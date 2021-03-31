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Новости Борьба с коронавирусом
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Украина получила подтверждение о поставке еще почти 1 млн доз вакцины Pfizer, которые будут доставлены до конца июня, - главный санврач Ляшко

Украина получила подтверждение о поставке еще почти 1 млн доз вакцины Pfizer, которые будут доставлены до конца июня, - главный санврач Ляшко

Украинское правительство получило подтверждение о поставке дополнительного миллиона доз вакцины от Pfizer / BioNTech в пределах глобального механизма COVAX.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Мокрик по живому" на hromadske сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, уже в ближайшие недели в рамках COVAX Украина должна получить 117 000 доз Pfizer.

"Плюс сегодня мы получили дополнительно подтверждение от глобальной инициативы COVAX о выделении Украине еще почти одного миллиона доз вакцины Pfizer, которая будет поставлена траншами до конца июня" , - отметил Ляшко.

Главный санврач рассказал и вообще о том, сколько и каких вакцин против коронавируса ожидает Украину.

"Covishield мы получили 500 000. По контракту до конца марта должно было прийти еще миллион доз. Затем следующие 500000 доз и еще миллион. Однако сейчас в Индии временная запрет на экспорт вакцины, но мы не паникуем, потому что сейчас приходит новая вакцина с такой же платформы - в рамках механизма COVAX " , - сказал Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина ожидает поставку 300 тыс. доз вакцины AstraZeneca и 117 тыс. доз вакцины Pfizer в ближайшее время, - совещание у Зеленского

Речь идет о той же вакцину AstraZeneca, которую производят в Южной Корее. К концу мая Украина должна получить 1,7 миллиона доз этой вакцины, первую партию в 360 000 уже готовы отгрузить. Не делают этого, потому что производитель до сих пор не зарегистрировал вакцину в Украине.

"Никак не может подать документы. Процедура у нас простая, просто нужно подать документы, но есть какие-то определенные бюрократические вещи этой компании " , - пояснил санврач.

Также Ляшко напомнил, что Украина уже заключила контракт на поставку 2 миллионов доз вакцины от китайской компании Sinovac

"Первая поставка в 215 000 доз уже пришла , остальные ожидаем следующими траншами. Эти 215 000 доз проходят сейчас лабораторный контроль и, надеемся, в ближайшее время будет вакцина допущена к реализации " , - уточнил он.

Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) Pfizer (180)


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Топ комментарии
+11
Украина получила подтверждение о поставке еще почти 1 млн доз вакцины Pfizer, которые будут доставлены до конца июня, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 8962
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31.03.2021 07:20
+7
вчерашнее выступление и ответы на вопросы депутатов от баканова в ВР оказались хорошо отрепетированным спектаклем. в руках у него - сценарий. там и вопросы и ответы.
Украина получила подтверждение о поставке еще почти 1 млн доз вакцины Pfizer, которые будут доставлены до конца июня, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 3246
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31.03.2021 07:17
+5
Кто доживет до конца июня тот и не вспомнит эту очередную брехню, кто не доживет - тому и напягатся особо не надо будет... зато этот Ляшко будет сидеть в том же кресле к тому времени... гарантированно...
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31.03.2021 07:21
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вчерашнее выступление и ответы на вопросы депутатов от баканова в ВР оказались хорошо отрепетированным спектаклем. в руках у него - сценарий. там и вопросы и ответы.
Украина получила подтверждение о поставке еще почти 1 млн доз вакцины Pfizer, которые будут доставлены до конца июня, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 3246
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31.03.2021 07:17 Ответить
А может до конца июля? А может октября? А впрочем « а какая разница»? Главное чтоб куртка красивая была
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31.03.2021 07:18 Ответить
Кроме шоу, причем по сценарию, клоуны ничего не умеют. Жрите , зебыдло.

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31.03.2021 07:26 Ответить
Украина получила подтверждение о поставке еще почти 1 млн доз вакцины Pfizer, которые будут доставлены до конца июня, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 8962
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31.03.2021 07:20 Ответить
Зеленский вновь президент.
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31.03.2021 07:27 Ответить
Не доживет,недолюдь...
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31.03.2021 07:46 Ответить
Кто доживет до конца июня тот и не вспомнит эту очередную брехню, кто не доживет - тому и напягатся особо не надо будет... зато этот Ляшко будет сидеть в том же кресле к тому времени... гарантированно...
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31.03.2021 07:21 Ответить
по прежнему стыдится назвать год
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31.03.2021 07:24 Ответить
Врет, как всегда. Зелень врет каждый раз, когда рот открывает
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31.03.2021 07:37 Ответить
Украина получила подтверждение о поставке еще почти 1 млн доз вакцины Pfizer, которые будут доставлены до конца июня, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 9433
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31.03.2021 07:39 Ответить
в нашій Західній Вірджинії з 27 березня вакцинують усіх бажаючих
я записався чотири доби тому але ще не отримав підтвердження
keeping fingers crossed що в них ще пфайзер залишився
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31.03.2021 07:42 Ответить
по ящику казали що майже сто мільйонів вже отримали перший шот
а до кінця квітня вакцінують двісті мільйонів
звичайно чорним та й нелегалам будуть всілякі префренції
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31.03.2021 07:47 Ответить
https://hromadske.ua/posts/********-bezplatno-otrimaye-vakcini-vid-koronavirusu-dlya-20-naselennya-lyashko 18 листопада 2020 Україна безкоштовно отримає вакцини від коронавірусу для 20% населення, каже Ляшко. Але з обрахунками щось пішло не так

«Сьогодні стало відомо, що Україна, як одна з країн, яка включена в роботу глобального механізму COVAX має змогу отримати вакцини від коронавірусної хвороби у кількості доз, яка дорівнює 20% населення безкоштовно», - розповів Ляшко.
Він уточнив, що така домовленість означає, що 4 мільйони українців «зможуть вакцинуватись у першій половині 2021 року за рахунок фінансової підтримки з боку міжнародних партнерів та урядів інших країн».Прес-секретарка Віктора Ляшка Оксана Фартак пояснила нам, що вакцину треба вводити двічі, тому все у дописі правильно. Тобто доз буде 8 мільйонів, але їх вистачить на 4 мільйони людей. Тобто де-факто безкоштовних вакцин вистачить на близько 10% населення.

«А коли вже закуплять вакцину додатково за державні кошти, то тоді будуть далі вакцинувати (решту населення - ред.)», - сказала вона."
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31.03.2021 07:48 Ответить
усе зміну здав час спати усіх грошей не заробиш 😀
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31.03.2021 07:50 Ответить
"Не хочешь не слушай а врать не мешай."
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31.03.2021 08:01 Ответить
Все поумирали прошлой весной, колоть он собрался
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31.03.2021 08:18 Ответить
А до конца июня или ишак сдохнет....
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31.03.2021 08:34 Ответить
"Плюс сегодня мы получили дополнительно подтверждение от глобальной инициативы COVAX о выделении Украине еще почти одного миллиона доз вакцины Pfizer, которая будет поставлена траншами до конца июня" - год забыл указать. 2030-й?
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31.03.2021 10:47 Ответить
"Но мы не паникуем...." Вы не паникуете, вы, сволочи, вообще ничего не делаете... В день помирает до 300 человек, т.е за месяц 9000 человек, а сколько еще станет инвалидами... Но вам пох.. вы же не в обычных больницах лечитесь, вы же бесплатно в Феофании лечитесь и еще никто из ваших не умер, в отличии от обычных людей...
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31.03.2021 11:24 Ответить
 
 