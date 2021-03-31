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Новости Коронавирус и карантин
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За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 18 668 человек, всего - 231 566, - Степанов

За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 18 668 человек, всего - 231 566, - Степанов

212 896 человек в Украине получили по одной дозе COVID-вакцины, завершил вакцинацию (получил две дозы) - 2 человека.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"18 668 человек привиты против COVID-19 за сутки 30 марта 2021 в Украине. 231 566 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 231 564 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека", - рассказал министр.

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По данным министра, прививки проводились 168 мобильными бригадами по иммунизации и 771 пунктом вакцинации.

"По состоянию на 30 марта 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 378 242 человека", - добавил Степанов.

Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали в Киеве (1 720 ), Днепропетровской (1 510), Львовской (1 160) и Полтавской (1 050) областях,  меньше всего - в Херсонской (200) и Черновицкой (220) областях.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) статистика (2310) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Вакцина хароша! Танька Лайф підтвердить! А тобою повинно зайнятись СБУ(як і мною) за зрив вакцинації і паплюження найкращої факцини від найвеличнішого пріпіздєнта!
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31.03.2021 08:51
+2
Ну то хай починають з Associated Press, це ж вони цю новину поширили...
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31.03.2021 08:54
+2
а ти спробуй доведи їй щось.
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31.03.2021 08:55
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Урра!
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31.03.2021 08:46 Ответить
темпы вакцинации просто поражают, 20 человек в сутки на одном пункте, этож просто невероятные нагрузки на персонал
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31.03.2021 09:17 Ответить
Полный провал как и во всем.К примеру в Великобритании в сутки вакцинации делают около 350-400 тысяч человек у нас уже 34 млн провакцинировано более 50% .
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31.03.2021 11:04 Ответить
Та да! 0,6 відсотка. І потрібно врахувати, що то лише перша доза. Яких має бути дві.
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31.03.2021 09:22 Ответить
А як на це реагувати?

Канада припинила використання вакцини проти коронавірусу AstraZeneca для людей у ​​віці до 55 років через ризик утворення тромбів, а влада Берліна припинила прищеплювати пацієнтів старше 60 років.
https://healthy.24tv.ua/kanada-nimechchina-prizupinili-vikoristannya-vaktsini-astrazeneca_n1583969

Ще неясно що гірше - перехворіти на ковід чи тромба отримати...
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31.03.2021 08:47 Ответить
Вакцина хароша! Танька Лайф підтвердить! А тобою повинно зайнятись СБУ(як і мною) за зрив вакцинації і паплюження найкращої факцини від найвеличнішого пріпіздєнта!
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31.03.2021 08:51 Ответить
Ну то хай починають з Associated Press, це ж вони цю новину поширили...
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31.03.2021 08:54 Ответить
а ти спробуй доведи їй щось.
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31.03.2021 08:55 Ответить
Ніхто нічого не знає. Відбувається пошук методом втику. Всьо буде ясно через кілька років.
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31.03.2021 08:56 Ответить
ніяк не реагувати
кожна країна сама вирішує, чим саме колоти її громадян
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31.03.2021 09:56 Ответить
А може це має вирішувати не країна, а громадяни? От я хочу Пфайзер, можна навіть за мої гроші... А тромба - не хочу!
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31.03.2021 09:59 Ответить
Що за совкові запитання? Влада обирається громадянами, громадяни таким чином делегують свою повноваження, - тому влада має повне право приймати те або інше рішення.
Стосовно Пфайзера - хоти скільки завгодно, але почекати тобі доведеться десь до осені, поки багаті країни вакцинуються.
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31.03.2021 13:49 Ответить
І для мене думка німців чи канадців авторитетніша за Ляшка, який заркивав парки і метро, а потім сам визнавав, що цього можна було і не робити!
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31.03.2021 10:00 Ответить
Іще раз, бовдур який не вміє читати.
Кожна країна сама вирішує, чим саме колоти її громадян. Кожна країна! Тобто у канадців одна думка, у німців інша, у австралійців третя. Залежить це від конкретної ситуації.
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31.03.2021 13:50 Ответить
Хто ти такий, що вважаєш себе тут експертом??
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31.03.2021 14:36 Ответить
Розумніший за тебе, бовдура. А ну пішов до школи!
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31.03.2021 14:40 Ответить
Пфф, написала людина, яка пише з помилками!
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31.03.2021 14:44 Ответить
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31.03.2021 17:11 Ответить
А вакцинируют всех или только Зебилов и их хозяев?
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31.03.2021 08:56 Ответить
Їх вакцинують Кайзером.
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31.03.2021 08:57 Ответить
Зебіли КОВІД перемогли. Доведено Зєлєнскім у переповненому Буковелі.
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31.03.2021 09:24 Ответить
Ну вот, уже почти половина из запланированных на первую дозу вакциной Ковишилд.
А дальше пойдет Синовак.
Где-то летом появится и Пфайзер.
А к осени обяжут всех бюджетников без справки о вакцинации на работу не выходить.
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31.03.2021 09:55 Ответить
 
 