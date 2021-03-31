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Новости Будни полиции
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На съемной квартире во Львове обнаружили тело 19-летней студентки со множественными ранами, - полиция. ФОТО

Во Львове полицейские устанавливают обстоятельства убийства студентки с Днепропетровщины. Погибшая находилась в розыске как без вести пропавшая. Правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию злоумышленника, причастного к совершению убийства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции во Львовской области.

По данным ведомства, 30 марта в 20:30 на оперативную линию "102" поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов на улице Лычаковской во Львове, которую владелица сдавала в аренду, было обнаружено тело неизвестной девушки с признаками насильственной смерти.

Отмечается, что на теле погибшей правоохранители обнаружили множественные раны, которые, вероятно, и стали причиной смерти.

На съемной квартире во Львове обнаружили тело 19-летней студентки со множественными ранами, - полиция 01

Личность девушки установлена ​​- ею оказалась 19-летняя жительница Днепропетровской области, студентка одного из львовских высших учебных заведений. 30 марта с заявлением о ее исчезновении в полицию обратилась мать девушки, поэтому, она находилась в розыске.

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Следователи Львовского районного управления полиции под процессуальным руководством Галицкой окружной прокуратуры, открыли производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

На съемной квартире во Львове обнаружили тело 19-летней студентки со множественными ранами, - полиция 02
Фото: сайт полиции

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства совершения преступления, а также проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по задержанию злоумышленника, причастного к убийству.

Львов (4585) Нацполиция (16484) убийство (6488) студенты (668)


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Топ комментарии
+7
ти дибіл, чи що? який звя"язок? Може ти просто московький бот ?
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31.03.2021 08:21
+4
шевченківське управління поліції головного управління національної поліції в місті києві? Ще один нетерпимий до громадян, по-перше навчиться терпимості, а те як ви спотворюєте все, що вам (поліції) попадає в руки, за хабарі, чи просто заради розваги - загальновідомо. Для мене особисто поліція - злочинці
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31.03.2021 08:28
+3
Статья за умышленное убийство какая-то травоядная. Раньше был бы смертный приговор. Смертную казнь для маньяков и убийц-отморозков нужно бы восстановить, пусть даже ценой выхода Украины из СЕ, все равно Совет Европы никакого отношения к защите прав человека не имеет, поскольку давно превратился в клуб болтунов, защищающих от ответственности кремлевского Гитлера и его банду.
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31.03.2021 08:30
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Весьма печально... Это золотой фонд государства - половозрелые и грамотные, они обладают потенциалом возродить Украину. Это не просто гибель девушки. Это убитый потенциал страны. И тот, кто это сделал обязан нести наказание по всей строгости. Даже, если она была не права...
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31.03.2021 08:13 Ответить
Это может быть полицейский поэтому или подставного найдут или не найдут как во многих случаях, нет полиции той которая полагается нам пот закону
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31.03.2021 08:17 Ответить
Агп, тем более, что все "счастливые" обладатели заграничных бтопаспортов оставили мусорам свои отпечатки пальцев - самое то, для жадных и продажных судмедэкспертов...
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31.03.2021 09:20 Ответить
Жаль девченку, я бы правоохранительной в первую очередь проверил и отстранил, они только могут в уверенности свой бездарности творить ужасные вещи
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31.03.2021 08:15 Ответить
ти дибіл, чи що? який звя"язок? Може ти просто московький бот ?
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31.03.2021 08:21 Ответить
шевченківське управління поліції головного управління національної поліції в місті києві? Ще один нетерпимий до громадян, по-перше навчиться терпимості, а те як ви спотворюєте все, що вам (поліції) попадає в руки, за хабарі, чи просто заради розваги - загальновідомо. Для мене особисто поліція - злочинці
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31.03.2021 08:28 Ответить
ти хоч зрозумів, що написав? чи гугл-перекладач за тебе все зробив? набір слів і маячні якоїсь
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31.03.2021 08:34 Ответить
Как вы надоели со своим языком, Аваков что-ли половым путем вам это ************* в мозги, ещё одно доказательство нетерпимости. Дальше кто не согласен необоснованно - "сепор", "москаль", или как заявили кто не согласен тот не Украинец, все устали от вас, не посылайте нас граждан Украины в Рашу ибо уже и так Донецк Крым ушли. А виноваты кто?
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31.03.2021 08:40 Ответить
ахахаха))) послав я тільки тебе....вали в рашу, лапоть . чи може з відтіля і пишеш ? А свої території ми повернемо...і Китаю ще шматок дістанеться
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31.03.2021 08:45 Ответить
Статья за умышленное убийство какая-то травоядная. Раньше был бы смертный приговор. Смертную казнь для маньяков и убийц-отморозков нужно бы восстановить, пусть даже ценой выхода Украины из СЕ, все равно Совет Европы никакого отношения к защите прав человека не имеет, поскольку давно превратился в клуб болтунов, защищающих от ответственности кремлевского Гитлера и его банду.
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31.03.2021 08:30 Ответить
Ага...сколько там человек вместо чикатила к стенке поставили в свое время не помнишь?? Семь или восемь?
Их потом оправдали...но оживить уже не смогли..
А если бы ты оказался на месте одного из них...что бы ты пел о смертной казни??
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31.03.2021 08:37 Ответить
Восстановить то можно, даже нужно. Но вопрос: "А судьи кто?" Сначала нужно весь судейско-прокурорско-мусорскоследственный корпус изолировать от государства пожизненно. Млм расстрелять, или по гуманному - предложить купить билет для полета на Марс на ракете "Нептун"...
А так они нас всех отправят на удобрения своих черноземов а наше имущество - в большую приватизацию, т.е. в их общак...
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31.03.2021 09:17 Ответить
В том что нынешний "судейско-прокурорско-мусорскоследственный корпус (следует) изолировать", это даже не предмет спора, правоохранительные органы нужно формировать заново, и нужно было это делать еще с "позавчера", но ведь нужно преследовать какую-то конечную цель, а отморозки боятся смерти, и это будет сдерживающим фактором, спасет многие жизни.
Ведь в то же время, когда убили студентку, там же во Львове двое малолеток просто так забили до смерти бездомного, за то что он не попросил для них "булочки", и их как малолеток даже не посадят, а в США (в большинстве южных штатов), не факт, но могли бы дождаться совершенолетия, а потом бы казнили.
Да, а при нынешней коррумпированной и некомпетентной "правоохранительной" системе, при недостатке доказательств сомнения стоит толковать в пользу подозреваемого (в идеале, у нас ведь доказательства могут выбить вместе с зубами обвиняемого в виде признания).
Но ведь есть много случаев, когда доказательства вины, показания и улики, неоспоримы, зачем же уродов в живых оставлять и кормить отчасти за счет родственников жертв с их налогов, если не востановят смертную казнь, тогда можно было бы отправлять убийц отбывать срок на урановые рудники, на Кировоградщину, чтобы от их утилизации какая-то польза была.
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31.03.2021 09:52 Ответить
Поправочка - забили бомжа до смерти не во Львове, а, если не ошибаюсь, в Измаиле. И сделала это местная малолетняя цыганва
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31.03.2021 10:09 Ответить
Вроде бы да. Но бомж слово злое, пусть в Московской Орде им оперируют, в украинском языке людей утративших жилье называют мягче "безхатченко", "безпритульний", далеко не все бездомные асоциальные преступные элементы, часть их них опустилась на дно и плывет так по течению, никому не делая зла, и они убили прежде всего не бездомного, а человека.
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31.03.2021 10:55 Ответить
 
 