У нас будет достаточно вакцин, чтобы привить 50% населения Украины к концу года, - главный санврач Ляшко

В Украине будет возможность вакцинировать 50% жителей к концу 2021 года. Для этого будет получено достаточно вакцины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы "Мокрик по живому" на hromadske.

На вопрос, не отказывается ли Ляшко от своих слов, что за два года в Украине вакцинируют 50% населения, он ответил, что это сделают быстрее.

"Я думаю, что у нас будет возможность вакцинировать (50% населения. - Ред.) до конца этого года. Возможно будут глобальные катаклизмы, но то, что я вижу, то что прогнозируется, у нас будет вакцина, которая позволит сделать эти прививки", - сказал Ляшко.

По его словам, Украине, чтобы вакцинировать "наше количество", нужно 4-7 месяцев.

"Все будет зависеть от вакцины и от желания приходить прививаться", - добавил главный санитарный врач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина получила подтверждение о поставке еще почти 1 млн доз вакцины Pfizer, которые будут доставлены до конца июня, - главный санврач Ляшко

Ранее Министерство здравоохранения представило план вакцинации населения от коронавируса. План включает в себя пять этапов, а вакцинацию планируют провести для не менее чем 50% населения страны.

В то же время глава Минздрава Максим Степанов уже заявил о планах вакцинировать от COVID-19 по крайней мере 60% взрослого населения страны.