Антоненко не выпускают из СИЗО, потому что он был в АТО и назвал прокурора "потворою", - адвокат Маслов

Апелляционный суд в среду будет рассматривать решение суда первой инстанции о том, чтобы оставить подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко под арестом.

Адвокат Антоненко Леонид Маслов опубликовал аргументы, руководствуясь которыми судья Голубь продлила срок содержания подозреваемого под стражей, и контраргументы защиты, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, принимая решение оставить Антоненко в СИЗО, судья Голуб руководствовалась тем, что он был в АТО.

"Антоненко А.С. неоднократно посещал зону АТО, как в связи с прохождением военной службы, так и с волонтерской деятельностью, где мог иметь доступ к оружию и боеприпасов. Указанные выводы суда основаны, в том числе, на имеющихся данных в распоряжении суда, о чем неоднократно заявляла сторона обвинения, в частности, относительно факта изъятия у обвиняемого корпуса от мины МОН-50", - сказано в решении суда.

Читайте на Цензор.НЕТ: Дело Шеремета: Суд продлил на 2 месяца меру пресечения Антоненко, Кузьменко и Дугарь

Защита Антоненко считает, что таким образом судья оскорбила всех, кто был в зоне АТО и ООС - военнослужащих, волонтеров, военных прокуроров.

"Даже прокурор не додумался до подобных извращенных предположений о том, что у господина Антоненко с древних времен сохраняется спрятанное оружие, которое не смогли обнаружить многочисленные обыски и оперативные мероприятия после его ареста", - пишет Маслов.

Еще один аргумент для того, чтобы держать Антоненко под стражей - то, что после одного из заседаний в октябре прошлого года он обратился к прокурору на "ты" и обозвал его "потворою". Защита считает, что в этих словах не было никакой угрозы, а обращение на "ты" допустимо, ведь по возрасту прокурор Тишин годится Антоненко в сыновья.

Также на Цензор.НЕТ: Шевченковский суд: протестующие давят на присяжных по делу Шеремета

"Кроме того, непонятно, каким образом содержание под стражей может устранить возможность критики в адрес прокурора в будущем, и почему, скажем, поручительство, залог или домашний арест не смогут сдержать подобную критику", - отмечают адвокаты.