У нас будет достаточно вакцин, чтобы привить 50% населения Украины к концу года, - главный санврач Ляшко
В Украине будет возможность вакцинировать 50% жителей к концу 2021 года. Для этого будет получено достаточно вакцины.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы "Мокрик по живому" на hromadske.
На вопрос, не отказывается ли Ляшко от своих слов, что за два года в Украине вакцинируют 50% населения, он ответил, что это сделают быстрее.
"Я думаю, что у нас будет возможность вакцинировать (50% населения. - Ред.) до конца этого года. Возможно будут глобальные катаклизмы, но то, что я вижу, то что прогнозируется, у нас будет вакцина, которая позволит сделать эти прививки", - сказал Ляшко.
По его словам, Украине, чтобы вакцинировать "наше количество", нужно 4-7 месяцев.
"Все будет зависеть от вакцины и от желания приходить прививаться", - добавил главный санитарный врач.
Ранее Министерство здравоохранения представило план вакцинации населения от коронавируса. План включает в себя пять этапов, а вакцинацию планируют провести для не менее чем 50% населения страны.
В то же время глава Минздрава Максим Степанов уже заявил о планах вакцинировать от COVID-19 по крайней мере 60% взрослого населения страны.
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2. "всего лишь" за 350 косарей
1. Оно не сказало, что сделает прививки половине населения - оно сказало, что у него будет вкацин на половину населения
2. При этом сколько конкретно - оно не сказало. Сегодня. А вчера обещало, что будет около 2 млн. Т.е. оно рассчитывает, что к зиме в Украине останется около 10% от сегодняшнего населения.
Очень хорошо, что оно все время врет.
я понял - они каждый день врут ежедневно снижая планку. чтобы постепенно в конце концов сказать правду как она есть.
Вот тут то Бровко и зарыт. - скажет - Мы купили для вас вакцину фирмы "Дэд раб", каждому привитому - скидка на деревянный пенал из шести досок. И понятно шо все обосрутся, а Ляшко скажет: Ну вот - они сами не захотели, нивинавата.яя)
38 тыс уже на кладбище ее ожидают...
Звичайно ці казочки розраховані на зебілів)
Все одно потім скажуть, що це була особиста думка Ляшка ("я думаю", "будет возможность") і фрація СН її не підтримує, а Степанов взагалі тут ні до чого, а Гідранта вкотрий раз цинічно підставили)
хххххххххххх
Ляшко, даже если у тебя и будет достаточно вакцин, не будет достаточно шприцов.
Так что не трынди, трынделка
А остальные 50% остаются до конца года без защиты? Чемпионы по борьбе с короновирусом? Это просто писец какой-то.
Їм вже стільки наобіцяли
А їм все мало...