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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине зафиксирован рекорд по количеству смертей за сутки от COVID-19: умерли 407 человек, 11 226 случаев заражения, выздоровели 6 405 человек

В Украине зафиксирован рекорд по количеству смертей за сутки от COVID-19: умерли 407 человек, 11 226 случаев заражения, выздоровели 6 405 человек

11 226 новых случаев заражения коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 31 марта 2021 года.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"11 226 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 31 марта 2021 года. В частности, заболел 491 ребенок и 335 медработников.

Также за минувшие суткиВ Украине зафиксирован рекорд по количеству смертей за сутки от COVID-19: умерли 407 человек, 11 226 случаев заражения, выздоровели 6 405 человек 01

В Украине зафиксирован рекорд по количеству смертей за сутки от COVID-19: умерли 407 человек, 11 226 случаев заражения, выздоровели 6 405 человек 02госпитализированы - 5 558 человек;

В Украине зафиксирован рекорд по количеству смертей за сутки от COVID-19: умерли 407 человек, 11 226 случаев заражения, выздоровели 6 405 человек 02летальных случаев - 407;

В Украине зафиксирован рекорд по количеству смертей за сутки от COVID-19: умерли 407 человек, 11 226 случаев заражения, выздоровели 6 405 человек 02выздоровели - 6 405 человек;

В Украине зафиксирован рекорд по количеству смертей за сутки от COVID-19: умерли 407 человек, 11 226 случаев заражения, выздоровели 6 405 человек 02осуществлено тестирований за сутки - 139 224 (в том числе методом ПЦР - 61 839, методом ИФА - 21 984, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 55 401).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина получила подтверждение о поставке еще почти 1 млн доз вакцины Pfizer, которые будут доставлены до конца июня, - главный санврач Ляшко

За все время пандемии в УкраинеВ Украине зафиксирован рекорд по количеству смертей за сутки от COVID-19: умерли 407 человек, 11 226 случаев заражения, выздоровели 6 405 человек 01

В Украине зафиксирован рекорд по количеству смертей за сутки от COVID-19: умерли 407 человек, 11 226 случаев заражения, выздоровели 6 405 человек 07заболело - 1 674 168 человек;

В Украине зафиксирован рекорд по количеству смертей за сутки от COVID-19: умерли 407 человек, 11 226 случаев заражения, выздоровели 6 405 человек 07выздоровел - 1 313 481 человек;

В Украине зафиксирован рекорд по количеству смертей за сутки от COVID-19: умерли 407 человек, 11 226 случаев заражения, выздоровели 6 405 человек 07летальных случаев - 32 825;

В Украине зафиксирован рекорд по количеству смертей за сутки от COVID-19: умерли 407 человек, 11 226 случаев заражения, выздоровели 6 405 человек 07проведено ПЦР-тестов - 8 120 102.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1100), Одесской (1012), Харьковской (906), Львовской (833) и Запорожской (737) областях", - рассказал Степанов.

Отметим, что в Украине за минувшие сутки 30 марта зафиксирован самый высокий показатель летальности за сутки с начала пандемии - умерли 407 человек. За 22 марта были зафиксированы 333 летальных случая, за 23 марта - 342, за 24 марта - 362. До этого рекордом были 289 летальных случаев за сутки, зафиксированных по состоянию на 17 марта текущего года.

В Украине зафиксирован рекорд по количеству смертей за сутки от COVID-19: умерли 407 человек, 11 226 случаев заражения, выздоровели 6 405 человек 11
В Украине зафиксирован рекорд по количеству смертей за сутки от COVID-19: умерли 407 человек, 11 226 случаев заражения, выздоровели 6 405 человек 12
В Украине зафиксирован рекорд по количеству смертей за сутки от COVID-19: умерли 407 человек, 11 226 случаев заражения, выздоровели 6 405 человек 13
В Украине зафиксирован рекорд по количеству смертей за сутки от COVID-19: умерли 407 человек, 11 226 случаев заражения, выздоровели 6 405 человек 14

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+28
Привіт із Буковеля, чувакі!)))
В Украине зафиксирован рекорд по количеству смертей за сутки от COVID-19: умерли 407 человек, 11 226 случаев заражения, выздоровели 6 405 человек - Цензор.НЕТ 9545
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31.03.2021 08:20
+12
Харашо идьом! Вакцинации нет, локдауна нет, маски не носят 73%.
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31.03.2021 08:25
+12
Зелепень нас спасьот.В Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей за добу від COVID-19: померли 407 осіб, 11 226 випадків зараження, одужали 6405 осіб - Цензор.НЕТ 6909
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31.03.2021 08:53
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То ли ещё будет через недели две!
Видели бы вы толпы на улицах Киева в эти выходные - солнышко, блин, так ласково светило!
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31.03.2021 11:54 Ответить
Как можно выжить в стране без вакцин и кислорода, не смотря на самоотвержаный труд медиков.Власть с олигархами разворовали страну, прихватизировали активы, народ пустили по миру без работы и сбережений,депутаты заняты дележкой,прихватизацией и мыслями,как побыстрее свалить с этой страны на отдых или на совсем.
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31.03.2021 16:19 Ответить
От мене цікавить, паталогоанатоми вже отримали наказ всіх померлих оформляти із заключенням - причина смерті Ковід-19, чи вони все таки якось викручуються і пишуть все що на приходить в голову з припискою і від коронавіса в тому числі. В кого є свідоцтво про смерть з заключенням паталогоанатома причина смерті - Коввід 19, а точніше його Англійсько-Мозамбітський штам? Ну, є в кого? Скиньте буль ласка скрін.
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31.03.2021 16:44 Ответить
"В России за последние сутки диагностировали 8 275 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
"11 226 новых случаев заражения коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 31 марта 2021 года.
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31.03.2021 18:12 Ответить
В Москве выявили тысячу заболевших коронавирусом после вакцинации

На сегодня власти столицы выявили около тысячи заболевших коронавирусом после прививки «Спутник V». Информация предоставлена в ответ на запрос Business FM.
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31.03.2021 19:12 Ответить
Цікаво, що саме кацапи заперечують існування коронавірусу та закликають до саботажу карантину, закликають не носити «намордники». Більше всього кіпіш роблять кацапи-емігранти, які живуть у жирній Європі чи Америці та проклинають уряди тих країн, які їх гостинно приютили. Зараз чисто з цікавості подивилась відео Єкатєріни Коваленко блохєрши-мАсквічкі, яка живе в Італії та дуже не задоволена тим, як там все погано. Мабуть на расєї все значно краще, ніж в Італії, карантину нема, їхала б на історичну батьківщину. Там є ще одна кацапка Сініцина, то та взагалі дуже хвора наголову. Я цих ТП не дивлюсь, але ютюб мені постійно їх підсовує для перегляду, краще б він їхні канали позачиняв, бо там страшне, шо коїться. Уся кацапська антиковідна секта у коментарях готова створити світову революцію.
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31.03.2021 23:33 Ответить
Россия установила рекорд смертности со Второй мировой войны. Число умерших в январе 2021 года составило 219,8 тыс., что на 33,9% больше показателей начала 2020 года. По данным Росстата, в целом естественная убыль населения России составила 113 тыс. за
Подробнее на RZN.info:
https://www.rzn.info/news/2021/3/6/rossiya-ustanovila-rekord-smertnosti.html
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01.04.2021 11:07 Ответить
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