.2021 01:19 Ответить
"Десантник" это из из совка одним словом величие рода войск и ни водной армии мира такой дуростью как шовинизм не страдали...на самом деле обычный военнослужащий определенного рода войск.Вероятно ходил к местным за чарсом и попался по дороге казломордым...
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31.03.2021 01:10 Ответить
Там вода везде и узкая полоска ж/д полотна в Крым...
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31.03.2021 01:16 Ответить
дооооо?
а ниче шо морпехи на Байденщине могут дать в/по роже, если их "обозвать" солдатами?
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31.03.2021 07:30 Ответить
посадить на 4 года задержанного на админгранице украинского десантника...идёт война, какой задержанный обычный украинский военнопленный, задержанный на своей земле в оккупированной части украинского Крыма. во московские бандиты дают и так тонко в политику лезут
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31.03.2021 08:00 Ответить
 
 