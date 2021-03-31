Россия под видом учений заводит свои войска на территорию Беларуси, - Хомчак

В настоящее время Российская Федерация активно наращивает военное присутствие на территории Беларуси под предлогом проведения совместных учений.

Об этом главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил в интервью изданию "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Пока нет никаких активных действий на границе Украины с Беларусью, но мы видим, какая сегодня обстановка в Беларуси. Мы видим, что Россия под различными маскировочными мероприятиями, под разными учениями заводит свои войска на территорию Беларуси, играя своими мускулами на севере Беларуси в отношении стран Балтии, в отношении Польши и в отношении Украины. Мы это все отслеживаем, соответствующее реагирование мы планируем, просчитываем", - отметил Хомчак.

По его словам, вчера Рада приняла важный закон по укомплектованию резервистами Вооруженных сил по решениям президента Украины, не проводя в стране мобилизацию.

"Опыт у нас за эти 7 лет есть. Нам это было очень необходимо. Сегодня оно у нас есть. Мы сможем в кратчайшие сроки, за несколько дней нарастить усилия на несколько сотен тысяч военнослужащих, которые подготовлены, которые прошли войну, которые имеют опыт, которые умеют воевать. Это очень существенно", - отметил он.

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