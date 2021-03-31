Без МВФ уже некомфортно, так было еще в прошлом году, - глава Минфина Марченко
МВФ надо понимать, что мы движемся достаточными темпами к выполнению взятых обязательств. В условиях офлайн-миссии Украине было бы проще показать прогресс и готовность выполнять обязательства.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью LIGA.net заявил министр финансов Сергей Марченко.
На вопрос, до каких пор Украина более-менее комфортно будет чувствовать себя без денег МВФ, глава Минфина заявил: "Нам уже некомфортно. Так было еще в прошлом году. Конец 2020-го был очень сложным, но нам удалось согласовать параметры бюджета-2021 и получить макрофин от ЕС. Для этого в ноябре мы две недели ежедневно обсуждали бюджет с нашими партнерами".
По словам Марченко, "программа МВФ - наш базовый сценарий".
Напомним, ранее сообщалось, что в переговорах с МВФ дискуссионными остаются вопросы антикоррупционной политики, судебной реформы, рынка газа и электричества.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
И что барыги оббирали нарид.
А потом тетя в тиливизаре говорила, что нарид скинул ярмо барых и выбрал Нашу Бубачку.
И Наш Бубачка сделал так, что теперь нам всем хорошо.
А потом в тиливизаре показывали самого Бубачку - и он тоже говорил, что всем очень хорошо.
Так что не надо - не будут же тетя и Наш Бубачка нам врать?
а зарплаты из госбюджетв по... от 200 000 получать - комфортно?
В сериале ж так было?
Мудрый нарид хочет как в сериале - см. результаты выборов на Франковщине.
Мудрому нариду - ветер в перья.
І світла "в кінці тунелю" не видно.