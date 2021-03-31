За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 18 668 человек, всего - 231 566, - Степанов

212 896 человек в Украине получили по одной дозе COVID-вакцины, завершил вакцинацию (получил две дозы) - 2 человека.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"18 668 человек привиты против COVID-19 за сутки 30 марта 2021 в Украине. 231 566 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 231 564 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека", - рассказал министр.

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По данным министра, прививки проводились 168 мобильными бригадами по иммунизации и 771 пунктом вакцинации.

"По состоянию на 30 марта 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 378 242 человека", - добавил Степанов.

Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали в Киеве (1 720 ), Днепропетровской (1 510), Львовской (1 160) и Полтавской (1 050) областях, меньше всего - в Херсонской (200) и Черновицкой (220) областях.