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Новости Агрессия России против Украины Война
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Меркель, Макрон и Путин обсудили ситуацию на Донбассе. Зеленского не пригласили (обновлено)

Меркель, Макрон и Путин обсудили ситуацию на Донбассе. Зеленского не пригласили (обновлено)

Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Российской Федерации Владимир Путин поздно вечером 30 марта в формате видеоконференции обсудили обострение ситуации на Донбассе.

Об этом сказано в официальном сообщении Елисейского дворца, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Макрон и Меркель призвали Россию взять на себя обязательство по стабилизации режима прекращения огня на Донбассе.

"Была подчеркнута необходимость того, чтобы Россия взяла на себя твердое обязательство по стабилизации режима прекращения огня в Украине и выработке пути выхода из кризиса при соблюдении Минских соглашений", - говорится в сообщении Елисейского дворца.

Читайте на Цензор.НЕТ: Без Зеленского: в Кремле заявили о подготовке видеоконференции Путина, Меркель и Макрона, где они обсудят обострение на Донбассе

В заявлении на сайте Елисейского дворца говорится, что РФ должна признать ответственность за происходящее на Донбассе, пишет "Европейская правда".

В заявлении на сайте немецкого правительства об Украине упоминается лишь двумя предложениями. "Обсуждалось также урегулирование конфликта на востоке Украины. Канцлер и президент Франции призвали к проведению переговоров в нормандском формате для реализации Минских договоренностей", - говорится в заявлении.

Между тем, в заявлении Кремля говорится, что Украина должна напрямую договариваться с сепаратистами, а также содержатся обвинения в том, что украинские военные "провоцируют эскалацию".

"В ходе подробного обмена мнениями по ситуации в Украине подтверждена безальтернативность минского "Комплекса мер" 2015 года в качестве основы урегулирования внутреннего конфликта в этой стране. Президент России подчеркнул важность выполнения киевской властью всех ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и урегулирования правовых аспектов особого статуса Донбасса. С российской стороны выражена серьезная озабоченность в связи с эскалацией вооруженного противостояния на линии соприкосновения, которую провоцирует Украину, и фактическим отказом от выполнения согласованных в июле 2020 года в Контактной группе "Дополнительных меры по усилению режима прекращения огня", - заявили в Кремле.

Среди других тем переговоров были ситуации в Беларуси, Сирии, Иране и Ливии, арест Алексея Навального, а также российская вакцина "Спутник V", которая находится на рассмотрении Европейского агентства по лекарственным средствам.

О том, что Россия, Франция и Германия готовят видеоконференцию по Донбассу, стало известно 29 марта от пресс-секретаря Путина Дмитрий Пескова. В МИД Украины подчеркнули, что сдвигов в ситуации на Донбассе можно достичь только в полном составе "нормандского формата", в который входит в том числе и Украина. "Наша позиция - ничего об Украине без Украины", - подчеркнул спикер МИД Олег Николенко. Вечером 30 марта Песков подтвердил, что переговоры без участия Украины будут, не назвав дату их проведения.

Автор: 

Зеленский Владимир (20444) Меркель Ангела (2125) путин владимир (31303) Донбасс (26956) Макрон Эмманюэль (1310)


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Топ комментарии
+119
Меркель, Макрон и Путин обсудили ситуацию на Донбассе. Зеленского не пригласили - Цензор.НЕТ 394
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31.03.2021 01:14
+108
Тупого клоуна все игнорируют. За 2 года ЗЕлёной жабы, полностью провалена внешняя политика
Сегодня вечером Путин, Меркель и Макрон обсудили Донбасс без Зеленского.

➡️ На этой видеоконференции Путин, судя по сообщениям информагентств, обвинял Украину в невыполнении договоренностей, настаивал на прямом диалоге с российскими "представителями" Донецка и Луганска и "урегулировании правовых аспектов особого статуса Донбасса". Кроме того, кремлёвский карлик завил, что именно украинская сторона провоцирует эскалацию на линии фронта.

➡️ Почему стало возможным проталкивание подобных нарративов? Только по одной причине: украинский МИД не сумел убедить немецких и французских партнёров в том, что вести переговоры об Украине без Украины - абсолютно неприемлемо.

➡️ Что делал в подобной ситуации Порошенко? ЛИЧНО звонил французскому и немецкому лидерам, и добивался своего участия в подобных переговорах.

➡️ Чем занят сейчас Зеленский? Вторую неделю вместе со своими "слугами" пиарит двери своей администрации: на сегодняшний день, двери - главный вопрос в стране.

➡️ О чём свидетельствует то, что произошло сегодня? О том, что авторитет украинской власти в глазах международных партнёров упал до неприемлемо низкого уровня.
Байден не звонит, Макрон с Меркель откровенно игнорируют.

Sharp`s
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31.03.2021 01:08
+82
Ну от і порівняйте яка вага зеленського на міжнародній арені, а яка була у Порошенко
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31.03.2021 01:05
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Страница 5 из 5
https://twitter.com/shadowshadow301
https://twitter.com/shadowshadow301

Московiя, країна Моксель

@shadowshadow301

·https://twitter.com/shadowshadow301/status/1377159608276373506 19 мин

В ответ
https://twitter.com/censor_net @censor_net

Макрон і Меркель розписалися в себе на лобі, що вони агенти Кремля.
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31.03.2021 10:43 Ответить
Там такая дичь не канает,агент не агент.Они не обязаны кому то помогать
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31.03.2021 13:37 Ответить
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris


https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1376801268610514944 30 мар. В.Небоженко "Второй Мюнхенский сговор"
Кремль развернул мощное давление на Украину Воспользовавшись политикой умиротворения РФ со стороны ЕС Путин предлагает Франции+Германии решить Укр\вопрос без участия самой Украины
И заставить Украину согласиться!
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31.03.2021 10:46 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3510457.html Тупого клоуна все игнорируют. За 2 года ЗЕлёной жабы, полностью провалена внешняя политика

Сегодня вечером (30.03.21) Путин, Меркель и Макрон обсудили Донбасс без Зеленского.

** На этой видеоконференции Путин, судя по сообщениям информагентств, обвинял Украину в невыполнении договоренностей, настаивал на прямом диалоге с российскими "представителями" Донецка и Луганска и "урегулировании правовых аспектов особого статуса Донбасса". Кроме того, кремлёвский карлик завил, что именно украинская сторона провоцирует эскалацию на линии фронта.

** Почему стало возможным проталкивание подобных нарративов? Только по одной причине: украинский МИД не сумел убедить немецких и французских партнёров в том, что вести переговоры об Украине без Украины - абсолютно неприемлемо.

** Что делал в подобной ситуации Порошенко? ЛИЧНО звонил французскому и немецкому лидерам, и добивался своего участия в подобных переговорах.

** Чем занят сейчас Зеленский? Вторую неделю вместе со своими "слугами" пиарит двери своей администрации: на сегодняшний день, двери - главный вопрос в стране.

** О чём свидетельствует то, что произошло сегодня? О том, что авторитет украинской власти в глазах международных партнёров упал до неприемлемо низкого уровня.
Байден не звонит, Макрон с Меркель откровенно игнорируют.
Sharp`s
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31.03.2021 10:51 Ответить
За часів Порошенка Меркель і Оланд з Макроном перед зустріччю з ****** дзвонили Порошенку і радилась з ним, як вести переговори і на чому наполягати. При цьому опозиція вила звіриними голосами про те, що про Україну говорять без України. Зараз із зеленою гнидою взагалі ніхто розмовляти не хоче, а проводять переговори без нього.
І де ж ті, що раніше скавчали про розмови про Україну без України? Чому вони свої язики засунули собі у задницю і мовчать?
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31.03.2021 10:53 Ответить
А вот и ответ:
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13638484.html Філія Кремля.

Нічого дивного. Влада Зеленського - це філія Кремля

Меркель, Макрон і Путін обговорили ситуацію на Донбасі. Зеленського не запросили - Цензор.НЕТ 3872

**
Аваков: "Я, русскоязычный украинский националист.
Нужно приветствовать развитие НАШЕГО русского языка и позволить ему свободно развиваться"
Ти не націоналіст, а совковий важкощелепний пацак з вірменськими генами. Що таке націоналізм, його ідеологи, герої ти відповісти не зможеш.
**
У одного міністра (ветеранів російсько-української війни!) Зеленського знаходять в кабінеті прапор ворога держави, країни-агресора,
Інший міністр (внутрішніх справ!) Зеленського збирається розвивати єзик окупантів, не володіючи державною мовою!
Тепер ви знаєте де філія Кремля.
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31.03.2021 11:02 Ответить
За те, що сьогодні бачимо і не спиняємо гібридних ворогів - розплачуємось сьогодні кров"ю, а завтра геноцидом і виселенням. Як бачимо, зараз 2 ласих на Україну держави вже правлять у нас бал. Політ.емігрант Суворов-Резун в книгах надавав копію документа - постанову про переселення українців, та заселення України росіянами та сербами /і вони чекають/, підписав Жуков і Берія, Сталіна ФІО теж там, та хитрун відклав підпис на потім. Нам треба не відкладати, а гнати ворогів, як можем. Далі й світ допомагатиме. За нами Правда і Перемога!
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31.03.2021 13:07 Ответить
Хіба не Порох підписав "Мінськи угоди", якими повсякчас макають українську владу, - це міна уповільненої дії, це фіксація стану ані війни ані миру, + бізнес на крові патріотів!
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31.03.2021 11:45 Ответить
Идиотская новость!
Зачем криво пересказывать Интерфакс
Об этом сказано в официальном сообщении Елисейского дворца, сообщает https://censor.net/ со ссылкой на https://interfax.com.ua/ "Интерфакс-Украина".

(кстати попробуйте по этой ссылке найти эту новость!)

Если можно автоматом перевести ОРИГИНАЛ
В заявлении на https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2021/03/30/entretien-avec-la-chanceliere-allemande-angela-merkel-et-le-president-de-la-federation-de-russie-vladimir-poutine?fbclid=IwAR1nXCX6oxiF3MvC62N4RwHDjUobInCIHnEzs7_sT1g72dTD9IhqpB1sJok сайте Елисейского дворца говорится

Интервью с канцлером Германии Ангелой Меркель и Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

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Президент республики провел сегодня с канцлером Германии совместную видеоконференцию с Президентом Российской Федерации.
Президент MACRON и канцлер MERKEL обсудили с президентом POUTINE ситуацию в области здравоохранения и обсудили возможное сотрудничество по вакцинам, в зависимости от прогресса в обзоре вакцины Sputnik V, проводимом на уровне Европейского агентства по лекарственным средствам. Этот обзор будет основан на тех же стандартах, которые EMA применяет к каждой вакцине.
Президент и канцлер обратили внимание президента ПУТИНЕ на положение г-на Алексея НАВАЛЬНОГО и на необходимость соблюдения его прав в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека и на сохранение его здоровья.
Была подчеркнута необходимость того, чтобы Россия взяла на себя твердое обязательство по стабилизации режима прекращения огня на Украине и выработке выхода из кризиса при соблюдении Минских соглашений.
Обсуждалась также ситуация в Беларуси, где отмечена необходимость инклюзивного диалога.
Что касается Ливии, г-н МАКРОН и г-жа МЕРКЕЛЬ подчеркнули важность того, чтобы Франция, Германия и Россия приложили все свои силы для продвижения текущего переходного процесса и обеспечения улучшения ситуации с безопасностью.
Президент Республики и канцлер выразили обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Сирии и призвали к продолжению трансграничной помощи нуждающемуся населению и поддержали работу Конституционного комитета.
Что касается иранской ядерной проблемы, президент Республики, канцлер МЕРКЕЛЬ и президент Путин договорились координировать свои усилия, чтобы начался диалог и Иран как можно скорее вернулся к выполнению своих обязательств.
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31.03.2021 11:12 Ответить
Российский кинорежиссер Аркадий ТИГАЙ: «Украина нас, русских, родила, выкормила, выпестовала и вывела в люди, дала нам письменность и веру - потому она и «ненька», а Киев - «мать городов русских». Рожденные в днепровской купели, мы выросли, разбрелись по свету, разбогатели, заматерели, и теперь, навалившись на Украину всей своей огромной сыновьей тушей, реально насилуем собственную мать, причем делаем это с восторгом и удальским гиканьем... Эй вы, русские мужики, вас еще не тошнит от этой мерзости?»
Подлость и насилие, с которыми мы вторглись в братскую страну, оказались именно подлостью и насилием, и ничем другим. И уж никак не заботой об угнетенном «русском мире».
ТОЛЬКО ГРАЖДАНЕ РОССИИ ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЮТ, ЧТО ИХ СТРАНА ВЕДЕТ В УКРАИНЕ ЗАХВАТНИЧЕСКУЮ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКУЮ БОЙНЮ"
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31.03.2021 11:17 Ответить
Імперська Раша є тюрмою народів та вічним кривавим ворогом волелюбної України.Прийшов час всім РФівським ХАХЛАМ /а їх там офіційно біля 7млн/.допомогати тим народам звільнитись з оков злиденної воюючої останньої імперії. .Проблеми Росії /мала, не має кордонів, воює весь час, олігархи жмуть/ -це не проблеми окремих країн РФ! Самі легше домовляться з Китаєм, сусідами,- без війн. Будьмо!
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31.03.2021 13:29 Ответить
Без мене мене женять? Зеленський рискує так і залишитись в історії як президент-клоун. Алже пройшло два роки, а його так і не почали сприймати всерйоз... Бідна Україна...
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31.03.2021 11:19 Ответить
а вы в оп дальше про двери в администрацию рассуждайте! скоро Украину без вас на куски поделят....за что вам зарплаты украинцы платят?
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31.03.2021 11:21 Ответить
Та пестец какая зрада...
3 союзника: россия, франция и германия провели видеоконференцию без Украины!
А то они ранее по телефону не могли обо всем перетереть?!
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31.03.2021 11:24 Ответить
Рашка докладає про нашу державу, а "ЗЕВаська слушает, да ест"!!!
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31.03.2021 11:30 Ответить
Господи, але чому ж так соромно мені за це все ганьбище ?????
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31.03.2021 11:32 Ответить
Ну це ж треба...Найвеличнішого лідера ********** не запросили на переговори.
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31.03.2021 11:43 Ответить
Тепер, крім Пороха, у Шмарклі з'явились два нових вороги.
Які заважають подивитися у дупу Хутіна.
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31.03.2021 11:46 Ответить
У Зеленского есть домашнее задание, которое он не сделал.
Реформа судейства и борьба с коррупцией где?!
Поэтому садись - 2!
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31.03.2021 11:51 Ответить
Микронськый формат:Микрон, Матрони, Патрон(ПолМикрон отсуцтвовал по известным причинам,, дом без дверей не на кого оставить...
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31.03.2021 11:51 Ответить
Вчора Марина ходила в душ. Петю не запросила.
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31.03.2021 11:56 Ответить
Ну, а ти проблівався та обіс₽авсь.
Це шо, комусь цікаво?!
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31.03.2021 12:55 Ответить
Меркель, Макрон і Путін обговорили ситуацію на Донбасі. Зеленського не запросили - Цензор.НЕТ 2737
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31.03.2021 11:58 Ответить
А хто така таня Бойко??)))))) Поважна пані? Чи може відомий громадський діяч Чи може парламентер???? Ну хочаб якогось ОТГ чи громадської організаціїї??? )))))))))Чи може це ви- таня Бойко самі написали і самі себе виложили )))) Слабенький бот ви Маркізе точно як таня Бойко....))))
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31.03.2021 13:08 Ответить
Важно знать, кто автор 2 + 2 = 4.
И если автор какой-то говнарь, тогда 2 + 2 не равно 4
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31.03.2021 13:15 Ответить
)))))
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31.03.2021 15:09 Ответить
параша сторона конфликта, но французы и немци встретились с одной стороной а втрую похерили
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31.03.2021 12:10 Ответить
"ЛОББИСТ" КОМИКА БЕРНАР-АНРИ ЛЕВИ РАСКРЫЛ СКАНДАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ЗЕЛЕНСКОМ- это просто невероятно
ЛЕВИ ПОСЛЕ РАЗГОВОРА СНИМ НАМЕКНУЛ , ЧТО КАНДИДАТ - "ПУСТЫШКА" БЕЗ ЛИЧНОГО МНЕНИЯ.
"У ПАРНЯ НЕТ ВЗГЛЯДА; У НЕГО ЕСТЬ ГЛАЗА, НО НЕТ ВЗГЛЯДА", - УВЕРЯЕТ ФРАНЦУЗ.
Удивила Леви позиция Зеленского относительно агрессора Владимира Путина.
Шоумен хвастался, что сможет его рассмешить
"Молодые россияне, они хорошо меня знают и будут смеяться вместе со мной", - заявил он французу.
По какой-то причине его волновала больше молодежь РФ, а не собственной страны.
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31.03.2021 12:21 Ответить
У ПАРНЯ НЕТ ВЗГЛЯДА; У НЕГО ЕСТЬ ГЛАЗА, НО НЕТ ВЗГЛЯДА", - УВЕРЯЕТ ФРАНЦУЗ.

Вот вам и весь ответ.
Так же про него думает ,очевидно, и Меркель, и все остальные, кому "посчастливилось" с ним пообщаться
Хватило одного раза...
И только "мудрый украинский нарид" с закрытыми глазами упорно шагает к краю пропасти
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31.03.2021 12:26 Ответить
Меркель трясе від Зе...
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31.03.2021 13:36 Ответить
А вторая пустое место
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31.03.2021 12:27 Ответить
Коли Європейські лідери обговорюють з агресором долю України без президента України - це нонсенс, повне ігнорування Зеленського, неповага до країни в цілому / результат трудів Пу.... та Зе/!
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31.03.2021 12:25 Ответить
Зеленського???? )))) Ну як би ви скзали ігнорують Україну як державу..тоді б все логічно...а так ви мінімум просто обмануті...і не справедливі.... м'яко кажучі)))
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31.03.2021 12:46 Ответить
чего зе приглашать , и так сделает чего изволите хоть страну слить хоть землю продать
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31.03.2021 22:18 Ответить
Ничего серьезного. Они просто поговорили обо всем и ни о чем. У демократов так принять общаться с диктаторами.
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31.03.2021 12:27 Ответить
Вірно!!!! Хоча думаю що ХЛО намагався впарить ім дурню і точно впевнений ХЛО хотів зрозуміти слова Байдена...як Европа іх зрозуміла... Послали його на Х... всі чи наполовину. Ну він зрадів поки послали на половину...але йти йому на повну на Х все одне прийдеться...Тільки з годом.
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31.03.2021 12:37 Ответить
Мене от дивує те як наша алегархична сволота хоче обісрать Президента України...Що вже не ставили йому у вину...Скоро і те що дождь йде або не йде буде на вині Зеленського. Про людей я мовчу..тут балакать ні про що.... Но боти так і рвуть сраку по любому поводу... Ну ні чого ми народ україни вас алігархів опустимо до людського рівня ..як що у Зеленського не вийде до кінця ( а він може не встигнути) через реформи поставити алігархів і ворів в рамки закону ..законним шляхом ми вас поставим по інщому. І тепер стосовно теми. Люди а хто вам сказав що Меркель і Макрон не обговорювали с Зеленським цю відеоконференцію і не узгоджували з Українською владою позиціїї???????????? Маркиз. чи Чайка київ чи ще хтось з проплачених троляк на цьому сайті......Так отож бо і воно...що вам люди у вуха вливають а ви мало того що не фільтруєте на вході так ви ж і не виливаєте надалі зі своєї голови... І ще що стосується підміни поняттів....Люди треба роз різняти х і палець...Европа ні коли не буде шось робити за спиною інших держав тим паче України. Тому дивіться глибше і розумійте хто і для чого о це все мутитьі намагається сформувати у нас Українців неодекватне ставлення до Держави... Ви що не розумієте що зараз "Гвалтують" кричать лище олігархи і вори у владі...тому що їм обрубують потоки жирування..та анти українські ублюдки яким відпилюють поступово голови...Поміркуйте над цим ...Зараз треба вимагати тільки бістришого видпилювання голів ворогам і бістрішого відрубування кінцівок алігархам..і ПОВНОГО ВСТАНОВЛЕННЯ ДІЇ ЗАКОНУ - ОДНОГО ДЛЯ ВСІХ.
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31.03.2021 12:30 Ответить
Інша Людина из параллельной реальности.
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31.03.2021 16:10 Ответить
Еноза, звідки впав?! Таких пічок, дубів високих малувато...Все заплутав, з ніг на голову. Ну-ну..: :60% правди + 40% важливої брехні /Гебельс/.
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31.03.2021 18:39 Ответить
А мстя будет жутчайшая!!!
Шмаркля им такой гундосик запилит, - зарыдают!!!
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31.03.2021 12:48 Ответить
Перекладіть свої слова на Українську мову..як що ви Українець і любите Україну...Я російську не розумію...і не хочу розуміти бо це мова гнид...))))Краще тоді Англійською)))))
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31.03.2021 12:53 Ответить
Еноза, тільки Зе "розумієш", ще й восхваляти взявся. Неув"язочка...
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31.03.2021 18:44 Ответить
А ОСЬ ВАМ І МЮНХЕН 2021. ІСТОРІЯ МАЄ ВЛАСТИВІСТЬ ПОВТОРЮВАТИСЬ. ОДИН РАЗ У ВИГЛЯДІ ТРАГЕДІЇ, ДРУГИЙ РАЗ У ВИГЛЯДІ ФАРСУ. АЛЕ ДЛЯ НАС ЦЕЙ ФАРС БУДЕ ДУЖЕ СТРАШНОЮ ТРАГЕДІЄЮ ТА ВЕЛИКОЮ КРОВОЮ.
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31.03.2021 12:52 Ответить
Вовочку опустили
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31.03.2021 12:53 Ответить
Ющенку сказал Медведев, что он чмо в 2008м, Яныку Сурков в 2014м, а клоуну сказали, что он чмо в 2021 все. И дома, и за границей
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31.03.2021 13:04 Ответить
В картине Макрона , без Вовы ..
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31.03.2021 13:14 Ответить
Значит, дело идёт к снятию санкций. ЕС надоела эта петрушка...
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31.03.2021 13:17 Ответить
Вот и получил оплеуху от ЕС, нашо клоун -недонаполен- зеленский!! Его даже на телефонный разговор не пригласили , не то чтобы на встречу в нормандском формате!! Большего позора и не надо!!
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31.03.2021 13:17 Ответить
Украина вообще думает обзавестись Президентом ??
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31.03.2021 13:33 Ответить
В ответ надо ввести визовый режим с Россией.
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31.03.2021 13:34 Ответить
От ви будете ржати, але Мікрон з Макрель просто
не доросли до рівня найвеличнішого лідера епохи!
Заздрять, сс#ки, його популярності та музичним здібностям!
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31.03.2021 13:37 Ответить
Особисто Макрель... В неї самий великий піструн серед всіх європейських політиків, але ж так грати вона все одно не вміє!!
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31.03.2021 13:49 Ответить
Он вам никакой не ЛОХ - он роялист, а на встрече музыкальная пауза не предвиделась, вот и не пригласили.
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31.03.2021 13:39 Ответить
Я б це опудало теж не запросив... Його рівень - Масляков
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31.03.2021 13:48 Ответить
Посмотрим на результаты этих переговоров без Украины. Уверен, что выхлоп будет нулевой.
А вот насчет Германии и Франции Украине необходимо задуматься насколько они нейтральная сторона в этих переговорах.
Будапештский меморандум Украина подписывала с США и Великобританией!
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31.03.2021 13:49 Ответить
Проблема в том что там нет СОВСЕМ обязаностей помогать. ВООБЩЕ. Их там тупо не написали. Там вода, вода, вода. по факту произолша государственная изменна групой лиц. ЗА ЯО (3 в мире) получили - НИЧЕГО, НОЛЬ.
Осталось лишь уповать на "слово" США.
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31.03.2021 14:32 Ответить
Написали, але угоду не ратифікували парламенти.
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31.03.2021 18:36 Ответить
А что это вы так скромно Расею забыли упомянуть?

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединённые Штаты Америки подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или её применения против ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ УКРАИНЫ и что никакие их вооружения никогда не будут применены против Украины, кроме как в целях самообороны или каким-либо иным образом в соответствии с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Уставом ООН .
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31.03.2021 16:18 Ответить
"а вот это провал!"
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31.03.2021 13:59 Ответить
поговорили ні про що і в нікуди, і вирішили в сотий раз виразити "занепокоєність і стурбованість".... Результат навіть не нульовий, а ВІД'ЄМНИЙ! Цей формат - МЕРТВИЙ, що з зелен-им, що без нього!
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31.03.2021 14:01 Ответить
Ему просто дали понять кто он есть и где его место после идиотского заявления, что он будет встречаться с участниками Нормандского формата с каждым отдельно. Совсем дурак....... Он же плюнул им в лицо этим. Ну вот пусть теперь отгребает, может поумнеет и думать начнет прежде чем языком ляпать. Хотя давно сомнительно, что есть чем.
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31.03.2021 22:42 Ответить
Вчора Марина ходила в душ. Петю не запросила.)
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31.03.2021 14:09 Ответить
нуууу, там уже давно некого приглашать
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31.03.2021 16:57 Ответить
Меркель та Макрон автоматично стали на один рівень з вбивцею ху#лом. Єдина надія на Америку та іньших союзників.
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31.03.2021 14:35 Ответить
Ні сша нічим не допоможуть. Єдина надія обрати у парламент опзж, а президентом Юрія Бойка!
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04.04.2021 20:10 Ответить
Для кацапОв так то єдина надія але хутіна вам у рота лаптєногі смердючи!
Україна Переможе!
Хутин-пУЙЛО!
Крим-Україна!
РФія- Ворог!
пУЙЛО &рфія - ПНХ.
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04.04.2021 22:21 Ответить
Ця зустріч дескредмтує Макрона й Меркель. Зеля в цьому випадку не винний що вони продалися ху#лу за криваві гроші.
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31.03.2021 15:06 Ответить
Ну Франция исторически есть проститутка, а Меркель - комсомолка, там своя история. Байдена там, главное, не было. А на Гейропу рассчитывать нрехрен
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31.03.2021 15:10 Ответить
Вірш ще раз пояснює, що чиїсь надії на Зе марні і кінцівка - геть!
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31.03.2021 19:00 Ответить
Меркель, Макрон і Путін обговорили ситуацію на Донбасі. Зеленського не запросили - Цензор.НЕТ 8966
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31.03.2021 16:27 Ответить
Серьезно предполагала половина, другой половине было параллельно, они по приколу проголосовали.
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31.03.2021 22:44 Ответить
а уже зачем, главное втянули и по фик
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31.03.2021 16:56 Ответить
в следующий раз пригласят...наверное....
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31.03.2021 16:59 Ответить
Вот тебе бабушка и юрьев-день!
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31.03.2021 17:08 Ответить
Европа была и есть политической проституткой, каждый отстаивает свои шкурные интересы.Меркель -нефтепровод, Макрон-хочет стать европейским лидером, а до Украины им всем насрать! Варитесь ВЫ в своем коррупционном дерьме! Пока не появится у нас истинный ЛИДЕР -у нас ничего не будет!
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31.03.2021 17:18 Ответить
Каким Вы его видите, Лидера?
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31.03.2021 18:14 Ответить
Мільярдера з заводами-пароходами, офшорами і фабриками в тилу врага?
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31.03.2021 18:25 Ответить
не, клоуна-миллионера из лиги смеха с убыточными ооо не потящие налоги в бюджет
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31.03.2021 18:41 Ответить
Пётр Порошенко ! Ген . прокурор - Гео Лерос ! Мин. обороны - Маруся Звиробий ,Алексей Гончаренко - мин. иностранных дел
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31.03.2021 21:19 Ответить
За що ти так Україну ненавидиш?
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31.03.2021 22:11 Ответить
Гончаренко спикером.
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31.03.2021 22:46 Ответить
Лідери в Україні є, і ми їх бачили в дії! Та продажні ЗМІ, суди, каральні й виборчі організації, безкарна брехня - крутять народом, як хочуть.Чи поступово, чи разом, але все це зло зламаємо, адже світ рухається вперед по спіралі, а не назад!
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31.03.2021 19:14 Ответить
настоящим игемонам всякая там шушера не указ
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31.03.2021 20:04 Ответить
Это предрекали ещё в 19-м, мол вскоре может наступить тот момент, когда ключевые игроки мировой геополитики могут начать официально обсуждать Украину без её участия.
Хорошо, что Байден не подключился к этой "конфе". Вся надежда на него и США в целом. Без них Украина может полностью потерять свой суверенитет.
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31.03.2021 20:07 Ответить
И потеряет... Не сомневайся. Иначе мы никогда не научимся ценить Свободу.
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01.04.2021 01:10 Ответить
А что по этому поводу скажет "начальник транспортного цеха" господин Ермак?
Какие еще нужны "мирные инициативы" чтобы нос из под плинтуса можно было вынуть?
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31.03.2021 20:30 Ответить
"ви всі президенти" "и даже кухарка будет управлять страной"
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31.03.2021 20:51 Ответить
Даремно не запросили зельонського, він міг би в перерві організувати номер кварталу 95 або зіграти піпєткой на роялі...
А взагалі то, цього зельонського ніхто не сприймає серйозно, клоун залишається клоуном незалежно від посади
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31.03.2021 21:05 Ответить
А МИ??????????????????????????????????????????????
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31.03.2021 21:35 Ответить
ахренеть новость....
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31.03.2021 23:17 Ответить
"Кто с Убийцей встречается, тот сам так и называется" (В.В.Х.)
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01.04.2021 00:53 Ответить
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