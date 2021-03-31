Степанов о возможности платной вакцинации от COVID-19: Сейчас ни один производитель вакцин не продает их на коммерческий рынок

В Украине нет возможностей для введения платной вакцинации от коронавируса для всех желающих, поскольку производители сегодня не поставляют вакцины на коммерческий рынок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

На вопрос, когда будет возможность платной вакцинации, министр ответил: "Мы заинтересованы в том, чтобы любая вакцина появилась как можно скорее на коммерческом рынке. Я всегда обращаюсь ко всем фармкомпаниям: если у вас есть возможность, завозите те вакцины, которые у нас уже зарегистрированы в Украине, мы достаточно быстро проведем все формальности, чтобы она появилась".

В то же время, министр уточнил, что сейчас "ни одна компания-производитель вакцин не продает вакцины на коммерческий рынок".

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