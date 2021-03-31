Россия под видом учений заводит свои войска на территорию Беларуси, - Хомчак
В настоящее время Российская Федерация активно наращивает военное присутствие на территории Беларуси под предлогом проведения совместных учений.
Об этом главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил в интервью изданию "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
"Пока нет никаких активных действий на границе Украины с Беларусью, но мы видим, какая сегодня обстановка в Беларуси. Мы видим, что Россия под различными маскировочными мероприятиями, под разными учениями заводит свои войска на территорию Беларуси, играя своими мускулами на севере Беларуси в отношении стран Балтии, в отношении Польши и в отношении Украины. Мы это все отслеживаем, соответствующее реагирование мы планируем, просчитываем", - отметил Хомчак.
По его словам, вчера Рада приняла важный закон по укомплектованию резервистами Вооруженных сил по решениям президента Украины, не проводя в стране мобилизацию.
"Опыт у нас за эти 7 лет есть. Нам это было очень необходимо. Сегодня оно у нас есть. Мы сможем в кратчайшие сроки, за несколько дней нарастить усилия на несколько сотен тысяч военнослужащих, которые подготовлены, которые прошли войну, которые имеют опыт, которые умеют воевать. Это очень существенно", - отметил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
небезпечні напрямки на чернігів і з боку бреста
2. Мобильность хороша при нападении, для обороны нужны укрепления и хорошее оснащение вооружением (артиллерия, РЭБ, РЛС, ПВО). Да и формулы обороны 1 к 3 никто не отменял (она +/- действует несмотря на новые реальности и технологии)
Но и согласитесь что бригада 3-5 тыс - это несколько маловато для отражения 20 тыс. группировки. Да и пойдут они не в штыковую, зная козломордых, они притащат смерчи и будут ровнять землю и что мы противопоставим?! Байрактары которых у нас раз-два и обчелся и которые стоят в ангарах и отработка взаимодействия с войсками не производится?!
ви ж уважно читайте-
сій єнерал зауважив, що вони точно планують планувати і вже прямо зараз аналізують аналізи.... ,
а це вам не "хухри-мухри", то ж не переймайтесь і готовтесь до "зустрічі старшого брата, кончаного на всю голову"
Нет ничего!!!! Просто все ровно!!!! Нет ни одного препятствия для " мягкого входа"
Не знаю чего вы там делаете - надеюсь Вы знаете!
Днепр - это первая линия!!!! Я должен знать - что мне делать, куда идти , кто старший !!!ИТД!!!
против путинской банды должна не армия воевать - А КАЖДЫЙ!!!!!! и тогда они не полезут!!! А каждый это уже идеология , подготовка и психологическая и военная!!!! КАЖДОГО!!!!!!
Иначе мы проиграем!!!
Ягун:
Європейське командування Армії США підвищило рівень загрози з "можливої кризи" до "потенційно неминучої кризи" (найвищий рівень) минулого тижня у відповідь на нарощування військових сил Московією на кордоні з Україною.
На такую "мобилизацию" рассчитывает Хомчак?
100% Украина не будет готова чтобы мобилизовать человеческие и технические ресурсы по всей границе.
ЕЕ силовики и войска уже давно в картоплестане!
Нечего булки расслаблять.