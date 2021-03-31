Украина получила подтверждение о поставке еще почти 1 млн доз вакцины Pfizer, которые будут доставлены до конца июня, - главный санврач Ляшко

Украинское правительство получило подтверждение о поставке дополнительного миллиона доз вакцины от Pfizer / BioNTech в пределах глобального механизма COVAX.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Мокрик по живому" на hromadske сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, уже в ближайшие недели в рамках COVAX Украина должна получить 117 000 доз Pfizer.

"Плюс сегодня мы получили дополнительно подтверждение от глобальной инициативы COVAX о выделении Украине еще почти одного миллиона доз вакцины Pfizer, которая будет поставлена траншами до конца июня" , - отметил Ляшко.

Главный санврач рассказал и вообще о том, сколько и каких вакцин против коронавируса ожидает Украину.

"Covishield мы получили 500 000. По контракту до конца марта должно было прийти еще миллион доз. Затем следующие 500000 доз и еще миллион. Однако сейчас в Индии временная запрет на экспорт вакцины, но мы не паникуем, потому что сейчас приходит новая вакцина с такой же платформы - в рамках механизма COVAX " , - сказал Ляшко.

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Речь идет о той же вакцину AstraZeneca, которую производят в Южной Корее. К концу мая Украина должна получить 1,7 миллиона доз этой вакцины, первую партию в 360 000 уже готовы отгрузить. Не делают этого, потому что производитель до сих пор не зарегистрировал вакцину в Украине.

"Никак не может подать документы. Процедура у нас простая, просто нужно подать документы, но есть какие-то определенные бюрократические вещи этой компании " , - пояснил санврач.

Также Ляшко напомнил, что Украина уже заключила контракт на поставку 2 миллионов доз вакцины от китайской компании Sinovac

"Первая поставка в 215 000 доз уже пришла , остальные ожидаем следующими траншами. Эти 215 000 доз проходят сейчас лабораторный контроль и, надеемся, в ближайшее время будет вакцина допущена к реализации " , - уточнил он.