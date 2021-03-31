Без МВФ уже некомфортно, так было еще в прошлом году, - глава Минфина Марченко

МВФ надо понимать, что мы движемся достаточными темпами к выполнению взятых обязательств. В условиях офлайн-миссии Украине было бы проще показать прогресс и готовность выполнять обязательства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью LIGA.net заявил министр финансов Сергей Марченко.

На вопрос, до каких пор Украина более-менее комфортно будет чувствовать себя без денег МВФ, глава Минфина заявил: "Нам уже некомфортно. Так было еще в прошлом году. Конец 2020-го был очень сложным, но нам удалось согласовать параметры бюджета-2021 и получить макрофин от ЕС. Для этого в ноябре мы две недели ежедневно обсуждали бюджет с нашими партнерами".

По словам Марченко, "программа МВФ - наш базовый сценарий".

Напомним, ранее сообщалось, что в переговорах с МВФ дискуссионными остаются вопросы антикоррупционной политики, судебной реформы, рынка газа и электричества.

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