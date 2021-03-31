На съемной квартире во Львове обнаружили тело 19-летней студентки со множественными ранами, - полиция. ФОТО
Во Львове полицейские устанавливают обстоятельства убийства студентки с Днепропетровщины. Погибшая находилась в розыске как без вести пропавшая. Правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию злоумышленника, причастного к совершению убийства.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции во Львовской области.
По данным ведомства, 30 марта в 20:30 на оперативную линию "102" поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов на улице Лычаковской во Львове, которую владелица сдавала в аренду, было обнаружено тело неизвестной девушки с признаками насильственной смерти.
Отмечается, что на теле погибшей правоохранители обнаружили множественные раны, которые, вероятно, и стали причиной смерти.
Личность девушки установлена - ею оказалась 19-летняя жительница Днепропетровской области, студентка одного из львовских высших учебных заведений. 30 марта с заявлением о ее исчезновении в полицию обратилась мать девушки, поэтому, она находилась в розыске.
Следователи Львовского районного управления полиции под процессуальным руководством Галицкой окружной прокуратуры, открыли производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от семи до пятнадцати лет лишения свободы.
Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства совершения преступления, а также проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по задержанию злоумышленника, причастного к убийству.
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Их потом оправдали...но оживить уже не смогли..
А если бы ты оказался на месте одного из них...что бы ты пел о смертной казни??
А так они нас всех отправят на удобрения своих черноземов а наше имущество - в большую приватизацию, т.е. в их общак...
Ведь в то же время, когда убили студентку, там же во Львове двое малолеток просто так забили до смерти бездомного, за то что он не попросил для них "булочки", и их как малолеток даже не посадят, а в США (в большинстве южных штатов), не факт, но могли бы дождаться совершенолетия, а потом бы казнили.
Да, а при нынешней коррумпированной и некомпетентной "правоохранительной" системе, при недостатке доказательств сомнения стоит толковать в пользу подозреваемого (в идеале, у нас ведь доказательства могут выбить вместе с зубами обвиняемого в виде признания).
Но ведь есть много случаев, когда доказательства вины, показания и улики, неоспоримы, зачем же уродов в живых оставлять и кормить отчасти за счет родственников жертв с их налогов, если не востановят смертную казнь, тогда можно было бы отправлять убийц отбывать срок на урановые рудники, на Кировоградщину, чтобы от их утилизации какая-то польза была.