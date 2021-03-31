В Крыму оккупанты хотят посадить на 4 года задержанного на админгранице украинского десантника Добринского, - адвокат

30 марта в подконтрольном России Джанкойском районном суде оккупированного Крыма состоялось заседание по делу украинского военнослужащего Евгения Добринского, задержанного 30 мая 2020 г. на административной границе между АРК и Херсонской областью.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Во время заседания обвинение требовало для Добринский 4 года лишения свободы.

"Сегодня на судебном заседании мы перешли к этапу прений сторон, и сторона обвинения попросила для Евгения Добринского 4 года лишения свободы. Мотивировали это тем, что Добринский обвиняется по двум статьям уголовного кодекса ", - рассказал адвокат Ислям Велиляев.

В пятницу 2 апреля ожидается последнее слово и объявления приговора.

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Ранее Велиляев заявил, что украинские государственные структуры не интересуются делом Добринского.

Напомним, 30 мая 2020 года возле полуострова Чонгар на админгранице с оккупированным Крымом исчез украинский военнослужащий. Поисковые мероприятия не дали результата. По предварительной информации, которую опубликовала Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины, "неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами", в связи с чем в ВСУ предположили, что военнослужащий во время несения службы был похищен. Позже ФСБ РФ заявила, что обвиняет Добринского в якобы "незаконном пересечении границы".

2 июня Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщила о задержании украинского воина. Он якобы пытался незаконно "пересечь государственную границу России".

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3 июня 2020 г. подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал на месяц украинского военнослужащего Евгения Добринского.

Относительно украинского военного возбуждено уголовное дело "о незаконном пересечении границы России". Также российские силовики утверждают, что "при осмотре у него обнаружили вещество, вероятно, наркотик, ее отправили на экспертизу". Позже ему добавили еще одно обвинение - "контрабанда наркотиков".