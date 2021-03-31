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Без МВФ уже некомфортно, так было еще в прошлом году, - глава Минфина Марченко

Без МВФ уже некомфортно, так было еще в прошлом году, - глава Минфина Марченко

МВФ надо понимать, что мы движемся достаточными темпами к выполнению взятых обязательств. В условиях офлайн-миссии Украине было бы проще показать прогресс и готовность выполнять обязательства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью LIGA.net заявил министр финансов Сергей Марченко.

На вопрос, до каких пор Украина более-менее комфортно будет чувствовать себя без денег МВФ, глава Минфина заявил: "Нам уже некомфортно. Так было еще в прошлом году. Конец 2020-го был очень сложным, но нам удалось согласовать параметры бюджета-2021 и получить макрофин от ЕС. Для этого в ноябре мы две недели ежедневно обсуждали бюджет с нашими партнерами".

По словам Марченко, "программа МВФ - наш базовый сценарий".

Напомним, ранее сообщалось, что в переговорах с МВФ дискуссионными остаются вопросы антикоррупционной политики, судебной реформы, рынка газа и электричества.

Также читайте: Марченко о переговорах с МВФ: Дискуссионными остаются вопросы антикоррупционной политики, судебной реформы, рынка газа и электричества

Автор: 

МВФ (3335) Марченко Сергей (299)


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Топ комментарии
+19
Страшно! Реально страшно. Спланувати хоча б на півроку вперед нічого не можна. Підсвідомо очікуєш чергову каверзу від їхніх рішень. Покращення не видно від слова "зовсім". Одна надія, і то реальна на зовнішнє управління через кредити МВФ. Зебіли, при "баригах" теж так було?
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31.03.2021 09:46
+15
Это с ЗЕбилами уже два года жить не комфортно!
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31.03.2021 09:39
+10
та да...не комфортно )))
а зарплаты из госбюджетв по... от 200 000 получать - комфортно?
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31.03.2021 09:39
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Это с ЗЕбилами уже два года жить не комфортно!
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31.03.2021 09:39 Ответить
Страшно! Реально страшно. Спланувати хоча б на півроку вперед нічого не можна. Підсвідомо очікуєш чергову каверзу від їхніх рішень. Покращення не видно від слова "зовсім". Одна надія, і то реальна на зовнішнє управління через кредити МВФ. Зебіли, при "баригах" теж так було?
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31.03.2021 09:46 Ответить
В тиливизаре тетя говорила, что при барыгах было плохо.
И что барыги оббирали нарид.
А потом тетя в тиливизаре говорила, что нарид скинул ярмо барых и выбрал Нашу Бубачку.
И Наш Бубачка сделал так, что теперь нам всем хорошо.

А потом в тиливизаре показывали самого Бубачку - и он тоже говорил, что всем очень хорошо.

Так что не надо - не будут же тетя и Наш Бубачка нам врать?
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31.03.2021 10:37 Ответить
Эта тьотя масейчук-скабеэва?
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31.03.2021 12:02 Ответить
В смислі "нєкомфортно"? А послати МВФ в дупу? А золото на Майдан за закликом Голобородька принести?
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31.03.2021 09:39 Ответить
та да...не комфортно )))
а зарплаты из госбюджетв по... от 200 000 получать - комфортно?
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31.03.2021 09:39 Ответить
весь Мир положил на зекретина -МВФ не исключение...это ему не мамаРимма,которая за зебобу сессии за бабло закрывала,пока оно где то валандылось
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31.03.2021 09:41 Ответить
Без МВФ вже некомфортно, так було ще торік, - глава Мінфіну Марченко - Цензор.НЕТ 1167
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31.03.2021 09:41 Ответить
Я так і не зрозумів, що чєл сказав. То це вже звізда, чи ще ні? Бігти скуповувати муку, гречку, сіль, сірники? Пенсії будуть? Субсидії - фсьо?
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31.03.2021 09:42 Ответить
пічку-буржуйку треба купувати
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31.03.2021 11:38 Ответить
Иными словами нахапали столько кредитов за все время,что теперь бюджет невозможно без поддержки сторонней выполнять.
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31.03.2021 09:42 Ответить
То що дефолт, так як заповідав кучерявий жидок каломойський?
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31.03.2021 09:43 Ответить
На Масковии.
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31.03.2021 09:45 Ответить
Я обома руками ЗА, а от такій паразити як каломойський кажут, що дефолт для України це рай. Рай для таких як він.
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31.03.2021 09:47 Ответить
гебня продовжує використовувати наші паспорти для своїх сумнівних справ
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31.03.2021 11:40 Ответить
А где старая песня коммунистов, Бютовцев и рыгов про бедных внуков, которые за кредиты платить будут? А ведь Зеленский еще будучи Голобородьком посылал этот МВФ куда подальше
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31.03.2021 09:46 Ответить
А нині Голобородько став Зєлєнскім - і передумав! Роздвоєння особистості - воно таке... роздвоєне!
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31.03.2021 09:59 Ответить
Зелень уже и МВФ задолбала!
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31.03.2021 09:47 Ответить
Некомфортно спати на стелі. Ковдра спадає.
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31.03.2021 09:50 Ответить
Зебіли, МВФ ви вже послали, а чи понесете тепер золото на Майдан, як у ваошому "культовому" кіно?
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31.03.2021 09:51 Ответить
Зубы, зубы тащите на Майдан!
В сериале ж так было?

Мудрый нарид хочет как в сериале - см. результаты выборов на Франковщине.
Мудрому нариду - ветер в перья.
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31.03.2021 09:53 Ответить
************* сайт, Зеленский самый уважаемый, пророшеновские мрази в ж................ . 3 дня отдыхаю, не привыкать.
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31.03.2021 10:09 Ответить
Зеля к нам на сайт пришел?
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31.03.2021 13:05 Ответить
а народу не комфортно с тварями в правительстве.
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31.03.2021 10:10 Ответить
Повышаете далее тарифы, продавайте землю и предприятия и будут халявные деньги МВФ.
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31.03.2021 10:16 Ответить
О ещё одна зебилка нарисовалась
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31.03.2021 10:32 Ответить
Без МВФ никуда. Местное ворьё реформы кроме как с пинка МВФ не делает.
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31.03.2021 10:20 Ответить
Без МВФ вже некомфортно, так було ще торік, - глава Мінфіну Марченко - Цензор.НЕТ 5393
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31.03.2021 10:56 Ответить
А як же знамените :"Ідіть у сраку!"?
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31.03.2021 11:29 Ответить
Щось схоже, що вся Україна у тій сраці.
І світла "в кінці тунелю" не видно.
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31.03.2021 12:02 Ответить
Шутки шутками, а осень охрененные выплаты по долгам....
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31.03.2021 12:28 Ответить
У 73% зескота в долг возьмем. Наобещаем зарплат по сто тыщ, они лохи поверят.
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31.03.2021 13:08 Ответить
 
 