Меркель, Макрон и Путин обсудили ситуацию на Донбассе. Зеленского не пригласили (обновлено)
Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Российской Федерации Владимир Путин поздно вечером 30 марта в формате видеоконференции обсудили обострение ситуации на Донбассе.
Об этом сказано в официальном сообщении Елисейского дворца, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Макрон и Меркель призвали Россию взять на себя обязательство по стабилизации режима прекращения огня на Донбассе.
"Была подчеркнута необходимость того, чтобы Россия взяла на себя твердое обязательство по стабилизации режима прекращения огня в Украине и выработке пути выхода из кризиса при соблюдении Минских соглашений", - говорится в сообщении Елисейского дворца.
Читайте на Цензор.НЕТ: Без Зеленского: в Кремле заявили о подготовке видеоконференции Путина, Меркель и Макрона, где они обсудят обострение на Донбассе
В заявлении на сайте Елисейского дворца говорится, что РФ должна признать ответственность за происходящее на Донбассе, пишет "Европейская правда".
В заявлении на сайте немецкого правительства об Украине упоминается лишь двумя предложениями. "Обсуждалось также урегулирование конфликта на востоке Украины. Канцлер и президент Франции призвали к проведению переговоров в нормандском формате для реализации Минских договоренностей", - говорится в заявлении.
Между тем, в заявлении Кремля говорится, что Украина должна напрямую договариваться с сепаратистами, а также содержатся обвинения в том, что украинские военные "провоцируют эскалацию".
"В ходе подробного обмена мнениями по ситуации в Украине подтверждена безальтернативность минского "Комплекса мер" 2015 года в качестве основы урегулирования внутреннего конфликта в этой стране. Президент России подчеркнул важность выполнения киевской властью всех ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и урегулирования правовых аспектов особого статуса Донбасса. С российской стороны выражена серьезная озабоченность в связи с эскалацией вооруженного противостояния на линии соприкосновения, которую провоцирует Украину, и фактическим отказом от выполнения согласованных в июле 2020 года в Контактной группе "Дополнительных меры по усилению режима прекращения огня", - заявили в Кремле.
Среди других тем переговоров были ситуации в Беларуси, Сирии, Иране и Ливии, арест Алексея Навального, а также российская вакцина "Спутник V", которая находится на рассмотрении Европейского агентства по лекарственным средствам.
О том, что Россия, Франция и Германия готовят видеоконференцию по Донбассу, стало известно 29 марта от пресс-секретаря Путина Дмитрий Пескова. В МИД Украины подчеркнули, что сдвигов в ситуации на Донбассе можно достичь только в полном составе "нормандского формата", в который входит в том числе и Украина. "Наша позиция - ничего об Украине без Украины", - подчеркнул спикер МИД Олег Николенко. Вечером 30 марта Песков подтвердил, что переговоры без участия Украины будут, не назвав дату их проведения.
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Московiя, країна Моксель
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Макрон і Меркель розписалися в себе на лобі, що вони агенти Кремля.
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Boris Borisenko
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·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1376801268610514944 30 мар. В.Небоженко "Второй Мюнхенский сговор"
Кремль развернул мощное давление на Украину Воспользовавшись политикой умиротворения РФ со стороны ЕС Путин предлагает Франции+Германии решить Укр\вопрос без участия самой Украины
И заставить Украину согласиться!
Сегодня вечером (30.03.21) Путин, Меркель и Макрон обсудили Донбасс без Зеленского.
** На этой видеоконференции Путин, судя по сообщениям информагентств, обвинял Украину в невыполнении договоренностей, настаивал на прямом диалоге с российскими "представителями" Донецка и Луганска и "урегулировании правовых аспектов особого статуса Донбасса". Кроме того, кремлёвский карлик завил, что именно украинская сторона провоцирует эскалацию на линии фронта.
** Почему стало возможным проталкивание подобных нарративов? Только по одной причине: украинский МИД не сумел убедить немецких и французских партнёров в том, что вести переговоры об Украине без Украины - абсолютно неприемлемо.
** Что делал в подобной ситуации Порошенко? ЛИЧНО звонил французскому и немецкому лидерам, и добивался своего участия в подобных переговорах.
** Чем занят сейчас Зеленский? Вторую неделю вместе со своими "слугами" пиарит двери своей администрации: на сегодняшний день, двери - главный вопрос в стране.
** О чём свидетельствует то, что произошло сегодня? О том, что авторитет украинской власти в глазах международных партнёров упал до неприемлемо низкого уровня.
Байден не звонит, Макрон с Меркель откровенно игнорируют.
Sharp`s
І де ж ті, що раніше скавчали про розмови про Україну без України? Чому вони свої язики засунули собі у задницю і мовчать?
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13638484.html Філія Кремля.
Нічого дивного. Влада Зеленського - це філія Кремля
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Аваков: "Я, русскоязычный украинский националист.
Нужно приветствовать развитие НАШЕГО русского языка и позволить ему свободно развиваться"
Ти не націоналіст, а совковий важкощелепний пацак з вірменськими генами. Що таке націоналізм, його ідеологи, герої ти відповісти не зможеш.
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У одного міністра (ветеранів російсько-української війни!) Зеленського знаходять в кабінеті прапор ворога держави, країни-агресора,
Інший міністр (внутрішніх справ!) Зеленського збирається розвивати єзик окупантів, не володіючи державною мовою!
Тепер ви знаєте де філія Кремля.
Зачем криво пересказывать Интерфакс
Об этом сказано в официальном сообщении Елисейского дворца, сообщает https://censor.net/ со ссылкой на https://interfax.com.ua/ "Интерфакс-Украина".
(кстати попробуйте по этой ссылке найти эту новость!)
Если можно автоматом перевести ОРИГИНАЛ
В заявлении на https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2021/03/30/entretien-avec-la-chanceliere-allemande-angela-merkel-et-le-president-de-la-federation-de-russie-vladimir-poutine?fbclid=IwAR1nXCX6oxiF3MvC62N4RwHDjUobInCIHnEzs7_sT1g72dTD9IhqpB1sJok сайте Елисейского дворца говорится
Интервью с канцлером Германии Ангелой Меркель и Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
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Президент республики провел сегодня с канцлером Германии совместную видеоконференцию с Президентом Российской Федерации.
Президент MACRON и канцлер MERKEL обсудили с президентом POUTINE ситуацию в области здравоохранения и обсудили возможное сотрудничество по вакцинам, в зависимости от прогресса в обзоре вакцины Sputnik V, проводимом на уровне Европейского агентства по лекарственным средствам. Этот обзор будет основан на тех же стандартах, которые EMA применяет к каждой вакцине.
Президент и канцлер обратили внимание президента ПУТИНЕ на положение г-на Алексея НАВАЛЬНОГО и на необходимость соблюдения его прав в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека и на сохранение его здоровья.
Была подчеркнута необходимость того, чтобы Россия взяла на себя твердое обязательство по стабилизации режима прекращения огня на Украине и выработке выхода из кризиса при соблюдении Минских соглашений.
Обсуждалась также ситуация в Беларуси, где отмечена необходимость инклюзивного диалога.
Что касается Ливии, г-н МАКРОН и г-жа МЕРКЕЛЬ подчеркнули важность того, чтобы Франция, Германия и Россия приложили все свои силы для продвижения текущего переходного процесса и обеспечения улучшения ситуации с безопасностью.
Президент Республики и канцлер выразили обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Сирии и призвали к продолжению трансграничной помощи нуждающемуся населению и поддержали работу Конституционного комитета.
Что касается иранской ядерной проблемы, президент Республики, канцлер МЕРКЕЛЬ и президент Путин договорились координировать свои усилия, чтобы начался диалог и Иран как можно скорее вернулся к выполнению своих обязательств.
Подлость и насилие, с которыми мы вторглись в братскую страну, оказались именно подлостью и насилием, и ничем другим. И уж никак не заботой об угнетенном «русском мире».
ТОЛЬКО ГРАЖДАНЕ РОССИИ ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЮТ, ЧТО ИХ СТРАНА ВЕДЕТ В УКРАИНЕ ЗАХВАТНИЧЕСКУЮ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКУЮ БОЙНЮ"
3 союзника: россия, франция и германия провели видеоконференцию без Украины!
А то они ранее по телефону не могли обо всем перетереть?!
Які заважають подивитися у дупу Хутіна.
Реформа судейства и борьба с коррупцией где?!
Поэтому садись - 2!
Це шо, комусь цікаво?!
И если автор какой-то говнарь, тогда 2 + 2 не равно 4
ЛЕВИ ПОСЛЕ РАЗГОВОРА СНИМ НАМЕКНУЛ , ЧТО КАНДИДАТ - "ПУСТЫШКА" БЕЗ ЛИЧНОГО МНЕНИЯ.
"У ПАРНЯ НЕТ ВЗГЛЯДА; У НЕГО ЕСТЬ ГЛАЗА, НО НЕТ ВЗГЛЯДА", - УВЕРЯЕТ ФРАНЦУЗ.
Удивила Леви позиция Зеленского относительно агрессора Владимира Путина.
Шоумен хвастался, что сможет его рассмешить
"Молодые россияне, они хорошо меня знают и будут смеяться вместе со мной", - заявил он французу.
По какой-то причине его волновала больше молодежь РФ, а не собственной страны.
Вот вам и весь ответ.
Так же про него думает ,очевидно, и Меркель, и все остальные, кому "посчастливилось" с ним пообщаться
Хватило одного раза...
И только "мудрый украинский нарид" с закрытыми глазами упорно шагает к краю пропасти
Шмаркля им такой гундосик запилит, - зарыдают!!!
не доросли до рівня найвеличнішого лідера епохи!
Заздрять, сс#ки, його популярності та музичним здібностям!
А вот насчет Германии и Франции Украине необходимо задуматься насколько они нейтральная сторона в этих переговорах.
Будапештский меморандум Украина подписывала с США и Великобританией!
Осталось лишь уповать на "слово" США.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединённые Штаты Америки подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или её применения против ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ УКРАИНЫ и что никакие их вооружения никогда не будут применены против Украины, кроме как в целях самообороны или каким-либо иным образом в соответствии с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Уставом ООН .
Україна Переможе!
Хутин-пУЙЛО!
Крим-Україна!
РФія- Ворог!
пУЙЛО &рфія - ПНХ.
Хорошо, что Байден не подключился к этой "конфе". Вся надежда на него и США в целом. Без них Украина может полностью потерять свой суверенитет.
Какие еще нужны "мирные инициативы" чтобы нос из под плинтуса можно было вынуть?
А взагалі то, цього зельонського ніхто не сприймає серйозно, клоун залишається клоуном незалежно від посади