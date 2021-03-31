Степанов о возможности платной вакцинации от COVID-19: Сейчас ни один производитель вакцин не продает их на коммерческий рынок
В Украине нет возможностей для введения платной вакцинации от коронавируса для всех желающих, поскольку производители сегодня не поставляют вакцины на коммерческий рынок.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
На вопрос, когда будет возможность платной вакцинации, министр ответил: "Мы заинтересованы в том, чтобы любая вакцина появилась как можно скорее на коммерческом рынке. Я всегда обращаюсь ко всем фармкомпаниям: если у вас есть возможность, завозите те вакцины, которые у нас уже зарегистрированы в Украине, мы достаточно быстро проведем все формальности, чтобы она появилась".
В то же время, министр уточнил, что сейчас "ни одна компания-производитель вакцин не продает вакцины на коммерческий рынок".
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"Вы завозите вакцины, мы проведем формальности" - вот степашкин подход. "Вы работайте, а мы вас просто обилетим".
"прокладку" Богатырёву у вас уже есть...Вы же для этого рвались во власть, чтобы внукам хватило....
В то же время, министр уточнил, что сейчас "ни одна компания-производитель вакцин не продает вакцины на коммерческий рынок".Источник: https://censor.net/ru/n3256654»
«Президентка Словаччини Зузана Чапутова 30 березня прийняла відставку глави уряду Ігоря Матовича, який залишив посаду у зв'язку з кризою довкола закупівлі російської вакцини від коронавірусу.»
а не пора ли Степанова посадить в тюрьму ? Куда Баканов смотрит ?
А ще ліпше - дозволити виробляти цю вакцину на території України.
завозите коммерсы быстрее...но ни один производитель не продает коммерсам.. (???).
это шо...просто сотрясти воздух или призыв к контрабасу шмурдяком (рашка то думаю при помощи мервечука изаж*пинцев затарит сколько хотите...а шо еще не зарегистрирована в Украине?...так можно попереть из той соседней страны где зарегистрировали фуфловакцин... или будут подбивать закордонных врачей украсть- продать...?? )