Меркель, Макрон и Путин обсудили ситуацию на Донбассе. Зеленского не пригласили (обновлено)

Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Российской Федерации Владимир Путин поздно вечером 30 марта в формате видеоконференции обсудили обострение ситуации на Донбассе.

Об этом сказано в официальном сообщении Елисейского дворца, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Макрон и Меркель призвали Россию взять на себя обязательство по стабилизации режима прекращения огня на Донбассе.

"Была подчеркнута необходимость того, чтобы Россия взяла на себя твердое обязательство по стабилизации режима прекращения огня в Украине и выработке пути выхода из кризиса при соблюдении Минских соглашений", - говорится в сообщении Елисейского дворца.

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В заявлении на сайте Елисейского дворца говорится, что РФ должна признать ответственность за происходящее на Донбассе, пишет "Европейская правда".

В заявлении на сайте немецкого правительства об Украине упоминается лишь двумя предложениями. "Обсуждалось также урегулирование конфликта на востоке Украины. Канцлер и президент Франции призвали к проведению переговоров в нормандском формате для реализации Минских договоренностей", - говорится в заявлении.

Между тем, в заявлении Кремля говорится, что Украина должна напрямую договариваться с сепаратистами, а также содержатся обвинения в том, что украинские военные "провоцируют эскалацию".

"В ходе подробного обмена мнениями по ситуации в Украине подтверждена безальтернативность минского "Комплекса мер" 2015 года в качестве основы урегулирования внутреннего конфликта в этой стране. Президент России подчеркнул важность выполнения киевской властью всех ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и урегулирования правовых аспектов особого статуса Донбасса. С российской стороны выражена серьезная озабоченность в связи с эскалацией вооруженного противостояния на линии соприкосновения, которую провоцирует Украину, и фактическим отказом от выполнения согласованных в июле 2020 года в Контактной группе "Дополнительных меры по усилению режима прекращения огня", - заявили в Кремле.

Среди других тем переговоров были ситуации в Беларуси, Сирии, Иране и Ливии, арест Алексея Навального, а также российская вакцина "Спутник V", которая находится на рассмотрении Европейского агентства по лекарственным средствам.

О том, что Россия, Франция и Германия готовят видеоконференцию по Донбассу, стало известно 29 марта от пресс-секретаря Путина Дмитрий Пескова. В МИД Украины подчеркнули, что сдвигов в ситуации на Донбассе можно достичь только в полном составе "нормандского формата", в который входит в том числе и Украина. "Наша позиция - ничего об Украине без Украины", - подчеркнул спикер МИД Олег Николенко. Вечером 30 марта Песков подтвердил, что переговоры без участия Украины будут, не назвав дату их проведения.