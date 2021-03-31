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Новости Агрессия России против Украины
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Враг за сутки 7 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, а возле Павлополя провел инженерное оборудование своих позиций. Боевых потерь нет, - штаб ОС

Враг за сутки 7 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, а возле Павлополя провел инженерное оборудование своих позиций. Боевых потерь нет, - штаб ОС

Российско-оккупационные войска продолжают вести провокационные обстрелы позиций украинских защитников с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня. Так, за прошедшие сутки, 30 марта, в районе проведения ООС было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, из которых 7 обстрелов и 1 факт инженерного оборудования позиций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, вблизи Авдеевки и Песков, российско-оккупационные войска осуществили обстрелы позиций украинских защитников, используя противотанковые гранатометы, а в пригороде Широкино - крупнокалиберные пулеметы.

Неподалеку от населенных пунктов Причепиловка и Троицкое оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.

Вблизи Павлополя российско-оккупационные войска проводили инженерное оборудование своих позиций.

"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - сказано в сообщении.

Отмечается, что действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей.

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"Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ", - сообщили в штабе.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 31 марта, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"В районе проведения операции Объединенных сил украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки 7 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, а возле Павлополя провел инженерное оборудование своих позиций. Боевых потерь нет, - штаб ОС 01

обстрел (27275) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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"Враг обстрелял" , а ответка ? Дальше зеленая сопля вместе с трусом Хомчаком держат наших бойцов за живые безоружные мишени ? В ресторанчике вчера Зе водочкой не поперхнулся ? Несварение желудка на юбилейчике не получил ?
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31.03.2021 08:38 Ответить
Найшвишого одужвння пораненим.
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31.03.2021 09:00 Ответить
 
 