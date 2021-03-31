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Новости Борьба с коронавирусом
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Степанов о возможности платной вакцинации от COVID-19: Сейчас ни один производитель вакцин не продает их на коммерческий рынок

Степанов о возможности платной вакцинации от COVID-19: Сейчас ни один производитель вакцин не продает их на коммерческий рынок

В Украине нет возможностей для введения платной вакцинации от коронавируса для всех желающих, поскольку производители сегодня не поставляют вакцины на коммерческий рынок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

На вопрос, когда будет возможность платной вакцинации, министр ответил: "Мы заинтересованы в том, чтобы любая вакцина появилась как можно скорее на коммерческом рынке. Я всегда обращаюсь ко всем фармкомпаниям: если у вас есть возможность, завозите те вакцины, которые у нас уже зарегистрированы в Украине, мы достаточно быстро проведем все формальности, чтобы она появилась".

В то же время, министр уточнил, что сейчас "ни одна компания-производитель вакцин не продает вакцины на коммерческий рынок".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": До конца года планируем вакцинировать от COVID-19 60% взрослого населения Украины, - Степанов

Автор: 

вакцина (3815) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+3
А то вы не знаете, как это сделать? Опыт закупки вакцины из Китая через
"прокладку" Богатырёву у вас уже есть...Вы же для этого рвались во власть, чтобы внукам хватило....
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31.03.2021 09:17
+3
как вы думаете, а откаты и навар сверху прокладки обязаны брать только деньгами? или могут и вакцинами?
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31.03.2021 09:20
+3
То есть наша страна будет первой?
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31.03.2021 09:22
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их продают вакцинаторы
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31.03.2021 09:09 Ответить
вакциной тяжело тестироваться
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31.03.2021 09:19 Ответить
Слишком много движений. Клоуны не в состоянии организовать ничего вообще, не только вакцинацию. Поэтому они былыи бы рады сбросить работу на коммерческие структуры, а самим традиционно брать откаты.

"Вы завозите вакцины, мы проведем формальности" - вот степашкин подход. "Вы работайте, а мы вас просто обилетим".
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31.03.2021 09:21 Ответить
А то вы не знаете, как это сделать? Опыт закупки вакцины из Китая через
"прокладку" Богатырёву у вас уже есть...Вы же для этого рвались во власть, чтобы внукам хватило....
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31.03.2021 09:17 Ответить
«
В то же время, министр уточнил, что сейчас "ни одна компания-производитель вакцин не продает вакцины на коммерческий рынок".Источник: https://censor.net/ru/n3256654»
«Президентка Словаччини Зузана Чапутова 30 березня прийняла відставку глави уряду Ігоря Матовича, який залишив посаду у зв'язку з кризою довкола закупівлі російської вакцини від коронавірусу.»

а не пора ли Степанова посадить в тюрьму ? Куда Баканов смотрит ?
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31.03.2021 09:18 Ответить
Смеетесь? Бакланов степашкин подельник.
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31.03.2021 09:23 Ответить
"Говорит" как Троцкий
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31.03.2021 09:20 Ответить
как вы думаете, а откаты и навар сверху прокладки обязаны брать только деньгами? или могут и вакцинами?
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31.03.2021 09:20 Ответить
Вакцинами прибыльнее. Мне не жалко вколоться за 1000 гривен китайцем и за 3000 файзером. А нету, уже врача попросил в очередь оформить на "остатки"
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31.03.2021 09:42 Ответить
Припиняйте недолугу гру в політику і дозволяйте завозити російську вакцину! Це один із шляхів вирішення цієї проблеми.
А ще ліпше - дозволити виробляти цю вакцину на території України.
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31.03.2021 09:21 Ответить
Стрёмно, одно дело вколоться в России, а какую они сюда передадут или начнут производить никто не знает. Мы для них ошибка
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31.03.2021 09:43 Ответить
В ідеалі було б якби ми самі виробляли вакцину по російській технології. Тоді був би наш контроль і виробництва, і зберігання. Про це йшла мова вже давно. Але на жаль для наших політиків життя людей ніякого значення не має.
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31.03.2021 10:37 Ответить
У нас столько крыс пятой колонны, что и рашка не нужна.
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31.03.2021 11:59 Ответить
То есть наша страна будет первой?
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31.03.2021 09:22 Ответить
оно себя слышит???
завозите коммерсы быстрее...но ни один производитель не продает коммерсам.. (???).
это шо...просто сотрясти воздух или призыв к контрабасу шмурдяком (рашка то думаю при помощи мервечука изаж*пинцев затарит сколько хотите...а шо еще не зарегистрирована в Украине?...так можно попереть из той соседней страны где зарегистрировали фуфловакцин... или будут подбивать закордонных врачей украсть- продать...?? )
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31.03.2021 09:46 Ответить
А может оно кагбе намекает: клепайте уже хоть что-то в подвале да "завозите" наш лох схавает или заставим хавать.
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31.03.2021 12:01 Ответить
но турбодятел степанов пытается завезти вакцину в частном порядке. на штаники под курточку деньжат хочет заработать...
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31.03.2021 10:13 Ответить
Знову що в калюжу напердів. Дебіл. Але для 73 , це як божа оса.... Какая разница...
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31.03.2021 10:24 Ответить
 
 