На съемной квартире во Львове обнаружили тело 19-летней студентки со множественными ранами, - полиция. ФОТО

Во Львове полицейские устанавливают обстоятельства убийства студентки с Днепропетровщины. Погибшая находилась в розыске как без вести пропавшая. Правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию злоумышленника, причастного к совершению убийства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции во Львовской области.

По данным ведомства, 30 марта в 20:30 на оперативную линию "102" поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов на улице Лычаковской во Львове, которую владелица сдавала в аренду, было обнаружено тело неизвестной девушки с признаками насильственной смерти.

Отмечается, что на теле погибшей правоохранители обнаружили множественные раны, которые, вероятно, и стали причиной смерти.

Личность девушки установлена ​​- ею оказалась 19-летняя жительница Днепропетровской области, студентка одного из львовских высших учебных заведений. 30 марта с заявлением о ее исчезновении в полицию обратилась мать девушки, поэтому, она находилась в розыске.

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Следователи Львовского районного управления полиции под процессуальным руководством Галицкой окружной прокуратуры, открыли производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от семи до пятнадцати лет лишения свободы.



Фото: сайт полиции

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства совершения преступления, а также проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по задержанию злоумышленника, причастного к убийству.