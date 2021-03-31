В Украине зафиксирован рекорд по количеству смертей за сутки от COVID-19: умерли 407 человек, 11 226 случаев заражения, выздоровели 6 405 человек

11 226 новых случаев заражения коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 31 марта 2021 года.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"11 226 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 31 марта 2021 года. В частности, заболел 491 ребенок и 335 медработников.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 5 558 человек;

летальных случаев - 407;

выздоровели - 6 405 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 139 224 (в том числе методом ПЦР - 61 839, методом ИФА - 21 984, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 55 401).

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За все время пандемии в Украине

заболело - 1 674 168 человек;

выздоровел - 1 313 481 человек;

летальных случаев - 32 825;

проведено ПЦР-тестов - 8 120 102.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1100), Одесской (1012), Харьковской (906), Львовской (833) и Запорожской (737) областях", - рассказал Степанов.

Отметим, что в Украине за минувшие сутки 30 марта зафиксирован самый высокий показатель летальности за сутки с начала пандемии - умерли 407 человек. За 22 марта были зафиксированы 333 летальных случая, за 23 марта - 342, за 24 марта - 362. До этого рекордом были 289 летальных случаев за сутки, зафиксированных по состоянию на 17 марта текущего года.











