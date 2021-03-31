Меркель и Макрон призвали к проведению переговоров в "нормандском формате"

В ходе трехсторонних переговоров 30 марта канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон призвали к встрече в "нормандском формате". Третьей стороной переговоров выступал президент РФ Владимир Путин.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщили в пресс-службе правительства Германии.

Отмечается, что стороны обсудили урегулирование конфликта на востоке Украины.

"Канцлер и президент Франции призвали к проведению переговоров в нормандском формате по реализации минских договоренностей", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Меркель, Макрон и Путин обсудили ситуацию на Донбассе. Зеленского не пригласили

Напомним, на фоне обострения ситуации на Донбассе сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует обсудить дальнейшие действия для урегулирования ситуации с лидерами стран "нормандского формата".

Читайте на "Цензор.НЕТ": При президенте Зеленском не удалось продвинуться ни на йоту в реализации как минских, так и нормандских договоренностей, - Песков

В свою очередь в Кремле заявили, что Путин не планирует проводить разговор Зеленским. Также у российского президента сказали, что дела с "нормандским форматом" обстоят плохо.

Вечером 30 марта Путин, Макрон и Меркель провели трехсторонние переговоры, в ходе которых обсудили и ситуацию на Донбассе.

Макрон призвал, чтобы Россия взяла на себя обязательство по урегулированию ситуации на востоке Украины.

В свою очередь Путин обвинил в обострении на Донбассе власти Украины.