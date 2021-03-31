За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 18 668 человек, всего - 231 566, - Степанов
212 896 человек в Украине получили по одной дозе COVID-вакцины, завершил вакцинацию (получил две дозы) - 2 человека.
Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"18 668 человек привиты против COVID-19 за сутки 30 марта 2021 в Украине. 231 566 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 231 564 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека", - рассказал министр.
По данным министра, прививки проводились 168 мобильными бригадами по иммунизации и 771 пунктом вакцинации.
"По состоянию на 30 марта 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 378 242 человека", - добавил Степанов.
Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали в Киеве (1 720 ), Днепропетровской (1 510), Львовской (1 160) и Полтавской (1 050) областях, меньше всего - в Херсонской (200) и Черновицкой (220) областях.
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Канада припинила використання вакцини проти коронавірусу AstraZeneca для людей у віці до 55 років через ризик утворення тромбів, а влада Берліна припинила прищеплювати пацієнтів старше 60 років.
https://healthy.24tv.ua/kanada-nimechchina-prizupinili-vikoristannya-vaktsini-astrazeneca_n1583969
Ще неясно що гірше - перехворіти на ковід чи тромба отримати...
кожна країна сама вирішує, чим саме колоти її громадян
Стосовно Пфайзера - хоти скільки завгодно, але почекати тобі доведеться десь до осені, поки багаті країни вакцинуються.
Кожна країна сама вирішує, чим саме колоти її громадян. Кожна країна! Тобто у канадців одна думка, у німців інша, у австралійців третя. Залежить це від конкретної ситуації.
А дальше пойдет Синовак.
Где-то летом появится и Пфайзер.
А к осени обяжут всех бюджетников без справки о вакцинации на работу не выходить.