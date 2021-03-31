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Новости Убийство Шеремета
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Антоненко не выпускают из СИЗО, потому что он был в АТО и назвал прокурора "потворою", - адвокат Маслов

Антоненко не выпускают из СИЗО, потому что он был в АТО и назвал прокурора

Апелляционный суд в среду будет рассматривать решение суда первой инстанции о том, чтобы оставить подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко под арестом.

Адвокат Антоненко Леонид Маслов опубликовал аргументы, руководствуясь которыми судья Голубь продлила срок содержания подозреваемого под стражей, и контраргументы защиты, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, принимая решение оставить Антоненко в СИЗО, судья Голуб руководствовалась тем, что он был в АТО.

"Антоненко А.С. неоднократно посещал зону АТО, как в связи с прохождением военной службы, так и с волонтерской деятельностью, где мог иметь доступ к оружию и боеприпасов. Указанные выводы суда основаны, в том числе, на имеющихся данных в распоряжении суда, о чем неоднократно заявляла сторона обвинения, в частности, относительно факта изъятия у обвиняемого корпуса от мины МОН-50", - сказано в решении суда.

Читайте на Цензор.НЕТ: Дело Шеремета: Суд продлил на 2 месяца меру пресечения Антоненко, Кузьменко и Дугарь

Защита Антоненко считает, что таким образом судья оскорбила всех, кто был в зоне АТО и ООС - военнослужащих, волонтеров, военных прокуроров.

"Даже прокурор не додумался до подобных извращенных предположений о том, что у господина Антоненко с древних времен сохраняется спрятанное оружие, которое не смогли обнаружить многочисленные обыски и оперативные мероприятия после его ареста", - пишет Маслов.

Еще один аргумент для того, чтобы держать Антоненко под стражей - то, что после одного из заседаний в октябре прошлого года он обратился к прокурору на "ты" и обозвал его "потворою". Защита считает, что в этих словах не было никакой угрозы, а обращение на "ты" допустимо, ведь по возрасту прокурор Тишин годится Антоненко в сыновья.

Также на Цензор.НЕТ: Шевченковский суд: протестующие давят на присяжных по делу Шеремета

"Кроме того, непонятно, каким образом содержание под стражей может устранить возможность критики в адрес прокурора в будущем, и почему, скажем, поручительство, залог или домашний арест не смогут сдержать подобную критику", - отмечают адвокаты.

Автор: 

Маслов Леонид (60) мера пресечения (458) Антоненко Андрей (260)


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Топ комментарии
+28
Издеваются над воевавшими. Зато гражданин России, спокойно допускается и выигрывает довыборы в парламент, в политсовет Слуг Народа записывают генерала пограничника, бросившего службу и переехавшим в оккупированный Крым...
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31.03.2021 01:57
+22
обращение на "ты" допустимо, ведь по возрасту прокурор Тишин годится Антоненко в сыновья.Источник: https://censor.net/ru/n3256636
...
Хоча якщо прокурвор образився, можна його і на "ви" назвати.
ВИбл*док, наприклад... або ВИлупок...
(і хто скаже, що це не на "ви"?)
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31.03.2021 06:30
+18
Десь тут нещодавно був феєричний у своєму простонарідному нахабстві комент розчарованого зебіла, який написав майже дослівно таке - "порохоботи, ви мали рацію, Зе треба змітати, коли ви вже підете на Майдан? бо ви активні та взагалі патріоти, а ми люди прості, у нас нема сечі революції робити..."
Якось так.
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31.03.2021 06:42
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Приємно слухати виступи маслова.... Інтеллект вище ніж у всього разом взятого штату малюськи))))
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31.03.2021 01:51 Ответить
Адвокат -это мозги,логика ,аргументы и безукоризненное знание законов. А здесь тупые митинговые лозунги из бразильского сериала:нравится-не нравится,какаю назвал
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31.03.2021 09:31 Ответить
Плюсую на все 1000%
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31.03.2021 10:53 Ответить
Издеваются над воевавшими. Зато гражданин России, спокойно допускается и выигрывает довыборы в парламент, в политсовет Слуг Народа записывают генерала пограничника, бросившего службу и переехавшим в оккупированный Крым...
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31.03.2021 01:57 Ответить
Все він правильно про прокуроа сказав. Де докази по цій справі?!!!
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31.03.2021 02:05 Ответить
а чого ти пистиш, а не вимагаєш? Чого не "сметаешь"???

Ти ж, сволота, нагаласувала, гомосека!
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31.03.2021 02:39 Ответить
Враги Украины схватили Антоненко.
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31.03.2021 02:32 Ответить
Ще більшу потвору привели на банкову оці лежачі зебіли.
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31.03.2021 02:40 Ответить
Десь тут нещодавно був феєричний у своєму простонарідному нахабстві комент розчарованого зебіла, який написав майже дослівно таке - "порохоботи, ви мали рацію, Зе треба змітати, коли ви вже підете на Майдан? бо ви активні та взагалі патріоти, а ми люди прості, у нас нема сечі революції робити..."
Якось так.
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31.03.2021 06:42 Ответить
якщо в нього не було сечі революцію робити, то то був не зебіл, а москаль звичайний.
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31.03.2021 08:14 Ответить
"...простонарідному..."

"...у нас нема сечі революції робити..."

Тупое кацапье...
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31.03.2021 08:15 Ответить
Ти новенький на Цензорі? У Вельта своя методика детектування "тупова кацапья". Оригінальна і перевірена часом.
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31.03.2021 11:15 Ответить
І не кажи, це суцільне борошно таке читати 😭😭😭
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31.03.2021 12:18 Ответить
Смороду не зрозуміли приколу))
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31.03.2021 12:22 Ответить
Стать форума знає цю методику. І доки одні ялини пельмені, інші вчились виявляти кацапів))
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31.03.2021 12:22 Ответить
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31.03.2021 13:42 Ответить
https://censor.net/ua/user/413583, оці слова ""порохоботи, ви мали рацію, Зе треба змітати, коли ви вже підете на Майдан? бо ви активні та взагалі патріоти, а ми люди прості, у нас нема сечі революції робити..." - міг написати ТІЛЬКИ ПОРОХОБОТ!
В тексті відчувається гнилість натури автора та зневажливе ставлення до всіх, хто не поклоняється їхньому ідолу...
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31.03.2021 11:08 Ответить
Абсолютно згоден!!! У всьому. Потрібно зневажати лише тих, хто не любить Зеленського. Бо гнилість порохоботів переходить усі межі.
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31.03.2021 12:24 Ответить
Тобто у коменті зебіла усе гаразд, жодної підлості й нахабства - але у того, хто це неподобство процитував, гнила натура і зневага.
Л - логіка.
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31.03.2021 16:12 Ответить
Найбільша потвора (зьобнута ) зараз робе вигляд, що керуе державою.
Цей довбодятел не розуміе, що через 3 роки за все прийдеться відповісти.
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31.03.2021 07:44 Ответить
Не розуміє. Він планує записати відосік і "правити" ще 8 років, а там і довічно.
Ця пліснява паскудь, яка з ним прийшла до ВР, зробить все для того, щоб так і сталося. Щоб і самим панувати довічно, над "мудрим" нарідом.
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31.03.2021 10:14 Ответить
Падлюки !!!
Тримайтеся, Андрію !
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31.03.2021 04:44 Ответить
Не торопитесь с выводами... Я непример думаю, что Антоненко ИМЕЕТ отношение к "делу" Шеремета ...
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31.03.2021 10:54 Ответить
ПНХ.
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31.03.2021 11:25 Ответить
Вы аргументируйте, что вы тут буквы выкладываете ! Я ниже по ветке кратко описал свое виденье ! А вы только буквами заикаетесь ...
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31.03.2021 12:24 Ответить
обращение на "ты" допустимо, ведь по возрасту прокурор Тишин годится Антоненко в сыновья.Источник: https://censor.net/ru/n3256636
...
Хоча якщо прокурвор образився, можна його і на "ви" назвати.
ВИбл*док, наприклад... або ВИлупок...
(і хто скаже, що це не на "ви"?)
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31.03.2021 06:30 Ответить
А ВИшкребок хіба не більш культурно?
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31.03.2021 06:44 Ответить
Теж варіант яка ж бо чудова українська мова, скільки барвистих слів! Отой "вяликосрусский" нервово смокче за рогом...
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31.03.2021 06:51 Ответить
Це змагальний процес. Обісрали - обтекай. Наслідків нуль.
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31.03.2021 09:00 Ответить
А можна і лаконічніше. Як, приміром, чинив Сашко Білий з краваткою шмаркача-прокурора.
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31.03.2021 17:33 Ответить
судебную систему Украины надо последовательно и неуклонно реорганизовывать, старые кадры кастрировать, люстрировать и уволить. Эти оборзевшие служители Фемиды уже берега потеряли в свой жадности и безнаказанности
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31.03.2021 06:51 Ответить
Всі помітили що саме обвинувачення уже каже не про міну МОН-50, а про сам лише корпус від неї?
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31.03.2021 06:53 Ответить
В чергове подякуєм вибору мудрого народу...
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31.03.2021 07:04 Ответить
Його не випускають, бо він атовець, і аваков з президентом дозволили прокурорам обвинуватити в убивстві.
Уе політичний в'язень. З тих мотивів, що зелене чмо ненавидить українських бійців.
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31.03.2021 07:10 Ответить
а тому і від армії косило !
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31.03.2021 09:11 Ответить
На этом судилище не только прокурор потвора, а еще и судья. Они всем рулит, она не только потвора а еще и подстилка зьобнутых шакалов.
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31.03.2021 07:40 Ответить
Присяжные которых полгода адвокаты вместе с прокурорами отбирали, тоже подстилки зьобнутых шакалов?
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31.03.2021 13:23 Ответить
смішно
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31.03.2021 07:43 Ответить
Потворна влада яка продае землю, а чем прокуроры хуже?
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31.03.2021 07:53 Ответить
тьі виновать всего лишь потому, что хочется мне кушать.
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31.03.2021 08:05 Ответить
Антоненка не випускають із СІЗО, бо він був в АТО і назвав прокурора "потворою", - адвокат Маслов - Цензор.НЕТ 2967
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31.03.2021 09:04 Ответить
Зараз учасник АТО, як раніше рецидивіст? Шо курять прокурори і сідді?
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31.03.2021 09:05 Ответить
Реформа прокуратури і судів давно назріла... Потрібно впроваджувати ідею про виборність посад прокурорів і суддів кожні два-три роки територіальними громадами, тоді вони будуть більш приземленими і дізнаються звідки ростуть ноги.
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31.03.2021 09:18 Ответить
суддівську тварюку голуб на гілляку!
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31.03.2021 09:24 Ответить
там потвори і суки не тільки прокурори, а й судді і вся слугоуродівська мерзота на чолі з зеленим квартальним утирком!
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31.03.2021 09:27 Ответить
Враження таке, що якби зробити якусь систему на штучному інтелекті (нейронний суддя), то треба було б усіх суддів позвільняти. Гадаю, що це було б дешевше і справедливіше. Залишити тільки Верховний суд для складних випадків. Всі закони та рішення вводяться в систему, вона навчається, одночасно вишукуються суперечності в законах та усуваються. Ця зграя шкідників-паразитів доведе усіх до сказу.
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31.03.2021 09:40 Ответить
У Верховному такі самі довбні і сєпари.
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31.03.2021 10:38 Ответить
Туди можна набрати іноземних фахівців.
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31.03.2021 10:51 Ответить
То подавайте в Європейський суд по правам людини. Бо це тортури. Ніхто не має права тримати в клітці людину, якщо на це не має вироку суду. Навіть маняка! Якщо за 1 місяць слідство не надало беззаперечних доказів підозрюваний має бути звільнений! А безаперечними доказами мають професійно займатися слідчі органи, а не шити їх білими нитками. І за не професіоналізм слідчих має бути встановлені адміністративна та кримінальна відповідальність. Вірніше вона є на папері.
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31.03.2021 09:40 Ответить
В том то и дело... что скорее всего следствие НАДАЛО доказы...
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31.03.2021 10:55 Ответить
ПНХ
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31.03.2021 11:28 Ответить
А что так... словарный запас такой скудный... ? ))
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31.03.2021 12:23 Ответить
Так не тільки прокурвор потвора, а й мерзота, що підписувала папірець від імені України - шлюха сєпарська.
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31.03.2021 10:37 Ответить
БРЕД, прокурор не решает этого вопроса... он предоставляет доказательства, чтоб вы продлить содержание в СИЗО. Всё решает СУД !
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31.03.2021 10:49 Ответить
Я считаю, что Риф имеет отношение к "делу Шеремета" и уверен в этом практически на 100%

кратко объясняю почему...

Учитывая, что я не имею возможность ознакомится с материалами дела - я буду исходить их того, что было в СМИ, здравого смысла и своего опыта.

Итак...

Защита Рифа - в основном "крутится" только вокруг того, что он "хороший парень"... Что не является аргументом невиновности для судьи..

Если бы он НЕ БЫЛ причастен с смерти Шеремета, то очень многие политики, в особенности Порошенко - уже бы давно подымали митинги по этому поводу и лично в них участвовали...
НО НЕ ПОДЫМАЮТ !!! А не подымают, потому что им точно известно, что Риф -не чист перед законом в данном деле... И им светится "ЗА него" - не выгодно !

Если бы Рифу вменяли вину не убийство Шеремета, а просто хранение запрещённых предметов - 100% это дело бы уже закрыли...
Но ему вменяю ТО что на контроле у многих в этом мире, и просто уже ему с этого не соскочить... Вина очевидно, что есть!

А вот, что я допускаю, что он выполнял задание НАШИХ спец служб по "делу Шеремета"... И сейчас идёт война кто пересилит... закон или спецслужба... Государство в шпагате... Она перед выбором - довести дело до конца и потянуть ВСЕХ за ниточкой Рифа... ли тянуть резину, но без всех, а только с теми кто попался..., что бы не выходить на свои спец.службы...

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31.03.2021 11:11 Ответить
Маячня божевільного.
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31.03.2021 11:30 Ответить
С чем ИМЕННО вы не согласны ?
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31.03.2021 12:22 Ответить
Все написане висосане з пальця лівої ноги.
Логіка опусу полягає в тому, що, мовляв, нема мітингів, тому винуватий. Поза тим, маю нагадати, що винуватість визначається наявністю законно добутих доказів, а не кількістю людей під судом і їх активністю. Вже через це, весь допис є маніпулятивним, бо замість того, щоби оцінювати докази, які мають дуже низьку якість, ви закидаєте претензії політикам і людям, у немов би, відсутності протесту. Але опозиційні політики регулярно приймають участь у судових засіданнях. А люди, на відміну від вас, вже більше року виходять на підтримку. І Не лише через ув'язнення Антоненка. А через Зеленського. Який і досі спить і бачить себе в очах путіна. Певен, що вам не сподобалась остання акція під Адміністрацією так званого президента. Але чи не половина її учасників виходила не лише і не стільки через Стерненка. А проти розгортання політичного переслідування в країні. І проти переслідування Антоненка зокрема. Ви цього не розгледіли? То це проблеми вашої викривленої точки зору, а не об'єктивної реальності.
З точки зору судді, Антоненко винуватий, бо він був у АТО. Про це написано у черговому судовому рішенні про запобіжний захід. Оскільки участь в АТО є обтяжуючою обставиною, як з точки зору суддівських, так і зелених. Та й вашої, також, судячи із намагання натягнути сову на глобус. Поза тим ваші наміри не мають ніякого грунту, оскільки багато депутатів наголошували на готовності узяти персональну відповідальність за Антоненка, шляхом оформлння власного поручительства. І Порошенко - не виключення. Але лише один з тих, хто про це заяівляв особисто, або через адвокатів у судовому засіданні.. Та це стає лише червоним ганчір'ям для Зеленського.
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31.03.2021 13:01 Ответить
Это хорошо, что вы написали свое мнение.
Но я позволю себе немного подискутировать с вами...
я попробую тезисно пройти по вашим "словам"...

- "огіка опусу полягає в тому, що, мовляв, нема мітингів, тому винуватий"
дело в том, что у нас политики никогда не упускают свой шанс засветится на публику под любым предлогом лишь заработать на этом СЕБЕ дивидентов... И согласитесь, НАШИ политики, крысы с чутьем... Врядли вы ЭТО будете оспаривать... Так вот отсутствие этих крыс (тем более ГРОМКОЕ и АКТИВНОЕ их "отсутсвтие") на митингах в защиту Рифа - для меня - это косвенное подтверждение того, что ОНИ заню, что ТАМ (в деле) у РИФА что то есть такое, что не дает им желания - светить себя в его защиту... Я предполагаю, они НЕ ХОТЯТ каким либо образом, что бы когда-нибудь их как то потом связывали с ним..."политична недоцильнисть", "рискованное политическое вложение".

- "винуватість визначається наявністю законно добутих доказів"
а вы допущены к материалам дела ? У вас есть возможность с ними ознакомится...? Что бы настаивать на том, что в деле нет "доказив" ?
"Вы скажите, что и у меня этого нет, но я почему то высказываю свое мнение..."

Я вам отвечу так: я исхожу из косвенных данных и своего опыта . Я не пользуюсь эмоциями и предвзятостью исходя из того, "нравится он мне или нет".


- "точки зору судді, Антоненко винуватий, бо він був у АТО"

я не видел в статье что суд признал вину "бо він був у АТО". Вы или не внимательны или манипулируете словами.

Участь в АТО НЕ є обтяжуючою обставиною. - тут нужно дословно видеть, что и как написано !


-"багато депутатів наголошували на готовності узяти персональну відповідальність за Антоненка, шляхом оформлння власного поручительства. І Порошенко"
когда это было... С тех пор я не слышу этих заявлений... Тогда когда они их давали, они возможно не имели той информации, которая есть у них сейчас... И по-видимому поэтому с тех пор - таких заявлений нет !

Вот когда кто последний раз об этом заявил ?
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31.03.2021 14:29 Ответить
Ви покладаєтесь саме на власні політичні антипатії. А не на факти. Тому акцентували увагу на Порошенку. А він звернувся до суду з пропозицією взяти Антоненка на поруки. На відміну від заяви на публіці, це дія, яка передбачає дуже суттєве залучення особи в процес. На відміну від думки, що висловлена на мітингу і є лише оцінкою, яка не може бути підставою для відповідальності. Зеленський і без підстав звинувачиє протестувальників в заангажованості Порошенком. Так само й ви. Але заяви вам не вистачає, щоби підкріпити власні про це вигадки. Поручитель, натомість, несе кримінальну відповідальність із перспективою бути ув'язненим, якщо особа, за яку поручення дано, порушить його умови.
Поза тим, суд не вважає, що поручительство одразу низки відомих політиків є достатнім запобіжним засобом. Це свідчить про політичний характер процесу. Про тиск з боку влади. Про те, що для системи має значення не встановлення істини, а збереження статус-кво. За яким, ув'язненою є людина, яка згідно з доказами сама не закладала вибухівку, а лише супроводжувала жінку, що це зробила. В той час як пдозрювану, яка за твердженням слідства це робила, переведено під домашній арешт. А вона бере участь у виборчій кампанії під стягом ЕС. Помилка захисту в тому, що вони подають підозрюваного патріотом. Якби він був сєпаром, що влаштовував референдуми, його б обрали у раду. Принаймні б давно звільнили під власне зобов'язання і дали б втікти.
Я не коментую докази,бо саме це є питанням суду. І вам зараз раджу цього не робити. Ще буде час. І за "пацюків", між іншим, треба відповідати.
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31.03.2021 16:18 Ответить

Укажите мне ГДЕ я хоть каким то образом выразил "власні політичні антипатії" !?
Вы манипулятор, перекручиваете смысл ВСЕГО... Вам чего то не хватает, что бы смотреть на вопрос БЕЗ эмоций и более независимо...

Вы симпатизируете Рифу ? Если ДА, то почему? (я не о виновности или невиновности, я о отношении к нему )

Вы пишите "Зеленський і без підстав звинувачиє протестувальників в заангажованості Порошенком. Так само й ви." - Я ? Где и Когда ? Вы опять соврали !

В пишите "А він (Порошенко) звернувся до суду з пропозицією взяти Антоненка на поруки" - когда это было и чем это подтверждается ?
Вы пишите "Поручитель, натомість, несе кримінальну відповідальність із перспективою бути ув'язненим, якщо особа, за яку поручення дано, порушить його умови." - а я вам отвечу. Вы - не правы !!! Он не несёт НИКАКОЙ ответственности !!!
Н И К А К О Й !!!

Вы это заявили потому что не владеете нужными знаниями, или нарочно соврали ?
Если вы утверждаете на своей правоте - сошлитесь на КОНКРЕТНУЮ статью УК Украины - подтверждающую ваши слова !


"Поза тим, суд не вважає, що поручительство одразу низки відомих політиків є достатнім запобіжним засобом." - это ПРАВО суда !Суд не обязан это воспринимать, это его право.
Как раз это и говорит о том, что суд не идёт на политическую подоплёку.

"Про тиск з боку влади. " - мне известен только ОДИН эпизод "тиска" - это первичная прессконфиренция, другой мне не известен. Если вам известны другие - укажите КОНКРЕТНЫЙ факт, где и когда он был и чем выражался!

"згідно з доказами сама не закладала вибухівку, а лише супроводжувала жінку, що це зробила. В той час як пдозрювану, яка за твердженням слідства це робила, переведено під домашній арешт" - что бы что хдесь оценить нужно знать больше... А варианты могут быть разные... Например, что он есть одним из "руководителем" этих действия, а она находилась под его влиянием... Или например, она пошла на сотрудничество с следствием, а он нет... А может и то и другое, Или еще что угодно..
Тут вариантов много ...

"Помилка захисту в тому, що вони подають підозрюваного патріотом." - проблема защиты в том, что скорее всего у него НЕТ настоящего алиби !!! Или иных фактов, которые опровергают данные обвинения...!
Если б они были - поверьте, мы бы ТОЛЬКО это в первую очередь бы от них (защиты) и слышали ... ВОТ ЭТО для меня и является ПЕРВИЧНЫМ признаком того, что РИФ скорее всего ПРИЧАСТЕН к "делу Шеремета" !!!
Я ПОДЧЁРКИВАЮ (!!!) ПРИЧАСТЕН (!!!), я не говорю о виновности, как вы меня пытаетесь тут подать! Я говорю о причастности. Что бы я мог говорить о ВИНОВНОСТИ - мне нужно видеть материалы дела, но у меня их нет. Но это и не значит, что он невиновен, так как косвенные признаки - говорят о его причастности!
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31.03.2021 18:30 Ответить
Вам залишилось тільки перейти на капс-лок. для вираження ваших емоцій. Проте навіть ваш жирнючий шрифт і без того читати зараз нема бажання. Тому ви можете звинувачувати лише себе, що не отримаєте належної відповіді. Це поза тим, що пояснювати вам те саме кілька разів не буде ніхто. Краще перечитайте спокійно і без емоцій власні тексти. Там знайдете відповіді "де" ви і "що".
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31.03.2021 18:54 Ответить
Чёрный шрифт, это что бы легче было читающему отделить ваши фразы от моих и не более.
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31.03.2021 19:00 Ответить
Так что мне бы хотелось бы увидеть ваши ответы по существу...
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31.03.2021 19:01 Ответить
Вообще то должен решать судья а не прокурор.....
Но у нас как всегда суд и прокуратура слились в экстазе!
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31.03.2021 17:12 Ответить
 
 