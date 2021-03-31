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Новости Борьба с коронавирусом
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У нас будет достаточно вакцин, чтобы привить 50% населения Украины к концу года, - главный санврач Ляшко

У нас будет достаточно вакцин, чтобы привить 50% населения Украины к концу года, - главный санврач Ляшко

В Украине будет возможность вакцинировать 50% жителей к концу 2021 года. Для этого будет получено достаточно вакцины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы "Мокрик по живому" на hromadske.

На вопрос, не отказывается ли Ляшко от своих слов, что за два года в Украине вакцинируют 50% населения, он ответил, что это сделают быстрее.

"Я думаю, что у нас будет возможность вакцинировать (50% населения. - Ред.) до конца этого года. Возможно будут глобальные катаклизмы, но то, что я вижу, то что прогнозируется, у нас будет вакцина, которая позволит сделать эти прививки", - сказал Ляшко.

По его словам, Украине, чтобы вакцинировать "наше количество", нужно 4-7 месяцев.

"Все будет зависеть от вакцины и от желания приходить прививаться", - добавил главный санитарный врач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина получила подтверждение о поставке еще почти 1 млн доз вакцины Pfizer, которые будут доставлены до конца июня, - главный санврач Ляшко

Ранее Министерство здравоохранения представило план вакцинации населения от коронавируса. План включает в себя пять этапов, а вакцинацию планируют провести для не менее чем 50% населения страны.

В то же время глава Минздрава Максим Степанов уже заявил о планах вакцинировать от COVID-19 по крайней мере 60% взрослого населения страны.

вакцина (3815) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+11
В каком смысле? Много вакцины будет или мало народу останется?
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31.03.2021 07:59
+8
У нас будет достаточно вакцин, чтобы привить 50% населения Украины к концу года, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 4836
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31.03.2021 08:08
+6
та ми пам'ятаємо
У нас буде достатньо вакцин, щоб прищепити 50% населення України до кінця року, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 9198
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31.03.2021 08:36
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Сказал чувак в пальто за 720 косарей)
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31.03.2021 07:56 Ответить
это что за пальто? Луи Виттон лично его шил?))
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31.03.2021 07:58 Ответить
Нет его шили откаты на короновирус из бюджета...
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31.03.2021 07:59 Ответить
аа.. тогда ладно)) индусы впарили незадорого?))
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31.03.2021 08:00 Ответить
1. пальто у степанова
2. "всего лишь" за 350 косарей
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31.03.2021 08:01 Ответить
врет ляшко.. степанов вчера клялся что до конца года в Украину привезут всего 8 млн. доз... а это 4 млн. чел всего.. 10%, а не 50%... И то не факт что осилят
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31.03.2021 10:15 Ответить
ай эм хеппи вери мач...
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31.03.2021 07:57 Ответить
"За його словами, держава це підтримала, але проводити наступні дослідження державні установи не можуть, адже не мають підприємств з виробництва вакцин. "=== То створюйте, бо буде біда! Ера ефективних антибіотиків закінчилась, а на її місце виходить антибіотикорезистентність з епідеміями хвороб! В Світі панує національний егоїзм, будуть думати як врятувати свій народ і за ніякі гроші, та ще й під маркою "сваєва нє віжу" вже не прокатіт! Враховуйте пріоритети поки не пізно!
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31.03.2021 07:57 Ответить
А дороги? Хіба ж можна відмовитись від доріг?
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31.03.2021 08:00 Ответить
Зелені урядовці, соьрап вши на відповідальні посади, опановують ремесло межюдіумів, яорожок і екстрасенсів: "Возможно будут глобальные катаклизмы, но то, что я ВИЖУ, то что прогнозируется, у нас будет вакцина, которая позволит сделать эти прививки", - сказав Ляшко. Тобто у них немає промнозування, стратегії і відповідатьності. Як і прогнозування.
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31.03.2021 07:59 Ответить
В каком смысле? Много вакцины будет или мало народу останется?
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31.03.2021 07:59 Ответить
Воооот, внимательно читайте сообщения.
1. Оно не сказало, что сделает прививки половине населения - оно сказало, что у него будет вкацин на половину населения
2. При этом сколько конкретно - оно не сказало. Сегодня. А вчера обещало, что будет около 2 млн. Т.е. оно рассчитывает, что к зиме в Украине останется около 10% от сегодняшнего населения.

Очень хорошо, что оно все время врет.
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31.03.2021 08:13 Ответить
т.е. признали что никакого коллективного иммунитета не будет
я понял - они каждый день врут ежедневно снижая планку. чтобы постепенно в конце концов сказать правду как она есть.
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31.03.2021 08:00 Ответить
Оно способно еше думать?
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31.03.2021 08:01 Ответить
Думать? Нет, не способно. Но языком работать - почему бы и нет.
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31.03.2021 08:14 Ответить
Людина короною нещодавно перехворіла.Очевидно,хвороба вплинула на мозкову діяльність.
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31.03.2021 08:39 Ответить
Все будет зависеть от вакцины и от желания приходить прививаться", - добавил главный санитарный врач. Источник: https://censor.net/ru/n3256642\\\\\\\\\\\

Вот тут то Бровко и зарыт. - скажет - Мы купили для вас вакцину фирмы "Дэд раб", каждому привитому - скидка на деревянный пенал из шести досок. И понятно шо все обосрутся, а Ляшко скажет: Ну вот - они сами не захотели, нивинавата.яя)
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31.03.2021 08:02 Ответить
Шел второй год...а вакцына все ехала и ехала)
38 тыс уже на кладбище ее ожидают...
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31.03.2021 08:03 Ответить
в зелених все в майбутньому часі: плануємо, буде, зробимо... Пройшло два роки обіцянок- чи ще є такі, хто вірить в казочки?
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31.03.2021 08:04 Ответить
Трогательная новость о вакцинации в Украине. На 31 марта в стране полностью вакцинировано 2 (ДВА) человека. Это ПОБЕДА!!!
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31.03.2021 08:07 Ответить
50%...кому вы туфту терете? Изя в Одэссе зашол в поликлинику и попросил шобы его привили! и знаете шо ему ответили?...Пошел вон!
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31.03.2021 08:07 Ответить
На манєже всьо тє же.У нас будет достаточно вакцин, чтобы привить 50% населения Украины к концу года, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 2191
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31.03.2021 08:08 Ответить
У нас будет достаточно вакцин, чтобы привить 50% населения Украины к концу года, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 4836
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31.03.2021 08:08 Ответить
Судить их надо этих мразей.
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31.03.2021 08:12 Ответить
стесняюсь спросить-а у населения спросили?
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31.03.2021 08:15 Ответить
https://censor.net/ru/news/3256611/do_kontsa_goda_planiruem_vaktsinirovat_ot_covid19_60_vzroslogo_naseleniya_ukrainy_stepanov
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31.03.2021 08:15 Ответить
Не сците к 2024 все будет!
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31.03.2021 08:15 Ответить
"Я думаю, что у нас будет возможность вакцинировать (50% населения. - Ред.) до конца этого года..." - Ляшко.
Звичайно ці казочки розраховані на зебілів)

Все одно потім скажуть, що це була особиста думка Ляшка ("я думаю", "будет возможность") і фрація СН її не підтримує, а Степанов взагалі тут ні до чого, а Гідранта вкотрий раз цинічно підставили)
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31.03.2021 08:18 Ответить
А у нас соси-алистические власти в районах вакцинировали свои тещи,братья,кумовья,друзей,своих бизнесменов и т. п. . И все это из числа тех вакцин,что были предназначены для врачей и были получены из Румынии! Видали таких тварей? Поливать грязью Румынию -они не стесняются,а как лакать -так они первые у лоханки! Ничего,недолго это будет. По последним опросам в парламент проходят всего три партии,-PAS (партия М. Санду) и две воровские партии соси-алисты и партия мужа жасмин. Причем у PAS больше 35% ,а у двух воровских -меньше 33% вместе. И это без диаспоры. Если экстраполировать -то у PAS будет большинство в Парламенте и они смогут установить свое правительство. Ну это,значит -Здравствуй .опа! -для воров!
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31.03.2021 08:20 Ответить
М. Санду обратилась в Конституционый Суд по поводу роспуска Парламента,поскольку образовались условия для роспуска Парламента -прошли два месяца и провалились две попытки выбора правительства. Сейчас уже ВСЕ эксперты конституционалисты утверждают что Конституционый Суд одобрит просьбу Президента о роспуске Парламента. Трепещите,промосковские .опы!
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31.03.2021 08:27 Ответить
Как то быстро проценты падают... Вчера же еще вы обещали 60%, а ранее так вообще всех желающих.
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31.03.2021 08:24 Ответить
Зайві проценти відвозять по асфальтованим дорогам на цвинтар.
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31.03.2021 08:32 Ответить
У нас будет достаточно вакцин, чтобы привить 50% населения Украины к концу года, - главный санврач Ляшко

хххххххххххх
Ляшко, даже если у тебя и будет достаточно вакцин, не будет достаточно шприцов.
Так что не трынди, трынделка
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31.03.2021 08:32 Ответить
за що блокування?.. агов, адміне..
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31.03.2021 08:34 Ответить
Уточните к концу какого года ?К концу вашего последнего года жизни?!
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31.03.2021 08:35 Ответить
та ми пам'ятаємо
У нас буде достатньо вакцин, щоб прищепити 50% населення України до кінця року, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 9198
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31.03.2021 08:36 Ответить
Янелох Зелохів розводить.
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31.03.2021 09:06 Ответить
шо, опять!.. (с)
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31.03.2021 10:47 Ответить
Да закрий свою вонючу брехливу пельку.
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31.03.2021 08:49 Ответить
За два года?! Типа, я за базаром слежу, за два года всех вкцинирую! Алё, утырок, Байден за 2 месяца 100 млн провакцинировал! А ты тут типа пальцы кидаешь, мол отвечаю, всё будет! Но за ДВА ГОДА! Пошёл ты на хер, мразота!
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31.03.2021 08:51 Ответить
"будет достаточно вакцин, чтобы привить 50% населения Украины к концу года"

А остальные 50% остаются до конца года без защиты? Чемпионы по борьбе с короновирусом? Это просто писец какой-то.
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31.03.2021 09:08 Ответить
Ключове слово "буде", далі не потрібно щось говорити.
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31.03.2021 09:15 Ответить
У нас буде достатньо вакцин, щоб прищепити 50% населення України до кінця року, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 4855
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31.03.2021 09:18 Ответить
Наглое циничное вранье от циничных зЕленых ушлепков-мародеров своему зЕленому лохторату, надеются на тупость последних. Вот что анонсировал "конь в пальто за 22000 долларов": «До конца недели мы планируем выйти на уровень 10-11 тысяч вакцинаций в день. Вакцинация разворачивается каскадным методом, мы постоянно наращиваем объемы». А дальше простая математика считаем кол-во дней в году (минус про.раные январь и половину февраля) на кол-во ПЛАНИРУЕМЫХ вакцинаций, получаем +-ТРИ МИЛЛИОНА пятьсот двадцать тысяч прививок в год (ПО ОДНОМУ РАЗУ, а нужно два). Чтобы привить 50% населения ПО ОДНОМУ разу нужно прививать по +-62 тысячи человек в день. Это все что нужно знать об подлецах и лжецах прибарахляющихся за счет жизни украинцев.
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31.03.2021 09:20 Ответить
У нас буде достатньо вакцин, щоб прищепити 50% населення України до кінця року, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 373
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31.03.2021 09:24 Ответить
А пока будут вакцинировать вторую половину, пропадет имунитет у первой. Вечный двигатель.
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31.03.2021 10:19 Ответить
От йолопи, ті українці
Їм вже стільки наобіцяли
А їм все мало...
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31.03.2021 10:24 Ответить
Янелох Зелохів розводить.
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31.03.2021 13:31 Ответить
 
 