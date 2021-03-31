Украина получила подтверждение о поставке еще почти 1 млн доз вакцины Pfizer, которые будут доставлены до конца июня, - главный санврач Ляшко
Украинское правительство получило подтверждение о поставке дополнительного миллиона доз вакцины от Pfizer / BioNTech в пределах глобального механизма COVAX.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Мокрик по живому" на hromadske сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
По его словам, уже в ближайшие недели в рамках COVAX Украина должна получить 117 000 доз Pfizer.
"Плюс сегодня мы получили дополнительно подтверждение от глобальной инициативы COVAX о выделении Украине еще почти одного миллиона доз вакцины Pfizer, которая будет поставлена траншами до конца июня" , - отметил Ляшко.
Главный санврач рассказал и вообще о том, сколько и каких вакцин против коронавируса ожидает Украину.
"Covishield мы получили 500 000. По контракту до конца марта должно было прийти еще миллион доз. Затем следующие 500000 доз и еще миллион. Однако сейчас в Индии временная запрет на экспорт вакцины, но мы не паникуем, потому что сейчас приходит новая вакцина с такой же платформы - в рамках механизма COVAX " , - сказал Ляшко.
Речь идет о той же вакцину AstraZeneca, которую производят в Южной Корее. К концу мая Украина должна получить 1,7 миллиона доз этой вакцины, первую партию в 360 000 уже готовы отгрузить. Не делают этого, потому что производитель до сих пор не зарегистрировал вакцину в Украине.
"Никак не может подать документы. Процедура у нас простая, просто нужно подать документы, но есть какие-то определенные бюрократические вещи этой компании " , - пояснил санврач.
Также Ляшко напомнил, что Украина уже заключила контракт на поставку 2 миллионов доз вакцины от китайской компании Sinovac
"Первая поставка в 215 000 доз уже пришла , остальные ожидаем следующими траншами. Эти 215 000 доз проходят сейчас лабораторный контроль и, надеемся, в ближайшее время будет вакцина допущена к реализации " , - уточнил он.
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я записався чотири доби тому але ще не отримав підтвердження
keeping fingers crossed що в них ще пфайзер залишився
а до кінця квітня вакцінують двісті мільйонів
звичайно чорним та й нелегалам будуть всілякі префренції
«Сьогодні стало відомо, що Україна, як одна з країн, яка включена в роботу глобального механізму COVAX має змогу отримати вакцини від коронавірусної хвороби у кількості доз, яка дорівнює 20% населення безкоштовно», - розповів Ляшко.
Він уточнив, що така домовленість означає, що 4 мільйони українців «зможуть вакцинуватись у першій половині 2021 року за рахунок фінансової підтримки з боку міжнародних партнерів та урядів інших країн».Прес-секретарка Віктора Ляшка Оксана Фартак пояснила нам, що вакцину треба вводити двічі, тому все у дописі правильно. Тобто доз буде 8 мільйонів, але їх вистачить на 4 мільйони людей. Тобто де-факто безкоштовних вакцин вистачить на близько 10% населення.
«А коли вже закуплять вакцину додатково за державні кошти, то тоді будуть далі вакцинувати (решту населення - ред.)», - сказала вона."