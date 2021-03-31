Степанов о производстве украинской вакцины от COVID-19: Будут дороже, но мы не будем стоять в очереди. ВИДЕО

Украина может наладить производство собственной вакцины от коронавируса, если отечественные производители получат от государства гарантии поддержки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

На вопрос, есть ли перспективы изготовления собственной вакцины, Степанов ответил:

"Обязательно. Не просто перспектива, а мы должны это сделать. Там есть четкий алгоритм, механизм. Что нужно сделать - мы должны внести в законодательство, оформить в госзаказ, дать четкие гарантии нашим производителям, что мы у них будем выкупать, что они будут в приоритете, что они не будут конкурировать с крупными мощными мировыми игроками, так как при такой конкуренции они никогда не выиграют".

По словам главы Минздрава, отечественные вакцины будут дороже, "но мы будем защищены, мы не будем стоять в очереди".

"Надо бизнесу, фарм-предприятиям дать гарантию того, что они будут продавать свою вакцину. И они готовы будут вложить в производство, для них это чистый бизнес, они будут видеть, каким образом это делать", - отметил Степанов.

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